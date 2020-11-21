Не только Воронеж, но и Пермь

Доброе утро!

На сегодня в Беларуси запланированы традиционные женские акции протеста, но удастся ли их провести – большой вопрос. Пока всё так:

В Минске тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко, который умер после избиения “тихарями”. Страны Балтии ввели новые санкции против белорусских чиновников.

В России – новый рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом. В Петербурге убит мужчина, попросивший соседей по маршрутке надеть маски.

Российские миротворцы завершили размещение в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные вошли в Агдам. В Ереване продолжаются протесты.

“Будет очень интересно”

В Минске тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко, умершим после избиения непонятными людьми в штатском – видимо, силовиками. Телеграм-канал Nexta опубликовал несколько записей телефонных разговоров между людьми, которые, по версии канала, входят в ближайшее окружение Лукашенко. Канал считает их причастными к нападению на Бондаренко и операциям по "зачистке" минских дворов от бело-красно-белой протестной символики. Лукашенко в ответ пообещал, что на следующей неделе подробности убийства Бондаренко будут раскрыты: “Поверьте, будет очень интересно”, – сказал он.

Уголовное дело по факту гибели Бондаренко до сих пор не возбуждено. Зато обвинение по уголовной статье об организации беспорядков предъявлено корреспондентке телеканала “Белсат” Екатерине Андреевой – она вела стрим о противостоянии между силовиками и защитниками народного мемориала Бондаренко. Андреева арестована на два месяца, вот разговор с ее мужем.

МВД Беларуси отчиталось о задержании администратора пяти “деструктивных” телеграм-каналов – один из этих “деструктивных” уже заявил, что задержанная никакого отношения к нему не имеет. На "Беларуськалии" "за прогулы" уволили 49 протестующих сотрудников. По данным правозащитного центра “Весна”, с начала ноября свыше 1300 участников протестов получили административный арест, больше 500 человек оштрафованы на общую сумму в 100 тысяч долларов. Светлана Алексиевич сказала в интервью германскому журналу Spiegel, что имена новых членов Координационного совета оппозиции теперь не разглашают, чтобы уберечь их от арестов и уголовного преследования. Светлана Тихановская решила добиваться признания белорусского ОМОНа террористической организацией.

Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против еще 26 белорусских чиновников, Украина поддержала антилукашенсковские санкции ЕС. Европейский банк реконструкции и развития приостановил финансирование госсектора Беларуси. Член Координационного совета Максим Богрецов ожидает коллапса белорусской экономики в декабре.

Хроники пандемии

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова побил рекорд и составил 24 318. В Москве выявлено 6902 новых случая, в Петербурге – 2394. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 40 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 35 311 человек (+461 за сутки). За день в Москве скончались еще 74 человека.

От последствий Covid-19 умер еще один митрополит РПЦ, пятый по счету. Демограф Алексей Ракша считает, что нынешний ноябрь будет худшим в смысле смертности месяцем в России с 1947 года. В Башкирии – регионе с самой сомнительной ковидной статистикой – журналисты, оштрафованные по закону о “коронавирусных фейках”, пытаются опротестовать штрафы, вынесенные им за публикацию о кладбищах, достоверность которой была подтверждена в мэрии Уфы.

Мэр Москвы утверждает, что действующие в городе ограничения дают результат (просто это еще не так заметно); в мэрии обещают проверки ресторанов на предмет их работы в новогоднюю ночь. Роспотребнадзор приостанавливает работу частных клиник, делающих тесты на Covid-19 – якобы за непредоставление информации. В Москве закрыли одну из клиник сети “Чайка”, то же самое происходит в Псковской области.

По оценке “Сбера”, риск заразиться Covid-19 выше всего в Перми и Воронеже, но есть регионы с другими рисками: в Петербурге убит мужчина, попросивший соседей по маршрутке надеть маски, в Якутии шесть человек скончались после распития антисептика для обработки рук, еще трое – в крайне тяжелом состоянии.

Компания Pfizer подала заявку на регистрацию своей вакцины в США. Вот хорошее интервью с главой Минздрава Украины – он, в частности, объясняет порядок вакцинации граждан в рамках глобальной инициативы COVAX и говорит о возможном ужесточении ограничений в стране.

По данным ВОЗ, за последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии. Вторая волна окончательно накрыла Швецию, в некоторых округах Калифорнии вводится комендантский час. От последствий Covid-19 умер предстоятель Сербской православной церкви. Зато Турция разрешила туристам не соблюдать комендантский час и свободно передвигаться по стране – общепит в отелях и аэропортах будет работать без ограничений.

Российские будни

В Приморье введен режим ЧС – после грандиозного ледяного ливня жители региона сидят без света, воды и тепла. Путин в порядке оптимизации госуправления упразднил Роспечать и Россвязь. Главой единого мусорного оператора вновь назначен Денис Буцаев, уволенный с этой должности год назад. В детском игровом центре в чеченском городе Курчалое изображения героев Marvel заменили, как и просил ранее Кадыров, на “настоящих героев” – ими оказались отец Кадырова и герои Кавказской войны XVIII–XIX века, отличившиеся в боях с Российской империей.

В порядке подведения итогов – обзор бурной законодательной деятельности Госдумы на уходящей неделе, которая может сильно изменить дальнейшую жизнь россиян.

Все прочее – сплошная уголовщина:

По неподтвержденным данным телеграм-канала Baza, преступление красноярских школьников, арестованных летом по обвинению в создании террористического сообщества, состоит в том, что они планировали взорвать виртуальное здание ФСБ в игре Minecraft.

Сенатор Керимов выиграл в суде иск к “Ведомостям” и другим российским медиа, которые теперь обязаны будут удалить расследование 2017 года о том, как он заработал свои миллиарды.

Тюменский блогер Кунгуров заочно арестован в Москве по делу о призывах к террористической деятельности (сам он за границей и теперь уже не вернется).

Прокурор просит 20 лет колонии для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Шестун поддержал протесты жителей против строительства мусорного полигона, после чего лишился должности и был арестован по обвинению в мошенничестве и взяточничестве.

Троих свидетелей по делу актера Михаила Ефремова об автокатастрофе со смертельным исходом подозревают в даче ложных показаний, возбуждены уголовные дела.

Уголовное дело против экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, по слухам, закроют за истечением срока давности.

Россиянина, обслуживавшего радиоэлектронные системы на судах Северного флота, приговорили к 13 годам колонии за попытку передать секретные сведения ЦРУ. (Подробности истории об американце, признавшемся в сотрудничестве с ГРУ, читайте здесь).

Вокруг Нагорного Карабаха

По данным главы Минобороны РФ, российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные спустя 27 лет вернулись в Агдам; президент Алиев обещает восстановить город и обеспечить возвращение беженцев. До 1993 года в городе жили (и производили портвейн “Агдам”) свыше 20 тысяч человек, в основном азербайджанцы, в последнее время население не превышало нескольких сот человек.

В Ереване в пятницу состоялась самая массовая акция с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, полиция массово задерживала участников. Президент Армении назначил новых глав Минобороны, МЧС и Минтруда после отставки прежних. Вот короткое интервью с главным оппонентом Пашиняна, бывшим главой Службы национальной безопасности Армении Артуром Ванецяном – он выпускник академии ФСБ и большой друг Нарышкина. В данный момент Ванецян обвиняется в организации убийства Пашиняна и находится под подпиской о невыезде. Его главная политическая цель – отставка Пашиняна с поста премьера Армении.

Все остальное

Сегодня проходит второй тур парламентских выборов в Грузии. Оппозиция, не признавшая итогов голосования в первом туре, отказалась участвовать во втором.

Избранный президент Молдовы Майя Санду высказалась за полный вывод российских войск с территории Молдовы при окончательном решении приднестровского вопроса.

Американский штат Джорджия после пересчета голосов окончательно утвердил победу Джо Байдена. Шансов на изменение итогов выборов у президента Трампа практически не осталось, однако он не только не признал поражения и отказался координировать передачу власти с командой избранного президента, но и не приостановил приведение в исполнение смертных казней (что традиционно делает уходящий президент). Тем не менее, время его президентства подходит к концу: вот разговоры с экспертами о будущей внешней политике Джо Байдена, а вот обзор опубликованных на уходящей неделе мемуаров предыдущего президента-демократа, Барака Обамы.

Ссылки для чтения

Советское. Украинский историк Эдуард Андрющенко представляет найденный им в архивах украинского КГБ отчет об обыске, проведенном в 1968 году в подпольной синагоге в Николаеве (с фотографиями, которые сделали тогда чекисты). Или рассказ историка Дмитрия Козлова о протестных акциях, которые время от времени все же случались в СССР.

Украинский историк Эдуард Андрющенко представляет найденный им в архивах украинского КГБ отчет об обыске, проведенном в 1968 году в подпольной синагоге в Николаеве (с фотографиями, которые сделали тогда чекисты). Или рассказ историка Дмитрия Козлова о протестных акциях, которые время от времени все же случались в СССР. Российские окраины. Дальний Восток при царе, большевиках и сегодня – беседа Ирины Прохоровой с автором книги о Дальневосточной республике Иваном Саблиным. Или разговор с немецким историком Мальте Рольфом, автором монографии “Польские земли под властью Петербурга: От Венского конгресса до Первой мировой” (изд-во НЛО).

Дальний Восток при царе, большевиках и сегодня – беседа Ирины Прохоровой с автором книги о Дальневосточной республике Иваном Саблиным. Или разговор с немецким историком Мальте Рольфом, автором монографии “Польские земли под властью Петербурга: От Венского конгресса до Первой мировой” (изд-во НЛО). Поэзия. Лингвист Иван Неткачев разбирается, как поэтическая речь соотносится с повседневной и что такое язык поэзии. Или рассуждения Анны Глазовой об актуальной поэзии: что именно позволяет ей быть “новой” и на фоне какого старого она таковой представляется?

Лингвист Иван Неткачев разбирается, как поэтическая речь соотносится с повседневной и что такое язык поэзии. Или рассуждения Анны Глазовой об актуальной поэзии: что именно позволяет ей быть “новой” и на фоне какого старого она таковой представляется? Поэт и царь, творец и публика. Беседа с литературоведом Глебом Моревым к выходу его книжки “Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский” (изд-во НЛО). Или подробная история скандалов, которые создавал своими фильмами Луис Бунюэль – к 90-летию “Золотого века”.

Беседа с литературоведом Глебом Моревым к выходу его книжки “Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский” (изд-во НЛО). Или подробная история скандалов, которые создавал своими фильмами Луис Бунюэль – к 90-летию “Золотого века”. Московский концептуализм. Рецензия Валентина Дьяконова о “Закрытой рыбной выставке. Реконструкция” (до 22 ноября, москвичи еще могут успеть), в которой все объясняется. И разговор Нади Плунгян с участниками этой выставки.

Рецензия Валентина Дьяконова о “Закрытой рыбной выставке. Реконструкция” (до 22 ноября, москвичи еще могут успеть), в которой все объясняется. И разговор Нади Плунгян с участниками этой выставки. Дворцы и жилища. Семь знаменитых архитектурных проектов из стекла, создающих для людей образ рая. Или отрывок из книжки биолога Каролины Роб “Не один дома: Естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о тараканах.

Семь знаменитых архитектурных проектов из стекла, создающих для людей образ рая. Или отрывок из книжки биолога Каролины Роб “Не один дома: Естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о тараканах. Практики послушания. Фрагмент из четвертого, неоконченного тома “Истории сексуальности” Мишеля Фуко, который наконец-то выходит в Ad Marginem: об экстремальных практиках послушания в христианском монашестве. Или рассказ социолога Дмитрия Жихаревича об исторической изменчивости представлений о труде и отдыхе, изобретении выходных и о том, как капитализм научил нас отдыхать, чтобы заставить работать.

Фрагмент из четвертого, неоконченного тома “Истории сексуальности” Мишеля Фуко, который наконец-то выходит в Ad Marginem: об экстремальных практиках послушания в христианском монашестве. Или рассказ социолога Дмитрия Жихаревича об исторической изменчивости представлений о труде и отдыхе, изобретении выходных и о том, как капитализм научил нас отдыхать, чтобы заставить работать. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок