Обстоятельства непреодолимой силы

Доброе утро!
Сегодня Путин обратится с очередным посланием к обеим палатам российского парламента, и поскольку телевизоры в полдень мало кто смотрит, выступление спроецируют на гостиницу “Космос” и другие большие дома в Москве. А новости вот:
- Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции.
- ЕСПЧ признал второй суд по делу ЮКОСа несправедливым, но не политическим.
- В Иране задержаны несколько человек по делу о сбитом “Боинге”. Великобритания, Франция и Германия предъявили претензии Ирану в связи с ядерным соглашением.
- В США демократы проводят последние дебаты перед праймериз, Палата представителей направляет в Сенат документы об импичменте Трампа.
Права человека и самарской косули
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch в ежегодном докладе назвала Китай главным нарушителем прав человека в 2019 году, отметив использование властями информационных технологий для тотальной слежки за гражданами. Россия показала отрицательную динамику: в докладе упоминаются разгоны мирных протестов, пытки в колониях, преследование журналистов, “иностранных агентов”, Свидетелей Иеговы, крымских татар.
- Европейский суд по правам человека признал, что в отношении бывших акционеров ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева при рассмотрении второго дела ЮКОСа было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, но отказался признать их преследование политическим и не назначил им денежную компенсацию.
- Власти Самарской области разрешили егерям охотничьих хозяйств отстреливать бездомных собак, чтобы защитить популяцию косуль в регионе.
Правоохранительное
- Журналиста Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий при подкидывании ему наркотиков, его вызвали на допрос 20 января.
- Генпрокуратура не нашла ничего противозаконного в том, что прокурор Москвы Денис Попов владеет гостиницами в Черногории и квартирой в Испании. Проверку инициировал Фонд борьбы с коррупцией, обнаруживший эту незадекларированную недвижимость.
- Но ФБК не унимается и просит Федеральную антимонопольную службу проверить законность проведения книжных фестивалей на Красной площади – право (и госфинансирование) на их проведение уже четыре года без конкурса получает Российский книжный союз под управлением Сергея Степашина. Конкурс каждый раз не проводится из-за “обстоятельств непреодолимой силы”.
- В Петербурге суд оправдал активиста "Бессрочного протеста" Романа Ивера: его задержали и избили в апреле прошлого года после установки "надгробия Путина".
- В четырех землях Германии прошли обыски у выходцев из Чечни по подозрению в возможной подготовке терактов.
Российское партийное строительство
Верховный суд России приостановил на три месяца деятельность партии Дмитрия Гудкова “Гражданская инициатива” до устранения нарушений (устранить которые нельзя за их отсутствием, считают в партии и ждут ликвидации). Зарегистрированная в 2013 году “Гражданская инициатива” выдвигала в президенты Ксению Собчак и больше ничем себя не проявила.
В то же время депутат Липецкого облсовета и координатор регионального отделения “Открытой России” Олег Хомутинников подал заявку в Минюст на регистрацию Федеративной партии.
Разное эксцентричное
- Член комитета российской Госдумы по международным делам Алексей Журавлев утверждает, что нынешняя аномально теплая зима – следствие разработки Соединенными Штатами климатического оружия.
- В США, с другой стороны, утверждают, что российские хакеры взломали серверы украинской компании "Бурисма", членом совета директоров которой некоторое время был сын Джо Байдена. Взлом удался, но что узнали хакеры, остается непонятным.
- Как непонятно и то, за чей счет и с какой целью боты на протяжении нескольких лет хвалили сына Бориса Ротенберга на сайте sports.ru.
- Выходец из Албании попытался совершить самосожжение у здания Европарламента в Страсбурге, потому что ему отказали в убежище во Франции, но его спасли выходцы из Гаити, участвовавшие в своей акции протеста у Европарламента.
В Иране и в связи с ним
Власти Ирана задержали нескольких человек по делу о сбитом "Боинге" Международных авиалиний Украины. В сети появилось видео (его подлинность подтвердили в The New York Times), свидетельствующее, что по самолету были выпущены две ракеты с интервалом в 30 секунд, обе попали в цель. Здесь собраны мнения военных экспертов о том, случайность это была или закономерность.
Великобритания, Франция и Германия запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Лидеры трех государств в совместном заявлении отметили, что не согласны с отказом Ирана от выполнения своих обязательств. В российском МИДе этот ход назвали необоснованным.
В Ираке по базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где размещены американские военнослужащие, нанесли ракетный удар. Кто нанес, пока не ясно, а пока выясняется, можно изучить тридцатилетнюю историю иранских спецчастей “Аль-Кудс”.
Вашингтон, Лондон, Эдинбург
- В США прошли последние перед праймериз дебаты демократов, в них участвовали шесть человек. Первые предварительные выборы пройдут 3 февраля в Айове.
- Сегодня Палата представителей направит в Сенат США статьи импичмента – в Сенате заявили, что процедура слушаний согласована.
- Сегодня же должно быть подписано временное, двухгодичное торговое соглашение между США и Китаем.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон в официальном письме отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости.
Кино и книги
- Жюри нынешнего Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли.
- Литературную премию НОС получил Александр Стесин за книгу “Нью-йоркский обход” (он живет в США, но пишет по-русски). Приз критиков достался Линор Горалик за “Все, способные дышать дыхание”.
Шесть ссылок
- История. Интервью с филологом и историком культуры Евгением Добренко – о сталинской политической культуре и ее тесной связи с эстетикой. Или фрагмент из книжки профессора Пенсильванского университета Пола Оффита “Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред” (изд-во МИФ).
- Искусство. Три поэта – Андрей Сен-Сеньков, Лида Юсупова и Герман Лукомников – рассказывают о своих стихах. Или текст Натальи Мазур об исследовательском методе английского историка искусства Майкла Баксандалла – он опубликован в качестве послесловия к книжке Баксандалла “Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля” (изд-во V–A–C Press).
- Неочевидное. Рассказ об удмуртском поэте и национальном строителе Кузебае Герде (1898–1937) – его расстреляли в Сандармохе по обвинению в создании “Единой финно-угорской федерации под протекторатом Финляндии”. Или разговор с членами чешской художнической группы “Рафани”, которые занимаются политическим искусством и не хотят лаять.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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