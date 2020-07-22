Не готовы к просмотру драм

Доброе утро!
Есть, есть хорошие новости: шамана Габышева, ходившего на Москву изгонять Путина, отпустили из психушки в Якутске. И на этом хорошие новости заканчиваются:
- Историка Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии по делу о сексуальном насилии над приемной дочерью.
- Митингующие в Хабаровске потребовали отставки Путина.
- ЦИК Беларуси сократил число наблюдателей на избирательных участках в связи с пандемией.
- Число заболевших Covid-19 во всем мире превысило 15 миллионов.
Радоваться нечему, но все рады
Суд в Петрозаводске приговорил главу карельского “Мемориала”, историка и краеведа Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии. Дмитриева признали виновным по статье 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста), но оправдали по обвинениям в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Прокуратура просила для него 15 лет колонии. С учетом времени, проведенного под стражей, Дмитриев должен выйти на свободу 12 ноября этого года. Петербургский адвокат Михаил Уткин в интервью “Би-би-си” назвал снижение срока по этой статье до 3,5 лет “беспрецедентным”.
Вот репортаж от здания суда с репликами людей, съехавшихся в Петрозаводск на оглашение приговора (суд проходил в закрытом режиме, все ждали на улице), а вот реакции российских деятелей культуры на обвинительный, хотя и сравнительно мягкий приговор (всем стыдно).
“Путина под суд!”
Михаил Дегтярев, назначенный Путиным врио губернатора Хабаровского края, в среду утром пошел на работу пешком, одновременно транслируя эту прогулку в инстаграме. На требование хабаровчан уехать домой он ответил, что не уйдет, и пожелал своему товарищу по партии Сергею Фургалу скорейшего оправдания и освобождения. Глава ЛДПР Жириновский сказал зачем-то, что Фургал и так намеревался прилететь в Москву, чтобы подать заявление об отставке по собственному желанию.
Вечером в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала. Митингующие, среди прочего, скандировали: “Путина под суд!”.
Госдума завершила весеннюю сессию
Депутаты работали, как стахановцы:
- Выслушали отчет премьера Мишустина о работе правительства (среди прочего он пообещал россиянам кэшбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей за поездки по России – но для этого надо покупать тур и оплачивать его картой “Мир”).
- Окончательно признали отчуждение территории России и призывы к оному экстремизмом.
- Приняли в третьем чтении закон о патриотическом воспитании в школе: будет создаваться план воспитательной работы, будут писаться отчеты о "формировании у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде".
- Запретили кальяны в ресторанах, признали криптовалюту платежным средством, но расплачиваться ею запретили.
Закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах был принят накануне, но ЦИК России – в духе новой традиции, установленной “всенародным одобрением поправок”, – зачем-то устроил голосование в соцсетях о том, удобна ли эта растянутая процедура избирателям. Когда больше 90% ответили “нет”, ЦИК удалил свой опрос.
Разная уголовщина
- “Повар Путина” Евгений Пригожин перевел миллион рублей Фонду борьбы с коррупцией, о закрытии которого на днях объявил Алексей Навальный. ФБК отослал деньги обратно. Навальному предъявили обвинение по делу о клевете на ветерана, засветившегося в рекламном ролике о голосовании по поправкам к Конституции.
- Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Теперь продление им ареста снова рассмотрит Басманный суд. Все четверо обвиняемых останутся в СИЗО. На заседании Мосгорсуда один из них, Игорь Ляховец, попросил прокуратуру возобновить уголовное преследование Голунова: он считает, что дело против журналиста было прекращено незаконно и необоснованно.
- В Грузии задержали россиянина Кочеткова – предполагаемого соучастника убийства подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
- Живущие в Чечне родственники блогера МамиханаУмарова в видеообращении взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии. Назвали убитого собакой.
- Американская стрельба: в штате Нью-Джерси белый пожилой адвокат-антифеминист хотел убить федерального прокурора – женщину латиноамериканского происхождения, но вместо этого убил ее 20-летнего сына, ранил мужа и застрелился сам; в Чикаго из проезжающей мимо машины кто-то обстрелял собравшихся на похороны людей – они тоже ответили стрельбой, 14 человек ранены.
Тем временем эпидемия
По официальным данным на утро среды, в России выявлено 5862 новых случаев Covid-19 (на 20 больше, чем днем ранее). За сутки умерли 165 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро среды 12 745, за день в Москве скончались еще 14 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – 789 тысяч.
Одним из лидеров по суточному приросту заболевших является Свердловская область: врачи говорят, что ситуация еще сложнее, чем в официальной статистике, потому что тестирование с началом “всенародного голосования” было резко ограничено, в маленьких городах и поселках медработникам до сих пор не хватает средств защиты, при этом в регионе проходят крестные ходы и уличные дискотеки. Но это как бы ничего – в Москве же разрешили провести выпускной в Парке Горького.
В Башкирии, по данным регионального Роспотребнадзора, во вторую неделю июля отмечен шестикратный рост заболеваемости "внебольничной пневмонией".
Росздравнадзор вернул в эксплуатацию аппараты ИВЛ "Авента-М", из-за возгораний которых в начале мая погибли семь человек.
Российские кинотеатры, открывшиеся после ограничений из-за коронавируса, начнут работу с показа "светлых и простых фильмов", – сказала министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, зрители сейчас не готовы к просмотру драм. Ну да, не готовы – почитайте разговор о драмах, которые не смотрит, а переживает российский малый бизнес.
Число заболевших Covid-19 по всему миру превысило 15 миллионов. Умерли с начала эпидемии более 620 тысяч человек. ВОЗ считает, что первая вакцина от Covid-19 будет готова к применению не раньше 2021 года (речь идет об обычных людях, а не о российских чиновниках высшего ранга).
В Европе вводятся точечные ограничения, ужесточаются меры предосторожности в Гонконге, штате Кашмир в Индии. Руководство Ирана объявило о предстоящем ухудшении эпидемиологической ситуации.
Ситуация в США остается настолько серьезной, что теперь даже президент Трамп призывает граждан носить маски. Впрочем, не забывает он и о борьбе с Китаем: США закрывают консульство КНР в Хьюстоне, чтобы "защитить американскую интеллектуальную собственность и частную информацию", и не собираются возобновлять работу американского консульства в Ухане.
Вокруг света
- ЦИК Беларуси "из-за ситуации с Covid-19" сократила число наблюдателей на участках во время выборов президента. Есть еще известный минский ресторатор Вадим Прокопьев – он уехал в Киев и оттуда громит Лукашенко в ютьюбе.
- Азербайджан и Армения опять обвиняют друг друга в возобновлении боев на границе. В Азербайджане по делу о ночном митинге 15 июля задержаны не менее 20 активистов оппозиционной партии – с семерыми из них до сих пор нет связи.
- В Киеве простились с военным врачом, убитым на Донбассе 13 июля. При этом участники переговоров по Донбассу объявили о прорыве: огонь прекращается с 27 июля, Украина передала пророссийским сепаратистам списки для обмена пленными.
- Сегодня суд в украинском городе Луцк изберет меру пресечения Максиму Кривошу, который во вторник 12 часов удерживал заложников в автобусе. Вот все, что о нем известно. В Украине разгорелись дебаты о том, следовало ли президенту Зеленскому вступать с ним в переговоры – силовики резко против. О фильме “Земляне”, который Зеленский прорекламировал в своих официальных аккаунтах, можно почитать тут – он об эксплуатации животных человеком. Россиянам в связи с этой темой лучше почитать расследование “Проекта” о том, как Россия торгует китами и дельфинами для шоу-бизнеса.
Шесть ссылок
- Российская грусть. Разговор Дмитрия Волчека с наивным художником Пасмуром Рачуйко – подозрительно ненаивным для наивного художника. Или рассказ Евгения Бабушкина “Грустный русский для начинающих” из сборника “Пьяные птицы, веселые волки” (Редакция Елены Шубиной).
- Исчезнувшие и сохранившиеся. Викинги основали первые европейские колонии в Гренландии, но потом куда-то исчезли – об этом в отрывке из книги Рамиза Алиева “Изнанка белого” (изд-во Paulsen). Или рассказ сооснователя лейбла Ored Recordings Булата Халилова об ашугах – музыкантах и поэтах-импровизаторах, с творчеством которых в России можно столкнуться только на юге Дагестана (с записями).
- Космос. Подробное описание первой марсианской миссии Китая или таймлайн жизни Тимоти Лири.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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