"Псих" на атомной станции. Бывший офицер ГРУ и российская АЭС в Турции

В следующем году, как ожидается, в Турции наконец-то будет запущена строящаяся "Росатомом" первая в стране АЭС "Аккую". Ее сооружение сопровождалось скандалами: турецкая оппозиция говорила о попадании в энергетическую зависимость к России, турецкие подрядчики заявляли о нарушении своих прав, рабочие бастовали, а газета The Wall Street Journal выяснила, что Москва использовала кредиты для строительства АЭС как способ создать в Турции защищенную от санкций "заначку" валюты. Радио Свобода обнаружило в числе сотрудников компании, ответственной за строительство станции, бывшего офицера Подразделения психологических операций ГРУ – который до этого успел поработать начальником отдела в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Именно оттуда начал свое восхождение на пост президента России Владимир Путин.

"Москва может даже направить туда военных"

Чуть больше недели назад, 28 октября, стало известно, что на атомную электростанцию "Аккую" доставлено оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами. Это позволит "Росатому" вплотную приблизиться к холодно-горячей обкатке реакторов, ключевому этапу ввода АЭС в эксплуатацию. Спустя два дня министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что "сотрудничество Турции и России в атомной энергетике не ограничивается проектом АЭС", а первый заместитель гендиректора "Росатома" Кирилл Комаров – что проект строительства АЭС "Аккую" "способствует укреплению партнерства между двумя странами и энергобезопасности, устойчивому экономическому развитию Турции".

Российско-турецкое межправительственное соглашение о строительстве в Мерсине на берегу Средиземного моря первой в Турции атомной электростанции стоимостью в 20 миллиардов долларов было подписано в далеком уже 2010 году тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и бессменным главой Турецкой республики Реджепом Эрдоганом. В 2015 году, после того, как Турция сбила нарушивший ее воздушное пространство российский истребитель, появились слухи о заморозке строительства АЭС и смене "Росатома" на другого подрядчика. Впрочем, и без этого проект АЭС "Аккую" подвергался в Турции критике, в первую очередь из-за схемы, согласно которой "Росатому" разрешили сооружать станцию по новому принципу "строй-владей-эксплуатируй", с фиксированной на 25 лет стоимостью продажи электроэнергии.

"1 киловатт-час электроэнергии, который сегодня продается примерно за 4 цента, будет продаваться нам АЭС "Аккую" за 12,35 цента. Таким образом, стоимость самой дорогой в мире электроэнергии будет оплачиваться из карманов наших людей", – говорила в 2018 году заместитель председателя оппозиционной турецкой Республиканской народной партии Бичер Караджа. Всего, по оценкам экспертов, АЭС "Аккую" будет покрывать примерно 10% потребностей Турции в электричестве.

"АЭС "Аккую" была представлена Эрдоганом как проект, призванный уменьшить энергетическую зависимость Турции, особенно от России. Однако соглашение по модели "строй–владей–эксплуатируй" вместо того, чтобы сократить зависимость от России, делает Турцию еще более зависимой от нее на ближайшие сто лет. Чтобы защитить проект от внутреннего политического давления, Эрдоган подписал с Путиным межправительственное соглашение, которое фактически делает невозможным для любого последующего правительства оспаривание строительства "Аккую" на конституционном уровне. Это означает, что Россия, известная использованием энергетики в качестве геополитического оружия, получит прямой контроль над стратегической инфраструктурой страны – члена НАТО – на сто лет, вне зависимости от того, кто будет находиться у власти", – писала в августе 2024 года Генюль Тол, основатель и директор Программы по Турции при Институте Ближнего Востока.

Тол отмечала, что АЭС "Аккую" находится сравнительно недалеко от авиабазы "Инджирлик", где размещено американское ядерное оружие, а также рядом с радиолокационной станцией "Кюреджик", созданной НАТО для раннего предупреждения о баллистических ракетных атаках.

"Соглашение "строй–владей–эксплуатируй" позволяет российскому персоналу разместиться в непосредственной близости от этих ключевых объектов НАТО. Турция может построить ещё один радар для защиты АЭС "Аккую". Военные аналитики и представители оборонного ведомства опасаются, что, поскольку АЭС "Аккую" принадлежит России, Москва может управлять этим радаром и даже направить военных под предлогом обеспечения безопасности", – считает эксперт.

Действующих российских военных в Турцию пока никто не отправил и представить себе согласие Анкары на такой шаг во время продолжающейся войны в Украине сложно. Зато, как выяснило Радио Свобода, одним из руководящих сотрудников строящей АЭС "Аккую" компании несколько лет был бывший офицер Подразделения психологических операций ГРУ (ныне – Главного управления Генштаба ВС РФ). До этого он долго работал начальником одного из отделов в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга – того самого, который в 90-е годы возглавлял Владимир Путин перед тем, как уйти на должность директора ФСБ, а затем на четверть века стать бессменным правителем России.

Почти главный "псих" Петербурга

Александр Балабанов родился в 1984 году в Курске и не позднее 2009 года оказался на службе в одной из "психологических" войсковых частей ГРУ в Санкт-Петербурге. Его карьеру определила учеба: по данным профиля Балабанова в LinkedIn, c 2002 по 2007 году будущий специалист по психологическим операциям учился в Военном университете Минобороны, где получил степень магистра лингвистики. Этой специальности обучают на факультете иностранных языков и военной информации (10-м факультете) Военного университета, который считается основным поставщиком кадров для "психических" подразделений российской военной разведки, военнослужащих которых в российской армии называют просто "психами".

Согласно данным утечек, в Петербурге Балабанов служил в в/ч 03126, расположенной в поселке Сертолово-2 (с филиалом прямо на Дворцовой площади напротив Эрмитажа – в историческом здании Генерального штаба). Эта часть – так называемая группа психологических операций Западного военного округа. Согласно структуре подразделений ГРУ, занимающихся психологическими операциями Которая описана в утекших в 2022 году документах, такие группы есть в каждом из российских военных округов, и включают в себя по два отряда психологических операций, отделение информационно-компьютерных технологий, отделение разработки и тиражирования специальных материалов и вспомогательные подразделения. Группы психологических операций подчинены военной разведке своего округа и московскому Центру зарубежной военной информации и коммуникации ГРУ (также известен как 72-й центр специальной службы ГРУ или в/ч 54777).

Что такое ППсО? Подразделения психологической борьбы и дезинформации в советское время были подчинены ГлавПУРу (Главному политическому управлению), а в начале 1990-х перешли под управление ГРУ – тогда же была сформирована в/ч 54777, которая разместилась в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе в Москве. По данным журналистских расследований, военные "психи" провели множество операций по дезинформации: они распространяли фэйки о коронавирусной пандемии, о военных конфликтах в Чечне, Грузии, Сирии, Донбассе и аннексии Крыма. Сотрудником 72-го центра оказался выдворенный из Молдовы в 2023 году глава местного подразделения российского пропагандистского медиа Sputnik. Российские военные "психи" активно участвуют во вторжении в Украину, где они используют широкий набор инструментов пропаганды и дезинформации, от листовок и распространения звуковых и радио сигналов до публикаций в соцсетях и кибератак.

ЖЖ-блогер "Секретарь Шойгу", изучивший в 2020 году фотографии, опубликованные в соцсетях солдатами-срочниками, проходившими службу войсковой части 03126, выяснил, что на ее вооружении стоят, например, БТР-80 с установками ЗС-88 "Делитель", а также МЗС-83 "Гром" на базе МТЛБ. Фактически, это мощные мобильные динамики, способные распространять направленный звук на несколько километров. В расположении части в Сертолово-2 также есть оборудованная студия для производства видео. Среди материалов, оказавшихся у расследователей – график нарядов в/ч 03126 на май 2011 года, в котором значится и Балабанов – тогда еще в звании старшего лейтенанта.

Из утечек следует, что за почти десять лет службы в части 03126 Балабанов несколько раз менял должность и как минимум однажды был повышен в звании. В качестве должности в 2009 году он указывал "старший редактор", в 2012 году – "офицер отделения", в 2014 году – "инженер-конструктор". В опубликованных в 2022 году документах (к какому периоду они относятся – неясно) Балабанов указан как капитан, причем из всего списка военнослужащих он второй по старшинству после подполковника Дмитрия Делягина.

В качестве одного из адресов в Санкт-Петербурге, Балабанов указывал дом 31 по Галерной улице. Здесь расположена другая часть ГРУ, под номером 20697 – ее точное структурное подчинение неизвестно. Как установили журналисты "Телевидения Торонто", в этой части служили люди, в гражданской жизни представляющиеся политологами, специалистами по международным отношениям, психологами и даже ведущими эзотерических практик. Некоторые из них так же имеют отношение к в/ч 03126, в которой формально служил Балабанов. Один из служащих в/ч 20697 официально представлялся как ведущий специалист в области информационного противодействия.

Специалист путинского комитета

В данных утечек последние упоминание Александра Балабанова в качестве военнослужащего в/ч 03126 относится к августу 2017 года, когда разведчик получил очередные автомобильные права.

Не позже октября того же 2017 года Балабанов неожиданно сменил работу на гражданскую, причем достаточно специфическую: он, по крайней мере, формально, стал сотрудником "Инпредсервиса" – государственной компании, занимающейся обслуживанием иностранных представительств в Санкт-Петербурге. Эта фирма предоставляет сотрудникам расположенных в Петербурге консульств и других официальных представительств в аренду квартиры, коттеджи, нежилую недвижимость, а также проводит семинары – например, по этикету. В своем LinkedIn Балабанов указывал, что с октября 2017 уже работал и в Комитете внешних связей мэрии Санкт-Петербурга, том самом, где начинал свою политическую карьеру в 1990-е годы вернувшийся из Германии Владимир Путин.

Карьера Балабанова в КВС была публичной, его можно найти на фотографиях с мероприятий, которые организовывал комитет и в документах этой структуры. По данным утечек, формально Балабанов перешел из "Инпредсервиса" в КВС только в ноябре 2019 года, но в действительности уже в сентябре 2018 он упоминается в качестве главного специалиста информационно-аналитического отдела КВС. По данным официальной декларации, в 2019 году Балабанов пошел на повышение и стал начальником отдела по связям с международными организациями. В этой должности он и проработал как минимум до 1 марта 2022 года, а вскоре покинул комитет.

В августе 2018 года, уже работая в мэрии, Балабанов выложил на личной странице в "Фэйсбуке" постер с надписью "Слова убивают войны" ("Words kill wars"). Это изображение было создано как одна из иллюстраций к петиции с призывом к лидерам России и Украины "остановиться и задуматься". "Если все люди откажутся воевать со своими соседями, если все люди возьмут в руки мегафоны и прокричат об этом с крыш домов, некому будет держать ружья", – говорится в тексте петиции, опубликованной британским благотворительным фондом ADOT весной 2014 года (петицию поддержали 48 человек).

За время работы в петербургской мэрии Балабанов поучаствовал во множестве международных встреч, например – с дипломатами из Южной Кореи или с исследователями из Малайзии. Другие встречи были обозначены в личном Google-календаре Балабанова, к которому он оставил публичный доступ. Этот календарь специалист по психологическим операциям вел нерегулярно, но только за несколько месяцев 2019 года он внес в него встречи со шведским политиком Магнусом Бернтсонном, представителем Всемирной туристской организации Ли Юном, региональным директором UNICEF Афшат Хан, филиппинской конгрессвумен и бывшим президентом страны Глорией Агапагал-Аройо, послом ЕС в России Маркусом Эдерером, главой Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой.

О том, что во время работы в КВС Балабанов как минимум не терял личных связей в ГРУ можно судить по "лайкам" и комментариям, которые оставлял в его фейсбуке бывший командир в/ч 03126 Владимир Жаворонков (его имя указано на графике нарядов этой части 2011 года, в котором есть и сам Балабанов), а также по списку дней рождения, которые Балабанов на протяжении нескольких лет после перехода в мэрию отмечал в своем гугл-календаре. Например, это бывший начальник одного из отделов в/ч 03126 Иван Михайлович Сызранцев, а также Николай Эрнестович Берзейтис. Берзейтис – не непосредственный сослуживец Балабанова, а старший коллега по ГРУ: уже в начале нулевых он распространял дезинформацию о потерях российской армии в Чечне в качестве заместителя командующего объединенной группировки войск по информационной политике, служил в составе миротворческой миссии ООН в Западной Сахаре, а позже возглавлял отдел зарубежной информации (один из "психологических" отделов ГРУ) Ленинградского военного округа. По данным утечек, в телефонной книге Балабанова содержались не менее десяти телефонных номеров офицеров ГРУ из в/ч 03126, 20697 и других подразделений.

Атомная карьера

Вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину Балабанов покинул и Комитет по внешним связям, и Россию. В апреле 2022 года он устроился в московское представительство АО "Аккую Нуклеар" в качестве совместителя, а три недели спустя окончательно уволился из питерской мэрии. Позиция Балабанова в российском офисе "Аккую" называлась "главный специалист центра коммуникаций", но параллельно он был оформлен в турецкое юрлицо компании, JSC Akkuyu Nuklear Следует из утекшей в сеть базы данных Пенсионного фонда РФ. 22 июня 2022 года Александр Балабанов вылетел из Москвы в Турцию, где, с небольшими перерывами, прожил вместе с женой и дочерью примерно до конца лета 2023 года.

Все это время проект АЭС "Аккую" не прекращал быть в центре скандалов в Турции, которые "Росатом" пытался как мог тушить с помощью дипломатических усилий.

В 2022 году "Росатом" неожиданно отстранил от работ на станции основного подрядчика – совместное российско-турецкое предприятие Titan-2 IC Ictas, и, вопреки решению турецкого суда, заменил его на компанию TSM Enerji со 100% российским участием. Как писало российское издание The Insider, этот шаг был попыткой России вынудить Турцию приобрести 49% акций в проекте АЭС "Аккую", взяв на себя таким образом часть его финансирования. В итоге Эрдогану якобы удалось уговорить Путина оставить все как есть – но с условием, что турецкие подрядчики будут отодвинуты от сооружения станции.

После этого, как писало издание Nordic Monitor, Россия все равно пыталась (и по-прежнему пытается) продать 49% акций проекта, чтобы за счет полученных средств финансировать строительство второй турецкой АЭС в Синопе – по той же критикуемой турецкой оппозицией схеме "строй-владей-эксплуатируй".

Сроки ввода в свтрой первых энергоблоков АЭС "Аккую" постоянно сдвигались: сначала это планировалось сделать в 2023 году к столетию Турецкой республики, затем новой датой был назначен октябрь 2024 года, но из-за введенных в отношении России санкций ей пришлось в срочном порядке искать замену заложенному в проекте западному оборудованию, в том числе, произведенному немецкой компанией Siemens.

В 2023 году свои опасения в связи со строительством АЭС высказали экологи, отмечая, что температура воды в Средиземном море в районе Мерсина, где строится станция, превышает допустимый предел, необходимый для эффективного охлаждения реакторов.

Самый громкий скандал, связанный со строительством АЭС "Аккую", произошел в феврале 2025 года. Газета The Wall Street Journal опубликовала расследование о том, как после введения странами Запада санкций против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину Москва использовала проект строительства АЭС в Турции для их обхода.

В публикации утверждалось, что России удалось при посредничестве двух американских банков – JPMorgan и Citigroup – перевести на счёт в крупнейшем турецком банке "Зираат", официально в качестве кредита для строительства АЭС "Аккую", более 5 миллиардов долларов. Очередной платёж в 2 миллиарда банк JPMorgan не пропустил по настоянию Минюста США, которое с тех пор продолжает расследовать эту схему. В американском ведомстве, по данным источников WSJ, уверены, что деньги направлялись на счёт в Турции не для строительства АЭС, а в качестве "офшорного долларового резерва" для финансирования проектов российских властей в условиях заморозки средств Центробанка и других западных санкций. В разработке схемы, как утверждается, играли роль самые высокопоставленные российские руководители, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Стимулом для Турции, как утверждает газета, был приток долларов в ее финансовую систему. Можно также вспомнить, что одним из ближайших соратников и советников Путина, первым заместителем руководителя администрации президента, уже 10 лет является Сергей Кириенко, до этого 11 лет возглавлявший "Росатом".

Возможно, именно с несостоявшимся платежом в 2 миллиарда долларов связано то, что совсем недавно, в июле 2025 года, турецкие, а вслед за ними и российские строители АЭС объявили забастовку и устроили акцию протеста из-за невыплаты зарплат, перекрыв одну из ведущих к стройке дорог. В "Росатоме" объяснили задержки выплат "внешнеполитическим давлением" и происками государств, "конкурирующих с Россией в атомной сфере", уточнив, что речь идет о "блокировке существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон".

Шансы, что после всех этих скандалов Москву допустят до реализации проекта второй турецкой АЭС "Синоп", и так были невелики, но осенью 2025 года они снизились еще больше после визита Реджепа Эрдогана в Вашингтон и его встречи 26 сентября с Дональдом Трампом. 2 октября министр энергетики Турции объявил, что к переговорам по проекту АЭС "Синоп" присоединились США и Южная Корея. В интервью CNN Türk Альпарслан Байрактар сказал, что Анкара рассматривает трёхстороннюю модель сотрудничества с Вашингтоном и Сеулом, и что Турция заинтересована в доступе к ядерным технологиям этих стран и в конкурентоспособных ценах на энергию. Байрактар добавил, что США могут внести свой вклад в диверсификацию турецкой энергетики как в качестве строительства больших реакторов, так и в виде разработчика малых реакторов модульного типа.

Вскоре может разрешиться и еще один затянувшийся турецко-американский конфликт, связанный с Россией – вокруг несостоявшейся покупки Анкарой истребителей F-35, которые США отказываются продавать Турции из-за того, что в 2017 году страна приобрела у России ЗРК С-400. Сейчас, по данным многочисленных источников, Турция ведет с Россией переговоры об их обратном выкупе, который откроет перед ней двери для возвращения в американскую программу поставок истребителей.

Что до опасений по поводу того, что Россия с помощью "Росатома" и схемы "строй-владей-эксплуатируй" может пытаться влиять на политику других стран, то они высказываются не только в Турции. Привлечь Россию к строительству АЭС панируют власти Казахстана – лидера по добыче урана в мире. "Государство, которое проталкивает свой атомный реактор другому государству, рассчитывает привязать своего партнера на долгие годы разными обязательствами: готовить специалистов только в России, закупать только российскую технику и осуществлять многолетнее технико-сервисное обслуживание только при участии России", – считает казахстанский политолог Досым Сатпаев.

Протесты против строительства Россией атомных электростанций или реакторов происходили и в других странах. Так, в 2021 году, после организованного ГРУ взрыва на складе боеприпасов в Врбетице, Чехия исключила "Росатом" из числа участников конкурса на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". В Болгарии после многолетних споров, в том числе о возможном российском влиянии, было решено отказаться от достройки "Росатомом" АЭС "Белене". В мае 2022 года Финляндия расторгла контракт с "Росатомом" на строительство одноблочной АЭС "Ханхикиви-1".

Осенью 2023 года Александр Балабанов вновь сменил работу: он получил должность заместителя директора департамента коммуникаций фонда "Талант и Успех" – организации, управляющей одним из любимых проектов Путина, образовательным центром "Сириус" в Сочи. Месяцем позже Балабанов стал заместителем директора по развитию "Медиадома" "Сириуса" – организации, которая занимается внешними коммуникациями образовательного центра, в программах которого обучается множество иностранных детей и подростков. На этой позиции бывший разведчик работает и сейчас. На отправленные по электронной почте вопросы Радио Свобода Балабанов не ответил.

Материал подготовлен при участии расследовательского проекта Радио Свобода и Настоящего Времени "Система".