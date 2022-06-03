С "Красной площади" прогнали Эпикура

Доброе утро!

Пока американская разведка пытается предсказать будущее, диагностируя у Путина рак, Настоящее Время продолжает всматриваться в его прошлое и рассказывает, как в начале 90-х будущий российский президент пытался торговать “красной ртутью” – мифическим веществом, из которого якобы можно сделать оружие массового уничтожения. В реальности же дела обстоят так:

Российские войска захватили почти весь Северодонецк, кроме промзоны с заводом “Азот”, в бомбоубежищах которого могут укрываться до 800 человек.

В порту оккупированного Бердянска произошли два мощных взрыва.

США поставят Украине системы залпового огня HIMARS, о которых давно просит Киев.

Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, США расширили свои санкции.

ОПЕК+ решила серьезно нарастить добычу нефти до конца года.

В России начали бороться с VPN-сервисами.

Военные сводки

Начался сотый день войны, в связи с чем подконтрольным Кремлю российским медиа запретили как-либо акцентировать продолжительность “спецоперации”, потому что россияне начали от нее уставать. Но война, тем не менее, идет.

Российской армии удалось почти полностью захватить Северодонецк – за исключением промзоны, где находится завод “Азот”. По словам главы области Сергея Гайдая, в его бомбоубежищах могут скрываться до 800 человек. Американский институт изучения войны сообщает, что российская армия несет в Северодонецке тяжелые потери, а советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорит, что сдача города была хитростью, россиян “заманили в ловушку”, и теперь начнутся контратаки, но понять, действительно ли это так или слова Арестовича – просто психотерапия, пока невозможно.

В любом случае, от города практически ничего уже не осталось, но его жители, бежавшие от войны, по-прежнему мечтают вернуться – вот беседа с учительницей из Северодонецка, которая продолжает заниматься со своими учениками в онлайн-формате. Как выглядят “освобожденные” Россией города Донбасса, можно понять по этим свежим кадрам из Рубежного. Здесь – рассказ о семье, не успевшей вовремя выехать из Лимана (ныне тоже оккупированного российской армией): мать семейства, на тот момент беременная, потеряла ребенка, лишилась руки и ноги, но осталась в живых, а отец и сын чудом не пострадали.

Что касается других фронтов, то Алексей Арестович рассказал об успешной контратаке в Херсонской области, а очевидцы сообщили о двух мощных взрывах в порту оккупированного Бердянска: украинские источники утверждают, что их устроили партизаны, уничтожившие таким образом российский военные груз, а российские источники – что взрывы произошли в процессе разминирования порта.

Выступая перед парламентом Люксембурга, президент Украины сказал, что с начала войны российские войска заняли 3 620 населенных пунктов, 1017 из которых удалось освободить. Линия фронта, по словам Зеленского, составляет больше тысячи километров. Здесь украинскую военную статистику комментирует основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

США объявили о предоставлении Украине артиллерийских систем залпового огня HIMARS, о которых Киев просит с начала войны. Речь идет, правда, о поставке всего четырех таких установок (якобы в учебных целях), и здесь медлительность и нерешительность американских властей критикует капитан первого ранга ВМС США в отставке, бывший начальник военной миссии НАТО в России Гарри Табах. По данным Reuters, США могут поставить Украине и беспилотники Gray Eagle – этот вопрос обсуждается уже несколько недель, но пока ничего так и не решено. Зато производитель “Байрактаров” безвозмездно передаст украинской армии один беспилотик: деньги на его покупку собрали жители Литвы, но турецкий производитель предложил перенаправить эту сумму на гуманитарную помощь для украинцев. Новый пакет военной помощи Украине одобрила Швеция.

На оккупированных территориях

The Insider собрал новые рассказы мариупольцев о происходившем в городе во время осады и сразу после его оккупации российской армией – тогда, по словам мариупольца Владимира, “начали разбирать завалы домов и искать трупы, этим занималось МЧС России; я видел, как приезжал грейдер и ковшом собирал тела: рядом стояли постовые и следили за тем, чтобы никто не подъехал и не заснял, что они оттуда достают”. Сейчас разобраны далеко не все завалы, но в город уже съездили губернатор и вице-губернатор СПб, чтобы передать “приветы от петербургской детворы” и пообещать “экскурсии” в колыбель революции: Петербургу поручено “шефствовать” над Мариуполем, и теперь туда будут отправлять старые городские автобусы и командировать коммунальщиков.

Работников московских бюджетных организаций обязывают на портале "Активный гражданин" голосовать за то, чтобы назвать территорию у посольства США в Москве "площадью Донецкой народной республики".

Не иссякают свидетельства расправ, которыми занимались российские военные в Киевской и Черниговской областях: вот рассказ жителя села Довжик Николая Куличенко, которого – после пыток и избиений – расстреляли вместе с двумя братьями, только его не дострелили, и он сумел выбраться из могилы и вернуться домой.

По данным The Washington Post, российские военные вывезли с территории Чернобыльской АЭС почти 700 компьютеров, больше 300 автомобилей, полторы тысячи дозиметров и почти все противопожарное оборудование. Некоторые устройства оборудованы GPS-трекерами, которые показывают, что наворованное находится в Беларуси. Вот беседа с жительницей Попасной Алиной Коренюк: она эвакуировалась в Великобританию и уже там узнала на фотографии российского танка свои вещи – газовый котел, который они с мужем так и не успели установить, детское постельное белье, старый плед, скатерть и т.д.

В России войну игнорируют

В Карачаево-Черкесии похоронили генерал-майора в отставке Канамата Боташева – это подтверждает правдивость украинских сообщений о том, что его самолет был сбит над Луганской областью. Почему отставной пилот участвовал в боевых действиях в Украине, никто так и не объяснил.

Родителям российских контрактников, “пропавших без вести” в Украине, власти тоже ничего не объясняют – здесь о сотнях таких семей рассказывает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

О попавших в плен российских военных их родные узнают из украинских источников – вот интервью с матерью военнопленного Кирилла Беклешова из Псковской области: она уже три месяца не может добиться от Минобороны никакой информации, но собственного мнения о войне у нее по-прежнему нет.

Под влиянием репрессий антивоенные протесты в России поддерживаются исключительно за счет малых горизонтальных структур, которые “традиционная” оппозиция по-прежнему не готова считать реальной политической силой (вот интервью на эту тему с петербургской феминисткой Лелей Нордик), и нетривиальных методов борьбы (вот рассказ о том, как журналист “Русской службы Би-би-си” Андрей Захаров в твиттере предлагает сторонникам войны отправиться на фронт, а те его активно банят).

Мир активизировался

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился с открытым письмом к Путину: требует остановить войну. С Украиной солидаризировалась бывший канцлер Германии Ангела Меркель – это было ее первое публичное выступление за полгода. Сенат Ирландии принял резолюцию о признании геноцидом действий российской армии в Украине.

Дания на фоне войны присоединяется к общей оборонной политике Евросоюза (раньше она была единственной страной ЕС, которая не участвовала ни в чем, связанном с военными вопросами). Как Германия пытается в кратчайшие сроки создать крупнейшую в Европе армию, рассказано здесь.

Парламент Молдовы принял закон, запрещающий ретрансляцию информационных и политических программ из России.

Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц.

США расширили санкции в отношении России: ограничения, среди прочего, введены против металлургической компании “Северсталь”, ее владельца Алексея Мордашова и его ближайших родственников; под санкции также попали два министра, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, любимый виолончелист Путина Сергей Ролдугин и его жена, а также две яхты, которые американские власти связывают с Путиным.

Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, он будет опубликован сегодня. Санкции включают эмбарго на поставки российской нефти морским путем, запрет на страхование таких поставок, отключение от SWIFT “Сбера” и еще двух российских банков, а также персональные санкции против любимой гимнастки Путина Алины Кабаевой. Венгрия, не допустившая введения полного эмбарго на российскую нефть, добилась и исключения из санкционного списка патриарха Кирилла. Теперь звучат призывы лишить Венгрию права голоса в ЕС.

На ежемесячной встрече в Вене организация ОПЕК+ приняла решение в полтора раза ускорить рост добычи в июле-августе 2022 года. Плановое увеличение должно было составить 432 000 баррелей в сутки, а по итогам встречи она вырастет до 648 000. Это должно сдержать рост цен на нефть.

По данным The Washington Post, Россия просила Китай об экономической помощи, но тот боится санкций со стороны США. Участники Петербургского международного экономического форума тоже боятся санкций, поэтому просят скрыть часть информации о себе.

Сколько еще сможет выдержать войну российский бюджет, здесь рассказывает экономист Евсей Гурвич (спойлер: выдержать-то он выдержит, но с каждым новым днем экономика будет все дальше отбрасываться назад, в прошлое). Исследование показывает, что ассортимент в российских магазинах сократился уже сейчас, а дальше будет сложнее: вот прогноз о том, на каких машинах будут ездить россияне в ближайшем будущем, а вот мнения касательно того, что они будут пить.

Блокировки, штрафы и аресты

В четверг утром российские пользователи начали сообщать о сбоях при подключении Proton VPN, позже Роскомнадзор подтвердил, что VPN-сервисы блокируются. Что в таких случаях делать, рассказано здесь. Помимо VPN, заблокированы сайт армянской службы Радио Свобода, портал финской телерадиокомпании Yle и паблик группы “Порнофильмы” в ВК. Кроме того, Роскомнадзор потребовал удалить из Википедии статьи о боях за Харьков и использовании фосфорных бомб во время войны в Украине, а организаторы книжного фестиваля “Красная площадь” отменили презентацию книги об Эпикуре, потому что один из лекторов выступает против войны в Украине.

Депутат гордумы Екатеринбурга оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за пост в фейсбуке. Ранее за антивоенную позицию его исключили из “Справедливой России”.

У московских журналистов и активистов прошли обыски по новому делу о “фейках” про российскую армию, автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова в связи с этим делом вывезли на допрос в Следственный комитет из спецприемника в Мневниках, где он отбывал 25 суток административного ареста (второго подряд). Какую именно “ложную информацию” о российской армии распространяли фигуранты этого дела, пока не ясно, но вот разговор с Петром Мыльниковым – первым человеком в России, приговоренным по этой статье к миллионному штрафу. В Нижнем Новгороде уголовное дело о “фейках” возбуждено в отношении активиста местного отделения “Яблока” – поводом стал антивоенный плакат, но что на нем было написано, неизвестно.

Депутат Мосгордумы от “Яблока” Сергей Митрохин оштрафован на 200 тысяч рублей за встречу с жителями Хамовников, выступающими против стройки в их дворе.

Бывшему координатору московского штаба Навального Олегу Степанову заменили ограничение свободы по “санитарному делу” на реальный срок (он за границей).

Кассационный суд вернул петербургский благотворительный фонд “Гуманитарное действие” в реестр НКО – “иностранных агентов”. Фонд помогает наркопотребителям и людям с ВИЧ.

Вокруг света

В Беларуси нашли повешенным участника забастовки предприятия "Нафтан", задержанного силовиками неделю назад , водителя медпомощи задержали за "экстремистскую" татуировку о "русском военном корабле", а детсадовский танцевальный ансамбль выступил на конкурсе "Сябры-2022" в костюмах узников нацистских концлагерей.

задержали выступил В Петербурге по обвинению в оскорблении Лукашенко арестован белорусский психолог Андрей Русских – до 6 июля он будет сидеть в “Крестах”, потом его выдадут Беларуси.

арестован В городе Талса, штат Оклахома, мужчина открыл стрельбу на территории больницы. Погибли пять человек, включая нападавшего, есть раненые.

открыл стрельбу Турция официально сменила международное название на Türkiye. Этот ребрендинг затеял Эрдоган.

сменила В Великобритании начались четырехдневные празднования по случаю первого в истории британской монархии Платинового юбилея – 70 лет правления Елизаветы II. 96-летняя королева появилась на балконе Букингемского дворца в сопровождении других членов королевской семьи, чтобы посмотреть на воздушный парад. Позднее Букингемский дворец сообщил , что Елизавета II испытала "некоторый дискомфорт", поэтому вынуждена отказаться от участия в службе в Соборе Святого Павла, намеченной на сегодня.

Шесть ссылок

Искусство и политика. Рассказ о книге французского историка Эмманюэля Фюрекса “Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции” (изд-во “НЛО”), оказавшейся очень актуальной в российском сегодня. Или эссе арт-критика Павла Герасименко о том, каким могло бы быть ответственное российское искусство в условиях нормализации войны.

Рассказ о книге французского историка Эмманюэля Фюрекса “Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции” (изд-во “НЛО”), оказавшейся очень актуальной в российском сегодня. Или эссе арт-критика Павла Герасименко о том, каким могло бы быть ответственное российское искусство в условиях нормализации войны. Кино. Беседа с украинским режиссером Максимом Наконечным – премьера его дебютной картины “Видение бабочки” состоялась на Каннском кинофестивале в программе “Особый взгляд”. Или история тайваньского кино – от японской пропаганды до авангарда новой волны и национальной сериальной индустрии.

Беседа с украинским режиссером Максимом Наконечным – премьера его дебютной картины “Видение бабочки” состоялась на Каннском кинофестивале в программе “Особый взгляд”. Или история тайваньского кино – от японской пропаганды до авангарда новой волны и национальной сериальной индустрии. Вечная молодость. Два отрывка из книги молекулярного биолога Никласа Брендборга “Загадка нестареющей медузы. Секреты природы и достижения науки, которые помогут приблизиться к вечной жизни” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”): первый, в котором объясняется, почему гены не играют значительной роли в продолжительности жизни, и второй – о влиянии переливания крови и донорства на продолжительность жизни (доноры живут дольше).

Искренне Ваши,

Семь Сорок