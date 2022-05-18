Будьте как Чаплин

Доброе утро!

В Киеве похоронили первого президента Украины Леонида Кравчука – и вернулись к военной реальности:

Российская Госдума сегодня обсудит запрет на обмен украинских военнослужащих, вывезенных с “Азовстали”. Генпрокуратура требует внести полк “Азов” в список террористических организаций.

Россия и Украина заявили о приостановке переговоров.

Российский вице-премьер Хуснуллин съездил в Херсон. Пообещал городу “достойное место в нашей российской семье”.

Сергей Миронов, выступая в Госдуме, предложил отменить выборы губернаторов.

Финляндия отказалась от оплаты российского газа в рублях и будет обращаться в арбитраж.

Турция сформулировала свои условия для принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Сегодня они подают заявки.

Эвакуация с “Азовстали”

Министерство обороны России заявило, что в Мариуполе сдались в плен 265 украинских военных, защищавших завод “Азовсталь”, 51 из них тяжело ранен. Речь, очевидно, идет о людях, вывезенных из Мариуполя на территорию так называемой “ДНР” в понедельник. Во вторник их доставили в бывшую исправительную колонию в подконтрольном России поселке Оленевка под Донецком. Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко называл ее "настоящим концентрационным лагерем XXI века, созданным Россией в центре Европы". Во вторник агентство Reuters сообщило, что с завода выехало еще семь автобусов в сопровождении бронетехники с буквами Z.

Украинские власти настаивают, что вывезенные с “Азовстали” военные будут обменяны на российских военнопленных. В вечернем видеообращении президент Зеленский сказал, что эвакуация с “Азовстали” продолжается под руководством украинских военных и разведчиков с привлечением “самых влиятельных международных посредников”. Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не обращать внимания на заявления российских политиков, поскольку они направлены на внутреннюю пропаганду.

А заявления звучали тревожные. Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием внести полк “Азов” в список террористических организаций. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил принять закон, запрещающий обмен “кого бы то ни было из нацистских преступников”, и председатель Госдумы Володин его поддержал, а и.о. главы думской фракции ЛДПР и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий предложил сделать для украинских военных исключение из действующего в России моратория на смертную казнь. Сегодня российский парламент рассмотрит эти инициативы. Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил о приостановке переговоров с Украиной, и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк это подтвердил.

Комментируя вызволение украинских военных с “Азовстали”, журналист, уроженец Донбасса и член украинской делегации в бывшей минской Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш признает, что плен лучше смерти, но призывает не называть идущий сейчас процесс “эвакуацией”. В возможность обмена бойцов “Азова” на российских военнопленных Гармаш не верит, но допускает, что остальные находившиеся там люди, а именно Нацгвардия, полиция, пограничники, могут такого обмена дождаться.

Военные сводки

Министр обороны Украины Алексей Резников, обращаясь к министрам обороны стран ЕС, заявил, что Россия готовится к затяжной войне и призвал их ускорить обещанные поставки вооружений. Вот обзор оружия, уже поставленного Украине западными союзниками и пока только обещанного.

По оценке американского Института изучения войны, главные усилия российских войск сосредоточены на взятии Северодонецка Луганской области и установлении контроля над дорогами, ведущими в Лисичанск и Бахмут. Вот репортаж из Лисичанска, где – несмотря на постоянные призывы к эвакуации – все еще остаются мирные жители и даже дети. Во вторник съемочная группа американского телеканала CNN побывала в поселке Белогоровка, где российские военные упорно пытались навести переправу через Северский Донец, но вынуждены были отступить, понеся серьезные потери в людях и технике – в CNN подтверждают, что сгоревшая техника и ныне там. Источники The Guardian объясняют военные неудачи России в том числе тем, что в принятие оперативных и тактических решений вовлечен лично Путин.

По словам украинского военного эксперта Владислава Селезнева, потрепанная российская армия производит перегруппировку на Донбассе и пытается (пока безуспешно) возобновить наступление на Славянск. Вот репортаж “Би-би-си” с этого участка фронта. Под Харьковом украинским военным пока не удается продвинуться к Волчанску – важному для снабжения российской армии транспортного узла, но дорогу между Волчанском и Изюмом они обстреливают. Вот новые фотографии войны.

Россия усиливает свою группировку на границе с Украиной в районе Белгорода и обстреливает территории Черниговской и Сумской областей. Губернаторы Белгородской и Курской областей сообщают об обстрелах со стороны Украины.

На оккупированных территориях

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин побывал в Херсоне и пообещал городу “достойное место в нашей российской семье”. На этом фоне украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в городе начинается гуманитарный кризис. Глава Херсонской области Геннадий Лагута это подтверждает. По его словам, представители украинской власти выехали из региона, опасаясь репрессий и похищений, и Россия сейчас активно формирует оккупационные органы власти, в том числе завозя людей из аннексированного Крыма. Опасения украинских чиновников совершенно оправданы – вот обзор похищений глав оккупированных городов и поселков, местных политиков и их родственников.

В этом материале о жизни под российскими бомбами и под российской оккупацией рассказывают оказавшиеся в Грузии беженцы из Мариуполя (в основном про бомбы) и Мелитополя (в основном о произволе военных).

Россия уверенно смотрит в будущее

По данным источников РБК, в день столетия пионерии, то есть завтра, Кремль объявит о создании нового общероссийского движения детей и молодежи. Уже существующие “Юнармию” и другие детские организации к этому движению просто присоединят.

Выступая в Госдуме, глава фракции “Справедливая Россия” Сергей Миронов предложил отменить сентябрьские выборы губернаторов, потому что сейчас “все должны быть как один”, а выборы типа предполагают конкуренцию. По сведениям источников “Медузы”, за отмену выборов выступает силовой блок, а против нее – сотрудники администрации президента, опасающиеся потерять бюджеты, которые выделяются на политтехнологов.

Патриотические поэты Мария Ватутина и Игорь Караулов, ознакомившись с расследованием “Би-би-си” о марафоне “Za Россию”, были очень расстроены тем, что гонорары, которые они получили, значительно меньше указанных в смете. “Если распил, очень будет противно”, – сказала Ватутина.

Сотрудники “Макдональдса” тоже расстроены продажей ресторанов и, несмотря на патриотическую позицию, почему-то опасаются, что российский собственник будет относиться к сотрудникам хуже, чем американский – почитайте их монологи.

По данным источников “Медузы”, “Яндекс” ищет покупателей на поисковик, почту и “Кинопоиск” с тем, чтобы перенести бизнес за границу. Штаб-квартира новой компании будет располагаться в Тель-Авиве. Бывший глава уже проданных “Яндекс.Новостей” Лев Гершензон создает – пока на волонтерской основе – новый агрегатор без цензуры, вот интервью с ним.

МИД России внес в Госдуму предложения о денонсации договоров о членстве России в ВОЗ и ВТО.

Индия приостановила закупку вертолетов у России. Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях, в связи с чем подаст в арбитраж иск о пересмотре контракта. США собираются заблокировать выплаты по российскому госдолгу, чтобы ускорить дефолт.

Здесь российский экономист Игорь Липсиц, комментируя затянувшиеся переговоры стран – членов ЕС о введении нефтяного эмбарго, перечисляет разрушительные для российской экономики инструменты воздействия, которые еще может использовать Брюссель. При этом уже введенные санкции действуют отнюдь не всегда: The Insider приводит примеры того, как дети и родственники попавших под санкции россиян продолжают жить и отдыхать на Западе.

Российская уголовщина

Сначала реальная: бывший полковник МВД Захарченко приговорен к 16 годам колонии строгого режима по второму делу о получении взяток (на 1,4 млрд рублей), а бывшая краснодарская судья Хахалева, прославившаяся пятимиллионной свадьбой дочери, стала фигуранткой уголовного дела о 127 прогулах (мошенничество).

Теперь антивоенная:

Штрафы по административной статье о “дискредитации” российской армии назначены якутскому активисту за лозунг “Нет войне” на трех языках (30 тысяч рублей), беременной учительнице английского из Улан-Удэ за разговор с учениками о войне (40 тысяч рублей), 77-летней пенсионерке из Петрозаводска за вывешенный в подъезде плакат “Путин, пошел вон из Украины” (30 тысяч рублей), петербургскому градозащитнику за удаленные антивоенные посты (40 тысяч рублей). Вскоре по этой статье оштрафуют и активиста из Ижевска Олега Аникина – вот разговор с ним.

Обвинение в “дискредитации” армии, которое может быть как административным, так и уголовным, не тождественно обвинению в распространении “фейков” о российской армии – чтобы осознать эту большую разницу, прочитайте обзор уже возбужденных уголовных дел о “фейках” с подробными комментариями юристов.

Суд в Москве оштрафовал и так заблокированное Радио Свобода на 10 млн рублей (общая сумма штрафов превысила 55 млн.) Вот монологи руководителей и сотрудников заблокированных российских медиа о работе в условиях военной цензуры.

Действует цензура и в популярной музыке: в Петербурге отменили спектакль, в котором участвует группа "Би-2", ранее отказавшаяся давать концерт на фоне задника с буквой Z.

В Беларуси, которая слегка опережает Россию в деле развертывания массовых репрессий, задержали издателя Андрея Янушкевича – можно предположить, что и в России скоро доберутся до книг.

Но есть и проблески здравомыслия: городская дума Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку словам Владимира Соловьева, назвавшего город “центром мерзотной либероты”, а в Петербурге прекращены сразу четыре уголовных дела о “реабилитации нацизма” – за истечением срока давности.

Все остальное

Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО, а Турция сформулировала условия, на которых она готова согласиться на вступление Финляндии и Швеции в военный союз: признать Рабочую партию Курдистана террористами, прислать новые истребители и снять санкции НАТО, наложенные на Анкару после закупки российских систем С-400. Сегодня Швеция и Финляндия подадут свои заявки.

США успешно испытали гиперзвуковую ракету, а президент Украины выступил на открытии Каннского кинофестиваля, призвав кинематографистов быть как Чаплин и бороться с тиранией.

Шесть ссылок

Былое. Любовь Аркус вспоминает о своем литературном секретарстве у Виктора Шкловского – к его 125-летию. Лингвист и переводчик “Младшей Эдды”, древнеисландских саг и поэзии скальдов Ольга Смирницкая рассказывает о детстве, научной карьере и переводческой работе.

Любовь Аркус вспоминает о своем литературном секретарстве у Виктора Шкловского – к его 125-летию. Лингвист и переводчик “Младшей Эдды”, древнеисландских саг и поэзии скальдов Ольга Смирницкая рассказывает о детстве, научной карьере и переводческой работе. Недревние мифы. Рассказ о том, как Ким Чен Ир крепил идеи чучхе, ставил оперы и создавал причудливые пропагандистские агитки. Или история гендерных и расовых дебатов в нацистской Германии.

Рассказ о том, как Ким Чен Ир крепил идеи чучхе, ставил оперы и создавал причудливые пропагандистские агитки. Или история гендерных и расовых дебатов в нацистской Германии. Четверолекарствие. Отрывок из книги Джона Селларса “Философия безмятежности: Тетрафармакос Эпикура” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или рассказ о химии пряностей и их влиянии на нервную систему и сознание чревоугодников.

Искренне Ваши,

Семь Сорок