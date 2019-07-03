Лошарик и жонглеры

Доброе утро!

Сегодня в Беларуси отмечают День независимости – в Минске пройдет парад с участием российских военных, хотя у российских военных сейчас явно другие заботы:

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских военных. Об инциденте не сообщали сутки, о подробностях можно только гадать.

Россия выплатила взнос в Совет Европы за 2019 год.

На саммите ЕС согласованы кандидатуры на руководящие посты Евросоюза. Сегодня голосование по этим кандидатурам пройдет в Европарламенте.

Россия и Чехия временно урегулировали авиационные разногласия.

Настоящий “Лошарик”

Минобороны России сообщило о гибели 14 подводников в результате пожара на “научно-исследовательском глубоководном аппарате”. По официальным данным, они отравились продуктами горения. Чуть позже в докладе Путину министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что среди погибших были семь капитанов 1-го ранга и два Героя России. Эти сведения были обнародованы через сутки после трагедии.

Первым о случившемся сообщил со ссылкой на свои источники на флоте автор блога о жизни в Североморске SeverLife Евгений Карпов, но потом ему позвонили и попросили удалить новость – что он и сделал (вот его рассказ). По данным Reuters, Россия сообщила о взрыве газа на подводной лодке Норвежскому агентству по радиационной и ядерной безопасности, но Минобороны РФ это отрицает.

Все нижеследующее – разумные предположения, сделанные в условиях недостатка информации:

Скорее всего, под “научно-исследовательским глубоководном аппаратом” имеется в виду атомная глубоководная станция АС-12 “Лошарик” (он так называется, потому что, как и Лошарик из советского мультика, состоит из цепочки связанных между собой сфер). “Лошарик” может погружаться то ли на глубину 1000 метров, то ли 3000 метров – проект секретный, точно никто не знает. В США “Лошарика” считают “диверсионным аппаратом” для разрушения подводной инфраструктуры.

По данным источников РБК и “Новой газеты”, пожар произошел именно на “Лошарике”, источники “Открытых медиа” говорят, что возгорание было на атомной подводной лодке, которая является средством доставки “Лошарика”, и это то ли “Оренбург”, то ли “Подмосковье”.

Возможно, что кроме погибших, есть еще пострадавшие (разные источники говорят о четырех или пяти пострадавших).

“Фонтанка” утверждает, что погибшие были приписаны к военной части, находящейся в Петергофе.

Наводнение

Число жертв наводнения в Приангарье растет, причем местные жители утверждают, что погибших больше, чем официально названные 18 человек. В соцсетях появилось видео, на котором волонтеры клеят на мешки с гуманитарной помощью листы с логотипом “Единой России”. В “ЕР” это назвали “провокацией”.

Губернатор Красноярского края Александр Усс приехал в пострадавший от паводка город Канск и нахамил местным жителям: “Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть”, – сказал он. Потом пришлось извиняться.

Методы из подворотни

В Петербурге в очереди в избирком избили еще одного потенциального независимого кандидата в муниципальные депутаты Александра Шаталина. Подробности насильственного предвыборного процесса в СПб изложены в этом репортаже.

Политолог Григорий Голосов полагает, что обман, саботаж, подлоги и мордобой объясняются стремлением городских властей обеспечить в будущем непроходимость муниципального фильтра для независимых кандидатов. Сейчас он точно непроходим: известному оппозиционному политику Борису Вишневскому не удалось заручиться достаточным количеством голосов муниципалов, чтобы стать кандидатом на губернаторских выборах.

В Москве борьба развернулась вокруг Ильи Яшина, который, по данным “Левада-центра”, лидирует по популярности в своем округе. Соперница обвинила его в ДТП, он подал в полицию заявление о клевете.

И еще московское: издание “Собеседник” обнаружило связь между могущественной заместительницей Собянина Анастасией Раковой и “хорватским кошельком” Путина Крешимиром Филиповичем – он ее муж.

Прочее российское, очень загадочное

Дело о сбыте наркотиков, по которому ранее обвиняли журналиста Ивана Голунова, продолжает расследоваться – просто теперь в нем нет подозреваемых. Зато есть виновные в участии в ации в поддержку Голунова – на 150 тысяч рублей оштрафован автор телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрий Иванов (“повторное нарушение правил проведения…”).

Безумная история отставного фсбшника генерал-майора Пастушкова: генерала похитили двое безработных, били, пытали, пугали паяльником и заставили его показать, где он зарыл 5 млн долларов. Тот сдался и показал. К моменту задержания безработные успели потратить часть миллионов. Теперь и похитители, и генерал (у которого по закону не может быть столько денег) отрицают, что миллионы вообще были. Пока генерал лежал в больнице, у него конфисковали почти все имущество.

В Москве по обвинению в госизмене арестован некто Петушков. Дело засекречено.

В Татарстане местный телеком требует доступа в мечети для установки там камер. Имамы уверены, что записи нужны ФСБ, чтобы выявлять экстремистов.

Совет Европы, Россия и Украина

Россия выплатила взнос в Совет Европы за 2019 год. Ну и раз она равноправный член, придется выполнять очередное постановление ЕСПЧ, обязавшего Москву выплатить 75 тысяч евро компенсаций семи заявителям за незаконные задержания на мирных акциях (в их числе – правозащитник Лев Пономарев).

Украина, возмущенная возвращением российской делегации в ПАСЕ, отозвала приглашения наблюдателям от ПАСЕ на выборы в Верховную Раду. Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал президента Украины “невеждой” и встал на сторону главы МИД Павла Климкина. Зеленский, находящийся с визитом в Канаде, еще раз обратился в Верховную Раду с просьбой отстранить от должности главу МИД и генпрокурора.

В Канаде президенту Украины удалось договориться о поставках оружия. На что расходуется постоянно растущий военный бюджет Украины, рассказывается здесь.

Европейский совет и другие органы ЕС

На пост главы Еврокомиссии, высшего органа европейской исполнительной власти, выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Кандидатом на пост председателя Евросовета стал премьер Бельгии Шарль Мишель, европейскую дипломатию предложено возглавить министру иностранных дел Испании Жозепу Боррелю. Сегодня в Европарламенте состоится голосование по этим кандидатурам.

Накануне Европарламент провел свое первое заседание в новом составе. Во время исполнения гимна ЕС, “Оды к радости”, депутаты от Партии брекзита повернулись спиной к залу.

Евросоюз и четыре государства Южной Америки подписали торговое соглашение, готовившееся 20 лет. Теперь оно должно быть ратифицировано национальными парламентами. Подробнее тут.

В Центральной Европе

Чехия запретила, но потом временно разрешила (до 7 июля) часть полетов российских авиакомпаний – это связано с разногласиями между транспортными ведомствами двух стран: российский Минтранс хочет дополнительные рейсы в Прагу, но при этом отменил ранее согласованную договоренность о полетах Czech Airlines над Сибирью. Тут хорошо объясняется, в чем суть торговли сибирским воздушным пространством.

Парламент Венгрии, контролируемый сторонниками премьера Виктора Орбана, принял закон, ставящий науку под контроль властей: НИИ теперь будут подчиняться не Академии наук, а специальному комитету, главу которого будет назначать Орбан, а половину членов составят правительственные чиновники.

Шесть ссылок

Литература. Разговор с лауреатом новой премии для критиков “Неистовый Виссарион” Ольгой Балла. Или отрывок из биографии Лили Брик – книжка Алисы Ганиевой вышла в издательстве “Молодая гвардия”.

Кино и живопись. Дмитрий Волчек рассказывает обо всем, что показывали на фестивале “Возвращенное кино” в Болонье – от забытого фильма Феллини до чекистских зверств в Киеве, снятых оператором армии Деникина. Или “Сага об Ипполитове, Вазари, Понтормо и Флоренции поздних Медичи” – громадный и очень интересный текст Марии Свидерской о взаимосвязи модернизма и маньеризма, маскирующийся под книжную рецензию.

Город-сад и мухоморы. К 90-летию Кузнецкстроя читайте истории строителей воспетого Маяковским “города-сада” – "чуждых элементов", "врагов народа", "членов семей изменников родины". Или вот занимательное интервью с микологом Михаилом Вишневским, автором книги “Галлюциногенные грибы России”, деньги на издание которой он собрал на краудфандинговой платформе за две недели.

Искренне Ваши,

Семь Сорок