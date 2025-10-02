Путин отвечает Трампу?

Владимир Путин выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". В Кремле говорят, что "это выступление ждали с нетерпением".

По данным издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп одобрил передачу Украине разведданных для наведения воздушных ударов по энергетической инфраструктуре в глубине российской территории. Надеются в Украине и получить американские крылатые ракеты "Томагавк".

При этом как отмечает Financial Times, Россия усовершенствовала баллистические ракеты, чтобы при обстреле украинских городов они могли маневрировать и обманывать системы противовоздушной обороны, включая американские Patriot.

России удалось усовершенствовать и дальнобойные дроны - теперь с их помощью можно наносить удары по целям в движении, пишет издание The War Zone.

Выступление Путина на "Валдае" обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Русланом Айсиным.