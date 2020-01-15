Обстоятельства непреодолимой силы

Доброе утро!

Сегодня Путин обратится с очередным посланием к обеим палатам российского парламента, и поскольку телевизоры в полдень мало кто смотрит, выступление спроецируют на гостиницу “Космос” и другие большие дома в Москве. А новости вот:

Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции.

ЕСПЧ признал второй суд по делу ЮКОСа несправедливым, но не политическим.

В Иране задержаны несколько человек по делу о сбитом “Боинге”. Великобритания, Франция и Германия предъявили претензии Ирану в связи с ядерным соглашением.

В США демократы проводят последние дебаты перед праймериз, Палата представителей направляет в Сенат документы об импичменте Трампа.

Права человека и самарской косули

Международная правозащитная организация Human Rights Watch в ежегодном докладе назвала Китай главным нарушителем прав человека в 2019 году, отметив использование властями информационных технологий для тотальной слежки за гражданами. Россия показала отрицательную динамику: в докладе упоминаются разгоны мирных протестов, пытки в колониях, преследование журналистов, “иностранных агентов”, Свидетелей Иеговы, крымских татар.

Европейский суд по правам человека признал, что в отношении бывших акционеров ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева при рассмотрении второго дела ЮКОСа было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, но отказался признать их преследование политическим и не назначил им денежную компенсацию.

Власти Самарской области разрешили егерям охотничьих хозяйств отстреливать бездомных собак, чтобы защитить популяцию косуль в регионе.

Правоохранительное

Журналиста Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий при подкидывании ему наркотиков, его вызвали на допрос 20 января.

Генпрокуратура не нашла ничего противозаконного в том, что прокурор Москвы Денис Попов владеет гостиницами в Черногории и квартирой в Испании. Проверку инициировал Фонд борьбы с коррупцией, обнаруживший эту незадекларированную недвижимость.

Но ФБК не унимается и просит Федеральную антимонопольную службу проверить законность проведения книжных фестивалей на Красной площади – право (и госфинансирование) на их проведение уже четыре года без конкурса получает Российский книжный союз под управлением Сергея Степашина. Конкурс каждый раз не проводится из-за “обстоятельств непреодолимой силы”.

В Петербурге суд оправдал активиста "Бессрочного протеста" Романа Ивера: его задержали и избили в апреле прошлого года после установки "надгробия Путина".

В четырех землях Германии прошли обыски у выходцев из Чечни по подозрению в возможной подготовке терактов.

Российское партийное строительство

Верховный суд России приостановил на три месяца деятельность партии Дмитрия Гудкова “Гражданская инициатива” до устранения нарушений (устранить которые нельзя за их отсутствием, считают в партии и ждут ликвидации). Зарегистрированная в 2013 году “Гражданская инициатива” выдвигала в президенты Ксению Собчак и больше ничем себя не проявила.

В то же время депутат Липецкого облсовета и координатор регионального отделения “Открытой России” Олег Хомутинников подал заявку в Минюст на регистрацию Федеративной партии.

Разное эксцентричное

Член комитета российской Госдумы по международным делам Алексей Журавлев утверждает, что нынешняя аномально теплая зима – следствие разработки Соединенными Штатами климатического оружия.

В США, с другой стороны, утверждают, что российские хакеры взломали серверы украинской компании "Бурисма", членом совета директоров которой некоторое время был сын Джо Байдена. Взлом удался, но что узнали хакеры, остается непонятным.

Как непонятно и то, за чей счет и с какой целью боты на протяжении нескольких лет хвалили сына Бориса Ротенберга на сайте sports.ru.

Выходец из Албании попытался совершить самосожжение у здания Европарламента в Страсбурге, потому что ему отказали в убежище во Франции, но его спасли выходцы из Гаити, участвовавшие в своей акции протеста у Европарламента.

В Иране и в связи с ним

Власти Ирана задержали нескольких человек по делу о сбитом "Боинге" Международных авиалиний Украины. В сети появилось видео (его подлинность подтвердили в The New York Times), свидетельствующее, что по самолету были выпущены две ракеты с интервалом в 30 секунд, обе попали в цель. Здесь собраны мнения военных экспертов о том, случайность это была или закономерность.

Великобритания, Франция и Германия запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Лидеры трех государств в совместном заявлении отметили, что не согласны с отказом Ирана от выполнения своих обязательств. В российском МИДе этот ход назвали необоснованным.

В Ираке по базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где размещены американские военнослужащие, нанесли ракетный удар. Кто нанес, пока не ясно, а пока выясняется, можно изучить тридцатилетнюю историю иранских спецчастей “Аль-Кудс”.

Вашингтон, Лондон, Эдинбург

В США прошли последние перед праймериз дебаты демократов, в них участвовали шесть человек. Первые предварительные выборы пройдут 3 февраля в Айове.

Сегодня Палата представителей направит в Сенат США статьи импичмента – в Сенате заявили, что процедура слушаний согласована.

Сегодня же должно быть подписано временное, двухгодичное торговое соглашение между США и Китаем.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в официальном письме отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости.

Кино и книги

Жюри нынешнего Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли.

Литературную премию НОС получил Александр Стесин за книгу “Нью-йоркский обход” (он живет в США, но пишет по-русски). Приз критиков достался Линор Горалик за “Все, способные дышать дыхание”.

Шесть ссылок

История. Интервью с филологом и историком культуры Евгением Добренко – о сталинской политической культуре и ее тесной связи с эстетикой. Или фрагмент из книжки профессора Пенсильванского университета Пола Оффита “Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред” (изд-во МИФ).

Интервью с филологом и историком культуры Евгением Добренко – о сталинской политической культуре и ее тесной связи с эстетикой. Или фрагмент из книжки профессора Пенсильванского университета Пола Оффита “Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред” (изд-во МИФ). Искусство. Три поэта – Андрей Сен-Сеньков, Лида Юсупова и Герман Лукомников – рассказывают о своих стихах. Или текст Натальи Мазур об исследовательском методе английского историка искусства Майкла Баксандалла – он опубликован в качестве послесловия к книжке Баксандалла “Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля” (изд-во V–A–C Press).

Три поэта – Андрей Сен-Сеньков, Лида Юсупова и Герман Лукомников – рассказывают о своих стихах. Или текст Натальи Мазур об исследовательском методе английского историка искусства Майкла Баксандалла – он опубликован в качестве послесловия к книжке Баксандалла “Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля” (изд-во V–A–C Press). Неочевидное. Рассказ об удмуртском поэте и национальном строителе Кузебае Герде (1898–1937) – его расстреляли в Сандармохе по обвинению в создании “Единой финно-угорской федерации под протекторатом Финляндии”. Или разговор с членами чешской художнической группы “Рафани”, которые занимаются политическим искусством и не хотят лаять.

Искренне Ваши,

Семь Сорок