Национальная идея на все времена. Александр Подрабинек – об имитации

Шутят, что взрослые отличаются от детей только размерами своих игрушек. Иногда так и случается: солидные люди создают воображаемый мир для своих игр в реальность. В этом мире все может быть очень красивым, логичным и надежно обоснованным – всё как в реальной жизни, кроме одного: это имитация. Российская жизнь богата такими затеями.

Классический пример – история с бутафорскими деревнями, построенными по указанию князя Григория Потёмкина вдоль маршрута Екатерины II во время её поездки в 1787 году в Северное Причерноморье и Севастополь. Вид процветающей страны очень порадовал императрицу. Примерно так же в наше время спешно кладут асфальт на сырой грунт и красят зеленой краской траву на газонах к приезду в какой-нибудь регион Владимира Путина.

Имитация рассчитана не только на ублажение первых лиц державы. На улицах и в парках висят плакаты "За родину!", "Мы победим!", "Наше дело правое" и им подобные – имитация патриотического пафоса времен Второй мировой войны, которую у нас повелось называть Великой Отечественной. Правда, подмена войны с нацизмом на войну с Украиной не работает, люди на наглядную агитацию не реагируют и победным пафосом не проникаются. Ну, висит себе плакат и висит, как плакаты "Слава КПСС!" в советские времена – кто на них обращал внимание?

Однако имитация не ограничивается очковтирательством и дешевой пропагандой, она проникает во все сферы государственной жизни. Судебная система имитирует правосудие, используя профессиональную лексику, обычаи судопроизводства и специфический антураж – судьи в мантиях, адвокаты и обвинители, скамья подсудимых, приставы, строгий порядок, тишина в залах, торжество и величие Закона. И все бы ничего, но не хватает одного – правосудия, справедливых и законно обоснованных решений. Замечательная имитация суда, не более того. На политических процессах, дабы придать действу значительности, конвойные с автоматами и приставы в черных масках водят подсудимых в наручниках, а бывает и в сопровождении служебных собак. А "матерые" политические преступники всего-то написали несколько крамольных фраз в соцсети или неосторожно высказали свое мнение в присутствии доносчика. Вот и весь ужас "преступления"! Все понимают, что они не опасны и все меры предосторожности излишни, но игра требует жертв.

Имитация настолько вжилась в плоть и кровь российской государственной жизни, что ее вполне можно считать национальной идеей. Государственная Дума – имитация парламента, набитого фальшивыми депутатами, "выбранными" на фальшивых выборах. Конституция – важная составляющая имитации правового государства, но по сути превратилась в ничего не значащую бумажку. Православная церковь проповедует христианское смирение и миролюбие, но тут же же благословляет агрессивную войну и оружие убийства. Имитацией деятельности заняты подчинившиеся государственной цензуре средства массовой информации и "системные" политические партии. Все друг друга понимают и как-то устраиваются. "Время такое", – говорили они раньше и будут говорить потом.

От национальной идеи не отвертеться, ей надо соответствовать. Имитацией деятельности заняты и репрессивные органы, привлекающие к уголовной ответственности политических эмигрантов. Их заочно обвиняют, прекрасно сознавая, что для карательных органов они недоступны. Что может быть смешнее, чем заочный арест и заочный приговор? Разве что заочная отсидка и потом заочное освобождение.

Удивительна и реакция фигурантов имитационных судебных дел. Они полны серьезности, с удовольствием комментируют эти фейковые "репрессии", лоснятся от собственной значимости и делают вид, что принимают все эти фейковые меры за чистую монету. Вероятно, это повышает их самооценку. Не знаю, как на это реагирует западная публика, но из России все это выглядит довольно смешно.

Однако, при всей её наигранности и ненатуральности, имитация имеет безжалостную дурную сторону. Она затеняет подлинные события, трагические и непридуманные. Она отвлекают общественное внимание на фальшь, подменяя подлинное содержание жизни выдуманным. Крестьяне, согнанные князем Потёмкиным для бутафорских деревень, были оторваны от своего дома, проделали нелёгкий путь туда и обратно, и можно только догадываться, сколько невзгод выпало на их долю по прихоти придворного князя и для удовольствия царицы.

Шутовские репрессии против российских оппозиционеров в эмиграции отвлекают дефицитное общественное внимание от настоящих репрессий в России. Возможно, именно в этом цель имитации репрессий против эмигрантов – показать игрушечность и безобидность политических преследований: ведь фигурантам этих дел ничто не угрожает, все это прекрасно понимают. В общественном сознании такое отношение может перенестись и на тех, кто подвергается настоящим репрессиям в России. "Ну, судя по видным фигурам оппозиции, ничего страшного", – подумают многие, проглотив наживку имитации, умело изготовленную в худших традициях лицемерной российской истории.

Имитация сегодня правит бал в России. Ее следы повсюду. Я частенько встречаю одну, безобидную, но наглядную. В продуктовом магазине в моем доме продается лососевая красная икра в жестяной баночке: 140 граммов, цена 1200 руб. Дороговато для среднего покупателя. Но по соседству есть и другая, в такой же точно баночке и почти с таким же рисунком, однако по цене 70 рублей. Мелким шрифтом на ней написано "Икра имитированная". Проще говоря, желатин с красителем. По виду похожа на настоящую и всем доступна. Рассчитана на массового потребителя.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист

