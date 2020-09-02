Короче, все умерли

Добрый день!

Сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров встретится в Москве со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Им будет что обсудить:

США грозят России санкциями в случае вмешательства в события в Беларуси.

В ходе студенческих демонстраций в Минске задержаны более 50 человек.

Число заболевших Covid-19 в России превысило миллион. Правительство ожидает рекордную за 14 лет убыль населения.

Умер писатель Владислав Крапивин.

Посиневшие пальцы

В Минске 1 сентября прошел массовый студенческий марш против фальсификации президентских выборов. Задержаны более 50 человек, в том числе журналисты, однако жесткий “хапун” не остановил студентов. "Любая опасность стоит того, чтобы жить лучше", – сказала одна из участниц акции. Студентка Дарья Рублевская напоминает, что помимо общих требований – отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения честных выборов, у студентов есть и свои требования к администрациям вузов, которые часто оказываются едва ли не филиалами правоохранительных органов. Известные белорусские спортсмены призвали коллег объединиться и поддержать протесты.

По данным ООН, в Беларуси в ходе протестов шесть человек пропали без вести. Экспертам организации известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает расследовать эти случаи и наказать виновных. Но не тут-то было: вот монолог матери 25-летнего Александра Вихора, погибшего после задержания – добиться возбуждения уголовного дела ей не удается.

Члены бывшего объединенного штаба Светланы Тихановской горячо обсуждают инициативу штаба Виктора Бабарико о создании партии “Вместе”, ставящей перед собой задачу проведения конституционной реформы. Сама Тихановская осторожно высказала сомнения в своевременности переговоров с Минюстом о создании партии, Валерий и Вероника Цепкало прямо называют инициативу несвоевременной и призывают крепить протест и забастовочное движение, чтобы сбросить человека, “уцепившегося синими пальцами в кресло царька” (развитие мотива посиневших пальцев в устном творчестве самого Лукашенко можно проследить тут). Глава предвыборного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова настаивает, что партия – необходимая для нормальной политической жизни структура. Дискуссия проходит в доброжелательном тоне под лозунгом “сцена большая, места всем хватит”. Главное, чтобы дирижер это понимал.

Дирижер тем временем объяснил, что глава белорусской католической церкви “получил определенные задачи” в Польше, “в политику влез и потащил за собой верующих” – поэтому в Беларусь въезд ему теперь закрыт, хоть он и гражданин Беларуси. Кроме того, Лукашенко пригрозил странам Балтии переориентировать грузовые потоки на российские порты, а в интервью российскому государственному телеканалу RT поблагодарил Маргариту Симоньян за десант российских тележурналистов на белорусские госканалы. (В воскресенье у протестующих был замечен лозунг “Раша тудэй – Гаага туморроу”).

США, со своей стороны, пообещали России санкции в случае вмешательства в события в Беларуси (телевизор, видимо, не считается).

Memento mori

В России и странах Европы учебный год начался в обычном режиме с некоторыми ограничениями (подробности), хотя коронавирус никуда не делся.

Общее число инфицированных в России с начала пандемии превысило миллион. Суточный прирост новых случаев, объявленный утром во вторник, – 4 729; число жертв эпидемии составляло 17 299 человек (+123 за сутки), за день в Москве скончались еще 12 человек. Правительство России прогнозирует рекордную за 14 лет убыль населения.

Тем не менее, ожидается возобновление регулярного авиасообщения с Беларусью и Польшей (последняя исключила Россию из списка стран, полеты в которые запрещены). Греция с 7 сентября возобновляет прием российских туристов, но только по 500 человек в неделю и только с отрицательным тестом на Covid-19.

Как это решение объяснят остальным странам Шенгена, пока не ясно. Венгрия, которая совсем недавно тоже обещала открыть авиасообщение с Россией, а теперь закрыла границы для иностранцев, получила письмо от Еврокомиссии с указанием на то, что Будапешт таким образом нарушает целостность Шенгенской зоны (хотя весной эту целостность нарушали практически все страны-члены зоны).

В Туркменистане полиция принудительно отправляет на сбор хлопка граждан, не оплативших штраф за отсутствие маски. Официально коронавируса в стране нет.

Новости о смерти известных людей (в связи с коронавирусом и без нее) идут каким-то пугающим потоком.

Те, кто переписывает историю

Суд в Перми приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ за “реабилитацию нацизма во время онлайн-акции «Бессмертный полк»" (он отправил на сайт фотографию генерала Власова).

Путин принял участие во всероссийском онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы, и назвал “современными коллаборационистами” тех, кто “переписывает историю”. Чтобы было понятно, как ее невзначай не переписать, учителям в Петербурге выдали специальную методичку, в которой Вторая мировая война названа выгодной для США, а союзники – врагами, которые буквально “вскочили на подножку победы”. Касательно Холокоста там сказано следующее: “Польские евреи в Освенциме производили для убийства советских граждан взрывчатку, синтетический бензин и каучук”.

МВД России на этом фоне усиливает борьбу с “манипулированием сознанием детей”.

Российская повседневность

Российская Генпрокуратура, как выяснилось, запросила у Германии результаты анализов Навального (хотя их можно взять в омской больнице). Ранее один из представителей российского Минздрава объяснил, что Навальный мог впасть в кому просто так, без видимых причин – такое, мол, часто случается, “повар Путина” Пригожин выразил желание оплатить лечение Навального в берлинской клинике “Шарите”, а глава российского МИДа на встрече с первокурсниками МГИМО сказал, что расследовать случившееся с Навальным невозможно, потому что никто пока не понял, что произошло. Новостей о состоянии Алексея нет.

Создатель “Красной кнопки” для оповещения правозащитников о задержаниях на митингах, айтишник Александр Литреев уехал из России при помощи эстонских дипломатов. По его словам, за ним два года следил Центр “Э”, а когда он находился в СИЗО, люди из ФСБ регулярно проводили с ним неформальные беседы, расспрашивая о Навальном.

Суд в Красноярске разрешил принудительную госпитализацию 14-летней школьницы, которую полиция уличила в том, что она подписана на ВК-паблик о "Колумбайне". Вот вся эта история целиком.

В Петербурге уволен из школы глава независимого профсоюза “Альянс учителей” Даниил Кен – за “аморальный поступок”, состоящий в возбужденном против него административном деле, решение по которому сейчас обжалуется.

Из Высшей школы экономики уволен филолог Гасан Гусейнов – ранее его долго прорабатывали за фейсбучный пост, в котором он назвал “клоачным” язык нынешней российской прессы, а его дискуссию о Сьюзан Зонтаг (тоже фейсбучную) ВШЭ даже отправила на лингвистическую экспертизу, чтобы убедиться, что в ней нет “признаков оправдания терроризма”. Их там нет, но заключение эксперта выглядит диковато.

Рамзан Кадыров назначил свою дочь заместителем министра культуры Чечни.

Сын Виктора Цоя просит Путина запретить фильм Алексея Учителя “Цой”.

Но есть и нормальные новости

Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль, начинается Международная московская книжная ярмарка, а московский Свободный университет, в котором будут преподавать в том числе уволенные из ВШЭ профессора, объявил набор на курсы.

Шесть ссылок

Забавные энциклопедии. Словарик литературного экспрессионизма – от апокалипсиса до Я, оно же эго. Или краткий путеводитель по картошке в искусстве.

Словарик литературного экспрессионизма – от апокалипсиса до Я, оно же эго. Или краткий путеводитель по картошке в искусстве. Вновь актуальное старое. Рассуждения о прогностической мощи романа Всеволода Кочетова “Чего же ты хочешь?” (1969) в деле предсказания грядущего банкротства СССР (о самом романе, заслуженно забытом, можно почитать здесь). Или история метиленового синего – синтетического красителя, который упорно используют в медицине, в том числе и в связи с Covid-19.

Рассуждения о прогностической мощи романа Всеволода Кочетова “Чего же ты хочешь?” (1969) в деле предсказания грядущего банкротства СССР (о самом романе, заслуженно забытом, можно почитать здесь). Или история метиленового синего – синтетического красителя, который упорно используют в медицине, в том числе и в связи с Covid-19. Поверхности и объемы. Рассказ о творчестве итальянского художника Лучо Фонтаны (1899–1968), прославившегося тем, что дырявил свои холсты. Или разговор с архитектором Зиадом Джамаледдином о понятиях дома и публичного пространства в исламской традиции.

Рассказ о творчестве итальянского художника Лучо Фонтаны (1899–1968), прославившегося тем, что дырявил свои холсты. Или разговор с архитектором Зиадом Джамаледдином о понятиях дома и публичного пространства в исламской традиции. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок