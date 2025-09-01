Портреты надежды. Художники рисуют тяжелобольных политзеков

В США, в Миннесоте в рамках проекта по поддержке политзаключенных возникли 120 портретов тяжелобольных узников Кремля. Их рисуют художники из разных стран, в том числе люди, эмигрировавшие из России после начала войны в Украине и те, кто остался в России, но не согласен с войной.

Портреты созданы в поддержку кампании #Free120PZK , направленной на освобождение 120 политических заключенных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Как рассказала в интервью Радио Свобода основательница антивоенной организации и участница Коалиции People for Free Russia Елена Митюшина, в проекте участвуют более 25 художников: "У нас русскоязычные художники, в основном все они изгнании – или в США, или в Европе. Есть и художники, которые пишут портреты анонимно из России и одна художница из Украины, которая также присоединилась к проекту поддержки тяжелобольных политзаключенных".

В России – тысячи узников, признанных политзаключенными, из них около 170 нуждаются в лечении разных заболеваний. "Когда человек попадает в России за решетку, то многие начинают болеть. Понятно, что там такие условия содержания, что через несколько лет заключения у всех развиваются какие-то болезни. В нашем списке в основном тяжелобольные. Это люди с раком, сердечными заболеваниями и другими тяжелыми диагнозами. Они реально могут не дожить до окончания своего срока, – рассказывает Митюшина. – Мне кажется, что миру очень важно иметь эмпатию к политическим заключенным, но людям иногда сложно развить эту эмпатию. Когда мы делаем фокус на больных людях, то это помогает рассмотреть: ведь они могут погибнуть, давайте им будем помогать, давайте собирать на них средства, призывать общественность, чтобы их в итоге освободили. Может быть, добавили в списки на обмен. Конечно, в России сейчас тысячи людей сидят в тюрьмах, и россиян, и украинцев. Хотелось бы, чтобы освободили всех. Но особенно важно фокусироваться на тяжелобольных политзаключенных".

Александр Скобов, 68 лет

Публицист и правозащитник, советский диссидент Александр Скобов в марте 2025 года был приговорен к 16 годам лишения свободы. Ему предъявили обвинение по статьям об оправдании терроризма и участии в деятельности террористического сообщества. Таким следствие считает "Форум свободной России". Сам Скобов на суде отметил, что российские власти считают "Форум" нежелательной организацией, а не террористической. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Скобова политическим заключенным, отметив, что его судят за высказывание собственного мнения. У Александра Скобова – хронический гепатит С, сахарный диабет, катаракта. Его жена Наталья рассказала, что он практически потерял зрение после совершенного на него в Петербурге нападения, последующие операции излечить его не смогли. Портрет Скобова нарисовала российская художница Мария Волощук.

Михаил Симонов, 65 лет

В марте 2023 года железнодорожник Михаил Симонов был осужден за антивоенные посты, опубликованные им во "ВКонтакте". Эти посты Симонов впоследствии удалил, но суд посчитал, что своими словами он ввел общественность в заблуждение относительно "специальной военной операции", как в России официально называют войну в Украине. Симонов приговорен к шести годам тюрьмы, он признан политзаключенным за то, что был осужден за высказанное мнение. Михаил Симонов в силу высокого возраста имеет проблемы с сердцем – страдает от ишемической болезни и высокого давления. Его портрет написала художница Елена Сташкова, она живет в Великобритании.

Валерий Селянин, 67 лет

Валерий Селянин, ученый-физик, в 2013 году был приговорен к 15 годам заключения. В обвинении говорилось, что он "был замечен в консультациях и оказании помощи иностранным гражданам, направленных против безопасности России". При этом в материалах следствия, как заявлял Селянин, не было доказательств этого.

Селянин включен "Мемориалом" в список вероятных жертв, так как его дело имеет признаки политического преследования. Он заявлял о том, что во время заключения к нему применяют пытки – заставляют долго находиться на улице в холодную погоду. Его портрет нарисовала художница Floating Shadows из Петербурга (некоторые находящиеся в России художники, рисующие политзаключенных, не обнародуют свое настоящее имя, опасаясь преследований).

Валерий Голубкин, 73 года

Профессора МФТИ, доктора технических наукВалерия Голубкина приговорили к 12 годам заключения по делу о госизмене. По версии следствия, ученый передал секретные сведения Нидерландам в рамках проекта по созданию пассажирского гиперзвукового самолета. Российские ученые в реакции на дело Голубкина в открытом письме заявили, что после ареста нескольких физиков по делам о госизмене не понимают как "дальше делать свое дело".

У Голубкина диагностирована раковая опухоль третьей степени. Его портрет нарисовала художница из Миннесоты Лиза Стриженко.

Дмитрий Павлюченко, 50 лет

В декабре 2023 года военный суд в Москве приговорил жителя Сыктывкара Дмитрия Павлюченко к трем годам колонии, признав его виновным в призывах к терроризму, поводом для возбуждения уголовного дела стали три комментария в социальной сети "ВКонтакте" с упоминанием подрыва Крымского моста, произошедшего 8 октября 2022 года. "Преследование Павлюченко нарушает его права на свободу выражения мнения и на справедливый суд", – говорится в решении о признании Павлюченко политзаключенным правозащитным проектом "Поддержка политзаключенных. Мемориал". Суд отправил обвиняемого в колонию несмотря на то, что он живет с одной почкой, страдает от сильных мигреней, которые время от времени приводят к обморокам, и его состояние здоровья требует регулярного приема лекарств и наблюдения врачей. Портрет Павлюченко нарисовала художница Люси Сибирцева.

Закий Ильясов, 58 лет

Уроженец Абзелиловского района Башкортостана Закий Ильясов стал одним из последних задержанных по "Баймакскому делу" – этот уголовный процесс считается самым крупным политическим процессом в истории современной России. В марте этого года Ильясов был приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии, его признали виновными по статье об участии в массовых беспорядках и применении неопасного насилия к представителю власти.

Массовые протесты в Башкортостане начались в январе 2024 года после обвинительного приговора местному экоактивисту Фаилю Алсынову: тысячи человек пришли поддержать Алсынова у здания суда в городе Баймак. После этого начались стычки с полицией и задержания. Власти рассматривают протесты как "массовые беспорядки". По "Баймакскому делу" проходят 82 человека, в том числе три женщины. Многих из них уже приговорили к реальным срокам от 4 до 8,5 лет заключения.

Диагноз Ильясова – двусторонний пневмоторакс и инфильтративные изменения в легких. Его портрет нарисовала художницаРегина Максименко, которая живет в Питтсбурге.

Зарема Мусаева, 56 лет

Зарема Мусаева – мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, критикующих главу Чечни Рамзана Кадырова, и супруга судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. В 2023 году Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о применении насилия в отношении представителя власти – за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при ее похищении из Нижнего Новгорода. Позже срок был сокращен до четырех лет и девяти месяцев – с учетом состояния здоровья. В мае 2025 года Мусаева должна была выйти на свободу, но в ноябре 2024-го против нее возбудили второе дело – о нападении на сотрудника колонии, по которому ее приговорили к еще почти четырем годам заключения.

У Мусаевой – сахарный диабет второго типа, она инсулинозависима. Ее портрет нарисовала художница Дарья Вайда, которая живет в Нью-Йорке.

Абдукахор Муминджанов, 47 лет

Абдукахор Муминджанов осужден в 2020 году на 17 лет по делу казанской группы "Хизб ут-Тахрир". Он признан политзаключенным, так как международное религиозное движение исламистского толка "Хизб ут-Тахрир" во многих странах Европы не является террористическим, каким оно признано в России. Судебные дела, связанные с "Хизб ут-Тахрир", используются в России как инструмент репрессий в отношении крымских татар, не признавших аннексию Россией Крыма.

Диагнозы Абдукахора Муминджанова: гипертония, эпилепсия, заболевания сердца, суставов и проблемы со зрением. Его портрет нарисовал художник Валера Белов.

Алексей Горинов, 64 года

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов был задержан по доносу в апреле 2022 года после заседания муниципального совета, в ходе которого он высказался против проведения конкурса детских рисунков к 9 мая в то время, когда российская авиация бомбит украинские города. По новой тогда статье уголовного кодекса о "фейках" про российскую армию Горинов был приговорен к семи годам лишения свободы. Вину он не признал и, находясь в заключении, продолжал критиковать российское вторжение в Украину. В конце 2023 года в отношении Горинова было возбуждено еще одно дело по статье об оправдании терроризма, по нему он был приговорен к еще трем годам заключения.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал", руководствуясь международными критериями, считает Алексея Горинова политзаключённым, говорится на сайте проекта. "Мемориал" указывает на то, что статья о распространении заведомо ложной информации про действия российской армии (ст. 207.3 УК РФ) противоречит Конституции России, международным обязательствам России и базовым принципам права.

У Алексея Горинова хроническое заболевание легких, в анамнезе частичная резекция легкого. В мае этого года врачи обнаружили у него очаги туберкулеза. Портрет Горинова нарисовала художница Анастасия Асп, которая живет в Украине.

Игорь Барышников, 66 лет

В сентябре прошлого года политзаключенному Игорю Барышникову сделали операцию, связанную с его онкологическим заболеванием. Он ждал ее с марта 2023 года, находился в заключении с трубкой, введенной для отвода жидкости из-за аденомы простаты.

Игорь Барышников – калининградский активист, он участвовал в уличных протестах против политики российских властей, в поддержку Алексея Навального. Его несколько раз арестовывали, а после начала войны России в Украине на Барышникова составили пять административных протоколов, связанных с постами в соцсетях, в которых он высказывал несогласие с войной России в Украине. Летом 2023 года Барышникова приговорили к 7,5 годам по делу о "фейках" про российскую армию. По словам активиста и его адвоката, страница в фейсбуке с постами, которые стали предметом рассмотрения суда, была закрыта и читать ее могли только друзья, но в суде полиция заявила, что профиль был открытым.

Портрет политзаключенного Игоря Барышникова нарисовала художница Мария Волощук, она живет в Москве.

Егор Балазейкин, 19 лет

Одно из самых известных дел о подготовке теракта возбудили против петербургского школьника Егора Балазейкина. В то время, когда ему предъявили обвинения в поджоге двух военкоматов, подростку было всего 16 лет. Балазейкин на первом же допросе признал свою вину – бутылки в здания кидал, но убить никого не хотел. Его арестовали. Изначально действия подростка рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества, хулиганство, но вскоре переквалифицировали дело на "терроризм". В заключении у школьника развился фиброз печени второй степени на фоне аутоиммунного гепатита. В ноябре 2023 года 16-летнего школьника приговорили к шести годам воспитательной колонии. Его родители неоднократно говорили, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь и только в декабре 2024 года им удалось добиться установления инвалидности для сына.

"Мы полагаем, что подобные антивоенные поджоги не должны произвольно квалифицироваться как террористические акты. Механическая их квалификация по данной статье представляется политически мотивированной и направленной, с одной стороны, на запугивание общества неадекватно суровым наказанием, а с другой – на маркировку этих протестных акций в общественном сознании негативным ярлыком "терроризма", – говорится в объяснении о признании Балазейкина политзаключенным правозащитным центром "Мемориал". Портрет находящегося в заключении подростка нарисовала Дарья Вайда из Нью-Йорка.

Артур Маслаков, 42 года

Артур Маслаков был осужден по делу о подготовке теракта в кинотеатре "Киргизия" в 2016 году.Теракт, по версии следствия, должен был совершить Артур Маслаков, который при задержании якобы дал признательные показания, но только протоколы он подписывал без очков и был не в состоянии прочитать их со зрением минус 22. У Маслакова – амблиопия (неизлечимое заболевание глаз, он постепенно теряет зрение). Он находился под стражей с 27 ноября 2013 года по октябрь 2020 года, когда был освобожден по состоянию здоровья. В августе 2021 года был повторно арестован. Его портрет нарисовала художница Екатерина Никифорова из Петербурга.

По словам организатора проекта Елены Митюшиной, "Портреты надежды" не только призваны напомнить людям о судьбах политзаключенных в России, но и помогают художникам ощутить, что они тоже что-то могут сделать, несмотря на сложившуюся в России ситуацию или вынужденную эмиграцию: "Одни художники, участвующие в проекте, находятся в России, им сложно жить в ситуации вынужденного молчания – они публично ничего не могут сказать, не могут высказать свое мнение, живут в закупоренном состоянии, в котором ты ничего не можешь сделать. Другие оказались в изгнании, у них тоже часто сложная ситуация с бытом, с выживанием, непонятная ситуация с документами, тяжелое психологическое состояние. Но они умеют рисовать, и то, что они участвуют в этом проекте, возвращает им силы и дает возможность на что-то повлиять. Я постоянно слышу от художников слова благодарности, они рады, что проект существует. Мне кажется, что нашей борьбе, нашему сопротивлению, необходима возможность действовать. Когда мы бездействуем, когда опускаем руки, то ни на что не можем повлиять. Когда мы начинаем действовать, то вещи начинают меняться".