Исторический минимум жалоб

Доброе утро!
Сегодня в Москве и других крупных городах России проходят военные парады в честь 75-летия военного парада 1945 года. Высоких иностранных гостей в Москве будет всего семеро, но полгорода все равно перекроют. А новости такие:
- Путин опять телеобратился к россиянам: пообещал еще 10 тысяч на каждого ребенка до 16 лет и “налог на богатых”, чтобы лечить больных детей. И призвал проголосовать за поправки.
- В России неуклонно снижается число официально выявленных новых случаев Covid-19 и число смертей. В столице Тывы из-за вспышки эпидемии вновь приостановлена работа общественного транспорта.
- В столице Беларуси задержаны 20 человек, стоявших в очереди в магазин, который раньше торговал майками с надписью "Псіхо3%".
- Президент США провел предвыборные мероприятия в Аризоне – этот штат, наряду с Техасом и Невадой, лидирует по темпам распространения Covid-19.
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Президентские печеньки
Путин в четвертый раз за последние месяцы обратился к россиянам в телеэфире – теперь чтобы призвать их проголосовать за поправки к Конституции, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года. Чтобы граждане охотнее шли на участки, Путин пообещал:
- Ввести “налог на богатых”, то есть взимать с лиц, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год, не 13%, а 15% подоходного налога, но не со всей суммы, а только с той, что превышает 5 млн. Полученные таким образом деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.
- Снизить налоги для IT-компаний.
- Заплатить еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет (новые заявки подавать не надо).
- Продлить доплаты медикам, работающим с Covid-19, на июль и август.
- Ввести фиксированный налог для зарубежных компаний российских налоговых резидентов и разрешить самозанятость с 16 лет.
Эксперты положительно оценивают предложенные Путиным меры (вот отзывы айтишников, здесь реплики сотрудников благотворительных фондов, которые занимаются лечением людей с редкими заболеваниями). Экономист Евгений Гонтмахер тоже в целом одобряет “капельную помощь”, но ему хотелось бы знать, как будет устроена российская жизнь в дальнейшем.
Это сложный вопрос – проще сказать, как будет устроена жизнь Путина, когда (и если) он перестанет быть президентом России: для этого в Конституцию вносится специальная поправка, гарантирующая ему неприкосновенность и пожизненную должность сенатора. Зачем – объясняется здесь.
“Голосование до дня голосования” начнется уже завтра. Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что в ходе подготовки этого мероприятия был достигнут “исторический минимум жалоб” перед голосованием. Вот история одного из участников этого исторического минимума – разнорабочего детско-юношеского центра “Петергоф”, который предпочел уволиться, чем участвовать в организованном начальством принудительном голосовании. Игрушки, участвовавшие в “наномитинге” против поправок на Марсовом поле в Петербурге, жалоб в ЦИК не подавали, но ими заинтересовался уголовный розыск.
Товарищ Путин, вы большой историк
- Российское посольство в Германии разослало историкам из разных университетов емейл с переводом статьи Путина о войне на немецкий и рекомендацией “в будущем использовать ее для подготовки исторических материалов”. Немецкие историки в легком шоке.
- В соседних с Россией странах продолжают пребывать в удивлении от заявления Путина о том, что некоторые республики, войдя в состав СССР, получили “огромное количество российских земель”, а потом – уже с ними – состав этого СССР и покинули. Здесь подробно объясняется, как было на самом деле.
- И вот история самого Путина: бывший российский банкир Сергей Пугачев, бывший некогда сенатором от Тывы и близким приятелем Путина, выложил на своем сайте фотографии дочерей Путина в подростковом возрасте – ну да, это Мария Воронцова и Катерина Тихонова.
Додавить заразу
В телеобращении Путин, по сути, объявил об окончании эпидемии коронавируса в России, хотя и оговорился, что “нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу”.
По официальным данным на утро вторника, зараза успешно додавливается: суточный прирост новых случаев Covid-19 опять упал – до 7425. Всего инфицированных в стране – почти 600 тысяч, свыше 356 тысяч из них поправились. Число жертв коронавируса составляло на утро вторника 8359, за день в Москве скончались еще 14 человек.
Жертвой Covid-19 стал верховный лама Тывы Джампел Лодой. В столице Тывы Кызыле стремительно растет число новых случаев, работа городского и пригородного транспорта снова приостановлена на неопределенный срок.
Глава Росстата долго объяснял, как подсчитывают жертв эпидемии в России, но понятнее не стало. Как не учитываются новые случаи, рассказывается здесь.
Беларусь: арестовали очередь
В Минске очередь в магазин сувениров с национальной символикой разогнал ОМОН, задержаны около 20 человек. Ранее владелец магазина объявил о его закрытии из-за давления госинспекций: там продавались майки с надписью "Псіхо3%" (майки конфисковали). Какой у Лукашенко сейчас рейтинг поддержки, доподлинно не знает никто – в Беларуси запрещены соцопросы на эту тему и экзит-поллы тоже. Почему – здесь объясняет политолог Артем Шрайбман.
Адвокатов Виктора Бабарико – арестованного по уголовной статье претендента в кандидаты в президенты и бывшего банкира – уже четыре дня не пускают к нему в СИЗО. Потому что коронавирус. Вот рассказы активистов, уже отсидевших по месяцу и больше в разных белорусских изоляторах – там не сладко. Спортсменам, которые начали возвышать голос в поддержку преследуемых, сказали не высказываться о политике, ибо это недоступно их пониманию. Госдепартамент США призвал власти Беларуси уважать гражданские права.
Уголовщина, международная
- Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам заключения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева (внутри – любопытный комментарий местного аналитика о том, что освободить Батукаева возможно просили из Чечни).
- Президент США пригрозил десятилетним сроком всем, кто попытается сносить памятники. Администрация твиттера продолжает скрывать его твиты.
- Суд в Курской области заменил остаток шестилетнего срока гражданина Дании Денниса Кристенсена на штраф в 400 тысяч рублей. Кристенсен – лидер орловской общины Свидетелей Иеговы.
- Cуд в Москве не отпустил основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста, несмотря на его онкологическое заболевание, при котором рекомендованы ежедневные прогулки.
- Константина Котова, осужденного по статье о “повторных нарушениях” на митингах в рамках “московского дела”, отправили на 10 суток в штрафной изолятор (в этом году он должен освободиться).
- Суд в Москве признал законным отказ Следственного комитета проверить жалобу Дарьи Сосновской, которую полицейские избили на митинге 10 августа 2019 года.
- Европейский суд по правам человека назначил компенсации (1) Жанне Немцовой по делу о чести и достоинстве покойного Лужкова, которую якобы опорочил доклад убитого Бориса Немцова “Лужков: итоги”. Жернова юстиции крутятся медленно. (2) учредителям изданий "Каспаров.ру", "Грани.ру" и EJ.ru – их блокировку в России в 2014 году суд посчитал незаконной. (3) сотрудникам “Мемориала”, избитым и задержанным в 2006 году в Ингушетии на акции памяти Анны Политковской.
- Но вообще с правами человека в России все хорошо: уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала в разговоре с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, что "одиночный пикет не может расцениваться как митинг", и Азара не надо было арестовывать.
Хроника пандемии
Общее число случаев инфицирования коронавирусом по всему миру превысило девять миллионов, число жертв пандемии приближается к 480 тысячам. В США рекордные показатели суточного прироста инфицированных фиксируются в Техасе, Аризоне и Неваде – именно в Аризоне президент США проводил во вторник предвыборные мероприятия. В Бразилии, второй стране в мире по числу инфицированных, суд обязал президента носить маску на людях.
В Израиле растет число инфицированных – 459 новых случаев за последние сутки, в отдельных районах вводятся дополнительные ограничения. Точечные карантины вводятся в Германии – из-за вспышки на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия, где заболели свыше 1300 работников. Растет и число инфицированных в Украине – 833 новых случаев за сутки. Covid-19 диагностирован у первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича – он организовал “выставочный турнир” в балканских странах, и вот результат.
Саудовская Аравия в связи с пандемией отменила до конца года хадж для иностранных паломников. Страны северной Европы взаимно открывают границы, но не хотят впускать к себе граждан Швеции. Евросоюз, который планирует открыть внешние границы к 1 июля, не будет впускать граждан России, США и Бразилии (но это пока не принято официально).
Шесть ссылок
- Неочевидная русская история. Отрывок из книги Леонида Бляхера “Поход за волей: Забытая война на Амуре” – о походе под командованием Ерофея Хабарова, с которого началось завоевание русского Приамурья. Или фрагмент исследования Сергея Никитина “Как квакеры спасали Россию” (изд-во НЛО) – о помощи британских и американских протестантов голодающим Поволжья в 1921 году.
- Разговоры по делу. (1) Беседа с поэтом, издателем, редактором и переводчиком Дмитрием Кузьминым – о российских поэтических поколениях, редакторском искусстве и переводческой практике. (2) Интервью с лингвистом Анастасией Бонч-Осмоловской о “наивной хронологии”, прикрепляющей в нашей речи ярлыки типа “тучные” и “лихие” к разным десятилетиям. (3) Разговор с директором центра "Прожито" ЕУ СПб Мишей Мельниченко о том, зачем собирать, оцифровывать и изучать дневники обыкновенных людей.
- Портрет. Статья Джона Бёрджера “Как меняется образ человека на портрете” из антологии “От картины к фотографии. Визуальная культура XIX–XX веков”, которая вышла в Ad Marginem.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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