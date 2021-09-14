Божественный газ

Доброе утро!

В Беларуси из учебников по истории для 11-х классов исчезли упоминания о лауреате Нобелевской премии Светлане Алексиевич и первом руководителе независимой Беларуси Станиславе Шушкевиче (оба критиковали действия Лукашенко после прошлогодних выборов). Прочее исчезающее:

Роскомнадзор заблокировал сайт Ходорковского, на котором рассказывалось о кандидатах в депутаты Госдумы; судебные приставы приходили в московский офис Google.

Навальному не дают общаться с адвокатом в колонии – вероятно, чтобы он не смог написать пламенный предвыборный текст.

В Беларуси пятый раз подряд арестовывают мужа и жену за пересылку друг другу информации из “экстремистских” телеграм-каналов.

В Грузии вышел из СИЗО россиянин Иван Кочетков. СК РФ считает его соучастником убийства следователя Шишкиной.

Скоро выборы: интернет

Пользователи в России пожаловались на сбой в работе AppStore – скачивать и обновлять приложения какое-то время можно было только через VPN. Вероятно, это делается ради того, чтобы воспрепятствовать распространению списка рекомендаций для “Умного голосования”, публикация которого ожидается сегодня или завтра. Самого Навального в колонии тоже, как он выразился, “блокируют”: “Теперь, когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, приходит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом “нарушает распорядок дня”, и он ее прерывает. Меня уводят обратно в барак”. Это не помешало ему подать иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору по поводу блокировок его сайтов.

Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского duma.vote, на котором рассказывалось о кандидатах в Госдуму и, в частности, об их отношении к обнулению сроков Путина. Сегодня ночью в московский офис Google приходили судебные приставы, но это был не тот офис Google, который они искали.

По мнению экспертов, после выборов ситуация с блокировками в России станет только хуже.

Скоро выборы: реал

По данным независимых и прокремлевских соцопросов, “Единая Россия” может не набрать мандатов, необходимых для конституционного большинства. Сегодня Путин совещается с руководством партии – видимо, и об этом тоже. В последнем предвыборном порыве президент поручил поднять зарплаты военным выше уровня инфляции. Предыдущие его выплаты обездоленным многими были встречены с возмущением – вот разговор с петербуржцем Иваном Бакаидовым, знаменитым программистом с ДЦП, который перевел путинские 10 тысяч рублей проекту “ОВД-инфо”, называя их взяткой.

“Яблоко” обратилось в ЦИК из-за отсутствия видеонаблюдения на более чем 100 участках в центре Петербурга. Вот репортаж о том, как проводят последние дни перед голосованием московские оппозиционные кандидаты в Госдуму – Марина Литвинович, Анастасия Брюханова и картонная фигура Андрея Пивоварова (сидящего сейчас в краснодарском СИЗО по обвинению в пособничестве “нежелательной организации”), а вот разговор с тверским оппозиционным политиком Владимиром Жилкиным, которого суды не стали снимать с выборов по требованию оппонентов.

Впрочем, в России успех оппозиции (системной или несистемной) на выборах может обернуться чем угодно – бывший губернатор Хабаровского края Сергея Фургал рассказал о своих беседах со следователем, у которого, как он утверждает, нет ни одного доказательства его вины.

Прочее российское

Заключенные ангарской ИК-2 объявили голодовку из-за смерти двух осужденных и "постоянных" издевательств.

Жителя Борисоглебска Воронежской области оштрафовали на 300 тысяч рублей за пост о взрыве в архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года (“публичное оправдание терроризма”).

Главреда издания “Псковская губерния” Дениса Камалягина, объявленного Минюстом “физлицом, выполняющим функции иностранного агента”, вызвали в “Центр Э” из-за новости о разливе химических веществ на военном полигоне, которую он написал по пресс-релизу прокуратуры. Теперь он предполагает, что фейковая рассылка была провокацией против него лично.

В Подмосковье задержали двоих иностранцев по делу об убийстве и изнасиловании пенсионерки – местные жители вышли на сход против мигрантов. На этом фоне власти Москвы говорят о нехватке 200 тысяч строителей-мигрантов, а МВД предлагает упростить переезд в Россию для жителей так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

В Беларуси

В Минске супругов Сергея Крупенича и Анастасию Крупенич-Кондратьеву в пятый раз подряд арестовали за пересылку друг другу в личных сообщениях информации из "экстремистских каналов". Общий срок их административных арестов достиг уже 71 суток. В Ждановичах матери пятерых детей предъявили еще два обвинения в дополнение к “действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности” – судя по всему, ее преследуют за то, что она участвовала в дворовом чате.

В Польше по запросу белорусской прокуратуры задержан гражданина Беларуси, находящийся в стране по гуманитарной визе.

Вокруг света

В Грузии отпущен из СИЗО под подписку о невыезде россиянин Иван Кочетков. В России его считают соучастником убийства следователя Шишкиной (она была застрелена в Подмосковье в 2018 году). Кочетков просидел в СИЗО максимальный срок, допустимый по законам Грузии.

Служба безопасности Украины завела шесть уголовных дел о посягательстве на жизнь президента страны Владимира Зеленского.

Подробный рассказ о гражданине России Александре Франчетти (до 2004 года – Александр Оленев), задержанном в аэропорту Праги по запросу Украины, читайте здесь. В Чехии он живет по меньшей мере с 1998 года, курсируя между Прагой и Севастополем, свое участие в аннексии Крыма он не скрывал. Его задержание комментаторы связывают с тем, что отношение чешского общества к разного рода “боевым активистам” резко изменилось после истории с причастностью российского ГРУ к взрывам на оружейных складах во Врбетице.

“Газпром” планирует начать поставки газа в Европу по газопроводу “Северный поток–2” уже 1 октября. Эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар считает этот срок нереальным, поскольку связанное с газопроводом оборудование еще не сертифицировано в ЕС. Политику компании на европейском рынке он называет гибридной газовой войной (сейчас цены взлетели до 700 долларов за тысячу кубометров). А вот глава РПЦ, наоборот, политику “Газпрома” одобряет и даже считает, что газ в недра России вложил лично бог (он, конечно, еще до начала творения знал, где будут проходить границы богоспасаемого отечества).

В Шотландии начато расследование в связи с тем, что жертвователем одного из благотворительных фондов принца Чарльза оказался российский банкир, ранее осужденный за отмывание денег, уведенных из Центрального банка Туркменистана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал давать показания в Комитете по международным делам Палаты представителей – слушания касаются действий администрации Байдена в последние дни войны в Афганистане. В самом Афганистане талибы казнят мирных жителей Панджерской долины. ООН предупреждает, что в страну ждет голод.

Парламентские выборы в Норвегии выиграла лево-центристская оппозиция.

В Париже упаковывают Триумфальную арку – таким образом реализуется проект, задуманный в 1961 году художником болгарского происхождения Христо Явашевым. Жаль, что уже после его смерти.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 18 178. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 158 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 193 468 человек (+719 за сутки).

В Великобритании планируют вакцинировать школьников. Заболеваемость и число тяжелых случаев растут в Сингапуре, несмотря на 81% полностью привитых. Власти Израиля подозревают паломников-хасидов, вернувшихся из украинского города Умань, в подделке тестов на коронавирус (вирус подтвердили у полутора из 17 тысяч паломников). Вот рассказ о монгольском успехе: стране, которая не производит собственных вакцин и не может похвастаться особым богатством, к настоящему моменту удалось привить почти 65% населения (а в столице – почти всех).

По экспертным оценкам, собранным агентством Bloomberg, новой глобальной вспышки COVID-19 стоит ожидать осенью-зимой. Пандемия не закончится, пока почти все население планеты либо не переболеет, либо не привьется. При худшем сценарии вакцины могут оказаться неэффективными против новых штаммов.

Шесть ссылок

Философское. Ликбез о двух свободах, позитивной и негативной, и их политических импликациях. Или фрагмент из книги французского философа, автора концепции “нигилистического коммунизма” Фра Дюпона “Онтология революции: человек и его родовая сущность” (она еще даже не вышла, но уже переводится) – о том, как возможна революция, когда она невозможна.

Ликбез о двух свободах, позитивной и негативной, и их политических импликациях. Или фрагмент из книги французского философа, автора концепции “нигилистического коммунизма” Фра Дюпона “Онтология революции: человек и его родовая сущность” (она еще даже не вышла, но уже переводится) – о том, как возможна революция, когда она невозможна. Любители шедевров. Беседа с исследовательницей Набокова Ольгой Сконечной (можно слушать). Или мегаразбор шуточной минибасни Михаила Генделева (1950–2009) о вымышленном ритуальном самоубийстве великого японского поэта Матцуо Басё (1644–1694), осуществленный Александром Жолковским.

Беседа с исследовательницей Набокова Ольгой Сконечной (можно слушать). Или мегаразбор шуточной минибасни Михаила Генделева (1950–2009) о вымышленном ритуальном самоубийстве великого японского поэта Матцуо Басё (1644–1694), осуществленный Александром Жолковским. Свежее. Разговор с писателем Кириллом Куталовым о его романе “Антитела”, посвященном происходящему в России прямо сейчас. Или рассказ о десяти лучших фильмах только что завершившегося Венецианского кинофестиваля.

Разговор с писателем Кириллом Куталовым о его романе “Антитела”, посвященном происходящему в России прямо сейчас. Или рассказ о десяти лучших фильмах только что завершившегося Венецианского кинофестиваля. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок