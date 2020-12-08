Стодолларовый миллиардер

Доброе утро!
В Ростовской области неизвестные вскрыли и обокрали “самолет Судного дня” – Ил-80, предназначенный для управления войсками в условиях тотальной войны с применением ядерного оружия. Но сейчас не до ядерной войны:
- Губернатор Петербурга готов ввести локдаун, если заболеваемость в городе не упадет до Нового года. Московские врачи сообщают о принудительной вакцинации.
- Бывший зять Путина Кирилл Шамалов в 2013 году купил через сеть офшоров 3,8% акций “Сибура” за $100.
- Лукашенко и его сыну временно запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета, включая Олимпиады.
- Евросоюз окончательно одобрил аналог американского “акта Магнитского”, позволяющий вводить санкции за грубое нарушение прав человека.
Хроники пандемии
По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 28 142 (почти на тысячу меньше, чем днем ранее). В Москве выявлено 7279 новых случаев, в Петербурге – 3741, в Подмосковье – 1315. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 489 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 43 597 человека (+456 за сутки). За день в Москве скончался еще 71 человек.
В РПЦ говорят, что с начала пандемии умерли уже около ста священников, пациенты одной из ковидных больниц в Приморье жалуются на отсутствие отопления.
В Москве и Подмосковье началась массовая вакцинация, но сведения о ней противоречивы: в Москве на прививочных пунктах пусто, сотрудники московских поликлиник сообщают о принуждении к вакцинации, в Подмосковье вакцинируют всех желающих, хотя первыми прививки должны получить группы риска – врачи, учителя, полицейские, сотрудники ЖКХ и т.д. Бесконтрольная вакцинация может навредить клиническим исследованиям, потому что их участники, которым, по условиям исследований, нельзя прививаться по второму разу, сейчас могут спокойно поехать за прививкой в Подмосковье (списков там нет), а это размоет группу плацебо.
Петербургский бизнес обратился с открытым письмом к губернатору Беглову, требуя смягчить введенные на новогодние каникулы ограничения, потому что они убьют внутренний туризм. В ответ Беглов объявил, что если заболеваемость до Нового года не упадет, в городе введут полный карантин и отменят плановую медпомощь. В довершение всего глава Минздрава Михаил Мурашко высказался за введение ограничений на поездки между российскими регионами – потом пришлось заявлять, что цитата вырвана из контекста и никаких ограничений не планируется.
Жесткие ограничения введены в Калифорнии: более половины 40-миллионного населения штата получили предписания оставаться дома в течение ближайших трех недель. Парижский авиасалон Ле-Бурже за 2021 год просто отменили (сейчас мировой авиации не до инноваций), а Всемирный экономический форум перенесли из Давоса в Сингапур. Россиянам, привыкшим проводить зимние месяцы где-нибудь на юге, из-за пандемии пришлось перенести место зимовок: вот их рассказы, Танзанию не советуют.
В довершение всего в Индии объявилась какая-то новая непонятная болезнь, госпитализированы свыше 300 человек, но есть надежда, что это не новый вирус, а массовое отравление.
Опять об тунеядцев
В Минске прошли традиционные для понедельников акции пенсионеров и медиков – еще до начала марша были задержаны корреспонденты “Белсата”, они в изоляторе на Окрестина, участников акции тоже задерживали. Вот монолог 79-летней минчанки Ларисы Соусь, задержанной в воскресенье во время районных протестов (в которых она не участвовала): "Это хуже, чем фашизм, – так свой народ уничтожать".
Вот как еще это происходит: суд в Минске приговорил уроженку Беларуси со швейцарским гражданством к 2,5 годам колонии за то, что она сорвала балаклаву с омоновца; волонтерам, собиравшим в Минске деньги на лечение детей, дали 15 суток за несанкционированную акцию; против бывшего офицера милиции, уволившегося еще в августе, возбудили уголовное дело по статье об оскорблении органов власти, а против жителя поселка Хатежина – сразу три уголовных дела за то, что развешивал чучела с лицом главы МВД; весь коллектив издания “Наша нива” допросили (главреда подозревают в клевете).
Александр Лукашенко меж тем вернулся к своей любимой теме, борьбе с тунеядством: “Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник”, – сказал он на совещании о работе экономики в 2020 году. Экономика работала не очень: от одного только отключения интернета 9-11 августа белорусская экономика потеряла $140 млн (вот эксплейнер о том, как интернет отключают и как потом подсчитывают потери).
Большая политика: Международный олимпийский комитет временно отстранил Лукашенко и его сына от участия в своих мероприятиях, включая Олимпиады; в штабе Тихановской представили концепцию проведения новых выборов в Беларуси; политический советник Тихановской Александр Добровольский рассказал о неформальных переговорах штаба с представителями Кремля.
Российское государственное
- Вышло совместное расследование OCCRP и "Важных историй", основанное на обширном архиве электронных писем бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Из писем, в частности, выяснилось, что в 2013 году Шамалов через сеть офшоров купил 3,8% акций “Сибура” за 100 долларов – в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной стоимости. Ну то есть это был такой свадебный подарок. Песков назвал расследование “информационными упражнениями” и добавил, что знает, кто эти упражнения организует. Один из авторов публикации, редактор “Важных историй” Роман Анин говорит, что это история “о нравах президента и русской элиты”, а смысл такого рода журналистской работы состоит в том, чтобы “фиксировать историю”.
- Путин и Меркель поговорили по телефону. В прессе в обеих странах пишут, что обсуждали Нагорный Карабах, Украину и отравление Навального. На сайте Кремля Навального заменили на коронавирус.
- Нижегородский Следственный комитет объяснил самосожжение журналистки Ирины Славиной “смешанным расстройством личности” и уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждать отказался. Одновременно все обыски, проведенные у нижегородских активистов в связи с неким делом о “нежелательной организации”, признаны законными. Славина совершила самосожжение на следующий день после этого обыска.
- Московская Хельсинкская группа опубликовала заявление о "чрезвычайной ситуации с правами человека в России".
Российское экономическое
- “Антисанкции”, то есть запрет на поставки продовольствия из стран Евросоюза, к импортозамещению не привели – теперь продукты в Россию ввозят из Чили, Эквадора и Китая (а Чили и Эквадор, в свою очередь, закупают их в ЕС).
- С вкладов в Сбербанке забрали рекордную за 6 лет сумму – свыше 100 млрд рублей.
- Забавная история про “мультипсихометры” – недокомпьютеры с библиотекой психологических тестов, разработанных в 1980-е годы в одном из НИИ Ракетных войск стратегического назначения. На этих штуках, с помощью которых в России тестируют всех силовиков, неплохо заработали один из авторов тестов и никому не известный бизнесмен с Рублевки.
Российско-украинское
- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Его обвиняли в шпионаже, но о сути дела достоверно ничего не известно.
- В перестрелке на границе Украины и России в ночь на 4 декабря, о которой ранее сообщала ФСБ, погиб гражданин Украины, житель Сумской области, не служивший ни в каких силовых структурах. Предполагается, что российские пограничники убили его случайно, а потом, чтобы не было вопросов об ответственности за его гибель, ФСБ выступила с версией о перестрелке с группой нарушителей.
- Украинское издание LIGA.net опубликовало расследование об организации "Патриоты – За жизнь", которую журналисты называют "частной армией" пророссийского политика Виктора Медведчука, одного из лидеров парламентской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" (ОПЗЖ) и “кума” Путина. В расследовании утверждается, что “Патриоты” состоят из титушек и пока просто охраняют уличные акции ОПЗЖ.
Прочий криминал и таинственные нападения
- Cрочник Шамсутдинов признал убийство сослуживцев в состоянии аффекта.
- Московский полицейский, ранивший школьницу из травматического пистолета, уволен с работы и помещен под домашний арест.
- В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова, застреленного французской полицией после убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Пишут, что на похоронах было 200 человек, но для Чечни это обычное дело.
- Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы и штрафу в 5 тысяч евро за отмывание денег через криптовалюту. Выдачи Винника добивались также США, и Франция еще может его выдать.
- Журналистов НТВ высылают из Турции в Россию. Их задержали за съемку завода беспилотников.
- Американская академия наук опубликовала доклад о возможных причинах загадочных заболеваний дипломатов на Кубе и в Китае – они могут быть связаны с направленным высокочастотным излучением и за ними может стоять Москва.
- Заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави утверждает, что иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из пулемета с искусственным интеллектом и спутниковым наведением, который после выполнения задачи самоуничтожился. Эксперты относятся к этой версии скептически.
Все остальное
- Европейский Союз окончательно одобрил законодательство о глобальном санкционном режиме за грубое нарушение прав человека – европейский аналог американского “акта Магнитского”.
- На парламентских выборах в Венесуэле победили сторонники Мадуро, потому что его противники в них не участвовали. Почему – объясняется здесь.
- Премьер-министр Румынии Людовик Орбан подал в отставку после поражения своей партии на парламентских выборах.
- Исполнилось 50 лет символическому жесту канцлера Германии Вилли Брандта – 7 декабря 1970 года он встал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто.
Шесть ссылок
- Ужасы XX века. Воспоминания узников ГУЛАГа о Колыме в связи с планами по созданию музея на месте лагеря “Днепровский” в Магаданской области. Или разговор с историком Уильямом Хастингсом Берком, автором книги “Геринг, брат Геринга. Незамеченная история праведника” – о младшем брате Германа Геринга Альберте, который пользовался фамилией, чтобы бороться с нацистами.
- Поэзия старая и новая. Полудетективный рассказ из истории японской эротической поэзии. Или заключительная часть истории современной американской поэзии в изложении Алексея Волевача – о проективной поэзии, “школе языка”, Лин Хеджинян и Мэри Оливер.
- Художества. Попытка каталогизировать признаки романтической живописи. Или вещь куда более удивительная – разговор Дэвида Боуи с Бальтюсом, опубликованный в 1994 году.
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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