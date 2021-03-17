Конец просвещения

Доброе утро!

Главе Союза кинематографистов России Никите Михалкову “как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный”. Поэтому он объявил кинокритикам, присудившим команде Навального “Белого слона”: “Ни хрена вы не кинокритики”. А неновости сегодня такие:

Роскомнадзор обещает замедлить все соцсети, а твиттер – просто заблокировать.

Госдума окончательно одобрила ограничение просветительской деятельности и ужесточила наказание за “оскорбление памяти защитника отечества”.

В Крыму задержан Владислав Есипенко – гражданин России и Украины, якобы занимавшийся “разведывательно-подрывной деятельностью” в интересах Украины.

Разведка США считает, что Россия занималась очернением Байдена в ходе предвыборной кампании 2020 года.

Рамки закона сомкнулись

Госдума одобрила в третьем чтении поправки к закону "Об образовании", обязывающие согласовывать просветительскую деятельность с органами власти для противодействия "антироссийской пропаганде". “Просветительская деятельность” – это любая деятельность, направленная на распространение знаний и опыта, так что блог про индийскую кухню, теоретически, тоже надо будет согласовывать. Как и лекцию об образовании коралловых рифов. Здесь нововведение комментирует журналист-историк Михаил Родин, здесь – известные российские гуманитарии.

Во втором чтении одобрен законопроект, ужесточающий наказание за “оскорбление памяти защитников отечества” – теперь за такие вещи можно уехать в колонию на срок до пяти лет. В тот же день в Татарстане сгорел огнеупорный памятник воину-освободителю – сгорел бы чуть позже, когда закон вступит в силу, было бы боязно за его создателей.

Роскомнадзор объявил, что через месяц заблокирует твиттер, если оттуда не будет удалена “запрещенная информация”. Другие соцсети в дальнейшем тоже будут замедляться.

Госдума в третьем чтении одобрила поправки к КоАП, предусматривающие штрафы до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов и умных телевизоров без предустановки российских программ. Компания Apple согласилась исполнять требование о предустановке компромиссным образом: при первой загрузке айфона в России будет появляться диалоговое окно, в котором пользователю предложат установить рекомендованные российскими властями приложения, но пользователь сможет отказаться.

Вот разговор с автором “Масяни” Олегом Куваевым, в котором он пытается объяснить, почему шутки из его мультов довольно быстро становятся реальностью.

Вокруг Навального

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в аэропорту Кольцово, как только он прилетел из Москвы, и составили на него два административных протокола за участие в акциях в поддержку Навального 23 и 31 января. Протоколы составлены по статье о нарушении требований режима чрезвычайного положения, хотя такой режим в России не вводился. Дата суда пока неизвестна.

Ройзман участвовал в Москве в форуме “Муниципальная Россия”, где и был задержан в субботу вместе со всеми остальными. Среди участников был также бывший ростовский учитель Александр Рябчук, который вынужден был уволиться из школы после участии в акции в поддержку Навального и решил после этого баллотироваться в Госдуму. Вот разговор с ним.

“Медиазона” выяснила, что заключенные ИК №2 в Покрове, где сидит Навальный, получают УДО почти всегда, когда просят. Это плохой знак – он может свидетельствовать о том, что не согласованные с администрацией заявления на УДО просто не попадают в суд. Здесь сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов рассказывает, как работает команда Фонда в отсутствии Навального.

Народный собаковод

Секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак (именно по его заказу в 2010 году был жестоко избит журналист Олег Кашин, как утверждается в расследовании Кашина) заявил, что партия отзовет из Госдумы законопроект, разрешающий “гуманное убийство” бездомных животных. "Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", – сказал Турчак.

Но до Туркменистана России по-прежнему далеко: там по инициативе президента учредили звания "Заслуженный собаковод" и "Народный собаковод".

Прочее российское

“Новая газета” предлагает московским властям совместно расследовать химическую атаку на редакцию. Вот интервью с главредом газеты Дмитрием Муратовым. Распыление газа он квалифицирует как теракт.

В Бурятии в отношении госинспектора Байкальского заповедника, поймавшего с поличным пятерых браконьеров, возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, он сам избил пятерых браконьеров, которые, защищаясь, сбили его машиной.

Познавательное. Хороший текст о скрытой эпидемии ВИЧ в России, формируемой трудовыми мигрантами. Россия – одна из 19 стран в мире, где ВИЧ – основание для депортации. На практике мигранты, узнавая о своем положительном статусе, не уезжают, а превращаются в нелегалов и боятся обращаться за лечением.

“Мягкое” российское влияние

Жителей так называемых Донецкой и Луганской “народных республик”, получивших российские паспорта, планируют допустить к голосованию на выборах в Госдуму осенью этого года. ЦИК России сейчас придумывает, как организовать эти выборы.

ФСБ отчиталась о задержании в Крыму Владислава Есипенко – российского гражданина, якобы собиравшего информацию "в интересах спецслужб Украины". Задержание произошло 10 марта, к Есипенко до сих пор не допущен адвокат. Позже выяснилось, что у Есипенко двойное российско-украинское гражданство; кроме того, он внештатный сотрудник сайта “Крым.Реалии” (как и другие проекты Радио Свободная Европа/Радио Свобода, он признан в России СМИ – иностранным агентом). Украинские правозащитники потребовали от российских властей освободить Есипенко, а Украину и международное сообщество призвали усилить давление на Россию за преследования на аннексированном полуострове.

Киев обвинил ФСБ в причастности к атаке хакеров на сайты правительства. Американская разведка обнародовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2020 года – оно состояло в деятельности по подрыву доверия к выборам и очернении Джо Байдена. По данным CNN, на следующей неделе за это будут введены санкции.

В Чехии создана общественная платформа "Друзья свободной России", которая будет поддерживать граждан и организации, занимающиеся борьбой за демократизацию российского общества. О ее основании объявили десять депутатов парламента и восемь сенаторов.

Вокруг света

В Беларуси 12 человек обвиняются в организации маршей студентов осенью прошлого года (все находятся под стражей, среди них есть и преподаватель). Минчанин получил два года колонии за то, что 9 августа задел рукой машину ГАИ (милиция добыла 8-секундное видео, на основании которого вынесен уже второй приговор).

12 человек обвиняются в организации маршей студентов осенью прошлого года (все находятся под стражей, среди них есть и преподаватель). Минчанин получил два года колонии за то, что 9 августа задел рукой машину ГАИ (милиция добыла 8-секундное видео, на основании которого вынесен уже второй приговор). Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью кыргызскому бюро Радио Свобода обвинил США в “двойных стандартах” и пообещал, что политических репрессий в стране не будет. В тот же день по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти был задержан активист Тилекмат Кудайбергенов – он был одним из организаторов недавнего митинга против принятия новой конституции.

Садыр Жапаров в интервью кыргызскому бюро Радио Свобода обвинил США в “двойных стандартах” и пообещал, что политических репрессий в стране не будет. В тот же день по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти был задержан активист Тилекмат Кудайбергенов – он был одним из организаторов недавнего митинга против принятия новой конституции. Парламент Великобритании обсуждает новый закон о полиции, значительно сокращающий возможности для мирного протеста. Против выступают лейбористы, но у них не хватит голосов, чтобы заблокировать принятие документа.

обсуждает новый закон о полиции, значительно сокращающий возможности для мирного протеста. Против выступают лейбористы, но у них не хватит голосов, чтобы заблокировать принятие документа. Премьер Великобритании Борис Джонсон представил в Палате общин новую доктрину внешней и оборонной политики: Лондон впервые после окончания холодной войны собирается наращивать свой ядерный потенциал.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 9393. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 409 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 92 937 человек (+443 за сутки). В стране появился южно-африканский штамм. Он более заразный, но, похоже, жителям российских мегаполисов переживать особо не о чем: проведенное в Петербурге исследование показывает, что более половины жителей города имеют антитела. Ранее то же самое говорилось и о Москве.

Во Франции выявлен еще один новый штамм – он не опаснее известных, но не выявляется ПЦР-тестами.

Европейский лекарственный регулятор выскажется по вопросу о безопасности вакцины AstraZeneca в четверг. До этого во многих странах Европы вакцинация этим препаратом приостановлена, хотя эксперты продолжают настаивать на ее безопасности и объясняют возникший кризис немедицинскими причинами.

Шесть ссылок

История. Рассказ о крупнейшей за последние 50 лет находке, связанной с Первой мировой войной: в лесу неподалеку от Реймса найден тоннель с телами 270 немецких солдат, умерших от недостатка воды и кислорода (но там все непросто). Или история женских головных уборов и покрывал в Центральной Азии, на Кавказе и в Российской империи.

Рассказ о крупнейшей за последние 50 лет находке, связанной с Первой мировой войной: в лесу неподалеку от Реймса найден тоннель с телами 270 немецких солдат, умерших от недостатка воды и кислорода (но там все непросто). Или история женских головных уборов и покрывал в Центральной Азии, на Кавказе и в Российской империи. Странные тексты. Рассказ о том, как нарком Луначарский спас сверхповесть Хлебникова “Зангези” от советской цензуры – к выходу первого научного издания этой книги. Или инструкция философа Михаила Куртова о том, как читать плохо соотносящиеся с реальностью “странные тексты” – на примере “Розы мира” Даниила Андреева.

Рассказ о том, как нарком Луначарский спас сверхповесть Хлебникова “Зангези” от советской цензуры – к выходу первого научного издания этой книги. Или инструкция философа Михаила Куртова о том, как читать плохо соотносящиеся с реальностью “странные тексты” – на примере “Розы мира” Даниила Андреева. Антипатриархальное. Эссе Урсулы Ле Гуин “Исчезающие бабушки” – в защиту женщин-литераторов. Или фрагмент из книги квир-теоретика Поля Б. Пресьядо “Я монстр, что говорит с вами. Отчет для академии психоанализа” (изд-во No Kidding Press) – нечто вроде “Отчета для академии” Кафки, только не от лица обезьяны, а от имени “тела небинарного гендера”.

Эссе Урсулы Ле Гуин “Исчезающие бабушки” – в защиту женщин-литераторов. Или фрагмент из книги квир-теоретика Поля Б. Пресьядо “Я монстр, что говорит с вами. Отчет для академии психоанализа” (изд-во No Kidding Press) – нечто вроде “Отчета для академии” Кафки, только не от лица обезьяны, а от имени “тела небинарного гендера”. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок