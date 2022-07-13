Могилизация

Доброе утро!

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер официально объявил о прекращении совместного с “Роскосмосом” проекта ExoMars. Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин написал в ответ гневный пост, завершающийся словами: “Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни”. В жизни самого Рогозина, похоже, грядут перемены:

На внеочередном заседании Госдумы, по слухам, будут сделаны перестановки в правительстве. В частности, вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, чтобы возглавить “Роскосмос”.

Российская армия во вторник подвергла обстрелам Харьков и Николаев. Число жертв обстрела пятиэтажке в Часовом Яре достигло 45. Девятерых человек удалось спасти из-под завалов.

В ночь на среду в Луганске произошел взрыв на складе боеприпасов – предположительно, после обстрела со стороны Украины.

В отношении Ильи Яшина возбуждено уголовное дело о “фейках” про российскую армию. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

Сегодня в Стамбуле делегации Украины, Турции, России и ООН обсудят возобновление экспорта украинского зерна по Черному морю.

Военные сводки

Утром во вторник обстрелам подверглись Харьков и Николаев. В Харькове обошлось без жертв: четыре человека ранены, от пожаров пострадали несколько предприятий, гаражи, станции технического обслуживания. В Николаеве было около 20 взрывов, находящаяся там корреспондент “Би-би-си” утверждает, что обстрел велся кассетными боеприпасами, разрушены больницы и жилые дома, 12 человек пострадали. Число жертв ракетного удара по пятиэтажке в городе Часов Яр достигло 45: лишь девять человек удалось спасти из-под завалов, 80% которых уже разобраны. Вот новые фотографии руин и бедствий. Губернатор Брянской области сообщил об обстреле приграничного поселка минометными снарядами.

По данным британской разведки, российская армия медленно продвигается в Донецкой области (под контроль взята Григоровка) и усиливает атаки на шоссе Е40 – главный маршрут снабжения Славянска и Краматорска. Россия, вероятно, продолжает перегруппировку войск в условиях нехватки личного состава – об этом свидетельствуют сообщения о попытках вербовки в армию безработных в Татарстане, отчаянная борьба местного населения с интенсифицировавшейся “могилизацией” в так называемых “ЛНР” и “ДНР” (вот интересный материал об этом), а также участившиеся разрывы контрактов среди российских военнослужащих (вот истории из Тувы).

По оценкам бывшего замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, через некоторое время российская армия начнет испытывать и нехватку боекомплектов из-за успешного поражения складов с боеприпасами в глубоком российском тылу. В понедельник вечером удар из системы залпового огня HIMARS уничтожил склад с боеприпасами в Херсоне: украинские военные утверждают, что при этом погибли 52 российских военнослужащих, а российские власти говорят о сгоревшем складе с селитрой, разрушенной больнице и убитых мирных жителях – здесь основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев объясняет, почему это все-таки не селитра, а склад с боеприпасами, которые продолжали детонировать и во вторник утром. В ночь на среду несколько мощных взрывов и большой пожар произошли в Луганске: по версии местных властей, украинская армия нанесла удар по военной части сил противовоздушной обороны, а местные жители пишут об ударе по складу боеприпасов и все той же вторичной детонации.

Как отмечает Левиев, для украинской армии это определенный перелом: теперь у нее есть оружие, которому России нечего противопоставить. Однако для полного освобождения Украины (а именно такую задачу, по словам главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, поставил перед военными президент Зеленский) установок HIMARS недостаточно, требуется и наступательное вооружение. Во вторник Польша передала Украине самоходные гаубицы Krab.

На помощь России приходит Иран, собравшийся передать Москве несколько сотен своих беспилотников. Как ожидается, договоренность об этом может быть достигнута во время визита Путина в Иран 19 июля (там он заодно встретится и с президентом Турции Эрдоганом).

На оккупированных территориях

С визитом в оккупированной части Запорожской области побывал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Телеграм-каналы "НОГ Ирыстон" и Baza сообщают, что его кортеж там обстреляли, сам он получил контузию, а двое сопровождавших были ранены. Сам Меняйло утверждает, что ничего такого не было.

В большом интервью Настоящему Времени глава МВД Украины Денис Монастырский рассказывает, как должны работать в условиях оккупации нон-комбатанты (к которым, помимо врачей и учителей, относятся также спасатели, пожарные и полицейские) и кого украинские власти считают коллаборантами.

Глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин подписал указ об отмене моратория на исполнение смертных приговоров. В “ДНР” уже есть трое приговоренных к смерти и еще двое британцев, которым предъявлены обвинения, предполагающие смертную казнь. Пророссийские сепаратисты высказывались также о гражданах Беларуси, которым такие обвинения могут быть предъявлены – вот репортаж о белорусском полке имени Кастуся Калиновского, воюющем на стороне Украины.

Россия передала Украине 30 тел погибших военных (был ли это обмен или односторонняя передача, не ясно). Разведка Украины сообщила об освобождении из российского плена пятерых украинцев – военнослужащего, бывшего полицейского и троих гражданских лиц.

Деоккупированные территории

В городки и поселки Киевской области продолжают возвращаться бежавшие от российской оккупации жители – часто чтобы обнаружить полностью разрушенный дом. Вот репортаж из Бородянки, где киевские волонтеры пытаются, как могут, облегчить жизнь людям, лишившимся жилья, близких и соседей.

Война не только уносит жизни и уничтожает инфраструктуру Украины – часто она делает непригодными для земледелия сельскохозяйственные угодья. Почему – объясняется здесь.

При всем вреде, нанесенным войной, Украина остается крупным экспортером сельхозпродукции, вывозить которую за границу с началом войны стало практически невозможно. После деоккупации острова Змеиный началась отгрузка зерновых через речные порты канала Дунай – Черное море, однако это не может обеспечить нужных объемов экспорта. Сегодня в Турции пройдет встреча военных делегаций Турции, России, Украины и представителей ООН, на которой будет обсуждаться разблокировка торговых портов большой Одессы. Чрезвычайную важность положительного решения этого вопроса для Украины тут разъясняет профессор Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопросам Олег Нивьевский. 19 июля достигнутые договоренности обсудят на встрече в Иране Путин и Эрдоган.

В России своя война

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин обратился в правительство Москвы с просьбой сообщить адреса бомбоубежищ на территории его избирательного округа – ему ответили, что эта информация является государственной тайной.

А любые разговоры о войне, соответственно, являются “фейками”:

В отношении политика Ильи Яшина, только что отсидевшего 15 суток за “неповиновение полиции”, возбуждено уголовное дело о распространении “фейков” об армии. У него дома прошел обыск, меру пресечения должны избрать сегодня – вероятнее всего, его отправят в СИЗО. Вот разговор с адвокатом Вадимом Прохоровым (он защищает не только Яшина, но Владимира Кара-Мурзу, которого упекли в СИЗО по той же схеме с предварительным административным арестом), а вот все известные подробности обвинения против Яшина.

Дело в отношении Яшина стало 71-м уголовным делом, возбужденным в России по этой статье. О семидесятом тоже стало известно во вторник: обвинение в распространении “фейков” предъявлено петербургскому активисту Всеволоду Королеву, который снимал фильм о людях, обвиняемых по этой статье. Вот все, что известно о Королеве.

Соратники муниципального депутата Алексея Горинова – коллеги Яшина по муниципальному совету, приговоренного к семи годам заключения по статье о “фейках” – изучили приговор суда и выяснили, что донос на Горинова написал – “посредством сети Интернет”, конечно же – магистр финансового инжиниринга НИУ ВШЭ Филипп Лясота, окончивший этот прогрессивный вуз год назад. Лясота якобы посмотрел видео заседания муниципального совета и страшно оскорбился, потому что у него “против фашизма воевало два прадеда”.

“Дискредитацию” российской армии тоже никто не отменял:

В Благовещенске в СИЗО отправили Владислава Никитенко – юриста-скандалиста, который требовал возбудить уголовное дело против Путина и других членов Совета безопасности России из-за войны в Украине. В мае против него возбудили уголовное дело по статье о "дискредитации российской армии" из-за постов в фейсбуке и поместили под домашний арест. Теперь он достал следствие чем-то еще – и оказался в изоляторе.

В Псковской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 61-летнюю учительницу математики Любовь Жильцову за фотографию у школьной доски с плакатом “Нет войне”, которую она опубликовала в ВК на второй день войны. Суд первой инстанции прекратил дело за отсутствием состава преступления, но доблестные полицейские успешно обжаловали это решение.

Муромский городской суд Владимирской области оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей за то, что она оставила записку с текстом “Убийца женщин и детей” на автомобиле с буквой Z.

Полиция в Каменске-Уральском Свердловской области разыскивает злоумышленника, который превратил букву Z, нарисованную на памятнике погибшим в Афганистане и Чечне, в надпись AZOV. Если найдут, это будет не “дискредитация” и даже не “фейки”, а “осквернение символов воинской славы” – до трех лет колонии.

Продолжается давление на независимые медиа: один из учредителей новосибирского издания "Тайга.инфо" Александр Баянов объявил, что вышел из проекта и уехал из России (сайт заблокировали в начале марта за слово “война” в онлайн-трансляции о войне). Несмотря на полное удушение прессы, появляются все новые и новые журналистские проекты – вот неполный гид по ним.

“Медуза” опубликовала результаты закрытого опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Кремля. По его данным, 30% россиян считают, что войну нужно остановить прямо сейчас, а среди молодежи таких большинство. Прогрессивная российская общественность тут же перессорилась, пытаясь выяснить, много это или мало, и, поскольку вопрос этот лишен смысла, вот несколько внятных рассуждений россиян о войне: историка культуры Александра Эткинда, документалиста Андрея Лошака, автора “Масяни” Олега Куваева.

Международное эхо войны

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны последовать примеру Вильнюса и разорвать экономические связи с Россией – главным образом он обращался к Германии, критикуя ее “Realpolitik”, вылившуюся в зависимость от российского газа.

Евросоюз заморозил активы российских олигархов и компаний на 13,8 млрд евро.

YouTube заблокировал канал Тиграна Кеосаяна – телеведущего и мужа главреда RT Маргариты Симоньян.

Датский производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в России и разрывает отношения с Inventive Retail Group, управляющей магазинами бренда в стране. Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush планирует закрыть все оставшиеся в России магазины, потому что поставки наладить так и не удалось.

После начала войны страны Европы 43 раза отказали России в экстрадиции подозреваемых в преступлениях. В Генпрокуратуре связали отказы с “проявлениями русофобии”, которые “достигли запредельного уровня” после начала “спецоперации”.

Суд в Москве оштрафовал Apple, Zoom и владельца сервисов Speedtest и Downdetector за отказ “локализовать” данные россиян, Google получил очередной штраф неудаленное видео на YouTube-канале Навального.

Российское невоенное

Появляется все больше слухов о причинах созыва внеочередного пленарного заседания Госдумы. Уже точно известно, что там будут производиться кадровые перестановки: министр промышленности и торговли Денис Мантуров уйдет в отставку, чтобы стать 11-м вице-премьером. Вице-премьер Юрий Борисов будет отставлен и отправлен руководить “Роскосмосом”, в отставку может уйти и премьер Мишустин – по одному из сценариев, его место может занять Алексей Кудрин, которого для этого нужно будет отставить с поста руководителя Счетной палаты. Сложно.

Суды в Москве и Петербурге назначили по 10 тысяч рублей штрафа соратнице Навального Любови Соболь и адвокату Ивану Павлову – за недобросовестное “иноагентство” (находясь за границей, они не маркируют свои посты в соцсетях).

Юрия Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей по статье о "гей‑пропаганде" среди детей за интервью с автором перфомансов, открытым геем Федором Павловым-Андреевичем – сыном Людмилы Петрушевской и бывшим ведущим телепередачи “До 16 и старше”.

В Чечне геев обвиняют как минимум в терроризме – вот интервью с Исмаилом Исаевым, приговоренным к шести годам за содействие терроризму после похищения из Нижнего Новгорода, где он с братом скрывался под защитой ЛГБТ-организации в ожидании возможности уехать из России.

МВД предлагает сажать за пропаганду наркотиков в интернете, но на какой срок, в ведомстве пока не решили.

Российско-белорусско-украинское

Комитет по правам человека ООН предложил России воздержаться от депортации в Беларусь 24-летней Яны Пинчук – на родине ей грозит до 19 лет лишения свободы за участие в создании оппозиционных телеграм-каналов, которые впоследствии были признаны “экстремистскими”. Это первый случай вмешательства структуры ООН в дела о депортации из России белорусских оппозиционеров – до сих пор ее удавалось приостанавливать с помощью ЕСПЧ, но теперь Россия не выполняет его решения. Яна Пинчук сидит в петербургском СИЗО с ноября 2021 года – ее задержали в петербургской квартире и через день арестовали.

Суд в Беларуси приговорил к семи годам колонии усиленного режима 35-летнего Павла Линкевича за наезд на милиционера в августе 2020 года. Линкевич бежал из страны, но в мае этого года вернулся в родные Барановичи.

Вот путеводитель по “делу Автуховича”, которого обвиняют в терроризме вместе с 11-ю знакомыми, среди которых есть пенсионеры и инвалиды. Обвиняемые называют этот процесс пыточным и объявляют голодовки против жестокого обращения.

Суд в Ивано-Франковске приговорил уроженку России к пяти годам заключения: она "превозносила Ленина и Сталина" и “пропагандировала коммунистический тоталитарный режим” (максимальное наказание по этой статье – до 10 лет).

Вокруг света

Курс евро впервые за 20 лет сравнялся с курсом доллара. С начала следующего года евро вводится в обращении в Хорватии – она станет 20-й страной еврозоны.

В Британии определился список кандидатов на должность премьер-министра – их всего восемь. Первый отсеивающий раунд голосования состоится уже сегодня.

Президент Шри-Ланки улетел на Мальдивы – в смысле бежал из страны на фоне массовых протестов. Руководить страной должен теперь премьер, но проблема в том, что он родной брат президента и пользуется еще меньшей популярностью.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов уволил сразу 26 министров. Пост президента он унаследовал в марте от своего отца.

Шесть ссылок

“По ту сторону Тулы”. Рассказ о писателе Андрее Николеве (он же – филолог-классик Андрей Егунов, 1995–1968) и фрагмент из его единственного сохранившегося романа – к выходу первого комментированного издания в изд-ве “Носорог”.

Рассказ о писателе Андрее Николеве (он же – филолог-классик Андрей Егунов, 1995–1968) и фрагмент из его единственного сохранившегося романа – к выходу первого комментированного издания в изд-ве “Носорог”. Властители. Отрывок из книги английского писателя Бернарда Корнуэлла “Ватерлоо: История битвы, определившей судьбу Европы” (изд-во “КоЛибри”). Или рассказ о русском эмигранте Борисе Скосыреве – человеке многих талантов и обаяния, который в 1930-е годы развеселил всю Европу, став на несколько дней королем Андорры.

Отрывок из книги английского писателя Бернарда Корнуэлла “Ватерлоо: История битвы, определившей судьбу Европы” (изд-во “КоЛибри”). Или рассказ о русском эмигранте Борисе Скосыреве – человеке многих талантов и обаяния, который в 1930-е годы развеселил всю Европу, став на несколько дней королем Андорры. Музыка. Краткий гид по истории академической фортепианной музыки. Или интерактивный гид по поэтике легендарных музыкантов XX века от Леонарда Коэна до Эминема.

Искренне Ваши,

Семь Сорок