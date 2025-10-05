Кровавая северная революция. Какой ценой белые финны победили красных

Радио Свобода продолжает цикл "Развилки" – серию публикаций о переломных моментах истории, когда она могла пойти совсем другим путем. Какими были исторические альтернативы и почему они остались нереализованными?

На пути к независимости

Финляндия пришла к красной революции и гражданской войне 1918 года своеобразным путем: в результате Первой мировой войны, в которой это автономное княжество в составе Российской империи участвовало лишь экономически, не имея ни своей армии, ни призыва в армию Российской империи. Великое княжество Финляндское в связи с войной и переориентацией на рынки России и Швеции переживало трудные времена, периодически возникали сбои в поставках зерна. В проблемах винили царское правительство, урезавшее политическую, национальную и экономическую самостоятельность княжества по сравнению с XIX веком. Политическая борьба усилилась после Февральской революции и решения Временного правительства, которое 7 (20) марта 1917 года издало специальный манифест. Объявлялось восстановление в полном объеме действия монархической конституции Финляндии (законы времен шведского правления 1772 и 1789 годов), ограниченной целым рядом манифестов и постановлений российского императора, лишивших Великое княжество его законных прав.

Сменилась и власть в Финляндии. Возглавляемый назначенным Временным правительством генерал-губернатором Михаилом Стаховичем Сенат (правительство) стал коалиционным. Кабинет министров теперь состоял из социал-демократов, выигравших последние выборы в парламент и имевших в Эдускунте (парламенте) большинство в 103 из 200 депутатов, а также из представителей буржуазного блока: партий старо- и младофиннов, аграриев, Шведской народной партии, представлявшей интересы небольшого, но влиятельного шведского меньшинства. Заместителем председателя Сената и фактическим главой кабинета стал социал-демократ, глава профсоюзов страны Оскари Токой. Явным желанием всех политиков было расширение автономных прав Финляндии. Временное правительство отвергло законопроект Сената о передаче в его ведение всех внутренних финских дел. За Временным правительством оставались бы дела российских учреждений и граждан в Финляндии и созыв и роспуск парламента. Но договориться о разделении полномочий с кабинетом князя Львова финнам не удалось.

В июле 1917 года парламент Финляндии одобрил новый социал-демократический закон, провозгласив независимость Великого княжества Финляндского во внутренних делах, ограничив компетенцию Временного правительства России вопросами военной и внешней политики. Однако и этот закон о восстановлении автономии Финляндии был отклонен Временным правительством, парламент был распущен, а его здание взяли под охрану российские войска. Сенат находился в кризисе, его покинули популярные политики Вяйне Таннер и Матти Паасивуори. В сентябре 1917 на Областном съезде армии, флота и рабочих Финляндии победили большевики. Председателем исполкома комитета стал Ивар Смилга, взявший под свой контроль российские административные учреждения княжества.

1–2 октября 1917 года в условиях кризиса снабжения городов хлебом и голодных бунтов в Финляндии состоялись парламентские выборы. Cоциал-демократы получили всего 92 места из 200 и тем самым потеряли большинство, которое получили буржуазные партии и Крестьянский союз. Российский премьер Александр Керенский распорядился опубликовать грамоту о созыве 19 октября (1 ноября) нового Сейма Великого княжества. К 7 ноября 1917 года новый генерал-губернатор Николай Некрасов и победители на выборах наконец договорились о передаче большей части полномочий Временным правительством Сенату. Но Временное правительство в этот день было свергнуто большевиками и левыми эсерами, объявившими в России власть Советов.

В ноябре СДПФ провела пятидневную всеобщую забастовку под лозунгами: утверждение июльского Закона о власти, установление отношений с Советской Россией, отставка "буржуазного" Сената, передача земли в собственность крестьянам, обрабатывающим ее как взятую в аренду, введение восьмичасового рабочего дня, предоставление бóльших прав городам и муниципалитетам. Некоторые из этих требований были приняты парламентом, например, восьмичасовой рабочий день, но другие были заведомо неприемлемы для консерваторов. В забастовке участвовали организованные весной отряды рабочей Красной гвардии, происходили отдельные стычки между ними и "белыми" охранными отрядами (шюцкор), в которых погибло 34 человека. Конфликты во время забастовки разделили общество, став подготовкой к гражданской войне.

В этих условиях через неделю, 15 ноября 1917 года, было принято окончательное решение: парламент Финляндии провозгласил себя высшей государственной властью. Эта возможность была предусмотрена в законе: при отсутствии претендентов на престол (а формально Финляндия оставалась монархией) в течение полугода парламент имел право сам решать этот вопрос. Правительство (Сенат) под руководством Сетяля ушло в отставку, и 27 ноября 1917 года был сформирован Сенат нового состава под председательством Пера Эвинда Свинхувуда. Правое правительство создали младофинская партия, Земельный союз и Шведская партия. 4 декабря 1917 этот фактический кабинет министров представил парламенту в обращении "К народу Финляндии" проект новой формы государственного устройства. В нем декларировалась независимость княжества, было объявлено о намерении принять республиканский образ правления, о представлении в парламент проекта новой конституции Финляндии, а также содержалось обращение "к властям иностранных государств" и к будущему Учредительному собранию России с просьбой о признании политической независимости и суверенитета Финляндии. 6 декабря 1917 года этот проект одобрил парламент Финляндии голосованием: 100 – за, против – 88, при 12 воздержавшихся. В этот день Финляндия объявила себя независимым государством.

От раскола к красному перевороту

Теперь важна была позиция России. Учредительное собрание созвано еще не было. Премьер Свинхувуд решил обратиться к захватившим власть в Петрограде и Москве большевикам. Здесь он также действовал революционным методом.

Не признанный никем в мире законным правительством России Совнарком (СНК) во главе с Владимиром Ульяновым-Лениным показал высокую оперативность при принятии решений. 27 декабря представители финляндских социал-демократов Куллерво Маннер и Эдвард Гюллинг обратились в Смольный. Тогда же они встретились с Лениным и членами СНК. Большевики пообещали признать независимость Финляндии, надеясь на то, что это решение подтолкнет левые силы страны к революции. 30 декабря в Петроград прибыла официальная делегация правительства во главе со Свинхувудом для вручения соответствующего ходатайства. 31 декабря Ленин вместе с соратниками по Совнаркому Львом Троцким, Иосифом Сталиным и другими наркомами подписал декрет о внесении в ЦИК решения о признании государственной независимости Финляндии.

4 января 1918 года произошла официальная ратификация постановления Совнаркома Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов (ВЦИК). В течение недели Финляндию наряду с Россией признали 8 стран, включая воюющие Францию, Германию, Австро-Венгрию и Грецию и нейтральные Швецию, Данию и Норвегию. Великобритания и США признали новую страну только после первых полноценных выборов в парламент в 1919 году.

Отношения между властью и ее оппонентами-социалистами портились. 12 января 1918 года парламентское большинство признало "охранные отряды" официальными органами охраны правопорядка, а 25 января – армией. Подстрекательскую роль сыграли большевики. На съезде СДПФ 14 ноября российский нарком по делам национальностей Иосиф Сталин призывал социал-демократов повторить октябрьский переворот. Советы контролировали части старой русской армии, размещенные в Финляндии, поставляя оружие финской Красной гвардии. Но в партии социал-демократов состояли не только радикалы, но и умеренные силы. Решение о выступлении принято не было.

Уже в начале января в нескольких городах произошли столкновения между отрядами Красной гвардии и охранными отрядами, лояльными Сенату. Еще в середине мая 1917 года в Гельсингфорсе (старое шведское название Хельсинки, использовавшееся и в период нахождения Финляндии в составе России) собрались члены красных гвардий 1905–1907 годов и избрали свой комитет для организации новой гвардии. Уже в ноябре отряды рабочей гвардии имелись в 233 коммунах, а охранные отряды (шюцкоры) были в 340. Сенатор Серлахиус предупредил, что страна идет к анархии, а попытки управления ею без использования методов принуждения, полагаясь исключительно на здравый ум народа и добрую волю, оказались неудачными. Радикалы в СДПФ во главе с Куллерво Маннером требовали действий, власть призывала к порядку, центристы колебались. Умеренные социалисты во главе с Вяйне Таннером были против выступлений, но оказались в меньшинстве.

27 января на здании Народного дома в Гельсингфорсе был поднят красный флаг и включен красный прожектор

22 января 1918 года на заседании Совета СДПФ левыми и центристами был образован штаб восстания – "Исполнительный комитет финляндских рабочих", который подготовил план переворота, для чего нужно было обеспечить переброску российского оружия в Гельсингфорс, что и было сделано 23 января 1918 года. Но действий по захвату власти партия не предприняла. Тогда радикалы из Красной гвардии решили действовать самостоятельно. 27 января на здании Народного дома в Гельсингфорсе был поднят красный флаг и включен красный прожектор. Это был сигнал к мятежу. В этот день Красной гвардии удалось занять железнодорожный вокзал.

На следующий день, 28 января, Красная гвардия взяла под контроль всю столицу. Был создан революционный Совет народных уполномоченных Финляндии (СНУ), заняты помещения, используемые Сенатом, захвачено хранилище Банка Финляндии. Поскольку золотой запас банка был вывезен в Куопио и остался в руках белых, СНУ получил только банковскую наличность, монетный двор и вклады в российских банках. Персонал банка отказался открыть сейфы, тогда они были взломаны. Частные фирмы и сберегательные банки смогли продолжить свою деятельность, в отличие от Советской России, где вся банковская система была национализирована. Наличные запасы Финляндского банка новые власти истратили к началу апреля, после чего взяли краткосрочные кредиты и ускорили печатание новых банкнот и выпуск монет.

От переворота к красному террору

В декларации "К рабочим и гражданам Финляндии!" Совет народных уполномоченных объявил себя революционным правительством страны, готовым реализовать социалистическую программу преобразований. Судя по тексту, лишь отчасти копировались лозунги большевиков: "Бремя налогов надо переложить с плеч неимущих на плечи богачей-эксплуататоров. Страхование по старости и нетрудоспособности надо ввести практически уже до того, как будет издан постоянный закон о страховании. В руководстве народным просвещением должно быть устранено все реакционное. Торпари и бобыли (арендаторы и батраки) должны быть немедленно освобождены от власти хозяев. Еще основательнее надо взяться за эксплуататорский режим капитализма. Банковский капитал должен быть подчинен общественному контролю и таким путем надо возможно скорее обуздать промышленный и торговый капитал. Собственность малоимущих должна быть неприкосновенной, но в тех областях, где общая народная нужда уже определенно требует изъятия в общественную собственность предприятий крупных эксплуататоров, пусть их право собственности будет отменено".

Председатель парламента предыдущего года Куллерво Маннер назначался председателем Совета. Бывший глава сената Оскари Токой назначен министром продовольствия. Уполномоченные по внутренним делам Ээро Хаапалайнен и Адольф Тайми отвечали также за военные дела. Отто Куусинен руководил просвещением. Но многие известные социал-демократы, такие как Вяйне Таннер и Матти Паасивуори, осудили переворот и не вошли в красное правительство, а Вяйне Вуолиеки даже скрывался от красногвардейцев. Это способствовало их выдвижению в руководство СДПФ после гражданской войны, и они смогли занять высокие посты во власти. Ээту Салин и Эдвард Валпас, старые руководители рабочего движения, также отказались участвовать в революционном правительстве.

Восставшие пришли к власти и в таких крупных промышленных центрах как Турку (Або), Тампере, Пори, Котка, Лахти, Выборг (Виипури) и других, где проживало около две трети населения страны. Положение с продовольствием не улучшилось, зерна не хватало. Россия прислала лишь один эшелон зерна из Сибири. По требованию радикальных революционеров был установлен контроль над частными банками, 2 февраля были закрыты "буржуазные" газеты, то есть запрещена независимая пресса.

Красные власти жаловались на саботаж, поскольку значительная часть чиновников с нелегитимной властью не сотрудничала, 29 января 1918 года объявив забастовку. Лишь немногие продолжали работу. В результате был отчасти потерян контроль за распределением продовольствия и финансами. Совет был вынужден организовать правительственный аппарат заново, призвав около 500 человек из социал-демократической партии и профсоюзов. Для наблюдения за исполнительным органом власти был учрежден суррогат парламента из 40 делегатов от СДПФ, профсоюзов и Красной гвардии.

Красная гвардия Финляндии была подчинена Совету народных уполномоченных. Она была организована еще до революции, и СНУ в ее дела поначалу не вмешивался, считая себя некомпетентным, чтобы командовать армией. Позднее, когда проявилась ее слабость, СНУ вмешался в командование Красной гвардией.

Еще основательнее надо взяться за эксплуататорский режим капитализма

Красная гвардия, наоборот, регулярно вторгалась в гражданские дела, в том числе в сферу юстиции. Именно от нее шли инициативы красного террора. Первым ее командующим стал Али Аалтонен, затем его сменил Ээро Хаапалайнен. Реальное централизованное управление Красной гвардией наладить не смогли. Местные отряды действовали сами по себе, дисциплина была слабой. Практиковалась выборность командного состава, сначала набор осуществлялся на добровольной основе, но с марта командование перешло к принудительной мобилизации. Укрепить дисциплину и наладить управление не удалось, что во многом предопределило исход войны. Наиболее известными акциями Красной гвардии стали убийство пленных в Суйнуле в январе 1918 года и в Мустиле в апреле, где были убиты 23 студента сельскохозяйственного училища. Оба преступления были совершены по приказу комиссара Туомаса Хюрскюмурто.

Идея независимости суда была отвергнута. Уже 28 января организаторы переворота сообщили, что деятельность судебной системы прекращается, и взамен запланировано учредить революционные трибуналы. Их создавали в спешке, чтобы прекратить самоуправство красногвардейцев "в борьбе с контрреволюцией". Уже 1 февраля был готов закон об основах революционного правосудия. Трибуналы должны были состоять из председателя и четырех членов, уполномоченных рабочими. Они же избирали обвинителя. Приговор должен быть основан на здравомыслии, а не на "предрассудках". Это было важно, поскольку члены трибунала не знали законов. Ревтрибуналы были созданы на территории красной Финляндии во всех ее 195 областях.

Был организован и Верховный революционный суд для рассмотрения апелляций, которых, правда, не было, поскольку опротестовать приговор ревтрибунала надо было за день. Ни у одного из членов Верховного суда не имелось юридического образования, только у троих был опыт работы адвокатом. Рабочие советы предприятий были объявлены "органами диктатуры пролетариата".

Центральный союз работодателей Финляндии объявил локаут с целью остановить производство на подвластной красным территории. В ответ революцию стали "углублять", национализируя предприятия. Революционные органы конфисковали 163 промышленных объекта, прежде всего для того, чтобы препятствовать остановке производства. Это менее 10% от всей промышленности красной Финляндии. В сельской местности решили национализировать только то, что принадлежало фирмам, и ту собственность, которая осталась без присмотра, например, в случае, если прежние владельцы бежали. В распоряжение финских революционеров попало несколько десятков крупных поместий. Безземельных крестьян и мелких арендаторов провозгласили "независимыми" 31 января, но так и не был решен вопрос, станут ли они полноправными землевладельцами, или же будут арендаторами земли у государства. Значительная часть сельского населения готовилась вместе с белыми защищать свою собственность от попыток передела земли.

Совет уполномоченных осудил красный террор и потребовал расследования уже произошедших убийств и наказания виновных по закону. 2 февраля был принят закон об отмене смертной казни. С самого начала новая власть плохо контролировала Красную гвардию. В конце января был арестован красногвардейцами в Гельсингфорсе, уведен на вокзал и расстрелян 1 февраля на берегу залива депутат парламента Антти Миккола. Преступление должна была расследовать специально созданная СНУ комиссия, но красногвардейцы препятствовали следствию. 27 февраля Совет народных уполномоченных огласил воззвание "Против жестокости", в котором обещал суровое наказание за насилие над гражданскими лицами. Это заметно снизило накал красного террора на некоторое время, но способов для сохранения порядка или достаточного авторитета для усмирения красногвардейцев и радикальных групп у правительства красных не было.

В ходе гражданской войны в Финляндии на территории, подконтрольной красным, погибло 1649 человек. С начала войны и по конец февраля было расстреляно около 700 человек, в марте – 200. Террор усилился в апреле и в начале мая 1918 года, перед явным поражением, когда было убито около 700 человек. Красногвардейцы считали необходимым уничтожение руководителей противника, а также сводили личные счеты. Большая часть убитых были активными членами отрядов самообороны, владельцами усадеб и крестьянских хозяйств, политиками, полицейскими, учителями, чиновниками, руководителями и владельцами предприятий. Среди жертв террора оказалось также 90 человек, относимых к умеренным социалистам.

Белые организуются и контратакуют

Законное правительство Финляндии задержано не было, хотя сразу предполагалось арестовать более 40 известных политиков. Большая часть сенаторов выехала в город Вааса. Главе Сената Свинхувуду пришлось добираться туда окольным путем через Ревель (Таллин), Германию и Швецию. Часть сенаторов и политиков, в том числе Каарло Юхо Стольберг и Кюести Каллио, остались в Хельсинки в подполье. Главной целью шести членов правительства (Сената) в Ваасе было восстановить законную власть на юге страны. Государственную власть и независимость от России после победы хотели обеспечить с помощью сильной собственной армии с поддержкой Германии. Виделся возможным возврат к монархической форме правления, но против этого возражали центристы и политики, ориентировавшиеся на Антанту.

Правительство начало формировать свои вооруженные силы с опорой на население центра и севера страны. Главнокомандующим армией белых был назначен генерал русской службы барон Карл Густав Маннергейм. 16 января Свинхувуд назначил Маннергейма главнокомандующим фактически еще не существующей армии. Большую помощь оказала Швеция, отправившая оружие и до батальона добровольцев, включая 80 офицеров, готовых к штабной работе. Русский контр-адмирал Николай Подгурский помог разоружить в пользу белых российские части на побережье Ботнического залива. В Финляндию из Германии был отправлен воевавший на ее стороне 27-й добровольческий батальон егерей, имевших боевой опыт. Около тысячи бойцов прибыли в Финляндию 25 февраля 1918 года.

18 февраля Маннергейм ввел всеобщую воинскую повинность, используя отряды шюцкора как костяк создаваемой им армии, а егерей – как командные кадры. К марту генерал сумел сформировать боеспособную 70-тысячную армию. Маннергейм планировал накопить силы, сдержать наступление красных и затем нанести контрудар, отрезав силы противника от Советской России, видимо, у Выборга. Шведский офицер Генри Пейрон подсказал ему другой вариант: наступать на главную группировку врага в центральной Финляндии, в Тампере, взять один из крупнейших городов страны и обрушить Центральный фронт красных. Так главнокомандующий и решил действовать.

25 февраля 1918 года Маннергейм отдал приказ, требовавший расстреливать на месте всех, кто оказывал "вооруженное сопротивление законным военным силам страны" и кто "без ведома армии носит оружие", то есть фактически разрешил казнить каждого попавшего в плен красногвардейца. Это было правовым оправданием белого террора в отношении красных, а также помогавших им российских военнослужащих.

Правительство красных после переворота признали только власти Советской России. 1 марта 1918 года они заключили с ним договор о нормализации отношений. Советская Россия уступала "Финляндской Социалистической Рабочей Республике" "все недвижимые имущества в пределах территории бывшего Великого княжества Финляндского, а также все суда и имущества, реквизированные бывшими правительствами России до и во время войны". Красная Финляндия, в свою очередь, передавала Советской России всё принадлежавшее ей недвижимое имущество на русской территории. Торговым судам обеих сторон обеспечивался свободный беспрепятственный пропуск во все гавани. Между российскими и финляндскими железными дорогами устанавливалось постоянное прямое сообщение. Было принято решение о продовольственной помощи и организации поставок нефти. Финляндским представителям разрешалось вести заготовки хлеба в Сибири и вывозить его в Финляндию.

Россия передавала Финляндии Печенгский край (Петсамо), что было обещано еще императором Александром II в 1864 году как компенсация за территорию Сестрорецкого оружейного завода, а красная Финляндия отдавала России территорию важного форта Ино на Карельском перешейке. На переговорах представители СНУ желали присоединить к Финляндии всю Восточную Карелию, но этот вопрос решено было отложить. Россия получала во временное пользование на праве экстерриториальности четыре линии телеграфа – в Швецию, Данию и Англию и через Финляндию в Мурманск.

Расстреливать на месте всех, кто оказывал вооруженное сопротивление законным военным силам страны и без ведома армии носит оружие

В договоре содержался также пункт об обеспечении равенства политических прав российских граждан в Финляндии на "наиболее легких условиях", что предполагало год и более проживания в стране, и финляндских – в России. Договор носил декларативный характер и в действие реально не вступал.

Советская поддержка финских красных ограничивалась в основном поставками оружия. Известно участие в планировании операций красных военных специалистов, например, полковника Михаила Свечникова. Находившиеся в Финляндии части старой армии (60–80 тысяч человек в начале 1918 года) были небоеспособны, они выводились в Россию. К марту их осталось не более 30 тысяч, большинство соблюдало нейтралитет. Отдельные отряды русских добровольцев и красногвардейцев принимали участие в боевых действиях, в основном на Карельском перешейке, как бы защищая Петроград. Их численность историки оценивают в 7–10 тысяч человек.

С поддержкой немцев

30 марта МИД Германии отправил Совнаркому России ноту, в которой сообщалось, что, по поступившим из Финляндии сведениям, туда "отправляются большими группами красногвардейцы из Петрограда". В ноте выражались протест и угроза предпринять "необходимые меры", если советское правительство не выведет своих красногвардейцев из Финляндии в соответствии с Брест-Литовским договором. 1 апреля под нажимом Германии Ленин запретил участие российских войск в боях в Финляндии. Но заявил: "В договоре приказано вывести наши войска, войска заведомо негодные, но нам не запрещено ввозить оружие в Финляндию". Балтийский флот был в конце марта-начале апреля выведен из Гельсингфорса в Кронштадт и Петроград, несмотря на тяжелую ледовую обстановку.

С конца января до середины марта Красная гвардия вела атаки, стремясь расширить контролируемую территорию. Красногвардейцы сражались упорно, но сказывалась разница в военном опыте и дисциплине. Попытка красного наступления на север в конце февраля 1918 года не удалась. Следующие два месяца войны инициатива принадлежала белым, развернувшим массированное контрнаступление. 15 марта 1918 года Маннергейм начинает атаки своих главных сил в направлении Тампере. Он хотел успеть захватить город до начала весенней распутицы и до прибытия в страну немецких частей.

Город был окружен после боев в Лемпяяля 24 марта, когда удалось перерезать железную дорогу Тампере-Пори, тем самым замкнув кольцо вокруг Тампере с юга, и после взятия Сиуро 26 марта. Сражение за Тампере стало крупнейшим в ходе финской гражданской войны. В нем участвовали до 16 тысяч человек у белых и 14 тысяч у красных. Последние сомневались в успехе. Глава СНУ Куллерво Маннер предлагал одному из командующих красногвардейцами в Тампере Эйно Рахья отступить на восток, но Рахья настоял на обороне Тампере.

28 марта начался штурм города. Белых встретило ожесточенное сопротивление, бригада шведских добровольцев потеряла командира и каждого десятого бойца, а 2-й егерский полк – около половины личного состава. 3 апреля после артподготовки белые начали новый штурм Тампере. В западной части они не смогли преодолеть оборону красных, а вот с восточной стороны дошли к вечеру до центра. В ночь с 4 на 5 апреля нескольким сотням красных удалось вырваться из окружения. 5 апреля в городе велись бои фактически за каждый квартал.

6 апреля утром красным удалось отбить атаку, но сразу после этого они отправили к противнику парламентеров. Полковник Аусфельд предложил сложить оружие до 11 утра рядом с церковью Александра, сдать все снаряжение и склады. Красногвардейцы сдались сразу по возвращении парламентеров. Примерно в 8:30 на башне Пюуникке подняли белый флаг. Пленных собрали на площади. Комендант города объявил: будут расстреливать по 10 пленных за каждого убитого теми, кто не сдался. Белые расстреляли сразу почти 150 человек, а всего убили около 300 пленных. Также были расстреляны найденные в городе 200 русских военных. Бессудные казни шли несколько дней, вопреки отданному Маннергеймом приказу не допускать расправ. Всего в Тампере в плен сдалось до 10 тысяч красногвардейцев.

С февраля по май 1918 года на Аландских островах находились шведские войска, которые высадились на архипелаге "для пресечения насилия над жителями", выслав с этой территории как силы красногвардейцев и разоруженных русских солдат, так и отряд шюцкора.

Правительство Германии в феврале предложило финским представителям в Берлине оказать Финляндии военную помощь. Маннергейм и Сенат узнали об этом в начале марта. Финское правительство предоставило Германии право размещать свои военные базы в Финляндии. 3 апреля в Ганге (Ханко) высадился германский экспедиционный корпус (Остзейская дивизия) под командованием генерала Рюдигера фон дер Гольца численностью более 10 тысяч человек, который должен был взять столицу Финляндии. Прибывший из Ревеля отряд Отто фон Брандштейна численностью в 2,5 тысячи немецких солдат был высажен 7 апреля восточнее Гельсингфорса, в Ловиисе, чтобы перерезать дорогу в Петроград и затем двигаться на север на Лахти.

После высадки немцев в Ганге положение красных стало критическим. 6 апреля 1918 года в Гельсингфорсе состоялось последнее заседание Совета народных уполномоченных Финляндии, на котором было принято решение переехать в Выборг. Фактически это было бегство. Для руководства защитой столицы был оставлен исполком из числа красногвардейцев. Сопротивления Балтийской дивизии немцев на марше почти не было, но когда она вошла в Гельсингфорс, развернулись уличные бои.

Утром 11 апреля фон дер Гольц приказал отряду из 500 человек атаковать пригород Тиккурила, чтобы перерезать железную дорогу и перекрыть путь из города. Немцы вступили в бой с местными красногвардейцами, которых поддерживал бронепоезд. К 17 часам Остзейская дивизия захватила железнодорожные станции Тиккурила и Малми. Красногвардейцы в ходе боев в Тиккуриле потеряли не менее 25 человек, в то время как немцы всего двоих. Рано утром 12 апреля войска Остзейской дивизии вошли в северные пригороды Гельсингфорса и двинулись к центру города по главному проспекту столицы. Первую линию обороны на скалистых холмах Тилкка немцы взяли к 9 утра, второй достигли в районе Пасила к 10-и. К полудню после двухчасового боя немцы вынудили красных отступить и захватили железнодорожную станцию Пасила, расположенную в трех километрах севернее Главного вокзала. Начались бои в центре города. В 17:30 немцы заняли Шведский театр. В это время шли ожесточенные бои на железнодорожном вокзале Хельсинки, а также в близлежащем районе Клууви. Отряд немецкой морской пехоты высадился в Катаянокке в 19:00 и вскоре вошел в район Круунунхака.

В 14:00 13 апреля на башне церкви Каллио красногвардейцы подняли белый флаг

На следующее утро немцы атаковали штаб Красной гвардии в районе Каартинкаупунки, в результате чего в 7 часов утра 400-500 красных капитулировали. Последние бои красные теперь вели в северных рабочих районах Каллио и Хаканиеми, по которым велся сильный артиллерийский огонь. Среди других зданий серьезно пострадал Народный дом. Наконец, в 14:00 13 апреля на башне церкви Каллио красногвардейцы подняли белый флаг. Германские войска провели 14 апреля на Сенатской площади парад, передав затем город представителям финского правительства. После взятия Гельсингфорса до 5 тысяч сторонников Красной гвардии были арестованы и заключены в лагерь для военнопленных на острове Суоменлинна. Более 10 тысяч красных и их семьи покинули столицу. Немцы не допустили насилия в отношении пленных, поэтому в городе не происходили массовые казни, как это было в Тампере. Однако летом 1918 года в лагере для военнопленных в Свеаборге в результате насилия, голода и болезней погибло более 1400 человек. 1 мая 1918 года около 2100 остававшихся в Гельсинфорсе бывших российских подданных выдворили из города.

Разгром и месть

19 апреля немецкая бригада дошла из Ловиисы до Лахти и перерезала сообщение между западной и восточной группировкой красных. Еще шли бои за Выборг, но ночью 25 апреля 1918 года лидеры революции оставили город и уплыли на корабле в Петроград. В ночь на 28 апреля группа красногвардейцев под началом красного коменданта Выборга Ялмари Кайпиайнена в Выборгской губернской тюрьме расстреляла более 30 заключенных и заложников.

Ранним утром 29 апреля белые вошли в Выборг, сразу же начав зачистку в поисках красногвардейцев и русских. Жертвами бессудных расстрелов стали несколько сот человек, значительная часть из которых была мирными обывателями, бывшими военными и служащими. Среди жертв оказались православные священники, несовершеннолетние, женщины и гражданские лица самых разных национальностей. По приказу главнокомандующего Маннергейма генерал Левстрем назначил следственную комиссию для расследования гибели людей, но, несмотря на проведенные ею опросы свидетелей, комиссия не смогла или не захотела выяснить, кто конкретно отдал приказ о казнях. По оценке современников, погибли больше тысячи человек. Историки же дают общую цифру убитых за двое суток расправы около 400 человек, называя эти события "самой массовой казнью в истории Финляндии". Руководил массовым расстрелом майор Марти Эгстрем, родом из Швеции.

После победы над красными Финляндия пережила трагический период белого террора. Помимо собственно вооруженных бойцов, были арестованы и другие гражданские лица, работавшие на стороне красных, и активисты левого движения. В начале войны заметным злодеянием было кровопролитие в Варкаусе 21 февраля 1918 года, когда казнили 80-90 красных. Оно было названо "лотереей Хуруслахти", когда пленных выбирали на казнь методом децимации. В том же Варкаусе к середине марта казнили еще 180–200 человек. В больнице Хармойнен 10 марта белые убили почти всех раненых в полевом госпитале Красного Креста и часть персонала. Пик террора был достигнут в конце апреля – начале мая, когда две недели подряд ежедневно происходило по 200 казней, всего погибло до 3 тысяч человек. В лагере военнопленных в Лахти отряд майора Ханса Кальма в период с 1 по 31 мая расстрелял около 200 женщин, поддерживавших красных.

По максимальным оценкам, всего в 1918 году было арестовано свыше 80 тысяч подозреваемых в симпатиях к левым радикалам, из которых 75 тысяч были заключены в концлагеря, где умерли 13 500 человек (15 %), до 8500 стали жертвами казней. Зверства в Финляндии были тем более шокирующими, что к тому времени российская гражданская война только начинала разгораться по-настоящему.

Один из политиков белого лагеря, сенатор Кюести Каллио, осудил насильственные методы красных и вынужден был скрываться, находясь в контролируемой противником столице страны. Однако после окончания войны он призывал воздержаться от массовых репрессивных мер возмездия. Речь Каллио в церкви в Нивала 5 мая 1918 года привлекла к себе большое внимание. Каллио стал первым известным белым политиком, потребовавшим немедленно приступить к строительству единой Финляндии, в которой "нет ни красных, ни белых, а есть только любящие свою страну финны, граждане Финляндской Республики, которые ощущают себя членами общества и чувствуют себя здесь хорошо". Это соответствовало настроениям общества. Каллио это почувствовал. Не случайно впоследствии он не раз был премьером, а в период "Зимней войны" – президентом. Финские власти в 1919–20 годах амнистировали большую часть политзаключенных.

Нет ни красных, ни белых, а есть только любящие свою страну финны

Около 10 тысяч красногвардейцев бежали в Советскую Россию. Лидеры революции основали там Коммунистическую партию Финляндии. Многие служили в советских органах власти и в Карельском егерском батальоне. Их судьбы сложились по-разному. Несколько тысяч финских коммунистов стали жертвами "Большого террора". Некоторые из рядовых участников войны на стороне красных вернулись в Финляндию, воспользовавшись амнистиями 20-х годов. Сделавший карьеру в СССР секретарь ЦК КПСС Отто Куусинен так и не вернулся на родину. Во время "Зимней войны" его сделали главой марионеточного просоветского правительства, но до Финляндии оно не добралось. Куусинен, умерший в 1964 году, до сих пор покоится в некрополе на Красной площади.

Что бы произошло, если бы в Финляндии победили красные социалисты? Очевидно, что они были гораздо правее лидеров российских большевиков. Их проект конституции смотрелся вполне демократично, а законопроекты были реформистскими. Революцию, возможно, стали бы "углублять", национализируя предприятия. Кроме того, красные не ставили целью присоединение Финляндии к России. В 1917 года они активнее выступали за независимость Финляндии, чем многие либералы.

Иностранную военную помощь получали обе стороны: красные от Советской России, а белые – от немцев, оставшихся в стране в количестве 11 тысяч и после победы. Финский трон даже был предложен принцу Фридриху Карлу Гессен-Кассельскому. Поражение Германии в Первой мировой войне в ноябре 1918 года покончило с монархическим проектом, генерал Маннергейм был назначен регентом до выборов, а Финляндия стала независимой республикой.

Несбывшаяся победа финских красных сделала бы весьма вероятным существование Финляндии в качестве сателлита Советской России, но возможность превращения в одну из советских республик с учетом принципиальной позиции красных финнов, выступавших за полную национальную независимость, кажется маловероятной. Вряд ли красный выбор оказался бы лучше реальности – с созданием в Финляндии социального государства, успешно торговавшего с СССР, ставшего жертвой сталинской агрессии в 1939–40 году, но выжившего без радикальных левых экспериментов.



