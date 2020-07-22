Не готовы к просмотру драм

Доброе утро!

Есть, есть хорошие новости: шамана Габышева, ходившего на Москву изгонять Путина, отпустили из психушки в Якутске. И на этом хорошие новости заканчиваются:

Историка Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии по делу о сексуальном насилии над приемной дочерью.

Митингующие в Хабаровске потребовали отставки Путина.

ЦИК Беларуси сократил число наблюдателей на избирательных участках в связи с пандемией.

Число заболевших Covid-19 во всем мире превысило 15 миллионов.

Радоваться нечему, но все рады

Суд в Петрозаводске приговорил главу карельского “Мемориала”, историка и краеведа Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии. Дмитриева признали виновным по статье 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста), но оправдали по обвинениям в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Прокуратура просила для него 15 лет колонии. С учетом времени, проведенного под стражей, Дмитриев должен выйти на свободу 12 ноября этого года. Петербургский адвокат Михаил Уткин в интервью “Би-би-си” назвал снижение срока по этой статье до 3,5 лет “беспрецедентным”.

Вот репортаж от здания суда с репликами людей, съехавшихся в Петрозаводск на оглашение приговора (суд проходил в закрытом режиме, все ждали на улице), а вот реакции российских деятелей культуры на обвинительный, хотя и сравнительно мягкий приговор (всем стыдно).

“Путина под суд!”

Михаил Дегтярев, назначенный Путиным врио губернатора Хабаровского края, в среду утром пошел на работу пешком, одновременно транслируя эту прогулку в инстаграме. На требование хабаровчан уехать домой он ответил, что не уйдет, и пожелал своему товарищу по партии Сергею Фургалу скорейшего оправдания и освобождения. Глава ЛДПР Жириновский сказал зачем-то, что Фургал и так намеревался прилететь в Москву, чтобы подать заявление об отставке по собственному желанию.

Вечером в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала. Митингующие, среди прочего, скандировали: “Путина под суд!”.

Госдума завершила весеннюю сессию

Депутаты работали, как стахановцы:

Выслушали отчет премьера Мишустина о работе правительства (среди прочего он пообещал россиянам кэшбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей за поездки по России – но для этого надо покупать тур и оплачивать его картой “Мир”).

Окончательно признали отчуждение территории России и призывы к оному экстремизмом.

Приняли в третьем чтении закон о патриотическом воспитании в школе: будет создаваться план воспитательной работы, будут писаться отчеты о "формировании у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде".

Запретили кальяны в ресторанах, признали криптовалюту платежным средством, но расплачиваться ею запретили.

Закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах был принят накануне, но ЦИК России – в духе новой традиции, установленной “всенародным одобрением поправок”, – зачем-то устроил голосование в соцсетях о том, удобна ли эта растянутая процедура избирателям. Когда больше 90% ответили “нет”, ЦИК удалил свой опрос.

Разная уголовщина

“Повар Путина” Евгений Пригожин перевел миллион рублей Фонду борьбы с коррупцией, о закрытии которого на днях объявил Алексей Навальный. ФБК отослал деньги обратно. Навальному предъявили обвинение по делу о клевете на ветерана, засветившегося в рекламном ролике о голосовании по поправкам к Конституции.

Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Теперь продление им ареста снова рассмотрит Басманный суд. Все четверо обвиняемых останутся в СИЗО. На заседании Мосгорсуда один из них, Игорь Ляховец, попросил прокуратуру возобновить уголовное преследование Голунова: он считает, что дело против журналиста было прекращено незаконно и необоснованно.

В Грузии задержали россиянина Кочеткова – предполагаемого соучастника убийства подмосковного следователя Евгении Шишкиной.

Живущие в Чечне родственники блогера МамиханаУмарова в видеообращении взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии. Назвали убитого собакой.

Американская стрельба: в штате Нью-Джерси белый пожилой адвокат-антифеминист хотел убить федерального прокурора – женщину латиноамериканского происхождения, но вместо этого убил ее 20-летнего сына, ранил мужа и застрелился сам; в Чикаго из проезжающей мимо машины кто-то обстрелял собравшихся на похороны людей – они тоже ответили стрельбой, 14 человек ранены.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро среды, в России выявлено 5862 новых случаев Covid-19 (на 20 больше, чем днем ранее). За сутки умерли 165 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро среды 12 745, за день в Москве скончались еще 14 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – 789 тысяч.

Одним из лидеров по суточному приросту заболевших является Свердловская область: врачи говорят, что ситуация еще сложнее, чем в официальной статистике, потому что тестирование с началом “всенародного голосования” было резко ограничено, в маленьких городах и поселках медработникам до сих пор не хватает средств защиты, при этом в регионе проходят крестные ходы и уличные дискотеки. Но это как бы ничего – в Москве же разрешили провести выпускной в Парке Горького.

В Башкирии, по данным регионального Роспотребнадзора, во вторую неделю июля отмечен шестикратный рост заболеваемости "внебольничной пневмонией".

Росздравнадзор вернул в эксплуатацию аппараты ИВЛ "Авента-М", из-за возгораний которых в начале мая погибли семь человек.

Российские кинотеатры, открывшиеся после ограничений из-за коронавируса, начнут работу с показа "светлых и простых фильмов", – сказала министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, зрители сейчас не готовы к просмотру драм. Ну да, не готовы – почитайте разговор о драмах, которые не смотрит, а переживает российский малый бизнес.

Число заболевших Covid-19 по всему миру превысило 15 миллионов. Умерли с начала эпидемии более 620 тысяч человек. ВОЗ считает, что первая вакцина от Covid-19 будет готова к применению не раньше 2021 года (речь идет об обычных людях, а не о российских чиновниках высшего ранга).

В Европе вводятся точечные ограничения, ужесточаются меры предосторожности в Гонконге, штате Кашмир в Индии. Руководство Ирана объявило о предстоящем ухудшении эпидемиологической ситуации.

Ситуация в США остается настолько серьезной, что теперь даже президент Трамп призывает граждан носить маски. Впрочем, не забывает он и о борьбе с Китаем: США закрывают консульство КНР в Хьюстоне, чтобы "защитить американскую интеллектуальную собственность и частную информацию", и не собираются возобновлять работу американского консульства в Ухане.

Вокруг света

ЦИК Беларуси "из-за ситуации с Covid-19" сократила число наблюдателей на участках во время выборов президента. Есть еще известный минский ресторатор Вадим Прокопьев – он уехал в Киев и оттуда громит Лукашенко в ютьюбе.

Азербайджан и Армения опять обвиняют друг друга в возобновлении боев на границе. В Азербайджане по делу о ночном митинге 15 июля задержаны не менее 20 активистов оппозиционной партии – с семерыми из них до сих пор нет связи.

В Киеве простились с военным врачом, убитым на Донбассе 13 июля. При этом участники переговоров по Донбассу объявили о прорыве: огонь прекращается с 27 июля, Украина передала пророссийским сепаратистам списки для обмена пленными.

Сегодня суд в украинском городе Луцк изберет меру пресечения Максиму Кривошу, который во вторник 12 часов удерживал заложников в автобусе. Вот все, что о нем известно. В Украине разгорелись дебаты о том, следовало ли президенту Зеленскому вступать с ним в переговоры – силовики резко против. О фильме “Земляне”, который Зеленский прорекламировал в своих официальных аккаунтах, можно почитать тут – он об эксплуатации животных человеком. Россиянам в связи с этой темой лучше почитать расследование “Проекта” о том, как Россия торгует китами и дельфинами для шоу-бизнеса.

Шесть ссылок

Российская грусть. Разговор Дмитрия Волчека с наивным художником Пасмуром Рачуйко – подозрительно ненаивным для наивного художника. Или рассказ Евгения Бабушкина “Грустный русский для начинающих” из сборника “Пьяные птицы, веселые волки” (Редакция Елены Шубиной).

Разговор Дмитрия Волчека с наивным художником Пасмуром Рачуйко – подозрительно ненаивным для наивного художника. Или рассказ Евгения Бабушкина “Грустный русский для начинающих” из сборника “Пьяные птицы, веселые волки” (Редакция Елены Шубиной). Исчезнувшие и сохранившиеся. Викинги основали первые европейские колонии в Гренландии, но потом куда-то исчезли – об этом в отрывке из книги Рамиза Алиева “Изнанка белого” (изд-во Paulsen). Или рассказ сооснователя лейбла Ored Recordings Булата Халилова об ашугах – музыкантах и поэтах-импровизаторах, с творчеством которых в России можно столкнуться только на юге Дагестана (с записями).

Викинги основали первые европейские колонии в Гренландии, но потом куда-то исчезли – об этом в отрывке из книги Рамиза Алиева “Изнанка белого” (изд-во Paulsen). Или рассказ сооснователя лейбла Ored Recordings Булата Халилова об ашугах – музыкантах и поэтах-импровизаторах, с творчеством которых в России можно столкнуться только на юге Дагестана (с записями). Космос. Подробное описание первой марсианской миссии Китая или таймлайн жизни Тимоти Лири.

Подробное описание первой марсианской миссии Китая или таймлайн жизни Тимоти Лири. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок