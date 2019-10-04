Неуважение к Шахунье

Добрый день!

Сегодня в Якутске пройдет согласованный с властями массовый пикет в поддержку шамана Александра Габышева, которого – после возбуждения против него дела об экстремизме – психиатры признали невменяемым. Хотя все познается в сравнении:

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Вячеславу Синице, получившему пять лет колонии за твит.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести с лишним годам колонии двух молодых людей – за “покушению на организацию и участие в массовых беспорядках” по делу о “революции 5.11.17” (они стояли с плакатами).

Московский метрополитен отсудил у Навального и еще шести оппозиционеров 54 тысячи 700 рублей за ущерб, причиненный летними акциями протеста.

Переписка Волкера: американские дипломаты добивались от Зеленского пресс-конференции с заявлениями, которые помогли бы Трампу переизбраться.

Синица в тюрьме, революция в…

Мосгорсуд оставил в силе приговор 30-летнему финансовому менеджеру из Подмосковья Владиславу Синице. Он получил пять лет колонии за твит. Синица выступил в суде с пламенной речью. Вот здесь подробно разбирается его диковинный приговор, а здесь гражданские активисты, участвующие в кампаниях за освобождение всех фигурантов “московского дела”, рассказывают о своей мотивации.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести с лишним годам двух молодых людей, которые вышли с антиправительственными плакатами на главную площадь города 5 ноября 2017 года – в день, когда российские силовики ожидали “революции”, объявленной основателем “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым (к тому моменту он уже уехал из России, а его движение признали экстремистским). Вот здесь подробно рассказывается, как простой пикет обернулся “покушением на организацию и участие в массовых беспорядках”. В тот день по всей России задержали более 400 человек.

Московский метрополитен отсудил у Навального и еще шести оппозиционеров 54 тысячи 700 рублей за то, что якобы из-за проходящих наверху митингов внизу требовалось больше сотрудников. Правда, приказ о привлечении этих сотрудников к работе на выходных был подписан, когда ни о какой акции оппозиции еще не было известно. (Не всем так везет, как московскому метро: “Победе”, например, пока никто не компенсировал убытки за запреты на полеты в Грузию).

Из жизни гражданского общества

Правозащитника Льва Пономарева третий раз за два месяца оштрафовали по закону об “иностранных агентах”: 300 тысяч рублей должно заплатить его движение “В защиту прав заключенных” и 100 тысяч – Пономарев лично. Основание: пост в фейсбуке, в котором не было указано, что Пономарев – “иностранный агент”.

Петербургские адвокаты опубликовали открытое письмо с требованием защитить своих коллег – адвокатов Андрея и Михаила Зломновых, обвиненных в оскорблении следователя. История эта тянется давно, она довольно кафкианская, почитайте.

В августе в городке Шахунья в Нижегородской области установили мемориальную доску к 140-летию со дня рождения Сталина. Это опечалило основательницу независимого сайта koza.press журналистку Ирину Славину, и она слегка переиначила название городка. Теперь ей грозит штраф по закону о “неуважении к власти”. Интересно, признают ли “неуважением к власти” намеченную на воскресенье серию одиночных пикетов у Соловецкого камня в Москве.

Глава буддийской традиционной общины России Дамба Аюшеев раскритиковал лидера Бурятии Алексея Цыденова за отсутствие мер по спасению бурятского языка. Вот фильм про Алберта Разина, который тоже критиковал власти Удмуртии за недостаточную заботу об удмуртском языке – и в конце концов совершил самосожжение.

Прочее российское

Медиа. “Повар Путина” Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиагруппы "Патриот", в которую входят все медиа, известные по "фабрике троллей". Наконец-то у человека появилась официальная должность.

Медицина. (1) Здесь врач-иммунолог Дмитрий Евсеев из московского Центра им. Димы Рогачева рассказывает, почему пациентам из других регионов приходится лечиться от рака в Москве и почему препараты для детей запрещено назначать людям младше 18 лет. (2) В Омской области взбунтовались медсестры и фельдшеры Саргатской центральной районной больницы – там 19 тысяч жителей могут остаться вообще без медицинской помощи. (3) Здесь – рассказ фельдшера из Свердловской области, который в ходе предвыборной кампании объездил свой регион и везде заходил в больницы. Вывод: “Там все рушится”.

Наука. Казанский федеральный университет стал жестко регламентировать даже неформальные встречи сотрудников вуза с иностранцами, вот подробности.

Украинское

Под Львовом упал военный транспортный самолет. Пятеро человек погибли, трое ранены.

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж, помилован и вернулся в Украину. Это произошло после встречи Зеленского и Лукашенко в Житомире, в ходе которой Лукашенко сказал, что люди могут подумать, что он собрался дружить с Зеленским "против России". "А вы не стыдитесь этого, Александр Григорьевич", – ответил президент Украины. (В воскресенье в Минске пройдет митинг оппозиции против интеграции с Россией).

Что же до предполагаемого нового обмена заключенными между Россией и Украиной, то вот предположения о том, кого могут обменять.

Шпионское

В Тегеране задержана российская журналистка Юлия Юзик, автор книги "Невесты Аллаха" – по некоторым сообщениям, по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Чуть позже власти Ирана пообещали ее отпустить.

Бывший сотрудник эстонской контрразведки осужден на пять лет за работу на Россию. Ранее его уволили с поста главы Полиции безопасности в Нарве за плохое знание эстонского.

Вестник импичмента

По результатам общения бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с американскими конгрессменами опубликована его переписка с американскими дипломатами, из которой следует, что они добивались от Зеленского пресс-конференции с заявлениями, которые помогли бы президенту США Трампу в предвыборной кампании.

Трамп, со своей стороны, объяснил, что расследования в отношении Хантера Байдена его интересуют не потому, что Джо Байден – его вероятный соперник на президентских выборах, а просто потому что он, Трамп, против коррупции.

Заодно президент США предложил создать свою собственную службу “правильных новостей”, потому что новости CNN ему не нравятся. Голос Америки и Радио Свобода он при этом упомянул в прошедшем времени, чем вызвал некоторое недоумение у сотрудников этих медиа.

Ссылки для чтения

Литература. Вторая часть расследования принстонского профессора Ильи Виницкого об Иване Народном, талантливом фальсификаторе, который придумал целую серию мифов о Сергее Есенине (первая здесь). Или загадочная история “Мессии” Бруно Шульца – романа, который он вроде бы сумел передать в 1942 году за стены гетто, но он куда-то пропал.

Вторая часть расследования принстонского профессора Ильи Виницкого об Иване Народном, талантливом фальсификаторе, который придумал целую серию мифов о Сергее Есенине (первая здесь). Или загадочная история “Мессии” Бруно Шульца – романа, который он вроде бы сумел передать в 1942 году за стены гетто, но он куда-то пропал. В те времена далекие, теперь почти былинные. Фрагмент книги Кэролин Ларрингтон “Скандинавские мифы: от Тора и Локи до Толкина и “Игры престолов”” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о скандинавском герое Старкаде Сильном. Или рассуждения о древнегреческой домашней утвари из книги античницы Мэри Бирд “Цивилизации. Образы людей и богов в искусстве от Древнего мира до наших дней” (изд-во “Альпина нон-фикшн”)

Фрагмент книги Кэролин Ларрингтон “Скандинавские мифы: от Тора и Локи до Толкина и “Игры престолов”” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о скандинавском герое Старкаде Сильном. Или рассуждения о древнегреческой домашней утвари из книги античницы Мэри Бирд “Цивилизации. Образы людей и богов в искусстве от Древнего мира до наших дней” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) НКВДшное. Рассказ о том, как Сталин "зачищал" Польшу после вторжения 1939 года. Или разговор с Денисом Карагодиным, который завершил расследование о расстреле своего прадеда (“резидента японской разведки”) и готовит суд над палачами.

Рассказ о том, как Сталин "зачищал" Польшу после вторжения 1939 года. Или разговор с Денисом Карагодиным, который завершил расследование о расстреле своего прадеда (“резидента японской разведки”) и готовит суд над палачами. Кино. Егор Сенников рассказывает историю “Мефисто” Иштвана Сабо (1981) – фильма, который, рассказывая об утверждении нацизма в Германии, на самом деле говорит о личной, очень венгерской, драме режиссера. Или интересные разыскания Юлии Хомяковой о приключениях Ивана Пырьева на Гражданской войне.

Егор Сенников рассказывает историю “Мефисто” Иштвана Сабо (1981) – фильма, который, рассказывая об утверждении нацизма в Германии, на самом деле говорит о личной, очень венгерской, драме режиссера. Или интересные разыскания Юлии Хомяковой о приключениях Ивана Пырьева на Гражданской войне. Серьезное, рабочее. Сотрудники московского музея “Гараж” Анастасия Лесникова и Валентин Дьяконов объясняют, кем можно сегодня работать, если очень хочется, чтобы работа была связана с искусством. Или разговор с социологом Ольгой Бычковой о социальных исследованиях науки и технологий (STS) – направлении социологии, которое призвано контролировать амбициозных генетиков, инженеров и тех, кто платит им зарплаты.

Сотрудники московского музея “Гараж” Анастасия Лесникова и Валентин Дьяконов объясняют, кем можно сегодня работать, если очень хочется, чтобы работа была связана с искусством. Или разговор с социологом Ольгой Бычковой о социальных исследованиях науки и технологий (STS) – направлении социологии, которое призвано контролировать амбициозных генетиков, инженеров и тех, кто платит им зарплаты. Забавное. Сборник философских мемов (довольно смешных) с объяснениями. Или подборка советских анекдотов 1920-х годов из книги “Красный смех” (изд-во Common Place).

Искренне ваши,

Семь Сорок