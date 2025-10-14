Умереть за 10 тысяч?

Министерство обороны РФ разработало законопроект о привлечении резервистов к выполнению задач в мирное время, в том числе за пределами России. Как отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, это касается, к примеру, Сумской или Харьковской области, где идут боевые действия, хотя де-юре территории находятся за пределами России.

Правительственная комиссия документ поддержала.

Законопроект коснется тех, кто заключил с Минобороны контракты о пребывании в мобилизационном резерве. Россиян, которые находятся в запасе, поправки не коснутся.

Сейчас резервистов можно привлекать только в период мобилизации или в военное время.

Создание мобилизационного резерва было упомянуто в одном из "майских указов" Владимира Путина. Это позволяет военнослужащим перед увольнением в запас подписывать контракт, по которому они обязуются периодически проходить военные сборы. Резервисты получают ежемесячные выплаты: до 6000 рублей — для прапорщиков, сержантов и рядовых; до 10 тысяч — для офицеров.

Кремль явно испытывает нехватку людей для войны. Уже семь регионов увеличили выплаты за контракт, но при этом денег не хватает. Власти Татарстана почти в семь раз снизили размер единовременных региональных выплат. Теперь за подписание контракта с Минобороны полагается 400 тысяч рублей.

Тем временем провоенные блогеры пишут, что из-за недоверия к армии и неясных целей войны, все меньше граждан хотят идти на фронт.

Расследовательский проект "Система" выяснил, что в России появилась новая схема вербовки добровольцев на войну под названием "Доброкор". Она обещает более легальный статус, чем старая систем "Редут", доступ к социальным льготам и региональным выплатам. При этом разорвать контракт, по данным "Системы", до конца его срока невозможно, а выплаты удается получить не всегда.

О том как Кремль сможет привлекать резервистов к военным операциям даже без мобилизации, говорит в программе "Лицом к событию" с политиком Евгением Ступиным и с координатором отдела помощи и эвакуации "Идите лесом" Антоном Горбацевичем.