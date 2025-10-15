Путин и Лавров вне игры? Россию потеснили на Ближнем Востоке

Влияние России на Ближнем Востоке значительно снизилось. Москву не пригласили на крупный саммит по урегулированию конфликта в Газе, состоявшийся 13 октября в Египте, что подчеркнуло ослабление дипломатической роли России в регионе.

"России и Китая не было видно"

В конце 2015 года Кремль одержал важную победу, начав военную интервенцию в Сирии с целью спасти быстро терявший власть режим тогдашнего сирийского президента Башара Асада и закрепить свою роль ведущего игрока на Ближнем Востоке. Но 10 лет спустя Асад был свергнут, и ряд решающих событий – последним стало заключенное 13 октября при посредничестве США соглашение о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС в Газе – резко изменили впечатление о роли Москвы.

"Россия не была так изолирована в дипломатическом плане на Ближнем Востоке с момента ее вмешательства в Сирии в 2015 году", – говорит в интервью Радио Свобода Ханна Нотте, директор программ по Евразии в аналитическом Центре исследований имени Джеймса Мартина.

Это снижение статуса было продемонстрировано 13 октября на саммите в Египте, в котором приняли участие лидеры более 20 стран. Главным итогом встречи стало подписание соглашения о постоянном перемирии в Газе. Представителей России на саммите не было, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что их туда не пригласили.

На саммит в Москву согласились приехать только два лидера – из Сирии и Ирака

Это произошло после того, как Кремль отменил запланированный на конец этой недели саммит с арабскими лидерами в Москве. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что причиной отмены стало то, что слишком мало региональных лидеров подтвердили свое участие. "Это еще один явный признак того, что роль России в регионе уменьшается, – говорит представитель Европейского союза, занимающийся вопросами России и Евразии (он побеседовал с Радио Свобода на условиях анонимности). – На саммит в Москву согласились приехать только два лидера – из Сирии и Ирака".

Другой дипломат ЕС заявил, что отсутствие России на саммите в Египте стало "победой Запада": "На подиуме находились лидеры США, арабских и европейских стран, а России и Китая не было видно нигде".

Между аятоллами и эмирами

Престиж России на Ближнем Востоке снизился еще и потому, что Москва уделяла приоритетное внимание своей почти четырехлетней агрессивной войне против Украины.

Башар Асад, которого Россия и Иран поддержали своим военным вмешательством, был свергнут в конце 2024 года и бежал в Москву. Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое стало причиной войны в секторе Газа, поставило Россию перед новыми дипломатическими вызовами в отношениях с Израилем. За этим последовали июньские авиаудары США и Израиля по Ирану, в результате которых Тегеран – главный партнер Москвы в регионе – ослабел в военном отношении, а Россия засомневалась в целесообразности поставок Тегерану дополнительного оружия.

По мнению аналитиков, Москва по-прежнему сосредоточена на войне в Украине и не имеет достаточных стратегических ресурсов, чтобы перенаправить их в другие регионы мира. "Это вопрос пропускной способности, – говорит Ханна Нотте. – Вне зависимости от того, есть ли у России такое желание, у нее просто меньше военных ресурсов, которые она может направить в другие регионы".

У России меньше военных ресурсов, которые она может направить в другие регионы

Дипломатические неудачи усугубляются сложной сетью партнерских отношений и стратегических потребностей, с которыми Россия сталкивается на Ближнем Востоке.

Россия давно поддерживает прочные отношения с Ираном. Она остается крупнейшим иностранным инвестором и поставщиком оружия в эту страну, а Тегеран, в свою очередь, оказал помощь Кремлю, предоставив ему столь необходимые беспилотники в первый год вторжения в Украину. Кроме того, Иран помог построить в России важный завод по производству беспилотников.

В то же время президент России Владимир Путин стремится углубить связи с такими странами Персидского залива, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия. Эти все более важные для Москвы партнеры, однако, не приветствуют усиление Ирана. Это поставило Кремль в затруднительное положение, ведь арабские монархии Персидского залива играют ключевую роль в экономической поддержке Москвы в условиях западных санкций.

Уходя, не уходи

Хотя недавнее соглашение о мире в Газе знаменует собой дипломатический прорыв, его пока нельзя считать долгосрочной договоренностью, которая принесет прочный мир.

По словам Ханны Нотте, хотя авторитет России в регионе начал угасать по сравнению со временами ее вмешательства в Сирии, исключение Москвы из числа участников египетского саммита не означает, что она перестала быть влиятельной силой на Ближнем Востоке. Но ее роль следует оценивать реалистически.

"Даже если бы Россия не увязла в Украине, она, вероятно, не играла бы заметной роли в конфликте в Газе, – отмечает Нотте. – Роль Москвы в израильско-палестинском кризисе была весьма ограниченной с момента окончания Холодной войны".

Кроме того, несмотря ни на что, Москве удалось спасти остатки своего статуса в Сирии. Она сохранила за собой военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим, а также использовала свое влияние в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН для налаживания позитивных отношений с правительством нового сирийского президента Ахмеда аль-Шараа.

В сентябре Шараа лично приветствовал высокопоставленную российскую делегацию, а в интервью CBS 12 октября, по-видимому, не исключил возможности углубления отношений с Москвой в будущем. "Вступление в конфликт с Россией в настоящее время было бы слишком дорогостоящим для Сирии. Кроме того, это не в интересах страны", – сказал он.