Крипторубль

Майнинг криптовалют превратился в новую статью российского экспорта, заявил заместитель руководителя администрации Путина Максим Орешкин.

Ранее Банк России оценил предполагаемую сумму накоплений граждан в биткоинах. По состоянию на конец сентября, это 597 млрд рублей. На Еthereum предполагаемо приходилось 154 млрд рублей, на другие криптовалюты - 209 млрд рублей. Всего около триллиона рублей.

А Радио Свобода обратило внимание на создание криптовалюты A7A5, общий ее оборот к июлю достиг $41,2 миллиарда, а к августу – $51,2 миллиарда. По состоянию на ноябрь объем операций с A7A5 достиг $79 миллиардов, говорят данные сервиса Chainanalysis. И это очень большой оборот, по словам экспертов. Криптовалюту создала компания ООО "A7". Её филиал во Владивостоке по видеосвязи даже открывал Владимир Путин.

"Токен A7A5 – это уникальный инструмент для обхода санкций", – говорит Эндрю Фирман, глава отдела национальной безопасности и разведки в Chainalysis.

Речь идёт не только об обходе санкций. По словам экспертов, Кремль хочет построить параллельную финансовую систему за пределами существующих сетей, где доминируют западные банки и доллар США.

Все больше европейских стран вводят уголовную ответственность за нарушение и обход антироссийских санкций. Исполняется деректива 2024/1226, её приняли на уровне Евросоюза еще весной 2024 года.

Среди умышленных действий, за которые страны ЕС должны наказывать нарушителей, в том числе: прямое или косвенное предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу подсанкционного лица — в нарушение запретов, установленных санкциями ЕС; предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которые запрещены или ограничены санкциями ЕС; предоставление иных услуг, которые запрещены или ограничены санкциями ЕС.

Как Россия обходит санкции с помощью криптовалюты обсуждаем в программе "Лицом к событию".