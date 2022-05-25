От Путина отмежевался Родриго Дутерте

Доброе утро!

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил причислить Суворова к лику святых, а глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин – переименовать острова Курильской гряды. Рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают, а новости такие:

Российская армия перешла к “самой активной” фазе наступления на Донбассе: Северодонецку грозит окружение, Светлодарск уже оккупирован, российские войска продвигаются к Бахмуту.

Советник мэра Мариуполя сообщает об обнаружении двухсот полуразложившихся тел при разборе завалов в многоэтажке. Похоронить их по новым правилам очень сложно.

При крушении Су-25 в Луганской области погиб российский генерал-майор в отставке.

По данным источников “Медузы” в околокремлевских кругах, российские элиты недовольны лично Путиным.

Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному по делу о “мошенничестве” – 9 лет.

В Венгрии объявлено чрезвычайное положение в связи с войной в Украине.

Минфин США лишил Россию возможности обслуживать внешний долг.

При стрельбе в начальной школе в Техасе убиты 14 детей и учитель. Нападавший застрелен.

Военные сводки

Представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник заявил, что российское наступление на востоке и юге Украины перешло в “самую активную фазу”. Он говорит о попытках окружить Северодонецк и Лисичанск и прорваться в Бахмут (город Светлодарск Бахмутского района уже оккупирован). По данным британской разведки, между северным и южным концами потенциальных "клещей", в которые россияне пытаются взять часть украинских военных, остается около 25 километров. Значительные российские силы брошены также в наступление на город Лиман западнее Северодонецка. Российская армия, научившись на собственных ошибках, перешла к планомерному наступлению на небольших участках фронта. В ближайшее время украинское командование должно либо принять решение об отступлении, либо ввести в действие резервы, либо превратить Северодонецк и Лисичанск в окруженные города-крепости.

По данным главы Луганской области Сергея Гайдая в результате обстрела Северодонецка в ночь на вторник погибли по меньшей мере четыре человека. Как город жил до последнего времени под постоянными обстрелами, интересно рассказывает Ариф Багиров, которому в последний момент чудом удалось уехать оттуда на велосипеде в Бахмут. Обстреливается, впрочем, вся оставшаяся под контролем Украины территория Донбасса. Вот новые фотографии войны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине все еще не хватает оружия и боеприпасов, особенно в условиях битвы за Донбасс. О том же говорит в интервью “Украинской правде” и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, вот пересказ с пояснениями. В то же время, по мнению военного эксперта Михаила Жирихова, военная техника “в условиях высокоурбанизированного, застроенного Донбасса не играет той роли, какую она играет, например, в Харьковской или Херсонской областях”.

По данным “Би-би-си”, в Луганской области украинским военным удалось сбить Су-25, за штурвалом которого находился генерал-майор в отставке 63-летний Канамат Боташев. Почему Боташев оказался в отставке и что заставило его вернуться на фронт, подробно объясняется здесь. Цифры потерь с обеих сторон доподлинно не известны, но вот тут собраны наиболее надежные оценки; с уверенностью можно говорить, что военных потерь у России значительно больше.

Что дальше

Зато Россия никуда не торопится, не “гонится за сроками”, сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что Россия даже специально замедляет темп "операции" ради эвакуации населения (это было сказано на встрече министров обороны стран ОДКБ, ни одна из которых явным образом не поддержала российскую “спецоперацию”).

О шансах России и Украины в затяжной войне здесь рассуждает эксперт-международник Павел Лузин: по его мнению, в ближайшее время Россия запросит какого-то перемирия, чтобы зализать раны, нанесенные ей на Донбассе, но выйти из войны не сможет и в дальнейшем пойдет на разнообразные провокации вплоть до обстрела Польши – в надежде, что тогда Европа моментально сядет за стол переговоров и сдаст Украину. Неизбежность именно провокаций Лузин объясняет технической и политической невозможностью массовой мобилизации в России. Источники “Медузы” в околокремлевских кругах говорят о растущем недовольстве лично Путиным на обоих полюсах российских элит: “ястребам” не нравятся военные “полумеры” и отсутствие этой самой мобилизации, а “голуби” осознали, что чинить все поломанное Путиным все же придется – но уже не с ним во главе.

Украина, напротив, готова сражаться дальше: по данным соцопроса, 82% граждан страны не готовы жертвовать территориями ради прекращения войны (здесь эти данные комментирует киевский социолог Владимир Паниотто). Президент Зеленский заявил в интервью, что Киев вернется к переговорам, только когда Россия отойдет на позиции до 24 февраля. Офис президента Украины резко отверг прозвучавшее в Давосе предложение 98-летнего Генри Киссинджера уступить России часть территории ради мира. Шеф украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что активная фаза войны закончится до конца текущего года и к тому времени украинская армия должна будет как минимум вступить на территорию Крыма.

Мариуполь

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что при разборе завалов в подвале многоэтажки обнаружено около 200 полуразложившихся тел. По его словам, для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди и самостоятельно привезти тело погибшего в морг. При этом нужно сказать, что "тело погибшего найдено только что или согласиться на съемки видео, где заявитель скажет, что этот человек был убит украинской армией".

Вот два свидетельства о бегстве из блокадного Мариуполя:

Виктория Левашина больше сорока дней пряталась в подвалах от российских авиабомб и перекрестного огня, похоронила в огороде маму, а вырвавшись из города, не прошла фильтрацию, которую устроила армия РФ и подконтрольные ей донецкие сепаратисты, и была спасена только благодаря участию мариупольского раввина.

Другая Виктория (фамилия не называется, потому что она сейчас в России) за три дня до начала войны родила девочку, месяц прожила с младенцем в ледяном подвале, эвакуировалась к родственникам в Петербург и там столкнулась с бюрократическим адом: получить документы на ребенка оказалось невозможно (в итоге справку о рождении девочки получил в роддоме – под бомбами – знакомый, еще остававшийся на тот момент в Мариуполе и тоже направлявшийся в СПб).

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил во “ВКонтакте”, что Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами: "Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим". Это циничное заявление объясняется, скорее всего, тем, что как Москве “поручили” восстанавливать Донецк и Луганск, так Петербургу дали в “подшефные” Мариуполь – другое дело, что у Беглова не сильно получается поддерживать в приличном состоянии даже свой неразбомбленный город.

Утихли публичные разговоры о дальнейшей судьбе защитников “Азовстали”, вышедших с территории предприятия и предположительно находящихся сейчас под контролем пророссийских донецких сепаратистов. Но в семьях о них не прекращают думать ни на минуту – вот разговор с сестрой пресс-секретаря батальона “Азов” Дмитрия Козацкого.

На оккупированных территориях

В Украине пятерых российских военных и троих наемников ЧВК Вагнера обвинили в убийстве старосты села Мотыжин и пытках мирных жителей под Киевом.

Накануне суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению российского военнопленного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области – здесь этот приговор комментирует правозащитник Александр Павличенко (статус осужденного никак не влияет на возможность обмена Шишимарина).

Сколько “вагнеровцев” воюют сейчас в Украине, доподлинно не известно, но вот любопытное, записанное еще до войны интервью с наемником, в котором проясняется внутреннее устройство ЧВК и мотивация ее бойцов: только деньги.

В подконтрольном российским войскам Бердянске Запорожской области ввели хождение рубля. Курс тот же, что и в Херсонской области: два рубля за одну гривну.

Россия переходит на “минималистичный дизайн”

Производитель соков и детского питания "Сады Придонья" объявил, что из-за сложностей с поставками картона, красок и лаков соки теперь будут разливать в упаковки “минималистичного дизайна”, то есть они будут белые. Lada Granta тоже будет выпускаться в упрощенной комплектации: без ABS, подушек безопасности, электрических стеклоподъемников и тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил об отказе от Болонской системы высшего образования (бакалавриат + магистратура) – сказал, что это “прожитый этап”. На нынешнем этапе его ведомству приходится требовать увеличения количества часов истории России для студентов всех вузов и специальностей в соответствии с обязательным “единым стандартом” преподавания. Здравствуй, история партии в новом обличье!

Госдума в первом чтении (1) одобрила закон о введении внешнего управления иностранными компаниями из “недружественных стран”, ушедшими с российского рынка, (2) разрешила внесудебный запрет на работу иностранных СМИ за “дискредитацию” российской армии и “призывы к санкциям”, (3) запретила суррогатное материнство для иностранных родителей.

По данным РБК, российские компании начали увольнять или понижать в должности айтишников с украинским гражданством или украинскими корнями, "опасаясь диверсий". По слухам, этого требуют госзаказчики. МИД России запретил въезд в страну 154 членам Палаты лордов британского парламента.

Минфин США не продлил лицензию, позволяющую России обслуживать свой внешний долг. Это значит, что к концу июля страну ждет формальный дефолт. По словам министра экономики Германии, страны ЕС согласуют детали эмбарго на российскую нефть в ближайшие дни.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в ходе еженедельной телеконференции: "Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Но я не убиваю детей и стариков".

Кто не с нами, тот против нас

Комментируя антивоенное заявление бывшего сотрудника российского постпредства при ООН в Женеве Бориса Бондарева, пресс-секретарь Путина Песков сказал: “Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас”. Вот интервью с Бондаревым – он опасается за свою безопасность, но еще не решил, просить ли ему политическое убежище за границей. На вал увольнений среди российских дипломатов он не надеется.

Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному по делу о “мошенничестве” и “оскорблении судьи” – девять лет строгого режима. В последнем слове (полный текст) Навальный сказал: “Вы будете гореть в аду, и подкидывать дрова будут ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке”.

По подсчетам адвоката Павла Чикова, Следственный комитет возбудил уже 53 уголовных дела по статье о “фейках” про российскую армию; такие дела расследуются в 27 регионах России. Во вторник российские суды заочно арестовали обвиняемых по этой статье кулинарного блогера Веронику Белоцерковскую и журналиста Майкла Наки. (Участник “Что? Где? Когда?” Ровшан Аскеров, обвиняемый в “реабилитации нацизма”, тоже заочно арестован.)

У “дискредитаторов” и “вандалов” дела обстоят так:

Петербуржец Сергей Васильев, обвиняемый по уголовной статье о вандализме из-за надписи "Слава Украине! Героям слава!" на детской горке, отправлен в СИЗО на два месяца.

Редактор научно-популярного издания "Биомолекула" Вера Башмакова оштрафована на 40 тысяч рублей за наклейку "Нет войне" на машине (“дискредитация”). В конце марта ее уже штрафовали на 30 тысяч рублей по той же статье за ту же наклейку. Вот разговор с ней.

В Кисловодске арестован на 15 суток и оштрафован на 30 тысяч рублей 51-летний местный житель, обливший краской стелу на въезде в Кисловодск с названием города, где букву “в” заменили на V в цветах георгиевской ленты и флага России, и баннер в Пятигорске “КавкаZ #Za_наших”. Он уже извинился на камеру. Арест назначен за “неповиновение полиции”, штраф – за “дискредитацию” российской армии.

В Екатеринбурге правозащитницу и журналистку Елену Шукаеву оштрафовали на 200 тысяч рублей по пяти протоколам о “дискредитации” армии.

Якутского активиста и музыканта Айхала Аммосова в третий раз оштрафовали на 30 тысяч – теперь “дискредитирующей” российскую армию оказалась листовка “Нет Войне! Испачкай руки краской, а не кровью”.

Протокол о “дискредитации” умудрились составить даже на бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного в 2018 году и в 2020-м приговоренного к 15 годам колонии. Уже в заключении на него завели дело об оскорблении судьи – и вот на заседание по этому делу Шестун явился в желто-голубой футболке, выкрикнул: “Украина forever” и получил административный протокол.

Независимая группа волонтеров в Твери, помогавшая украинским беженцам, прекратила работу из-за давления со стороны правоохранительных органов.

О настроениях противников войны, решивших остаться в России, несмотря на все происходящее, здесь рассказывает социолог Любовь Борусяк. По ее словам, большинство оставшихся все же собираются уехать в случае “усиления репрессий” (хотя, казалось бы, куда их еще усиливать?).

У государства российского есть и другие статьи:

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о распространении порнографии в связи с выставкой эротического искусства, работающей уже лет пять.

В Иркутской области правозащитнику и издателю (заблокированного уже) сайта “Усть-Кут 24” Алексею Тупицину пытаются вменить “участие в экстремистском сообществе” навальнистов, хотя он никак не связан с Навальным и его структурами. После обысков и допросов, но до планировавшегося ареста с этапированием в Москву Тупицин успел бежать за границу – вот разговор с ним.

В отношении главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова возбудили административное дело по статье о неисполнении обязанностей "иноагента" и оштрафовали на 10 тысяч рублей (он за границей).

В квартире участницы Pussy Riot Анны Кузьминых провели обыск, а ее отца увезли на допрос. Уголовное дело по статье о надругательстве над российским флагом было возбуждено в середине мая – после того, как Кузьминых сожгла чучело Путина у Тбилисского водохранилища.

В Чечне продолжается преследование представителей ЛГБТ (теперь для правоохранительных органов это отдельный бизнес – они вымогают деньги у родственников задержанных), а в российских СИЗО и тюрьмах продолжают пытать – участник бунта в Ангарской колонии рассказал, как его изнасиловали баллоном с пеной для бритья в иркутском СИЗО-1.

Вокруг света

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа после обысков по делу о коррупции. Почему операция по “дедонизации Молдовы” началась именно сейчас, здесь объясняет кишиневский политический аналитик Сергей Манастырлы.

В Венгрии объявлено чрезвычайное положение из-за войны в Украине. Премьер-министр Виктор Орбан назвал чрезвычайное положение "пространством для маневра и возможностью немедленного реагирования". Пока реагирование Орбана состоит в основном в том, что он блокирует введение шестого пакета санкций ЕС против России.

Евросоюз на год отменил пошлины для товаров из Украины.

В Беларуси внесли в список “террористов” еще 15 человек (в том числе Марию Колесникову и адвоката Максима Знака), задержали очередного адвоката и признали “экстремистским материалом” роман Ольгерда Бахаревича “Собаки Европы” (он, кстати, издан в русском переводе, можно почитать).

Жертвами стрельбы в начальной школе в штате Техас стали 14 детей и учитель. Еще 15 человек ранены. Нападавший застрелен полицией, его мотивы пока не ясны.

Шесть ссылок

Войны. Каталог российских захватнических войн от Ивана Грозного до наших дней. Или отрывок из книги американского социолога Ричарда Лахмана “Пассажиры первого класса на тонущем корабле” – о неолиберальных войнах США последних десятилетий.

Каталог российских захватнических войн от Ивана Грозного до наших дней. Или отрывок из книги американского социолога Ричарда Лахмана “Пассажиры первого класса на тонущем корабле” – о неолиберальных войнах США последних десятилетий. Вокруг русской революции. 14 самых популярных легенд об Александре Керенском с комментариями историка Константина Тарасова. Или беседа Игоря Гулина с Глебом Моревым о “философском пароходе” и политическом контексте высылки интеллектуалов.

14 самых популярных легенд об Александре Керенском с комментариями историка Константина Тарасова. Или беседа Игоря Гулина с Глебом Моревым о “философском пароходе” и политическом контексте высылки интеллектуалов. Музыка. История жизни Сезарии Эворы. Или рассказ о том, как югославский рок избежал репрессий, но проиграл национализму борьбу за идеологию будущего.

Искренне Ваши,

Семь Сорок