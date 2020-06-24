Исторический минимум жалоб

Доброе утро!

Сегодня в Москве и других крупных городах России проходят военные парады в честь 75-летия военного парада 1945 года. Высоких иностранных гостей в Москве будет всего семеро, но полгорода все равно перекроют. А новости такие:

Путин опять телеобратился к россиянам: пообещал еще 10 тысяч на каждого ребенка до 16 лет и “налог на богатых”, чтобы лечить больных детей. И призвал проголосовать за поправки.

В России неуклонно снижается число официально выявленных новых случаев Covid-19 и число смертей. В столице Тывы из-за вспышки эпидемии вновь приостановлена работа общественного транспорта.

В столице Беларуси задержаны 20 человек, стоявших в очереди в магазин, который раньше торговал майками с надписью "Псіхо3%".

Президент США провел предвыборные мероприятия в Аризоне – этот штат, наряду с Техасом и Невадой, лидирует по темпам распространения Covid-19.

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Президентские печеньки

Путин в четвертый раз за последние месяцы обратился к россиянам в телеэфире – теперь чтобы призвать их проголосовать за поправки к Конституции, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года. Чтобы граждане охотнее шли на участки, Путин пообещал:

Ввести “налог на богатых”, то есть взимать с лиц, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год, не 13%, а 15% подоходного налога, но не со всей суммы, а только с той, что превышает 5 млн. Полученные таким образом деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

Снизить налоги для IT-компаний.

Заплатить еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет (новые заявки подавать не надо).

Продлить доплаты медикам, работающим с Covid-19, на июль и август.

Ввести фиксированный налог для зарубежных компаний российских налоговых резидентов и разрешить самозанятость с 16 лет.

Эксперты положительно оценивают предложенные Путиным меры (вот отзывы айтишников, здесь реплики сотрудников благотворительных фондов, которые занимаются лечением людей с редкими заболеваниями). Экономист Евгений Гонтмахер тоже в целом одобряет “капельную помощь”, но ему хотелось бы знать, как будет устроена российская жизнь в дальнейшем.

Это сложный вопрос – проще сказать, как будет устроена жизнь Путина, когда (и если) он перестанет быть президентом России: для этого в Конституцию вносится специальная поправка, гарантирующая ему неприкосновенность и пожизненную должность сенатора. Зачем – объясняется здесь.

“Голосование до дня голосования” начнется уже завтра. Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что в ходе подготовки этого мероприятия был достигнут “исторический минимум жалоб” перед голосованием. Вот история одного из участников этого исторического минимума – разнорабочего детско-юношеского центра “Петергоф”, который предпочел уволиться, чем участвовать в организованном начальством принудительном голосовании. Игрушки, участвовавшие в “наномитинге” против поправок на Марсовом поле в Петербурге, жалоб в ЦИК не подавали, но ими заинтересовался уголовный розыск.

Товарищ Путин, вы большой историк

Российское посольство в Германии разослало историкам из разных университетов емейл с переводом статьи Путина о войне на немецкий и рекомендацией “в будущем использовать ее для подготовки исторических материалов”. Немецкие историки в легком шоке.

В соседних с Россией странах продолжают пребывать в удивлении от заявления Путина о том, что некоторые республики, войдя в состав СССР, получили “огромное количество российских земель”, а потом – уже с ними – состав этого СССР и покинули. Здесь подробно объясняется, как было на самом деле.

И вот история самого Путина: бывший российский банкир Сергей Пугачев, бывший некогда сенатором от Тывы и близким приятелем Путина, выложил на своем сайте фотографии дочерей Путина в подростковом возрасте – ну да, это Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

Додавить заразу

В телеобращении Путин, по сути, объявил об окончании эпидемии коронавируса в России, хотя и оговорился, что “нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу”.

По официальным данным на утро вторника, зараза успешно додавливается: суточный прирост новых случаев Covid-19 опять упал – до 7425. Всего инфицированных в стране – почти 600 тысяч, свыше 356 тысяч из них поправились. Число жертв коронавируса составляло на утро вторника 8359, за день в Москве скончались еще 14 человек.

Жертвой Covid-19 стал верховный лама Тывы Джампел Лодой. В столице Тывы Кызыле стремительно растет число новых случаев, работа городского и пригородного транспорта снова приостановлена на неопределенный срок.

Глава Росстата долго объяснял, как подсчитывают жертв эпидемии в России, но понятнее не стало. Как не учитываются новые случаи, рассказывается здесь.

Беларусь: арестовали очередь

В Минске очередь в магазин сувениров с национальной символикой разогнал ОМОН, задержаны около 20 человек. Ранее владелец магазина объявил о его закрытии из-за давления госинспекций: там продавались майки с надписью "Псіхо3%" (майки конфисковали). Какой у Лукашенко сейчас рейтинг поддержки, доподлинно не знает никто – в Беларуси запрещены соцопросы на эту тему и экзит-поллы тоже. Почему – здесь объясняет политолог Артем Шрайбман.

Адвокатов Виктора Бабарико – арестованного по уголовной статье претендента в кандидаты в президенты и бывшего банкира – уже четыре дня не пускают к нему в СИЗО. Потому что коронавирус. Вот рассказы активистов, уже отсидевших по месяцу и больше в разных белорусских изоляторах – там не сладко. Спортсменам, которые начали возвышать голос в поддержку преследуемых, сказали не высказываться о политике, ибо это недоступно их пониманию. Госдепартамент США призвал власти Беларуси уважать гражданские права.

Уголовщина, международная

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам заключения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева (внутри – любопытный комментарий местного аналитика о том, что освободить Батукаева возможно просили из Чечни).

Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам заключения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева (внутри – любопытный комментарий местного аналитика о том, что освободить Батукаева возможно просили из Чечни). Президент США пригрозил десятилетним сроком всем, кто попытается сносить памятники. Администрация твиттера продолжает скрывать его твиты.

пригрозил десятилетним сроком всем, кто попытается сносить памятники. Администрация твиттера продолжает скрывать его твиты. Суд в Курской области заменил остаток шестилетнего срока гражданина Дании Денниса Кристенсена на штраф в 400 тысяч рублей. Кристенсен – лидер орловской общины Свидетелей Иеговы .

. Cуд в Москве не отпустил основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста, несмотря на его онкологическое заболевание, при котором рекомендованы ежедневные прогулки.

американца Майкла Калви из-под домашнего ареста, несмотря на его онкологическое заболевание, при котором рекомендованы ежедневные прогулки. Константина Котова , осужденного по статье о “повторных нарушениях” на митингах в рамках “московского дела”, отправили на 10 суток в штрафной изолятор (в этом году он должен освободиться).

, осужденного по статье о “повторных нарушениях” на митингах в рамках “московского дела”, отправили на 10 суток в штрафной изолятор (в этом году он должен освободиться). Суд в Москве признал законным отказ Следственного комитета проверить жалобу Дарьи Сосновской , которую полицейские избили на митинге 10 августа 2019 года.

, которую полицейские избили на митинге 10 августа 2019 года. Европейский суд по правам человека назначил компенсации (1) Жанне Немцовой по делу о чести и достоинстве покойного Лужкова, которую якобы опорочил доклад убитого Бориса Немцова “Лужков: итоги”. Жернова юстиции крутятся медленно. (2) учредителям изданий "Каспаров.ру", "Грани.ру" и EJ.ru – их блокировку в России в 2014 году суд посчитал незаконной. (3) сотрудникам “Мемориала”, избитым и задержанным в 2006 году в Ингушетии на акции памяти Анны Политковской.

назначил компенсации (1) Жанне Немцовой по делу о чести и достоинстве покойного Лужкова, которую якобы опорочил доклад убитого Бориса Немцова “Лужков: итоги”. Жернова юстиции крутятся медленно. (2) учредителям изданий "Каспаров.ру", "Грани.ру" и EJ.ru – их блокировку в России в 2014 году суд посчитал незаконной. (3) сотрудникам “Мемориала”, избитым и задержанным в 2006 году в Ингушетии на акции памяти Анны Политковской. Но вообще с правами человека в России все хорошо: уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала в разговоре с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, что "одиночный пикет не может расцениваться как митинг", и Азара не надо было арестовывать.

Хроника пандемии

Общее число случаев инфицирования коронавирусом по всему миру превысило девять миллионов, число жертв пандемии приближается к 480 тысячам. В США рекордные показатели суточного прироста инфицированных фиксируются в Техасе, Аризоне и Неваде – именно в Аризоне президент США проводил во вторник предвыборные мероприятия. В Бразилии, второй стране в мире по числу инфицированных, суд обязал президента носить маску на людях.

В Израиле растет число инфицированных – 459 новых случаев за последние сутки, в отдельных районах вводятся дополнительные ограничения. Точечные карантины вводятся в Германии – из-за вспышки на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия, где заболели свыше 1300 работников. Растет и число инфицированных в Украине – 833 новых случаев за сутки. Covid-19 диагностирован у первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича – он организовал “выставочный турнир” в балканских странах, и вот результат.

Саудовская Аравия в связи с пандемией отменила до конца года хадж для иностранных паломников. Страны северной Европы взаимно открывают границы, но не хотят впускать к себе граждан Швеции. Евросоюз, который планирует открыть внешние границы к 1 июля, не будет впускать граждан России, США и Бразилии (но это пока не принято официально).

Шесть ссылок

Неочевидная русская история. Отрывок из книги Леонида Бляхера “Поход за волей: Забытая война на Амуре” – о походе под командованием Ерофея Хабарова, с которого началось завоевание русского Приамурья. Или фрагмент исследования Сергея Никитина “Как квакеры спасали Россию” (изд-во НЛО) – о помощи британских и американских протестантов голодающим Поволжья в 1921 году.

Отрывок из книги Леонида Бляхера “Поход за волей: Забытая война на Амуре” – о походе под командованием Ерофея Хабарова, с которого началось завоевание русского Приамурья. Или фрагмент исследования Сергея Никитина “Как квакеры спасали Россию” (изд-во НЛО) – о помощи британских и американских протестантов голодающим Поволжья в 1921 году. Разговоры по делу. (1) Беседа с поэтом, издателем, редактором и переводчиком Дмитрием Кузьминым – о российских поэтических поколениях, редакторском искусстве и переводческой практике. (2) Интервью с лингвистом Анастасией Бонч-Осмоловской о “наивной хронологии”, прикрепляющей в нашей речи ярлыки типа “тучные” и “лихие” к разным десятилетиям. (3) Разговор с директором центра "Прожито" ЕУ СПб Мишей Мельниченко о том, зачем собирать, оцифровывать и изучать дневники обыкновенных людей.

(1) Беседа с поэтом, издателем, редактором и переводчиком Дмитрием Кузьминым – о российских поэтических поколениях, редакторском искусстве и переводческой практике. (2) Интервью с лингвистом Анастасией Бонч-Осмоловской о “наивной хронологии”, прикрепляющей в нашей речи ярлыки типа “тучные” и “лихие” к разным десятилетиям. (3) Разговор с директором центра "Прожито" ЕУ СПб Мишей Мельниченко о том, зачем собирать, оцифровывать и изучать дневники обыкновенных людей. Портрет. Статья Джона Бёрджера “Как меняется образ человека на портрете” из антологии “От картины к фотографии. Визуальная культура XIX–XX веков”, которая вышла в Ad Marginem.

Искренне Ваши,

Семь Сорок