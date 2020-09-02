Короче, все умерли

Добрый день!
Сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров встретится в Москве со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Им будет что обсудить:
- США грозят России санкциями в случае вмешательства в события в Беларуси.
- В ходе студенческих демонстраций в Минске задержаны более 50 человек.
- Число заболевших Covid-19 в России превысило миллион. Правительство ожидает рекордную за 14 лет убыль населения.
- Умер писатель Владислав Крапивин.
Посиневшие пальцы
В Минске 1 сентября прошел массовый студенческий марш против фальсификации президентских выборов. Задержаны более 50 человек, в том числе журналисты, однако жесткий “хапун” не остановил студентов. "Любая опасность стоит того, чтобы жить лучше", – сказала одна из участниц акции. Студентка Дарья Рублевская напоминает, что помимо общих требований – отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения честных выборов, у студентов есть и свои требования к администрациям вузов, которые часто оказываются едва ли не филиалами правоохранительных органов. Известные белорусские спортсмены призвали коллег объединиться и поддержать протесты.
По данным ООН, в Беларуси в ходе протестов шесть человек пропали без вести. Экспертам организации известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает расследовать эти случаи и наказать виновных. Но не тут-то было: вот монолог матери 25-летнего Александра Вихора, погибшего после задержания – добиться возбуждения уголовного дела ей не удается.
Члены бывшего объединенного штаба Светланы Тихановской горячо обсуждают инициативу штаба Виктора Бабарико о создании партии “Вместе”, ставящей перед собой задачу проведения конституционной реформы. Сама Тихановская осторожно высказала сомнения в своевременности переговоров с Минюстом о создании партии, Валерий и Вероника Цепкало прямо называют инициативу несвоевременной и призывают крепить протест и забастовочное движение, чтобы сбросить человека, “уцепившегося синими пальцами в кресло царька” (развитие мотива посиневших пальцев в устном творчестве самого Лукашенко можно проследить тут). Глава предвыборного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова настаивает, что партия – необходимая для нормальной политической жизни структура. Дискуссия проходит в доброжелательном тоне под лозунгом “сцена большая, места всем хватит”. Главное, чтобы дирижер это понимал.
Дирижер тем временем объяснил, что глава белорусской католической церкви “получил определенные задачи” в Польше, “в политику влез и потащил за собой верующих” – поэтому в Беларусь въезд ему теперь закрыт, хоть он и гражданин Беларуси. Кроме того, Лукашенко пригрозил странам Балтии переориентировать грузовые потоки на российские порты, а в интервью российскому государственному телеканалу RT поблагодарил Маргариту Симоньян за десант российских тележурналистов на белорусские госканалы. (В воскресенье у протестующих был замечен лозунг “Раша тудэй – Гаага туморроу”).
США, со своей стороны, пообещали России санкции в случае вмешательства в события в Беларуси (телевизор, видимо, не считается).
Memento mori
В России и странах Европы учебный год начался в обычном режиме с некоторыми ограничениями (подробности), хотя коронавирус никуда не делся.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии превысило миллион. Суточный прирост новых случаев, объявленный утром во вторник, – 4 729; число жертв эпидемии составляло 17 299 человек (+123 за сутки), за день в Москве скончались еще 12 человек. Правительство России прогнозирует рекордную за 14 лет убыль населения.
Тем не менее, ожидается возобновление регулярного авиасообщения с Беларусью и Польшей (последняя исключила Россию из списка стран, полеты в которые запрещены). Греция с 7 сентября возобновляет прием российских туристов, но только по 500 человек в неделю и только с отрицательным тестом на Covid-19.
Как это решение объяснят остальным странам Шенгена, пока не ясно. Венгрия, которая совсем недавно тоже обещала открыть авиасообщение с Россией, а теперь закрыла границы для иностранцев, получила письмо от Еврокомиссии с указанием на то, что Будапешт таким образом нарушает целостность Шенгенской зоны (хотя весной эту целостность нарушали практически все страны-члены зоны).
В Туркменистане полиция принудительно отправляет на сбор хлопка граждан, не оплативших штраф за отсутствие маски. Официально коронавируса в стране нет.
Новости о смерти известных людей (в связи с коронавирусом и без нее) идут каким-то пугающим потоком.
- Умер детский писатель Владислав Крапивин, автор “Мальчика со шпагой”, ему был 81 год (для многих это очень дорогой автор, вот одно такое свидетельство).
- В Москве в реанимации умер один из лидеров “Антифа” Алексей Сутуга – он так и не вышел из комы после избиения в ночь с 22 на 23 августа (вот его история).
- Стало известно о смерти актера Бориса Клюева (Майкрофт Холмс), актрисы Ирины Печерниковой (“Доживем до понедельника”), бывшего российского омбудсмена Олега Миронова, бывшего главного тренера сборной Чехии по хоккею Милоша Ржиги, автора трека I like to move it Эрика Морилло.
Те, кто переписывает историю
Суд в Перми приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ за “реабилитацию нацизма во время онлайн-акции «Бессмертный полк»" (он отправил на сайт фотографию генерала Власова).
Путин принял участие во всероссийском онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы, и назвал “современными коллаборационистами” тех, кто “переписывает историю”. Чтобы было понятно, как ее невзначай не переписать, учителям в Петербурге выдали специальную методичку, в которой Вторая мировая война названа выгодной для США, а союзники – врагами, которые буквально “вскочили на подножку победы”. Касательно Холокоста там сказано следующее: “Польские евреи в Освенциме производили для убийства советских граждан взрывчатку, синтетический бензин и каучук”.
МВД России на этом фоне усиливает борьбу с “манипулированием сознанием детей”.
Российская повседневность
- Российская Генпрокуратура, как выяснилось, запросила у Германии результаты анализов Навального (хотя их можно взять в омской больнице). Ранее один из представителей российского Минздрава объяснил, что Навальный мог впасть в кому просто так, без видимых причин – такое, мол, часто случается, “повар Путина” Пригожин выразил желание оплатить лечение Навального в берлинской клинике “Шарите”, а глава российского МИДа на встрече с первокурсниками МГИМО сказал, что расследовать случившееся с Навальным невозможно, потому что никто пока не понял, что произошло. Новостей о состоянии Алексея нет.
- Создатель “Красной кнопки” для оповещения правозащитников о задержаниях на митингах, айтишник Александр Литреев уехал из России при помощи эстонских дипломатов. По его словам, за ним два года следил Центр “Э”, а когда он находился в СИЗО, люди из ФСБ регулярно проводили с ним неформальные беседы, расспрашивая о Навальном.
- Суд в Красноярске разрешил принудительную госпитализацию 14-летней школьницы, которую полиция уличила в том, что она подписана на ВК-паблик о "Колумбайне". Вот вся эта история целиком.
- В Петербурге уволен из школы глава независимого профсоюза “Альянс учителей” Даниил Кен – за “аморальный поступок”, состоящий в возбужденном против него административном деле, решение по которому сейчас обжалуется.
- Из Высшей школы экономики уволен филолог Гасан Гусейнов – ранее его долго прорабатывали за фейсбучный пост, в котором он назвал “клоачным” язык нынешней российской прессы, а его дискуссию о Сьюзан Зонтаг (тоже фейсбучную) ВШЭ даже отправила на лингвистическую экспертизу, чтобы убедиться, что в ней нет “признаков оправдания терроризма”. Их там нет, но заключение эксперта выглядит диковато.
- Рамзан Кадыров назначил свою дочь заместителем министра культуры Чечни.
- Сын Виктора Цоя просит Путина запретить фильм Алексея Учителя “Цой”.
Но есть и нормальные новости
Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль, начинается Международная московская книжная ярмарка, а московский Свободный университет, в котором будут преподавать в том числе уволенные из ВШЭ профессора, объявил набор на курсы.
Шесть ссылок
- Забавные энциклопедии. Словарик литературного экспрессионизма – от апокалипсиса до Я, оно же эго. Или краткий путеводитель по картошке в искусстве.
- Вновь актуальное старое. Рассуждения о прогностической мощи романа Всеволода Кочетова “Чего же ты хочешь?” (1969) в деле предсказания грядущего банкротства СССР (о самом романе, заслуженно забытом, можно почитать здесь). Или история метиленового синего – синтетического красителя, который упорно используют в медицине, в том числе и в связи с Covid-19.
- Поверхности и объемы. Рассказ о творчестве итальянского художника Лучо Фонтаны (1899–1968), прославившегося тем, что дырявил свои холсты. Или разговор с архитектором Зиадом Джамаледдином о понятиях дома и публичного пространства в исламской традиции.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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