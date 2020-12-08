Стодолларовый миллиардер

Доброе утро!

В Ростовской области неизвестные вскрыли и обокрали “самолет Судного дня” – Ил-80, предназначенный для управления войсками в условиях тотальной войны с применением ядерного оружия. Но сейчас не до ядерной войны:

Губернатор Петербурга готов ввести локдаун, если заболеваемость в городе не упадет до Нового года. Московские врачи сообщают о принудительной вакцинации.

Бывший зять Путина Кирилл Шамалов в 2013 году купил через сеть офшоров 3,8% акций “Сибура” за $100.

Лукашенко и его сыну временно запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета, включая Олимпиады.

Евросоюз окончательно одобрил аналог американского “акта Магнитского”, позволяющий вводить санкции за грубое нарушение прав человека.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 28 142 (почти на тысячу меньше, чем днем ранее). В Москве выявлено 7279 новых случаев, в Петербурге – 3741, в Подмосковье – 1315. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 489 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 43 597 человека (+456 за сутки). За день в Москве скончался еще 71 человек.

В РПЦ говорят, что с начала пандемии умерли уже около ста священников, пациенты одной из ковидных больниц в Приморье жалуются на отсутствие отопления.

В Москве и Подмосковье началась массовая вакцинация, но сведения о ней противоречивы: в Москве на прививочных пунктах пусто, сотрудники московских поликлиник сообщают о принуждении к вакцинации, в Подмосковье вакцинируют всех желающих, хотя первыми прививки должны получить группы риска – врачи, учителя, полицейские, сотрудники ЖКХ и т.д. Бесконтрольная вакцинация может навредить клиническим исследованиям, потому что их участники, которым, по условиям исследований, нельзя прививаться по второму разу, сейчас могут спокойно поехать за прививкой в Подмосковье (списков там нет), а это размоет группу плацебо.

Петербургский бизнес обратился с открытым письмом к губернатору Беглову, требуя смягчить введенные на новогодние каникулы ограничения, потому что они убьют внутренний туризм. В ответ Беглов объявил, что если заболеваемость до Нового года не упадет, в городе введут полный карантин и отменят плановую медпомощь. В довершение всего глава Минздрава Михаил Мурашко высказался за введение ограничений на поездки между российскими регионами – потом пришлось заявлять, что цитата вырвана из контекста и никаких ограничений не планируется.

Жесткие ограничения введены в Калифорнии: более половины 40-миллионного населения штата получили предписания оставаться дома в течение ближайших трех недель. Парижский авиасалон Ле-Бурже за 2021 год просто отменили (сейчас мировой авиации не до инноваций), а Всемирный экономический форум перенесли из Давоса в Сингапур. Россиянам, привыкшим проводить зимние месяцы где-нибудь на юге, из-за пандемии пришлось перенести место зимовок: вот их рассказы, Танзанию не советуют.

В довершение всего в Индии объявилась какая-то новая непонятная болезнь, госпитализированы свыше 300 человек, но есть надежда, что это не новый вирус, а массовое отравление.

Опять об тунеядцев

В Минске прошли традиционные для понедельников акции пенсионеров и медиков – еще до начала марша были задержаны корреспонденты “Белсата”, они в изоляторе на Окрестина, участников акции тоже задерживали. Вот монолог 79-летней минчанки Ларисы Соусь, задержанной в воскресенье во время районных протестов (в которых она не участвовала): "Это хуже, чем фашизм, – так свой народ уничтожать".

Вот как еще это происходит: суд в Минске приговорил уроженку Беларуси со швейцарским гражданством к 2,5 годам колонии за то, что она сорвала балаклаву с омоновца; волонтерам, собиравшим в Минске деньги на лечение детей, дали 15 суток за несанкционированную акцию; против бывшего офицера милиции, уволившегося еще в августе, возбудили уголовное дело по статье об оскорблении органов власти, а против жителя поселка Хатежина – сразу три уголовных дела за то, что развешивал чучела с лицом главы МВД; весь коллектив издания “Наша нива” допросили (главреда подозревают в клевете).

Александр Лукашенко меж тем вернулся к своей любимой теме, борьбе с тунеядством: “Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник”, – сказал он на совещании о работе экономики в 2020 году. Экономика работала не очень: от одного только отключения интернета 9-11 августа белорусская экономика потеряла $140 млн (вот эксплейнер о том, как интернет отключают и как потом подсчитывают потери).

Большая политика: Международный олимпийский комитет временно отстранил Лукашенко и его сына от участия в своих мероприятиях, включая Олимпиады; в штабе Тихановской представили концепцию проведения новых выборов в Беларуси; политический советник Тихановской Александр Добровольский рассказал о неформальных переговорах штаба с представителями Кремля.

Российское государственное

Вышло совместное расследование OCCRP и "Важных историй", основанное на обширном архиве электронных писем бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Из писем, в частности, выяснилось, что в 2013 году Шамалов через сеть офшоров купил 3,8% акций “Сибура” за 100 долларов – в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной стоимости. Ну то есть это был такой свадебный подарок. Песков назвал расследование “информационными упражнениями” и добавил, что знает, кто эти упражнения организует. Один из авторов публикации, редактор “Важных историй” Роман Анин говорит, что это история “о нравах президента и русской элиты”, а смысл такого рода журналистской работы состоит в том, чтобы “фиксировать историю”.

Путин и Меркель поговорили по телефону. В прессе в обеих странах пишут, что обсуждали Нагорный Карабах, Украину и отравление Навального. На сайте Кремля Навального заменили на коронавирус.

Нижегородский Следственный комитет объяснил самосожжение журналистки Ирины Славиной “смешанным расстройством личности” и уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждать отказался. Одновременно все обыски, проведенные у нижегородских активистов в связи с неким делом о “нежелательной организации”, признаны законными. Славина совершила самосожжение на следующий день после этого обыска.

Московская Хельсинкская группа опубликовала заявление о "чрезвычайной ситуации с правами человека в России".

Российское экономическое

“Антисанкции”, то есть запрет на поставки продовольствия из стран Евросоюза, к импортозамещению не привели – теперь продукты в Россию ввозят из Чили, Эквадора и Китая (а Чили и Эквадор, в свою очередь, закупают их в ЕС).

С вкладов в Сбербанке забрали рекордную за 6 лет сумму – свыше 100 млрд рублей.

Забавная история про “мультипсихометры” – недокомпьютеры с библиотекой психологических тестов, разработанных в 1980-е годы в одном из НИИ Ракетных войск стратегического назначения. На этих штуках, с помощью которых в России тестируют всех силовиков, неплохо заработали один из авторов тестов и никому не известный бизнесмен с Рублевки.

Российско-украинское

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Его обвиняли в шпионаже, но о сути дела достоверно ничего не известно.

В перестрелке на границе Украины и России в ночь на 4 декабря, о которой ранее сообщала ФСБ, погиб гражданин Украины, житель Сумской области, не служивший ни в каких силовых структурах. Предполагается, что российские пограничники убили его случайно, а потом, чтобы не было вопросов об ответственности за его гибель, ФСБ выступила с версией о перестрелке с группой нарушителей.

Украинское издание LIGA.net опубликовало расследование об организации "Патриоты – За жизнь", которую журналисты называют "частной армией" пророссийского политика Виктора Медведчука, одного из лидеров парламентской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" (ОПЗЖ) и “кума” Путина. В расследовании утверждается, что “Патриоты” состоят из титушек и пока просто охраняют уличные акции ОПЗЖ.

Прочий криминал и таинственные нападения

Cрочник Шамсутдинов признал убийство сослуживцев в состоянии аффекта.

Московский полицейский, ранивший школьницу из травматического пистолета, уволен с работы и помещен под домашний арест.

В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова, застреленного французской полицией после убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Пишут, что на похоронах было 200 человек, но для Чечни это обычное дело.

Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы и штрафу в 5 тысяч евро за отмывание денег через криптовалюту. Выдачи Винника добивались также США, и Франция еще может его выдать.

Журналистов НТВ высылают из Турции в Россию. Их задержали за съемку завода беспилотников.

Американская академия наук опубликовала доклад о возможных причинах загадочных заболеваний дипломатов на Кубе и в Китае – они могут быть связаны с направленным высокочастотным излучением и за ними может стоять Москва.

Заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави утверждает, что иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из пулемета с искусственным интеллектом и спутниковым наведением, который после выполнения задачи самоуничтожился. Эксперты относятся к этой версии скептически.

Все остальное

Европейский Союз окончательно одобрил законодательство о глобальном санкционном режиме за грубое нарушение прав человека – европейский аналог американского “акта Магнитского”.

На парламентских выборах в Венесуэле победили сторонники Мадуро, потому что его противники в них не участвовали. Почему – объясняется здесь.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан подал в отставку после поражения своей партии на парламентских выборах.

Исполнилось 50 лет символическому жесту канцлера Германии Вилли Брандта – 7 декабря 1970 года он встал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто.

Шесть ссылок

Ужасы XX века. Воспоминания узников ГУЛАГа о Колыме в связи с планами по созданию музея на месте лагеря “Днепровский” в Магаданской области. Или разговор с историком Уильямом Хастингсом Берком, автором книги “Геринг, брат Геринга. Незамеченная история праведника” – о младшем брате Германа Геринга Альберте, который пользовался фамилией, чтобы бороться с нацистами.

Воспоминания узников ГУЛАГа о Колыме в связи с планами по созданию музея на месте лагеря “Днепровский” в Магаданской области. Или разговор с историком Уильямом Хастингсом Берком, автором книги “Геринг, брат Геринга. Незамеченная история праведника” – о младшем брате Германа Геринга Альберте, который пользовался фамилией, чтобы бороться с нацистами. Поэзия старая и новая. Полудетективный рассказ из истории японской эротической поэзии. Или заключительная часть истории современной американской поэзии в изложении Алексея Волевача – о проективной поэзии, “школе языка”, Лин Хеджинян и Мэри Оливер.

Полудетективный рассказ из истории японской эротической поэзии. Или заключительная часть истории современной американской поэзии в изложении Алексея Волевача – о проективной поэзии, “школе языка”, Лин Хеджинян и Мэри Оливер. Художества. Попытка каталогизировать признаки романтической живописи. Или вещь куда более удивительная – разговор Дэвида Боуи с Бальтюсом, опубликованный в 1994 году.

Попытка каталогизировать признаки романтической живописи. Или вещь куда более удивительная – разговор Дэвида Боуи с Бальтюсом, опубликованный в 1994 году. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок