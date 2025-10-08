"За единоросску не пойдем из принципа". Почему в бурятском поселке не любят партию власти

Во время прошедшего в середине сентября единого дня голосования "единороссы" победили практически повсеместно – и на губернаторских выборах, и на выборах депутатов всех уровней. Тем удивительнее, что в маленьком бурятском поселке Онохой (40 километрах от Улан-Удэ) кандидатка от партии "Единая Россия" проиграла пост главы самовыдвиженцу.

"Там все четверо были так или иначе от власти, трое из них – военные, – поясняют жители поселка, – Вы серьезно думаете, что реального самовыдвиженца допустят до выборов?!". При этом и такое свое голосование онохойцы все равно называют протестным.

"Ну, какие оппозиции могут тут быть?"

Онохой – поселок военных. Долгое время здесь размещалась войсковая часть 83243. В 2013 году в рамках "оптимизации" Минобороны ее расформировало. Но по соседству с 1971 года размещается часть 62563 войск радиохимзащиты. Место ее дислокации называется – Онохой 2.

– Онохой-2 – просто название такое, на самом деле туда 8 минут хода. Считай, один поселок. У нас все кругом военные живут, работают. – говорит местный житель Александр. – Поэтому ну, какие оппозиции могут тут быть?! Вы посмотрите на кандидатов – кроме единороссовской Павловой, из нашей онохоевской администрации – все трое военные: Дашиев (Константин Дашиев, один из кандидатов в главы поселка) – только родился здесь в Онохое, а так-то начальник расчета из 34696-й (в/ч, дислоцированная в Улан-Удэ), Старцев Денис – замкомандира батальона, а выиграл Антон Павлюк – он начальник аппаратной в части 05776 (в/ч, дислоцированная в Улан-Удэ). Он может еще и меньше оппозиция, чем Павлова. Просто они знали, что мы за единоросску голосовать не пойдем из принципа. Это протест, да, но такой, ненастоящий.

Мария Павлова – сотрудница прежней администрации Онохоя, она же – руководитель созданной администрацией муниципальной организации "Победа", которая специализируется на работах по благоустройству территории. Местные говорят, что своим голосованием против кандидата от ЕР они хотели показать, что не согласны с тем, как поселком управлял предыдущий глава – единорос Владимир Иванов.

– Он же разворовал все ЖКХ в поселке, а когда ему засветило дело уголовное – быстренько избрался главой, чтобы воровать легче и спокойнее. Он обещал нам построить многоэтажки вместо двухэтажные военных бараков, обещал наладить коммунальные сети и все такое. А в итоге только цены на ЖКХ выросли вдвое. Ничего он не построил. Зато сразу же повысил главе поселка зарплату, себе то есть, – говорит местная жительница Ольга. – У него родственники в прокуратуре республики, поэтому он вообще ничего не боится. Вот мы и голосовали – за кого угодно, лишь бы не за таких же прикормленных чиновников. Павлова из них же – потому что ее "Прбеда" выбрала подрядчиком застройщика, который уже проворовался на "благоустройстве Мемориала Победы в Улан-Удэ". Еще 50 миллионов она спустила на "формирование комфортной среды", но не онохойцев, а депутатов, которые связаны с этой компанией. Не то, чтобы мы довольны [итогами выборов]. Получилось, что за военного. Ничуть не легче. Но мы сразу знали, что выбора-то нет. Поэтому толком никто не пошел [на голосование].

Действительно, явка на выборах главы Онохоя составила 31%. Павлова набрала 31,63%, Павлюк – 40,32%.

– Да, такой же дуболом, как остальные, – комментирует итоги другой житель Онохоя Баир (имя изменено для безопасности собеседника). – Ну, в лучшем случае не сразу начнет [воровать]. Но, может, и вообще не допустят – он военный, могут силком отправить на "СВО", а полномочия заставить ей [Павловой] передать. Посмотрим. А даже если захочет, что он может сделать? Совхоз у нас сто лет уже не работает, на ж/д – еще попробуй устройся, молочка – один маргарин выпускает, лесопилки – ну, копейки платят, конечно, в черную нанимают. Что он нового предложить может? Идите вербоваться? У нас и так куда ни глянь – листовки от части Онохойской: рассмотрим водителей без опыта вождения, тех, кто даже в армии не был, судимых, единовременная выплата была в 195 тысяч, сейчас уже – 210! Все, кто хотел – уже ушли. За деньги, конечно. Смотри объявление (Баир зачитывает пост в паблике "Анонимный Онохой") – 40 тысяч в месяц продавцом. Квартиру снять с мебелью здесь стоит 19 тысяч. Мужик прокормит семью на это, если только на жилье половина зарплаты идет?! Поэтому мы план и перевыполнили [по числу погибших]. Два дня назад только похороны опять были, у Хафизовых.

"Погибло много"

27 сентября у памятника павшим в годы ВОВ в центре Старого Онохоя прошло прощание с 36-летним контрактником Алексеем Хафизовым.

– Он родился в Онохое, здесь же школу закончил, срочную отслужил, контрактником год в армии послужил и потом вернулся на ж/д на станцию нашу работать. Опять в военные пошел еще до начала войны, в 2021 году, контракт был на три года и уйти в 2022 году ему никто бы и не дал. Как погнали всех из части, куда им деваться? Он был снайпером и еще долго продержался – 15 числа только погиб в "ДНР", – говорит Баир.

У Алексея остались жена, трое детей и две сестры.

По словам местных, на войну из Охоя многие ушли, заключив контракт.

– В июле этого года Артем погиб, Герасимов. 34 года всего, жена, две дочери остались, мать старая. Только в сентябре тело привезли, тоже хоронили на днях. У него только срочка была, не был военным. Семья его сильно держала, отговаривали. У него и работа хорошая была, в Сибугле. Но года полтора назад начались проблемы, задержки [зарплаты]. Когда всех стали увольнять, ну, где ты нормальную работу найдешь в селе быстро? В октябре подписал контракт. Через 8 месяцев под Червоной Зиркой погиб, – вспоминает Анна, жительница Старого Онохоя. – Много кто погиб уже. Проще сказать, кто живой еще. Вот Коля Алексеенко, начальник котельной – ушел в 2022 году, был ранен, обратно вернулся – в этом марте погиб. Трое детей остались!

В тг-канале "АНОНИМ Онохой", по словам местных, публикуют далеко не все некрологи. Комментарии под постами закрыты. Закрыты они и под постами официального тг-канала местной администрации.

– Смайлики ставим. Так еще можно. Иначе что-то не то скажешь – заскринят и потом будут проблемы. Военные кругом, каждый раз вскидываются: как-то не так говоришь, неуважительно комментируешь. От греха лучше помолчать, – признается Александр.

Только за последнюю неделю сентября в тг-канале администрации опубликовали три некролога погибших в Украине жителей поселка Онохой. Помимо Алексея Хафизова, это 34-летний Артем Герасимов и 32-летний Роман Жаркой.

Иногда в "АНОНИМ Онохой" публикуют эмоциональные посты с призывами не забывать о "героях СВО":

"Люди очерствели, что-ли. Все заняты своими делами, огород, дрова, отдых, шашлыки, – пишет жена военного из Онохоя. – А парни там гибнут, за наше мирное небо. Понятно, что это политика. Но мы то, простые люди, мы должны сплотится! Наши мужчины, им очень тяжело, терять братьев по оружию, идти в бой, прятаться от дронов. Психика нарушена, от того, что не отдыхают, не досыпают, не доедают. А мы всё живем, как будто это где-то и не в нашей стране, и не с нашими мужчинами".

Откровенно онохойцы позволяют себе высказываться только под новостями не о войне. В паблике бурятского поселка часто постят новости из Китая – например, об открытом в сентябре "самом высоком мосте в мире".

"Его построили всего за 3 года. Он расположен в провинции Гуйчжоу, где нависает над ущельем. Высота моста – 625 метров. Это выше, чем 200-этажное здание. Общая длина – 2890 м. Его построили за €240 млн (23 млрд рублей). Он в 9 раз выше моста Золотые ворота в Сан-Франциско".

"Аноним. Вот китайцы молодцы!!! Такой мост! Такую махину отстроили! И всего то за 3 года!!! Такое финансирование освоили!!! Через такое ущелье– пропасть!!! А у нас??? Через "речку"!!! Речку Уда!!! Построить не могут!!! Все потому что там за 1 украденый рубль – девять грамм свинца в лоб получат!!! А у нас ..... ?"

Онохойцы ждали мост через Уду, который должен был соединить Старый Онохой и Онохой-2, больше 30 лет. В 2017 году власти завершили "стройку века", как прозвали эту эпопею онохойцы. Но передвигаться по этому мосту местные сейчас побаиваются.

– Там всего 148 метров длины! Мы очень рисковали по старому мосту, его не ремонтировали с 70-х годов. Теперь не можем добиться ремонта этого нового моста. Он же не просто части поселка соединяет, две большие дороги через мост проходят – из Улан-Удэ в Хоринск одна и другая – из Улан-Удэ в сторону Кижинги. С первого дня по нему погнали тяжелую строительную технику и военную! Износ там сейчас сумасшедший, – говорит Александр. – Проверок и ремонта нормального опять нет.

По данным INFOLine на 2019 год, средняя стоимость капитального ремонта одного погонного метра крупного моста составляла в России от 1 до 2 млн. рублей. Сейчас, с учетом инфляции, эта сумма выросла до 2,5-3 млн. Таким образом ремонт моста в Онохое может обойтись максимум в 410 млн. Это примерно в 70 раз меньше, чем тратится на один день войны России против Украины.