Экспорт кризиса

Доброе утро!

В вооруженных силах Беларуси начались занятия “по переводу с мирного на военное время”. Пока эти переводчики повышают свое мастерство, ситуация на фронтах не меняется:

Российские войска по-прежнему пытаются захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут. Жертвами обстрелов Харькова и области стали три человека.

В так называемой “ДНР” начался суд над иностранцами, воевавшими в составе украинской армии.

Кириенко опять съездил на оккупированные территории на юге Украины, после чего назначенное Россией руководство этих регионов снова заговорило о “референдумах”.

Минобороны России включило моряков с крейсера "Москва" в список участников "специальной военной операции".

Российская Госдума приняла в первом чтении новый закон об “иностранных агентах”, который значительно увеличит их численность.

Писатель Дмитрий Глуховской и соратник Навального Владимир Милов объявлены в федеральный розыск.

Белорусскому пенсионеру дали 8 месяцев колонии за то, что он написал письмо в газету.

Военные сводки

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщает в телеграме, что российские войска по-прежнему пытаются захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут (российский министр обороны уже отрапортовал о полном “освобождении” “жилых”, то есть уже нежилых, кварталов Северодонецка). Американский институт изучения войны предполагает, что россияне попытаются зайти в Лисичанск с юга, чтобы не форсировать Северский Донец. В Славянске, начало осады которого ожидается в ближайшие дни, обстановка остается относительно спокойной, а в прифронтовые районы Донецкой области украинские власти даже умудряются доставлять пенсии – вот репортаж.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате обстрелов северной части Харькова и населенных пунктов в области, были ранены шесть человек, три человека погибли. Вечером в понедельник в городе беспрерывно слышался грохот артобстрелов. В Сумской области во вторник были четырежды обстреляны приграничные районы – вот репортаж о том, как выглядит сейчас эта область, из которой два месяца назад отступили российские войска. Россия нанесла ракетный удар по Николаеву и уничтожила склад с зерном (это второй по величине зерновой терминал в Украине) – здесь о ситуации в городе рассказывает мэр Николаева Александр Сенкевич.

Генштаб Вооруженных сил Украины отмечает заметное снижение интенсивности использования российской авиации; по оценке аналитиков украинского портала 7,62 project, России стала значительно реже использовать крылатые ракеты – возможно, в силу истощения запасов. Теперь Россия задействует их только для ударов по железнодорожной инфраструктуре в попытке нарушить снабжение украинской армии.

Представители украинских властей всех уровней – от главы Луганской обладминистрации до президента Зеленского – говорят о нехватке тяжелой артиллерии для начала контрнаступления на юге и востоке Украины. Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил о подписании крупного контракта на поставку оружия Украине – речь идет о 60 самоходных артиллерийских установках Krab, средства на закупку которых Украина частично получит от ЕС. Почему с поставками оружия Украине как будто бы медлит Германия, понятно объясняется здесь. Духоподъемную историю о том, как литовцы собрали деньги на приобретение “Байрактара” для украинской армии, смотрите тут.

На оккупированных территориях

В так называемой "ДНР" начался процесс над иностранцами, воевавшими в составе украинской армии. На скамье подсудимых – подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим. В так называемой "ДНР" их обвиняют в наемничестве, им грозит смертная казнь. Российский адвокат Николай Полозов называет этот процесс “шоу-продуктом, необходимым для российской телепропаганды” (легитимным этот суд не является), но допускает, что некоторых военнопленных действительно казнят.

На этом фоне российское государственное агентство ТАСС сообщает со ссылкой на "источник в правоохранительных органах", что более тысячи из украинских военных, сдавшихся на "Азовстали" в Мариуполе, переведены в Россию. Гарантий, что с ними там будут обращаться лучше, чем в так называемой “ДНР”, нет никаких: вот история (укр.) захваченного в плен замначальника одной из бригад херсонской теробороны Дениса Миронова, который умер вследствие пыток уже в Крыму (который в России называют “территорией России”). Главное управление разведки Украины сообщает, что Украина получила от российской стороны 210 тел военных, большинство из них – участники обороны Мариуполя. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российском плену находятся 6489 украинских военнослужащих – ранее украинские официальные лица называли гораздо меньшие цифры.

Вот репортаж о жизни в оккупированной российской армии Херсонской области – по словам собеседника Настоящего Времени, в городе пропали по меньшей мере тысяча человек. Во вторник Херсон и Мелитополь посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. После этого назначенные российской стороной “главы” Херсона и Мелитополя вновь заговорили о скором проведении референдумов о присоединении этих регионов к России.

Синод РПЦ перевел епархии в аннексированном Крыму под прямое управление патриарха Кирилла – якобы в ответ на обращение крымских епископов и для "сохранения действенной связи с центральной церковной властью".

В России войны нет

Российская военная прокуратура признала, что в Украину было отправлено “порядка 600 срочников”, в связи с чем к ответственности привлекли “порядка 12 офицеров” (а срочников якобы вернули домой). Минобороны России, со своей стороны, включило часть моряков с крейсера "Москва" в список участников "специальной военной операции", но участие самого крейсера в ней в Минобороны по-прежнему не признают. Вот разговор с Ольгой Дубининой, матерью моряка-срочника с крейсера "Москва" Никиты Сыромясова – из ее слов следует, что условием признания погибшего участником “спецоперации” является подписание родственниками бумажки о признании его умершим в результате катастрофы (и противоречия тут никто не видит).

Продолжаются преследования “распространителей фейков и дискредитаторов” и прочих:

В федеральный розыск объявлены писатель Дмитрий Глуховский и соратник Навального Владимир Милов. В отношении Глуховского возбуждено уголовное о “фейках” про российскую армию за посты о бомбардировках Мариуполя в запрещенном в России инстаграме. По данным “Агоры”, у обвиняемых по этой статье начали арестовывать имущество.

В Ингушетии после обыска в их доме пропали родители журналистки Изабеллы Евлоевой. Евлоева, против которой возбуждены два уголовных дела о распространении “фейков” о российской армии, в этом доме прописана, но давно там не живет, а сейчас вообще находится за пределами России.

Суд в Судаке в аннексированном Россией Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения пенсионерку Валерию Гольденберг – ее обвинили в осквернении могилы погибшего в Украине российского военного. Она не отрицала, что облила ее кровью, и объяснила свой поступок "чувством мести и сочувствия к Украине" (это была реакция на фотографии Бучи и других городов Киевской области, оставленных российскими войсками).

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Когалыма по статье о “дискредитации” армии. Протокол был составлен по доносу сослуживцев о разговорах на работе.

В Москве за плакат “Нет войне” на балконе задержан доцент МГУ Михаил Лобанов. На последних выборах в Госдуму он баллотировался от КПРФ по одномандатному округу и победил, но после учета результатов электронного голосования проиграл.

Певицу Манижу "сняли" с петербургского фестиваля "Стереолето" – предположительно, за антивоенные высказывания.

В Калуге передано в суд дело местного жителя, которого обвиняют по статье в реабилитации нацизма, совершенной путем публичного справления малой нужды в Вечный огонь (максимальное наказание – пять лет колонии).

Но будет еще лучше

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта. Выплаты денежных компенсаций по более ранним решениям теперь будут осуществляться только в рублях. (По данным пресс-службы Совета Европы, Россия не выплатила около 74 млн евро компенсаций по решениям ЕСПЧ без учета 1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа). 7 июня ЕСПЧ вынес решение в пользу Свидетелей Иеговы, чьи объединения признаны в России “экстремистской” и запрещенной религиозной организацией – суд обязал Россию выплатить заявителям в общей сложности почти 3,5 млн евро и вернуть изъятое имущество. Это решение Россия исполнять уже не будет. Хуже того: суд в Чите назначил до 6,5 лет колонии троим Свидетелям Иеговы.

В первом чтении Госдума приняла новый законопроект об "иностранных агентах". Он объединяет в один четыре существующих сейчас реестра “иноагентов” и определяет “иностранного агента” как человека, находящегося под иностранным влиянием и ведущим политическую деятельность. Понятие “иностранного влияния” в законопроекте никак не расшифровывается. Сейчас условием “иноагенства” является наличие иностранного финансирования. Правда, в случае Екатерины Шульман иностранным финансированием (“опосредованным”) Минюст признал гонорары за выступления на “Эхе Москвы”, преподавание в Шанинке, выход книги в издательстве “АСТ”, грант от фонда Потанина и деньги от института “Стрелка”. После принятия нового закона такая диалектика уже не понадобится.

Источники в Кремле утверждают, что до окончания текущей сессии Госдума окончательно одобрит законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения детей и молодежи “Большая перемена”. Самое веселое, что управлять этой возрожденной пионерией будет лично дедушка Путин, а ее основная цель будет состоять в том, чтобы оградить детей от “влияний”.

Одни только ученые отказываются с оптимизмом смотреть в будущее: здесь они сожалеют о выходе России из Болонского процесса.

Экономическая жизнь в России налаживается

По данным Росстата, в первом квартале текущего года в России резко выросли зарплаты. Откуда взялись такие цифры, здесь объясняет экономист Евгений Гонтмахер.

Российское правительство придумало, как избавить банки от замороженных активов, и предложило засекретить размеры российского золото-валютного резерва.

IBM объявила о прекращении работы в России; Deutsche Bank перевел сотни IT-специалистов из России в Германию (около двух тысяч человек, если считать с членами семей); Pizza Hut в России продали новому владельцу.

Верховный суд Фиджи постановил передать США гигантскую яхту Amadea, которую связывают с Керимовым. В ходе разбирательства выяснилось, что номинальным владельцем яхты является компания Millemarin Investments, связанная с бывшим главой "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым, который под санкции не подпал. По данным США, ему же принадлежит и яхта “Шахерезада”, которую команда Навального связала с Путиным. Есть такая работа – владеть яхтами.

Минфин США разъяснил, что американцам запрещено покупать любые российские ценные бумаги, а Россия запретила японским морякам ловить рыбу у Южных Курил, приостановив действие российско-японского соглашения 1998 года. Зато в Петербургском экономическом форуме примет участие движение “Талибан”.

Что касается прогнозов, то здесь экономист Татьяна Михайлова описывает будущее российской экономики как “СССР-2” (госрегулирование, бедный ассортимент, низкое качество товаров), а здесь финансист Андрей Мовчан рассказывает, почему и как российская экономика вместе с несущим ее режимом продержится еще очень долго, экспортируя не только энергоресурсы, но и вечный кризис.

Кризис, экспортом которого Россия активно занята в данный момент, – не только топливный, но и продовольственный. Проблема вывоза зерна из Украины по-прежнему не решена: МИД Украины назвал условие для разминирования своих черноморских портов для вывоза оттуда зерна – это предоставление Украине оружия для защиты побережья от угроз с моря и привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря. Пока весь мир обсуждает эту проблему, Россия вывозит в Крым зерно с оккупированных территорий: РАИ Новости с гордостью сообщает об отправке 11 вагонов с зерном из Мелитополя Запорожской области.

Все остальное

Двое топ-менеджеров VK погибли на отдыхе в Ненецком автономном округе – их вездеход перевернулся и уплыл в Белое море.

погибли Осужденного по делу "Сети" Максима Иванкина этапировали в Москву и арестовали по обвинению в убийстве пензенских подростков Екатерины Левченко и Артема Дорофеева – знакомых фигурантов дела “Сети”. Дело о так называемом террористическом сообществе “Сеть” считается сфабрикованным ФСБ, но убийства точно не сфабрикованные, потому что тела найдены и идентифицированы.

этапировали Россиянку Софью Сапегу, осужденную в Беларуси на шесть лет после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair , отправили отбывать срок в гомельскую колонию.

отправили Суд в Гомеле приговорил к 8 месяцам колонии 68-летнего пенсионера и бывшего депутата райсовета за то, что он написал в районную газету письмо о поправках к конституции, недавно принятых в Беларуси. Его признали виновным в “дискредитации Беларуси”.

приговорил Белорусскому социологу Татьяне Водолажской, соратнице находящегося в СИЗО философа Владимира Мацкевича, дали 2,5 года "химии" за "грубое нарушение общественного порядка". Среди прочего она курировала Летучий университет.

дали О том, как белорусов преследуют за солидарность с Украиной, рассказывается здесь .

Шесть ссылок

Древнерусская тоска. Историк Древней Руси Игорь Данилевский объясняет, как и зачем следует преподавать историю в школе, в том числе в условиях текущей войны. Петербургские филологи Михаил Попов и Светлана Друговейко-Должанская рассказывают о рождении русского и украинского языков из древнерусского и дальнейшей их судьбе.

Историк Древней Руси Игорь Данилевский объясняет, как и зачем следует преподавать историю в школе, в том числе в условиях текущей войны. Петербургские филологи Михаил Попов и Светлана Друговейко-Должанская рассказывают о рождении русского и украинского языков из древнерусского и дальнейшей их судьбе. Классика искусствоведения. Отрывок из книги Светланы Алперс “Предприятие Рембрандта. Мастерская и рынок” (изд-во Ad Marginem) – о близости художнику театра и актерства. Или фрагмент из исследования французского историка Эмманюэля Фюрекса “Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции” (изд-во “НЛО”) – о том, как весной 1814 года роялисты пытались скинуть с Вандомской колонны статую Наполеона и что из этого вышло.

Отрывок из книги Светланы Алперс “Предприятие Рембрандта. Мастерская и рынок” (изд-во Ad Marginem) – о близости художнику театра и актерства. Или фрагмент из исследования французского историка Эмманюэля Фюрекса “Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции” (изд-во “НЛО”) – о том, как весной 1814 года роялисты пытались скинуть с Вандомской колонны статую Наполеона и что из этого вышло. Чудаки. Беседа с учредителями независимой петербургской книгопечатни “Князев и Мисюк”, выпускающей сразу и классиков, и современников, но и тех, и других – крошечными тиражами и в особом старомодном оформлении. Или три главки из совершенно бесполезного в практическом смысле “Кругосветного атласа маяков”, составленного испанцем Хосе Луисом Гонсалесом Масиасом и вышедшего по-русски в изд-ве “КоЛибри”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок