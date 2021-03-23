Ломы вместо лазеров

Доброе утро!

В Кракове умер поэт и бывший диссидент Адам Загаевский, один из крупнейших польских литераторов (вот относительно недавнее интервью с ним). У живых так:

Представлять Россию в ЕСПЧ будет Генпрокуратура.

Навальный передал еще один пост из колонии.

ЕС утвердил санкции за нарушение прав человека в отношении России и Китая.

Сегодня Путин собирается привиться от коронавируса.

Славься, Отечество наше свободное

В новом посте, переданном из колонии, Алексей Навальный рассказывает о любимых моментах своего дня: “В 6:00 нас поднимают, в 6:10 зарядка на улице, но до зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе: локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: «Славься, Отечество наше свободное»”. Второй отмеченный им яркий момент – марш на месте в конце зарядки. В это время Навальный представляет себя героем русского римейка “Звездных войн”, где “вместо имперских штурмовиков – зэки в бушлатах и шапках-ушанках”, а вместо лазерных винтовок – железные ломы.

Меж тем военный суд в Москве отклонил жалобу защиты Навального на бездействие Следственного комитета, который не заводит уголовное дело в отношении оперативников ФСБ, причастных, как утверждается в расследовании Bellingcat, к его отравлению. Следственные органы управления МВД на транспорте тоже отказались возбуждать уголовное дело по факту отравления.

В Петербурге никак не могут найти росгвардейца, который ударом ноги в живот повалил на землю Маргариту Юдину на акции в поддержку Навального 23 января. То, что этот росгвардеец на следующий день приходил к ней в больницу извиняться, не помогает поискам. Здесь можно посмотреть детали 80 уголовных дел, заведенных в разных регионах России против участников акций в поддержку Навального.

Книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, причем сделала это до того, как Кире продлили домашний арест до конца июня.

Источники РБК утверждают, что представлять Россию в Европейском суде по правам человека теперь будет Генпрокуратура. Об этом Путина просил генпрокурор Краснов, ссылаясь на “юридическую агрессию” против России, которую якобы развязали "отдельные государства" и живущие за рубежом личности вроде Ходорковского и беглого банкира Пугачева.

Загадочное дело пензенского губернатора

Суд арестовал на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в коррупции. Кроме того, обвинение в фальсификации итогов голосования на губернаторских выборах в сентябре 2020 года предъявлено бывшему председателю участковой избирательной комиссии в Бессоновском районе Пензенской области – за вброс бюллетеней в пользу Белозерцева. Это очень загадочно: в Пензенской области много УИКов, и фальсификации на одном из них для победы недостаточно.

Задержанного вместе с Белозерцевым главу группы фармацевтических компаний “Биотэк” Бориса Шпигеля арестовать пока не удалось – в суд вызвали “скорую”, которая увезла его в больницу из-за проблем с сердцем. Здесь подробно рассказано о жизни этого неординарного человека – “фармацевтического короля”, музыкального продюсера, бывшего помощника спикера Госдумы Геннадия Селезнева.

Эксперты пока не могут решить, кого из-за кого арестовали – Белозерцева из-за Шпигеля или Шпигеля из-за Белозерцева, то есть является ли это дело чисткой губернаторского корпуса перед выборами или попыткой передела фармацевтического рынка. Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов не считает Белозерцева образцом коррупции в России – он думает, что его дело нужно Кремлю, чтобы "компенсировать” последствия ареста хабаровского губернатора Фургала.

Не менее странные иски и уголовные дела

В Карелии возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти в связи с комментариями под фейсбучным постом анархистки Екатерины Мурановой. Пост с фотографией постановления о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма в отношении Мурановой был опубликован в 2019 году, и под ним кто-то оставил комментарий с критикой следователя, который вел это дело. Теперь другие следователи пытаются выяснить у Мурановой личности этих комментаторов. (Саму Муранову оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма тоже из-за комментария – под постом о взрыве в здании ФСБ в Архангельске).

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. Билана, Лепса, Газманова, Кубанский казачий хор и других мастеров эстрады обвиняют в незаконном въезде на полуостров.

“Повар Путина” Евгений Пригожин подал заявление в Следственный комитет России о "попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы". Обращение связано с денежной наградой в 250 тысяч долларов, обещанной ФБР за информацию, которая может привести к аресту Пригожина.

"Роснефть" подала седьмой за месяц иск к журналистам.

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович обратился в британский суд с иском к издательству HarperCollins и Кэтрин Белтон, автору книги "Люди Путина". В книге бывшей московской корреспондентки Financial Times утверждается, что Абрамович мог купить "Челси" по личному указанию Путина для улучшения имиджа России в Британии. Абрамович переживает за свою репутацию.

Как устроена Россия

Большое расследование Сергея Хазова-Кассиа о системе хищения нефти из трубопроводов в Ханты-Мансийском автономном округе. Хазов рассказывает три частных истории о борцах с хищениями – полицейском (уволен), экологе (посажен на четыре года) и журналисте (стал фигурантом 12 уголовных дел), а потом раскрывает схему крышевания хищений офицерами ФСБ при участии МВД, ГИБДД, ОМОНа, Следственного комитета, судей и даже служб безопасности нефтяных компаний и ЧОПов, охраняющих месторождения. Вот разговор с автором.

Госкорпорация ВЭБ урезала премии членам правления – теперь не более 50 миллионов в одни руки.

О том, как чеченских бюджетников сгоняют на митинги в поддержку власти, рассказано тут.

Вот зарисовки из жизни бездомных (хорошие) плюс истории женщин, переживших домашнее насилие во время пандемии.

Замминистра просвещения России объявил, что в школах больше не будут пользоваться “иностранными сервисами для видеосвязи”, а переключатся на систему "Сферум", разработанную компаниями "Ростелеком" и Mail.ru Group. Регистрироваться в ней надо будет через “Госуслуги”.

Борьба с чаепитиями

В Беларуси возбуждено уголовное дело за "призывы к захвату власти" против матери пятерых детей Ольги Золотарь. Отца этих детей вызвали в милицию для дачи показаний и тоже арестовали на 10 суток. В милиции утверждают, что Золотарь администрирует дворовый чат и организует “несанкционированные массовые мероприятия" – "чаепития", "прогулки" и "концерты".

В Минске задержан лидер социал-демократической партии “Грамада” Игорь Борисов. Ранее партия подала заявку на празднование Дня Воли.

Здесь гродненский панк Игорь Банцер рассказывает о своей танцевальной акции, за которую получил полтора года "химии", и последствиях сухой голодовки, которую он держал во время суда.

В Вильнюсе прошел Форум Калиновского с участием представителей США и ЕС, организованный Сеймом Литвы и соратниками Светланы Тихановской. Обсуждалось будущее свободной Беларуси.

Вокруг света

Евросоюз утвердил санкции за нарушение прав человека в отношении России и Китая. От России в санкционный список попали чеченский вице-премьер Абузайд Висмурадов (бывший командир специального отряда быстрого реагирования) и бывший глава полиции Аргуна Аюб Катаев – за преследования геев и бисексуалов.

По следам шпионского скандала Болгария объявила двух дипломатов российского посольства в Софии персонами нон грата и высылает их из страны.

Глава Евросовета Шарль Мишель поговорил с Путиным по телефону. Сказал, что отношения между Россией и ЕС оставляют желать лучшего и что это лучшее станет возможным только при “выполнении Минских соглашений, прекращении гибридных и кибератак в отношении стран-членов и соблюдении прав человека” (человеком, чьи права надо соблюдать, был назван в том числе и Навальный). Разговор состоялся в преддверии саммита ЕС, где будет обсуждаться общая стратегия отношений с Россией.

Великобритания объявила о новой стратегии развития вооруженных сил – упор будет сделан на производстве дронов, роботов и создании "кибервойск". Посол России в Великобритании обвинил Лондон в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия – в ответ на решение британского правительства о наращивании ядерного потенциала.

Сегодня в Израиле проходят четвертые за неполных два года парламентские выборы. Нетаньяху по-прежнему кажется непобедимым, но кое-что все же изменилось – в частности, от него ушли его ближайшие сподвижники.

Основатель Твиттера продал свой первый твит почти за три миллиона долларов.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9284. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 466 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 95 391 человек (+361 за сутки). Цифры эти, как было много раз доказано, не соответствуют действительности и, вероятно, отражают картину, которую хотели бы считать реальной российские власти.

В понедельник Путин провел совещание по вопросам вакцинации. Первую дозу вакцины, по его сведениям, получили около 9% россиян, сегодня он сам внесет вклад в увеличение этого показателя и тоже привьется – чем, он не уточнил. Здесь рассказано о вопросах, которые вызывает у специалистов российская вакцина “ЭпиВакКорона”.

Глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в интервью, что Евросоюз в российском “Спутнике V” не нуждается, потому что для достижения коллективного иммунитета к середине июля хватит и уже зарегистрированных четырех вакцин. Проблема в том, что их не хватает прямо сейчас, в связи с чем ЕС пытается договориться с Великобританией о справедливом распределении препарата AstraZeneca (он производится в основном на территории ЕС, и Брюссель может запретить вывоз вакцины). Премьер Словакии, вызвавший правительственный кризис тайной закупкой российского “Спутника V”, готов уйти в отставку.

ВОЗ обеспокоена новым ростом заболеваемости Covid-19 в мире (он отмечен во многих странах, в том числе в Индии). В Казахстане ужесточаются карантинные ограничения. В столице Чехии в годовщину первой смерти от коронавируса на брусчатке Староместской площади нарисовали 25 тысяч белых крестов – по числу жертв первого года пандемии. Показатель смертности в Чехии – более двух тысяч человек на миллион – один из самых высоких в мире.

Шесть ссылок

Поздне(не)советская литература. Разговор с критиком Сергеем Чуприниным о Переделкине – подмосковном писательском городке. Или рассказ Михаила Берга об одном эпизоде из жизни поэта Аркадия Драгомощенко (1946–2012), дающем неожиданный ключ к пониманию его художественной стратегии.

Разговор с критиком Сергеем Чуприниным о Переделкине – подмосковном писательском городке. Или рассказ Михаила Берга об одном эпизоде из жизни поэта Аркадия Драгомощенко (1946–2012), дающем неожиданный ключ к пониманию его художественной стратегии. Русские эмигранты. Отрывок из книги Антона Чемакина “Анонимный центр. Тайные монархические организации и правый терроризм на белом Юге России (1918–1920)” (изд-во “Кучково поле”) – о том, как офицеры Добровольческой армии пытались при отъезде из Одессы ограбить собственных подчиненных. Или рассказ о судьбе русского эмигранта Александра Волкова, попавшего в Европу ребенком еще при Николае I и сделавшего все возможное, чтобы в России о нем забыли (можно слушать).

Отрывок из книги Антона Чемакина “Анонимный центр. Тайные монархические организации и правый терроризм на белом Юге России (1918–1920)” (изд-во “Кучково поле”) – о том, как офицеры Добровольческой армии пытались при отъезде из Одессы ограбить собственных подчиненных. Или рассказ о судьбе русского эмигранта Александра Волкова, попавшего в Европу ребенком еще при Николае I и сделавшего все возможное, чтобы в России о нем забыли (можно слушать). Феминистское. Фрагмент из статьи Оливии Лэнг о писательницах-алкоголичках. Или классическая статья Николь Кокс и Сильвия Федеричи “Контр-планирование из кухни” (1974) о необходимости введения оплаты домашнего труда женщин.

Фрагмент из статьи Оливии Лэнг о писательницах-алкоголичках. Или классическая статья Николь Кокс и Сильвия Федеричи “Контр-планирование из кухни” (1974) о необходимости введения оплаты домашнего труда женщин. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram. Подписывайтесь!

Искренне Ваши,

Семь Сорок