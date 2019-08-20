Не хотим как в Париже

Доброе утро!

По данным Росстата, в России ускорилась естественная убыль населения, несмотря на исключительно позитивные новости:

Путин сказал, что граждане имеют право на мирные протесты, а его коллега по дрезденской резидентуре КГБ Сергей Чемезов признал, что “наличие здравой оппозиции идет во благо государству”.

Суды вернули в полицию протоколы на Илью Яшина и Дарью Сосновскую (полицейский ударил ее в живот при задержании); арестованному по “московскому делу” Данилу Беглецу смягчили обвинение.

Прокуратура отменила уголовное дело о контрабанде психотропов из-за покупки в интернете препарата от судорог.

Меркель и Орбан отпраздновали в Шопроне 30-летие “Европейского пикника”.

Государство может ждать застой

Пока Путин был во Франции, глава “Ростеха” Сергей Чемезов сказал в интервью РБК (полностью его опубликуют в сентябре), что его "гражданская позиция" заключается в том, что наличие "здравой оппозиции" идет на пользу государству, в противном случае его может ждать "застой". Контекста РБК не приводит, поэтому непонятно, с чего вдруг такой либерализм и какую оппозицию Чемезов считает “здравой”.

Путина на пресс-конференции после переговоров с Макроном тоже спросили о ситуации в Москве. Он сказал, что граждане имеют право на мирный протест (“в соответствии с действующим законом”), но ему бы не хотелось, чтобы в Москве произошло нечто подобное протестам “желтых жилетов”. В чем сходство “желтых жилетов” с участниками московских акций, Путин не объяснил.

“В соответствии с действующим законом” в ближайшую субботу на проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг ветеранов-афганцев и героев России в честь Дня российского флага. Ранее московская мэрия отказалась согласовать на Сахарова очередную акцию оппозиции за честные выборы и в поддержку политзаключенных.

Совет Госдумы, созванный несмотря на парламентские каникулы, создал комиссию из 12 человек по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Этих 12 человек отзовут из отпусков, и они будут расследовать твиты “Немецкой волны” и одного из подразделений Госдепартамента США, на “криминальность” которых указал в начале августа российский МИД.

“Массовые беспорядки” и связанные с ними суды

Данилу Беглецу, одному из обвиняемых по “московскому делу” (оно же дело о “массовых беспорядках” 27 июля), смягчили обвинение: вместо восьми лет ему теперь грозит пять. По новой версии, в “массовых беспорядках” он не участвовал, а лишь “применил насилие в отношение представителя власти” (оно, по словам Беглеца, состояло в том, что он поднял с земли наушники, которые уронил загоняемый в автозак человек). Вот здесь краткий, но довольно страшный репортаж из суда, рассматривавшего апелляцию на его арест.

Дмитрий Васильев – страдающий сахарным диабетом телережиссер, которому не дали взять с собой инсулин и глюкометр на допрос в СК и который после этого попал в реанимацию – теперь не обвиняемый по “московскому делу”, а только свидетель. Адвокат, впрочем, не исключает, что статус еще может измениться.

Суды вернули в полицию протоколы на Илью Яшина (задержанного на выходе из спецприемника после отбытия третьего административного ареста) и на Дарью Сосновскую, которую полицейский при задержании 10 августа ударил в живот.

В иске Мосгортранса на 1,2 млн рублей к организаторам митингов есть непонятное: ведомство требует возместить ущерб за задержки рейсов на маршрутах, которые никак не пересекаются с местами акций.

Ядерная угроза

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил газете The Wall Street Journal, что через два дня после взрыва в воинской части в поселке Нёнокса две российские станции (в Кирове и в Дубне), которые должны отслеживать радиацию в регионе, перестали передавать данные. Российские власти утверждают, что просто были перебои со связью. Здесь на тему о том, что могло взорваться в Нёноксе, рассуждает глава "Мемориала", некогда научный сотрудник Института атомной энергии им. Курчатова Александр Черкасов. Путин на пресс-конференции во Франции сказал, что никаких угроз нет.

США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность которой была раньше запрещена ДРСМД. Пентагон утверждает, что она не предназначена для несения ядерных зарядов.

Веселые и невеселые годовщины

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Венгрии Виктор Орбан отметили в Шопроне 30-летие “Европейского пикника” – первого массового исхода жителей ГДР на Запад через венгерско-австрийскую границу.

Исполнилось пять лет битве под Иловайском. По официальным данным украинских властей, во время боев за город и попытки выхода из оцепления погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения, 300 попали в плен. Вот воспоминания украинского военного, участвовавшего в боях. Группа британских исследователей Forensic Architecture опубликовала доказательства участия в этой битве российской армии, собранные по просьбе Европейского центра защиты прав человека. Здесь кратко описано “эксклюзивное” российское оружие, применявшееся в боевых действиях на востоке Украины.

Нетаньяху и овца

В Украину впервые за 20 лет приехал с визитом премьер Израиля. Зеленский и Нетаньяху провели переговоры и посетили Бабий Яр. Здесь хорошее описание фона, на котором проходил этот визит. Больше всего общественность взволновало то, что жена Нетаньяху Сара бросила на землю кусочек приветственного каравая вместо того, чтобы обмакнуть его в соль и съесть.

Едва ли не больший скандал вызвала “тупая овца” – так обозвал украинскую журналистку депутат от партии “Слуга народа”, причем в партии его реакцию назвали “понятной”. Цимес в том, что меньше года назад Владимир Зеленский сильно возмущался поведением депутата от “Блока Петра Порошенко”, пославшего журналиста на три буквы. Такие перемены.

Прочее российское

Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о контрабанде психотропных веществ против матери, купившей в интернете противосудорожный препарат “Фризиум” для своего страдающего эпилепсией сына. Суд Республики Коми признал экстремистской организацию "Союз славянских сил Руси", отрицающую распад СССР. Она была создана в 2010 году зубным врачом Сергеем Тараскиным, который объявил себя “врио президента СССР” и стал назначать глав регионов. Теперь все это запрещено.

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Сергея Шестуна перевели в реанимацию “Матросской тишины”. Он почти 70 дней держит голодовку (это третья голодовка после ареста). Арест был связан с протестами местных жителей против мусорного полигона, проведению которых Шестун не препятствовал.

Новости, которые не удивляют. (1) По данным “Би-би-си”, крупнейший производитель средств прослушки для ФСБ инвестировал в стартап 23-летнего программиста Бориса Королева, оказавшегося сыном главы Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева и одновременно обладателем супердорогой квартиры в районе Арбата. (2) У бывшего адъютанта Путина, ныне замдиректора ФСО, очень хороший особняк на Рублевке – какой именно, рассказано здесь.

Все прочее одним предложением

Против дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой завели новые уголовные дела, в Риге снова русский мэр – Олег Буров, премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к главе Евросовета Дональду Туску с просьбой поменять соглашение о выходе из ЕС в том, что касается ирландского бэкстопа (о том же самом примерно год назад безуспешно просила Тереза Мэй), а кишиневский аэропорт купил Ротшильд.

Шесть ссылок

Разговоры с философами. Профессор Уорикского университета Колин Крауч подробно объясняет, как неолиберализм убил социал-демократическую идею и что нас ждет в эпоху “постдемократии”. И отличное (хоть, увы, и публикуемое посмертно) интервью с Агнеш Хеллер, симпатичное уже своим заголовком: “По сути своей коммунизм хорош, но все его проявления нехороши”.

Профессор Уорикского университета Колин Крауч подробно объясняет, как неолиберализм убил социал-демократическую идею и что нас ждет в эпоху “постдемократии”. И отличное (хоть, увы, и публикуемое посмертно) интервью с Агнеш Хеллер, симпатичное уже своим заголовком: “По сути своей коммунизм хорош, но все его проявления нехороши”. История, родная и не очень. Филолог Георгий Левитон рассказывает об аресте отца, Тарту конца 1960-х, структурализме и знакомстве с Бродским. Или краткий обзор истории независимого Афганистана – к столетию избавления от “британского колониального ига”.

Филолог Георгий Левитон рассказывает об аресте отца, Тарту конца 1960-х, структурализме и знакомстве с Бродским. Или краткий обзор истории независимого Афганистана – к столетию избавления от “британского колониального ига”. Грибы и кино. Занимательный рассказ о безобидном дрожжевом грибке, который стал смертоносным из-за глобального потепления. Или отчет Дмитрия Волчека о лучших фильмах фестиваля в Локарно.

Искренне Ваши,

Семь Сорок