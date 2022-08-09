Как демонтировать мир во всем мире

Доброе утро!

Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекции по Договору о сокращении ядерных вооружений. Москва утверждает, что такие действия предусмотрены договором в исключительных случаях, но в целом все это вызывает тревогу. Прочие новости тоже оптимизма не вселяют:

Пентагон оценил потери России в Украине в 70–80 тысяч убитыми и ранеными.

В Мелитополе подписано распоряжение о проведении "референдума" о присоединении Запорожской области Украины к России.

Британские эксперты нашли в оружии, которое Россия применяла в Украине, 450 видов иностранных деталей, часть из которых была явно закуплена в обход санкций.

Украина утверждает, что для отчета Amnesty International о ВСУ использовались показания людей из “фильтрационных лагерей” на оккупированных территориях.

Мосгорсуд закрыл заседание по делу Ильи Яшина, чтобы не давать ему "площадку для популяризации своих антивоенных идей".

В России перестали менять лифты и начали разбирать самолеты на запчасти.

Военные сводки

В ночь на понедельник российская армия обстреляла Николаев, Днепропетровскую и Харьковскую области (тут подробнее); утром при обстреле Харькова погиб один человек. На Донбассе особых перемен нет: по оценке “Медузы”, если россияне сохранят нынешние темпы продвижения, то на полный захват Донецкой и Луганской областей у них уйдет несколько лет. Жизнь в прифронтовых городах от этого легче не становится: вот репортаж из Славянска и окрестностей, вот кадры из Торецка и Краматорска.

Украинская армия в ночь на понедельник нанесла удар ракетами HIMARS по позициям российской армии в Мелитополе (по словам украинского мэра города, уничтожено “значительное количество техники”, убиты более ста военнослужащих) и вновь обстреляла Антоновский мост в Херсоне, в результате чего сгорела российская строительная техника. В ночь на вторник в Мелитополе снова слышались взрывы.

Пентагон оценил потери России убитыми и ранеными в 70–80 тысяч человек. Россия собственные данные не публикует; “Би-би-си” удалось установить по открытыми источникам имена 5420 убитых, среди них – еще два матроса крейсера “Москва”, гибель которых российские власти признали официально.

Для восполнения нехватки личного состава на фронтах в 20 регионах России сформировано, по данным “Коммерсанта”, более 40 добровольческих полков; ЧВК Вагнера продолжает вербовку в колониях, а Никита Михалков прославляет в своем “Бесогоне” уже убитого заключенного, отбывавшего срок за издевательства над другими заключенными.

Глава офиса президента Украины сообщил о прибытии в Украину из Германии трех зенитных самоходных установок "Гепард", а посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что турецкая компания Baykar зарегистрировалась в Украине и приобрела землю для строительства завода по производству беспилотников Bayraktar (соглашение об этом было подписано незадолго до начала войны). США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на общую сумму в миллиард долларов: Киев, в частности, получит боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийских орудий и минометов, противотанковые системы Javelin и AT4, бронированные "скорые", взрывчатку C-4, боеприпасы и оборудование для подрыва, медицинские принадлежности.

Эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований изучили оружие, которое Россия применяла в Украине и нашли в нем 450 видов иностранных деталей, как минимум часть из которых попала в Россию в обход западных санкций – здесь подробнее.

На оккупированных территориях

Евгений Балицкий – так называемый глава Запорожской областной администрации, которого назначили российские войска – подписал "распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией". Это произошло в Мелитополе в рамках форума, организованного оккупационными властями. Дату проведения "референдума" на мероприятии не огласили. Вот видео с этого мероприятия. Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров утверждает, что публика в зале – это специально свезенная массовка. Здесь украинский глава Запорожской области Александр Старух объясняет, почему обсуждать этот “референдум” не имеет никакого смысла.

Назначенный Россией “вице-мэр” Новой Каховки Виталий Ефименко (в довоенной жизни он был украинским бизнесменом) задержан российской полицией по подозрению в бандитизме – у него якобы изъяты оружие и “десятки миллионов рублей”. В минувшую субботу другой назначенный Россией замглавы Новой Каховки Виталий Гура был убит. Днем ранее появились новости об отравлении главы пророссийской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. По мнению депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, ФСБ таким образом избавляется от местных руководителей, которые были нужны оккупантам на время переходного периода, и заменяет их на своих людей.

Глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин подтвердил, что его “республика” проведет “трибунал” над украинскими военнопленными в Мариуполе: сейчас, мол, готовятся помещения и “доказательная база”.

Вице-мэр Бучи Киевской области Михайлина Скорик-Шкаровска уточнила данные по погибшим жителям города – их оказалось 458 человек.

В Украине

Суд в Чернигове приговорил российского танкиста Михаила Куликова к 10 годам колонии по делу об обстреле из танка жилого дома. Он полностью признал вину.

Служба безопасности Украины заявила о задержании двух членов диверсионно-разведывательной группы ГРУ России. Они будто бы планировали убить министра обороны Алексея Резникова, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и украинского активиста Сергея Коротких по кличке Малюта.

Государственное бюро расследований Украины подозревает Михаила Ежеля, занимавшего пост министра обороны страны в 2010–12 годах, в госизмене в связи с заключением “харьковских соглашений” о размещении российского флота в Крыму, якобы создавшим условия для российской аннексии полуострова в 2014 году. Ежель не позднее 2017 года получил статус беженца в Беларуси.

Американская телекомпания CBS удалила свой вышедший 4 августа документальный фильм “Вооружая Украину”. Там – без контекста – утверждается, что треть поставляемой в Украину военной помощи не попадает на фронт, а одним из спикеров фильма выступает сотрудница Amnesty International Донателла Ровера, автор доклада о том, что украинская армия использует для боевых действий гражданские объекты. Фильм обещают довести до ума и выпустить заново.

Что касается самого доклада Amnesty, то украинский Центр стратегических коммуникаций утверждает, что при его составлении использовались показания людей из “фильтрационных лагерей” на оккупированных территориях, а это недопустимо, так как люди находились под российским давлением.

Из порта Южный под Одессой впервые с начала войны вышел сухогруз, который следует в Италию. Он объединился в караван с балкером, вышедшим из порта Черноморск в Нидерланды. На борту обоих судов 60 тысяч тонн продовольствия. В то же время покупатель в Ливане отказался от украинской кукурузы, доставленной судном "Разони" (первым вышедшим из Одессы), сославшись на пятимесячную задержку с доставкой. Поставщик ищет другого покупателя.

США предоставят правительству Украины дополнительные $4,5 миллиарда долларов финансовой поддержки для покрытия расходов бюджета.

Российский сенатор Клишас предложил подготовить “правовую основу” для конфискации украинского имущества. Петиция на сайте президента Украины с предложением на 50 лет запретить въезд в страну всем россиянам набрала 25 тысяч подписей. Это значит, что Зеленский обязан будет рассмотреть это предложение.

Русская жизнь

В порядке борьбы с антивоенщиной:

Мосгорсуд закрыл заседание по делу Ильи Яшина, чтобы не давать ему "площадку для популяризации своих антивоенных идей". Плакат “Нет войне”, который держал Яшин, пресс-служба суда зафотошопила, а решение об аресте политика, апелляцию на которое рассматривал суд, оставлено в силе.

Бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой суд назначил еще один штраф (40 тысяч рублей) за “дискредитацию” российской армии посредством постов в соцсетях.

Жительница Сочи оштрафована на 30 тысяч рублей за плакат “Za смерть, Za нищету, Za правящее ворье. Ради чего они умирают”, который она разместила на поручнях кольцевой дороги (тоже “дискредитация”).

Против уехавшего из России журналиста Сергея Резника завели новое уголовное дело – о вымогательстве. Ранее он стал обвиняемым по уголовному делу о “фейках” про российскую армию.

Московского музыканта Григория Мумрикова отпустили из СИЗО под домашний арест – его обвиняют по статье “Хулиганство” за участие в подготовке несостоявшейся антивоенной акции, а он это участие отрицает.

Генпрокурор России Игорь Краснов сказал в интервью “Коммерсанту”, что с начала войны в России заблокировали 138 тысяч сайтов. “Роскомсвобода” насчитала только 5300.

Из невоенных преследований:

Калининградскому активисту Вадиму Хайруллину назначили год колонии по “дадинской” статье о неоднократном нарушении правил митингов из-за акций в поддержку Навального (прокуратура просила два года условно).

В том же Калининграде ЛГБТ-активист Леонид Георгиевский получил предупреждение от полиции за пропаганду "нетрадиционных отношений" в соцсети –он упоминал в фейсбуке о планируемом трансгендерном переходе. Но дело там не в “пропаганде”: Георгиевский освещает суды над активистами и вообще не молчит.

В России перестали менять лифты и начали разбирать на запчасти самолеты. Путин разрешил находящимся под санкциями российским банкам заморозить некоторые операции в валюте тех стран, которые ввели эти санкции. Зачем он ранее запретил сделки с принадлежащими инвесторам из "недружественных" стран акциями и долями российских "стратегических" предприятий, доходчиво объясняется здесь.

Международное эхо войны

Бывший президент России Дмитрий Медведев дал интервью ТАСС по поводу очередной годовщины войны с Грузией. В нем он назвал Грузию и Украину “звеньями одной цепи”, которую придумали “англосаксы”, чтобы уничтожить Россию. Михаила Саакашвили, возглавлявшего Грузию во время этой войны, Медведев назвал “безумным фриком, дурилкой картонной, кровавым придурком, убогим вожаком, опереточным диктатором”, а нынешнего президента Украины – “небритым парнем в зеленой футболке из Киева” (звучит почти уважительно!).

На этом фоне в Хельсинки демонтировали памятник “Мир во всем мире”, подаренный СССР в 1989 году, а в Нарве решили перенести танк Т-34, некогда символизировавший победу в Великой Отечественной войне (о предшествовавшей этому дискуссии читайте тут).

Вот интересный разговор о состоянии шведской армии и опасениях Стокгольма в связи с возможной российской агрессией.

США постановили изъять самолет Airbus A319, принадлежащий российскому миллиардеру и депутату Госдумы Андрею Скочу.

“Газпром” восстановил поставки газа в Латвию, прекращенные в конце июля из-за “нарушений условий отбора”. Как страны Запада собираются создать картель, чтобы ограничить цены на российскую нефть и почему это, скорее всего, не получится, читайте здесь.

Немецкие социал-демократы не нашли оснований для исключения из партии бывшего канцлера ФРГ и большого друга Путина Герхарда Шредера, а Болгария внезапно решила выдать России бизнесмена Алексея Альчина, заочно арестованного в России по делу об уклонении от уплаты налогов, которое сам он называет сфабрикованным. Его экстрадиции в Россию потребовали только тогда, когда он стал активно участвовать в акциях против войны в Украине.

Вокруг света

Исполняется два года массовым протестам в Беларуси. Вот рассказ о том, как прошли эти два года для Сергея Тихановского, с задержания и недопущения которого на выборы начался креативный белорусский протест. Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы, а в стране не прекращаются репрессии: задержан бывший главред газеты "Борисовские новости" Анатолий Букас (распространение “экстремистских материалов”), пресс-секретаря телекоммуникационной компании А1 Николая Бределева обвиняют в финансировании “экстремистского формирования”. Война только прибавила “правонарушителей”: по данным правозащитного центра “Весна”, за антивоенные акции задержаны более тысячи белорусов.

Китай объявил о новых военных учениях возле Тайваня.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в своей личной соцсети, что для народа Америки настали “темные времена”, потому что его “прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, находится в осаде, подвергается рейду и оккупирован большой группой агентов ФБР”. Что они там делают, Трамп не объяснил, но в апреле сообщалось, что Минюст США начал расследование по факту вывоза Трампом из Белого дома официальных президентских документов.

Шесть ссылок

Литературоведы. Знаток русских символистов Александр Лавров вспоминает о своей жизни и научной биографии. Филолог Александр Соболев, обратившийся в романиста и прославившийся книгой “Грифоны охраняют лиру”, рассказывает о своем новом романе “Тень за правым плечом”, вышедшем в Издательстве Ивана Лимбаха.

Знаток русских символистов Александр Лавров вспоминает о своей жизни и научной биографии. Филолог Александр Соболев, обратившийся в романиста и прославившийся книгой “Грифоны охраняют лиру”, рассказывает о своем новом романе “Тень за правым плечом”, вышедшем в Издательстве Ивана Лимбаха. Женское письмо. Рассказ о жизни и творчестве Оливии Лэнг – одной из самых популярных современных британских писательниц. Или беседа с историком Вероникой Зусевой-Озкан об образе женщины и женском начале в русской философии и литературе Серебряного века.

Рассказ о жизни и творчестве Оливии Лэнг – одной из самых популярных современных британских писательниц. Или беседа с историком Вероникой Зусевой-Озкан об образе женщины и женском начале в русской философии и литературе Серебряного века. Семья. Отрывок из книги Виктора Вилисова “Постлюбовь. Будущее человеческих интимностей” (изд-во “АСТ”) – о том, что традиционная семья сегодня мало кому нужна. Или фрагмент из книги Дарси Локман “Право на гнев” (изд-во “Нужна помощь”) – о том, почему и в XXI веке домашние обязанности все еще взвалены на женщину.

Искренне Ваши,

Семь Сорок