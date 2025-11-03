Битва за Покровск

Российские войска продолжают наступление на Покровск. Они пытаются как можно быстрее захватить город, говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.

Российские военные контролируют примерно 60% территории Покровска, сообщил высокопоставленный украинский офицер изданию Hromadske.

Покровск - один из ключевых оборонных центров Донбасса, контролирующий важные дороги и железнодорожные узлы. Если город падет, Россия получит прямой путь к Краматорску и Константиновке - крупным промышленным центрам Донецкой области.

Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставок Украине крылатых ракет "Томагавк".

При этом Великобритания поставила Украине дополнительные ракеты Storm Shadow, они позволят наносить удары вглубь России.

Смогут ли ВСУ удержать Покровск? И, если нет, то где будет новая линия обороны? Обсуждаем в пррограмме "Лицом к событию" с военным аналитиком Романом Свитаном.