Новая кровь

В России началась кампания по массовому набору резервистов. Их привлекут к защите критически важных объектов. За вступление в ряды резервистов предлагают щедрые выплаты.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский утверждает, что резервистов не будут привлекать к участию в войне и выполнению задач за пределами РФ.

Уже как минимум 19 регионов России начали кампанию по набору резервистов, пишет "Коммерсант".

Одной из задач резервистов станет защита ТЭЦ и НПЗ от дронов.

Мобилизационный резерв состоит из тех, кто заключил контракт на добровольной основе. Обычно в мобилизационный резерв входят бывшие контрактники.

Возрастные ограничения для резервистов зависят от воинского звания: для солдат и сержантов - до 50 лет; для младших и старших офицеров - до 60-65 лет.

О том, как Путин будет защищать НПЗ и о том, какие уловки власть ищет, чтобы заманить граждан на войну, говорим в программе "Лицом к событию" с военным аналитиком Давидом Шарпом.



