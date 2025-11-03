В России новые налоги ударят по сиротам и инвалидам

С 1 января 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Этим налогом теперь обложат все компании с годовым доходом свыше 10 млн рублей ($123 тысячи на момент публикации). Раньше НДС не платили компании с годовым доходом до 60 млн рублей ($742 тысячи).

В том числе налог будет распространяться и на некоммерческие организации, которые оказывают людям социальные услуги. Реабилитация инвалидов, юридические услуги сиротам, поддержка семей в трудной жизненной ситуации, специальное профессиональное обучение для людей с особенностями здоровья – все это подорожает как минимум на 22%. НКО, оказывающие социальные услуги, окажутся в ситуации близкой к банкротству. Уже сейчас они с трудом сводят концы с концами. Миллионы инвалидов, сирот и других представителей уязвимых групп населения могут остаться без помощи.

Сколько таких НКО?

Около 20 тысяч, подсчитал аналитический проект "Открытые НКО" в 2018 году. Более свежих данных нет, проект прекратил свою работу.

По данным группы юридических компаний "Партнер НКО", в 2023 году само государство насчитывало не менее 140 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), то есть таких организаций, социальные услуги которых государство готово оплачивать. Правда, по мнению экспертов "Партнера НКО", лишь 15% из этих СО НКО активно работали, а не просто были зарегистрированы на сайте Минюста.

Как это работает?

Представьте себе ребенка с ДЦП или с расстройством аутистического спектра. Региональный минздрав хочет предоставить ему гарантированную законом реабилитацию, но не может, потому что в государственном реабилитационном центре нет мест или в регионе вообще нет соответствующего учреждения.

Тогда минздрав для своих подопечных детей покупает соответствующую услугу у частного некоммерческого центра, внесенного в специальный реестр СО НКО. Реабилитационный центр именно некоммерческий, то есть продает услугу государству так, чтобы покрыть зарплату персонала, аренду помещения и коммунальные расходы, но не так, чтобы получить прибыль. Разумеется, денег у такого НКО в обрез, а повысить стоимость услуг на 22% нельзя, потому что тарифы утверждены минздравом.

Так оплачиваются, например, услуги реабилитационного центра "Я особенный" в Екатеринбурге, услуги детских хосписов в Белгороде и Перми… В Екатеринбурге, кстати, министерство социальной политики Свердловской области задолжало реабилитационному центру "Я особенный" 51 млн рублей ($630 тысяч), идут суды, государство и НКО спорят о тарифах. Что же будет, если в связи с введением нового налога цена увеличится еще на 22%?

Директор частного реабилитационного центра в одном из поволжских городов, говорит "Системе" на условиях анонимности:

Ничего не будет, все остановится. Налоги введут с января, а государству, чтобы пересмотреть тарифы на наши услуги, нужны годы.

Право на труд

Отдельную проблему представляют некоммерческие организации, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью. Например, в Белгороде работает салон красоты "Ваш стиль", где маникюром занимаются две неслышащие девушки, а на должностях маркетолога и бухгалтера трудятся люди в инвалидных колясках. В подмосковье есть кожевенная мастерская, которая предоставляет работу бездомным. Пока порог был 60 млн в год, эти предприятия не платили НДС, теперь будут платить.

Пять стратегий борьбы с НДС. Как некоммерческие организации собираются избежать банкротства

Руководители НКО в разговорах с "Системой" сформулировали пять стратегий в условиях угрозы банкротства и ликвидации. Все собеседники пожелали остаться анонимными, опасаясь юридических последствий.

1. Тупо платить

Директор некоммерческой организации, оказывающей высокотехнологичные медицинские услуги в сфере онкологии:

"Мы будем тупо платить. Мы слишком большие и известные. Все на рынке знают, сколько именно мы поставляем услуг и сколько именно они стоят. На наши услуги мы публично собираем деньги и предоставляем жертвователям детализированную отчетность. Это не спрячешь. Нельзя взять алмазную компанию и поделить ее на много-много маленьких компаний, каждая из которых торгует всего одним алмазиком, и поэтому может не платить налоги. Просто сейчас спасение одного человека от смерти стоит у нас два миллиона рублей, а будет стоить два с половиной".

2. Разделиться

Директор частного московского реабилитационного центра для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития:

"Мы разделимся. У нас много разных программ. Есть спортивные занятия для детей. Есть кулинарные занятия. Есть тренировочная квартира, где они учатся жить самостоятельно. Есть домашние визиты к детям. Еще есть летние лагеря, есть школа для родителей, есть семинары для специалистов из регионов. Раньше все это было в рамках одного НКО, а теперь будет десять маленьких энкаошек, так чтобы бюджет ни одного из них не превышал десять миллионов. 20-процентного налога мы не потянем, надо дробиться".

3. Уйти в тень

Директор небольшого реабилитационного центра в одном из поволжских городов:

"Мы просто уйдем в черную. У нас маленький реабилитационный центр. Мы все друг друга знаем сто лет. Начинали с того, что скидывались и приглашали к нашим детям специалистов. Ну, вот и вернемся к этой практике, хотелось быть законопослушными, но видимо не судьба".

4. Закрыть лавочку

Владелец частной автошколы в одном из городов Сибири:

"Просто закрою лавочку. Я думал, что круто будет, если в автошколе смогут учиться инвалиды, две машины оборудовал. Но это очень дорого учить инвалидов, имеет смысл только если сделать НКО и налоги платить по упрощенной схеме. А если так нельзя, то у меня будет просто коммерческая автошкола без всяких налоговых послаблений, но и без всяких благотворительных программ".

5. Договориться с государством

Директор известного московского благотворительного фонда:

"Надо договориться с государством. Надо объяснить, что с новыми налогами многие НКО не выживут. Мне кажется, это можно донести. Уже сейчас идут вебинары и круглые столы. Я уверена, что все получится, мы умеем заниматься адвокатированием проблемы. Не все, правда, доживут…"