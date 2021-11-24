Подстрекатель Овсюк

Доброе утро!

Умер Чон Ду Хван, создатель современной Южной Кореи: он пришел к власти в 1979 году путем военного переворота, осуществил демократические реформы, после отставки был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной на пожизненное заключение, и еще через некоторое время был помилован. В текущем всё скучнее:

У границ Украины растет концентрация российских войск.

В России суд назначил второе предварительное слушание по делу о ликвидации “Мемориала”.

В Беларуси “экстремистскими” признаны телеграм-канал и соцсети издания “Наша Нива”.

Назарбаев ушел с поста главы правящей партии Казахстана.

“Может полыхнуть”

По оценкам экспертов Conflict Intelligence Team, концентрация российских войск на границе с Украиной продолжает расти и к концу января – началу февраля следующего года может стать выше, чем этой весной. Служба внешней разведки России выпустила пресс-релиз, в которой высказывает обеспокоенность “провокационной политикой США и Евросоюза”, якобы “сознательно” укрепляющей “у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности”. Нынешнее положение дел в Украине сравнивается в этом пресс-релизе с ситуацией в Грузии накануне пятидневной войны с Россией в 2008 году (здесь это заявление комментирует бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко).

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал интервью “Аргументам и фактам”: в нем он уверяет, что в Украине “в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах”, а виноват в этом Запад, установивший там “свой протекторат”. ФСБ, со своей стороны, объявила о предотвращении нападения на школу в Казани: к “совершению массового убийства” задержанного местного школьника якобы подстрекал через Telegram житель Украины по фамилии Овсюк.

CNN пишет, что США могут направить Украине оружие и военных советников. В большом интервью Радио Свобода заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ называет действия России “очень необычными” и еще раз подчеркивает исключительно оборонительные цели НАТО в регионе – в том числе и на границах ЕС с Беларусью.

Белорусское

В Генштабе Вооруженных сил Беларуси сообщили, что НАТО приостановило сотрудничество с белорусскими властями. Первый замминистра обороны Беларуси обвинил Запад в “неприкрытой милитаризации общественного сознания”. На этом фоне Лукашенко подписал указ о работе госорганов при режиме чрезвычайного положения.

Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что страну через национальный аэропорт Минска покинули еще 118 мигрантов. Курдский телеканал NRT сообщил о задержании своей журналистки в аэропорту Минска – она собиралась освещать события на белорусско-польской границе. Госпогранкомитет Беларуси настаивает, что журналистку никто не задерживал – ее просто не пустили в страну из-за отсутствия аккредитации при МИД (ее после выборов 2020 года не дают никому). По данным Европейского агентства по защите границ Frontex, миграция через восточную границу ЕС за первые 10 месяцев 2021 года выросла в 15 раз.

Внутри Беларуси ничего нового – разве что “экстремистскими” признаны телеграм-канал и соцсети издания “Наша Нива”. Сайт издания давно заблокирован.

“Мемориал” и мемориальное

Мосгорсуд по итогам первого дня предварительных слушаний по делу о ликвидации “Мемориала” назначил еще одни предварительные слушания – они пройдут 29 ноября. Вчера представители прокуратуры не сумели ответить на все вопросы, заданные защитой (в числе прочего, защита обнаружила, что справка “экспертов”, на которую ссылается прокуратура, частично скопирована из интернета). Слушания проходили в закрытом режиме из-за ковидных ограничений.

Московская Хельсинкская группа и "ОВД-Инфо" направили запросы 85 региональным уполномоченным по правам человека с просьбой публично поддержать "Мемориал" и его многочисленные региональные отделения (вот история екатеринбургского). Здесь угрозу ликвидации “Мемориала” комментирует главред польской “Газеты Выборча” и бывший активист “Солидарности” Адам Михник.

В список “экстремистских материалов”, запрещенных к распространению на территории России, внесена книгу журналистки Марты Хиллерс "Женщина в Берлине" о массовых изнасилованиях немецких женщин и девочек весной 1945 года. Песню панк-группы "Порнофильмы" "Нищих убивай!" тоже признали экстремистской (как пояснили в группе, “песня поется от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным").

Прочее российское

После угрозы Роскомнадзора заблокировать сайт издание “Важные истории” удалило статью "Как люди Сергея Чемезова задешево получили мусорный бизнес". Требование удалить текст объяснялось тем, что он был написан в сотрудничестве с не существующим уже изданием “Проект”, которое российские власти объявили “нежелательным” (тогда как “Важные истории” – всего лишь “иностранные агенты”).

Из России уехал Евгений Смирнов – уже второй адвокат, защищающий журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Арестованный по делу о госизмене основатель компании Group-IB Илья Сачков обратился с открытым письмом к Путину, в котором называет свое преследование “новым делом Дрейфуса” и просит “своего президента” о переводе из “Лефортова” под домашний арест.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" с пламенной речью о необходимости "возродить советскую школу образования" на законодательном уровне: он опять ссылался на отсутствие (мнимое) Сталинградской битвы в учебниках истории, а также назвал ЕГЭ “пыткой для молодежи”. На этом фоне ведомство, которым он руководит, начало проверку сообщений о пытках в ИК №6 в поселке Восточный Омутнинского района Кировской области. Здесь о пытках, пережитых в иркутском СИЗО №1, рассказывает уроженец Чечни Муслим Беличков.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 16 тысяч евро чеченке, у которой свекор отобрал четверых дочерей после смерти мужа.

Священнику из Ульяновской области, написавшему пост в поддержку Навального, запретили заходить на территорию собора, в котором он раньше служил. Ранее его уволили из пресс-службы епархии и отправили на полгода в монастырь.

Суд во Владивостоке впервые оправдал последователя Свидетелей Иеговы по делу об организации экстремистского объединения, сославшись на гарантированную Конституцией свободу совести. До этого обвиняемый Дмитрий Бармакин 15 месяцев провел в СИЗО. Дело против него и еще девяти верующих было возбуждено по заявлению женщины, которая ходила на собрания Свидетелей Иеговы по заданию спецслужб и записывала все происходящее там на диктофон.

Вокруг света

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался от поста председателя правящей партии “Нур Отан”, которую он возглавлял с 1999 года, в пользу действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Пресс-секретарь Назарбаева назвал это “логическим продолжением транзита власти”.

На западе Болгарии по меньшей мере 46 человек погибли в результате аварии пассажирского автобуса. Среди погибших – 12 детей.

США начали частичную распродажу стратегических запасов нефти, чтобы сдержать дальнейший рост цен на энергоносители, но цены пока не упали.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 33 996. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 401 тысяча; официальное число жертв достигло к утру вторника 266 579 человек (+1243 за сутки – это больше, чем днем ранее). Надо помнить, что эти данные не соответствуют реальности, но могут отражать настроения властей.

Несмотря на объявленный накануне “конец четвертой волны”, в регионах продолжаются эксперименты с QR-кодами. На Камчатке их начали требовать при посадке на междугородные автобусы, в Казани пассажиров без QR-кодов, пытающихся войти в городской транспорт и таким образом задерживающих его, обяжут выплачивать компенсации за эту задержку. По данным “Медузы”, принятие федеральных законов о введении QR-кодов отложили в том числе из-за опасений, что в регионах после этого вспыхнут протесты.

Минздрав предложил наделить Росздравнадзор правом внесудебной блокировки сайтом, на которых продаются фальшивые медицинские документы. В Рязани депутат облдумы от “Единой России” призвал расстреливать тех, кто покупает такие документы (и сказал, что сам готов участвовать).

В Петербурге возбуждено уголовное дело об оскорблении полицейского из-за препирательств по поводу масок, в Ленобласти – в связи с неоказанием медицинских услуг блокаднице, которая прооперировала сама себя из-за того, что ее не приняли в больницу в связи с ковидом.

Шесть ссылок

Литературное. Рассказ антрополога и востоковеда Глеба Стукалина о жанре рехти – поэзии, создававшейся мусульманскими поэтами в начале XIX века на севере Индии, написанной от женского лица и живописующей интимную подоплеку жизни на женской половине. Или эссе Виктора Лапшина об американском писателе Амброзе Бирсе (1842–1913) и его загадочной смерти.

Рассказ антрополога и востоковеда Глеба Стукалина о жанре рехти – поэзии, создававшейся мусульманскими поэтами в начале XIX века на севере Индии, написанной от женского лица и живописующей интимную подоплеку жизни на женской половине. Или эссе Виктора Лапшина об американском писателе Амброзе Бирсе (1842–1913) и его загадочной смерти. Монологи ученых. Историк литературы Александр Долинин рассказывает о своем пути в науке; историк Ирина Щербакова вспоминает, как записывала на магнитофон воспоминания женщин, переживших ГУЛАГ.

Историк литературы Александр Долинин рассказывает о своем пути в науке; историк Ирина Щербакова вспоминает, как записывала на магнитофон воспоминания женщин, переживших ГУЛАГ. В рамках закона. Глава из книги “История интеллектуальной собственности в 50 предметах” (Cambridge University Press) – о пленке Абрахама Запрудера, на которой было запечатлено убийство Джона Ф. Кеннеди и которая стала доступна публике лишь через 35 лет после события. Или подробный рассказ об устройстве каторжного труда в современной России.

Искренне Ваши,

Семь Сорок