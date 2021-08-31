Невинный Малюта Скуратов

Доброе утро!

Космонавты обследовали российский сегмент МКС и обнаружили несквозные трещины на еще одном модуле – “Заря”. Есть опасения, что со временем они тоже начнут расползаться, как это произошло ранее на модуле “Звезда”. Дотянет ли станция до 2025 года, пока не ясно. На Земле так:

МВД РФ признало пожизненно "нежелательным" пребывание в России комика Идрака Мирзализаде – в связи с шуткой о российской ксенофобии.

Губернатор Петербурга Беглов пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем учителям.

США завершили вывод своих военных из Афганистана.

В Китае детям запретили играть в онлайн-видеоигры больше трех часов в неделю.

Навстречу выборам

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем учителям в городе – по его словам, что эту светлую идею ему подсказали начальница ролдугинского центра “Сириус” Елена Шмелева и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Ранее Путин приказал раздать по 10 тысяч пенсионерам и по 15 – военным и полицейским. В этом видео раздачу слонов комментируют прохожие на московских улицах, здесь экономист Максим Блант объясняет, почему сейчас не лучший момент для подобных вливаний в экономику.

Параллельно идут суды по снятию с выборов “неправильных” кандидатов: в Кемерове депутат от КПРФ требует отменить регистрацию кандидата от “Яблока” Галины Фильченко – в связи с ее участием в акциях в поддержку Навального (по слухам, коммунист действует по поручению “Единой России”). В то же время, в рамках предвыборных дебатов случаются почти перестроечные проблески гласности: в эфире “России-24” бывший борец с “оранжевой угрозой”, а ныне выдвиженец от карликовой партии РПСС журналист Максим Шевченко призвал освободить Навального и других политзаключенных, а кандидат в Госдуму от КПРФ Баир Цыренов даже предложил признать “Единую Россию” экстремистской организацией (вот интервью с ним). В реальности, правда, всё по-прежнему: в Петербурге задержали активиста, вставшего на Невском с плакатом "Выкинем Едро из Думы. Умное голосование" (нарушение санитарных норм).

Мосгоризбирком обнаружил у телеведущего Евгения Попова, идущего в Госдуму от “Единой России”, незадекларированные три миллиона рублей, фактически подтвердив выходившие ранее независимые расследования о его богатствах. Но каких-либо санкций за сокрытие дохода для кандидатов не предусмотрено.

Вот разговор с 26-летним Романом Киселевым, который баллотируется в Госдуму по тому же одномандатному округу в Москве, что и вице-спикер Думы Петр Толстой. Киселев объясняет, почему важно вести кампанию даже без надежды на успех.

Скрип закручиваемых гаек

Вынесен очередной приговор по московскому “санитарному делу”: муниципальный депутат Дмитрий Барановский приговорен к полутора годам ограничения свободы за “подстрекательство к нарушению” ковидных органичений (то есть призыв выйти на митинг в поддержку Навального). По неподтвержденным сообщениям российских агентств, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которой ранее вынесли по этому делу такой же приговор, уехала из России.

В Хабаровске в суде по уголовному делу бывшего главы местного штаба Навального Алексея Ворсина (его обвиняют по “дадинской статье” о неоднократных нарушениях на митингах) свидетели обвинения дали показания в пользу Ворсина, заявив, что во время акций в поддержку Навального они пострадали не от действий Ворсина, а от произвола сотрудников Росгвардии.

В Челябинске прокуратура запросила по шесть лет колонии для двух анархистов, вывесивших баннер "ФСБ – главный террорист" в поддержку преследуемых по “делу Сети” (“вандализм и хулиганство по мотивам политической ненависти и вражды”).

МВД РФ признало пожизненно "нежелательным" пребывание в России комика Идрака Мирзализаде, который высмеял свойственную некоторым россиянам ксенофобию (вот подробности этой феерической истории). В МВД считают, что стендапер представляет “угрозу общественному порядку”. И, в общем, они даже действуют “в рамках закона”.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания Readovka, заблокированный самой редакцией еще в июле.

Проект “Информационная культура” отказался сотрудничать с журналисткой “Важных историй” Алесей Мароховской из-за ее статуса “иностранного агента”. Руководитель проекта поясняет: “Мы работаем в сложных условиях, под давлением, о котором не пишем публично”. А почему не пишут – не говорит.

Глубинный народ

Активисты “Мужского государства”, похоже, окончательно переключились с травли феминисток и представителей ЛГБТ на травлю японских ресторанов. Добившись от сети “Ёбидоёби” извинений за излишний “мультикультурализм” (выражавшийся в присутствии в рекламе темнокожего мужчины), они взялись за сеть "Тануки" (у них тоже в рекламе есть темнокожий). “Тануки” извиняться пока не готова – сеть начала контркампанию с призывом к руководству Telegram заблокировать аккаунт “Мужского государства”.

Жители города Азов в Ростовской области засыпали землей место археологических раскопок, приняв его за яму под вышку 5G.

Путин в разговоре с тверским губернатором усомнился в том, что Малюта Скуратов убил митрополита Филиппа; глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с ветеранами в Волгограде назвал “нападки на Сталина” частью атаки “на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны”.

В Афганистане

К вечеру понедельника США завершили вывод своих сил с территории Афганистана. Утром по аэропорту Кабула были выпущены пять неуправляемых ракет, которые перехватила система противовоздушной обороны. Кроме того, стало известно, что жертвами упреждающего удара по автомобилю смертника, нанесенного американскими военными, стала семья из девяти человек, в том числе шестеро детей – американское командование сожалеет о гибели невинных людей. Здесь директор Международного центра исследований проблем безопасности Александр Кореньков объясняет, почему дальнейшая эскалация насилия в Афганистане неизбежна: талибы будут вынуждены конфликтовать как с ИГИЛ, так и с умеренной оппозицией в Панджшере.

Что ждет остающихся в стране женщин, здесь рассказывает президент ассоциации "Права человека в Центральной Азии" Надежда Атаева. Афганские студенты, окончившие вузы в Казахстане, боятся возвращаться на родину и просят власти страны предоставить им гражданство или вид на жительство.

Вокруг света

В Беларуси прекращено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей IT-компании PandaDoc (обвиняемые якобы полностью возместили причиненный ущерб и выплатили компенсации) и вынесены новые приговоры по брестскому “хороводному делу”: еще 14 человек получили от полутора до двух лет “химии” за то, что водили хороводы на улицах города в сентябре прошлого года.

МАГАТЭ подозревает Северную Корею в возобновлении производства оружейного плутония.

Власти Китая запретили детям младше 18 лет играть в онлайн-видеоигры чаще чем три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям с 20 до 21 часа по местному времени. Проконтролировать исполнение этого запрета легко, потому что игровые платформы обязаны проверять возраст пользователей, требуя при регистрации реальные имена и номера телефонов.

Ураган “Ида” оставил без электричества более двух миллионов человек в штате Луизиана. Пока подтверждена гибель одного человека.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 18 325 – это минимальный показатель с 23 июня. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 901 тысяча; официальное число жертв достигло к утру понедельника 182 429 человек (+792 за сутки).

Евросоюз призвал жителей Соединенных Штатов ограничить необязательные поездки в Европу в связи с ростом заболеваемости.

Шесть ссылок

Русская история. Рассказ о жизни и странствиях Александра Ксаверьевича Булатовича (1870–1919) – военного, путешественника, дипломата, а впоследствии православного монаха – имяславца. Или история вакцинации в России – от прививки против оспы, сделанной Екатерине II, до антипрививочной кампании Льва Толстого.

Рассказ о жизни и странствиях Александра Ксаверьевича Булатовича (1870–1919) – военного, путешественника, дипломата, а впоследствии православного монаха – имяславца. Или история вакцинации в России – от прививки против оспы, сделанной Екатерине II, до антипрививочной кампании Льва Толстого. Дальние страны. Отрывок из книги Ильи Фальковского “Жемчужная река” (изд-во ArsisBooks) – о поездке в Литанг, важный центр тибетского буддизма. Или рассказ о том, как вестернизация влияет на жизнь амазонских индейцев яномамо.

Отрывок из книги Ильи Фальковского “Жемчужная река” (изд-во ArsisBooks) – о поездке в Литанг, важный центр тибетского буддизма. Или рассказ о том, как вестернизация влияет на жизнь амазонских индейцев яномамо. Наука. Отрывок из книги математика Стивена Строгаца “Бесконечная сила. Как математический анализ раскрывает тайны Вселенной” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о том, как матанализ связан с GPS. Или фрагмент из книги Михаила Шевченко “Луна. Наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным объектом” (изд-во “АСТ”) – о лунотрясениях.

Отрывок из книги математика Стивена Строгаца “Бесконечная сила. Как математический анализ раскрывает тайны Вселенной” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о том, как матанализ связан с GPS. Или фрагмент из книги Михаила Шевченко “Луна. Наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным объектом” (изд-во “АСТ”) – о лунотрясениях. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок