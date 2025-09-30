Не пускают к кормушке

В Нижнем Новгороде по подозрению в коррупции задержан бывший вице-мэр Илья Штокман. В 2023 году Владимир Путин называл его примером для России и восхищался путём Штокмана "от рабочего до героя СВО". 19 сентября Штокман получил благодарность от Путина "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Совсем недавно Путин призвал глав регионов привлекать в свои управленческие команды ветеранов войны: "Убежден, преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твердые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех, кто сегодня находится в органах власти, в системе принятия решений".

Но на деле ветераны "СВО" получили всего 8% мест в региональных заксобраниях.

Нужна ли Путину "новая элита" из числа воевавших в Украине или Кремль понимает, что это возможная угроза? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Андреем Пивоваровым.



