“Конкорд” и скотомогильники

Доброе утро!

Генпрокурор США Уильям Барр изучил отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего возможные связи предвыборного штаба Трампа с Россией, и сообщил руководству Конгресса, что Мюллер не нашел свидетельств сознательного сговора и каких-либо преступлений, совершенных лично Трампом. В ходе расследования обвинения были предъявлены 34 лицам, в том числе 25 россиянам. Сам Трамп назвал выводы Мюллера "полной реабилитацией" (капслоком, конечно). Прочие новости:

Навальный утверждает, что его преследуют нанятые Пригожиным “малолетние жулики”.

В Хасавюрте больше ста человек попали в больницы с отравлением.

В Лондоне в субботу прошел миллионный (по подсчетам организаторов) марш за повторный референдум о брекзите. Пресса сообщает о готовящейся отставке Мэй.

В Венесуэлу прибыли около ста российских военных.

Россия, преступно-бытовое

В дагестанском городе Хасавюрте более ста человек госпитализированы с отравлением. Предположительно все они отравились водой, в которую могли попасть стоки из скотомогильников.

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать мобильники на работе (потому что нечего расходовать казенное электричество). Когда об этом написали журналисты, запрет отменили.

В Польше задержан бывший владелец кемеровского торгового центра “Зимняя вишня”, которого в России обвиняют в даче взятки. Решается вопрос об экстрадиции. Жертвами пожара в “Зимней вишне” год назад стали 60 человек.

Премьер Медведев поручил Минюсту подготовить “новую концепцию” административного кодекса.

Действующий прекрасно работает: в рамках дела об административном правонарушении краснодарскому поэту Максиму Дроздову грозит штраф до 15 тысяч рублей: он опубликовал у себя в ВК видео, на котором он читает свои стихи в ходе капустника, организованного “Открытой Россией”.

В Оренбурге полиция сорвала очередной клубный концерт (для тех, кто знакомится с современной российской музыкой по таким сообщениям: группы называются youhate и Црвених Цветова”).

Наконец, РПЦ назвала преступлением и кощунством операции по смене пола.

Пригожин все видит

Алексей Навальный утверждает, что за ним следят якобы нанятые Пригожиным “малолетние жулики”. Ранее о слежке сообщала сотрудница ФБК Любовь Соболь. ФБК писал о массовом заражении дизентерией в московских детских садах (еду туда поставляют связанные с Пригожиным компании). Пригожинская компания “Конкорд” добилась удаления с сайта Радио Свобода статьи о деятельности “Конкорда” на рынке школьного и дошкольного питания в Москве.

Ударим митингами по бездорожью и разгильдяйству

В разных городах России коммунисты провели митинги за права граждан (социально-экономические), в Петербурге прошел отдельный митинг за свободные выборы, в Иркутске – в защиту Байкала, в Пскове – против химзавода “Титан-Полимер”, в Новосибирске – антиправительственный.

В Беларуси митинговали по поводу Дня Воли.

По всей Украине у российских посольств прошли акции с требованием освободить украинца Павла Гриба, приговоренного в России к шести годам по обвинению в пособничестве терроризму.

В субботу в Лондоне прошел миллионный (по подсчетам организаторов) митинг с требованием провести повторный референдум о брекзите. По слухам, которые транслирует британская пресса, на сегодняшнем заседании правительства министры потребуют отставки Терезы Мэй.

Все остальное

В Киеве при взрыве погиб гражданин России, разыскивавшийся за убийство.

Венесуэльские журналисты сообщили, что в аэропорт Каракаса прибыли два российских самолета Ил-62 и Ан-124 с грузами и примерно сотней российских военных.

Власти Новой Зеландии запретили хранение и распространение манифеста, который опубликовал человек, совершивший массовое убийство в мечетях Крайстчерча. Полуавтоматическое оружие там уже запретили.

В Таиланде прошли первые после военного переворота 2014 года парламентские выборы. Побеждает партия изгнанного из страны бывшего премьера.

Румыния решила перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Сегодня Дональд Трамп пример израильского премьера Нетаньяху и, как ожидается, подпишет декларацию о признании Голанских высот израильской территорией.

Исполнилось 20 лет началу бомбардировок Югославии авиацией НАТО. Вот напоминалка о том, что это было.

Норвежский круизный лайнер Viking Sky терпел крушение после шторма у берегов Норвегии, но не потерпел. Он прибыл в порт Молде.

Семь ссылок

История. Старая видеопленка. На экране – 88-летний генерал-майор КГБ в отставке Дмитрий Токарев, который в 1940 году руководил Калининским УНКВД. Он отвечает на вопросы следователя военной прокуратуры СССР, изучающего обстоятельства массового убийства польских граждан, взятых советскими войсками в плен после того, как Сталин и Гитлер разделили Польшу. Здесь можно посмотреть это видео и прочитать об обстоятельствах его публикации. Другая тема – эвакуация из блокадного Ленинграда. В издательстве РОССПЭН вышла коллективная монография "Побратимы. Регионам, принявшим эвакуированных ленинградцев, посвящается", здесь разговор с авторами проекта.

Отрывки из книг – одна вот-вот выйдет, другая ищет издателя. Глава “Эксперименты на людях” из книги Петра Талантова “0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия” (изд-во Corpus). Фрагмент из дневника петербургского социолога Евгения Шторна, который чуть больше года назад попросил политическое убежище в Ирландии. Он до сих пор живет в общежитии для беженцев, о котором и рассказывает в своей пока не изданной книге.

Пещерная живопись и ленинский мемориал. Здесь ликбез о палеолитическом искусстве, здесь – эссе о ленинском мемориале в Ульяновске, который уже непонятно что значит.

Злободневный бонус: разговор с Яковом Гординым, соредактором толстого журнала “Звезда”, который может закрыться до конца года из-за недостатка финансирования.

Искренне Ваши,

Семь Сорок