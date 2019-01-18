Как зовут собаку Путина?

Доброе утро!

Накануне утром “Левада-центр” опубликовал данные своего нового опроса, из которых следует, что большинству респондентов стыдно за “вечную бедность и неустроенность”, в которой живет “великий народ”. А к вечеру суд в Грозном списал жителям чеченской столицы долги за газ (опасаясь бунтов). В остальном так:

В Белграде Путина восторженно приветствовала 130-тысячная толпа. Президент Сербии подарил ему еще одну собаку – балканскую овчарку шарпланинца.

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево сразу по прибытию в Россию – им вменяют вовлечение в занятие проституцией.

Суд в Львове отменил постановление депутатов областного совета, запрещавшее "российский культурный продукт" на территории Львовской области.

Дональд Трамп представил новую стратегию национальной противоракетной обороны. В ней делается упор на использование космических технологий.

Овчар народов балканских

Путин прибыл с визитом в Сербию, где его встречала 130-тысячная восторженная толпа. Оппозиция говорит, что толпе за восторг заплатили, правящая партия это отрицает. Здесь рассказывается о внутриполитической обстановке в Сербии, на фоне которой проходил этот визит, а тут политолог Максим Саморуков доходчиво объясняет, зачем Путину дружба с Белградом (из-за Косова). Переговоры Путина с Вучичем завершились обменом подарками: Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, а Путин наградил Вучича орденом Александра Невского – за большой личный вклад в сотрудничество с РФ.

В Украине

Львовский окружной административный суд отменил постановление депутатов областного совета, запрещавшее "российский культурный продукт" на территории Львовской области.

Верховная Рада Украины приняла поправки к действующим законам, которые дают возможность религиозной общине перейти из одной церкви в другую. Что теперь будет с церковным имуществом и как на все это реагируют в РПЦ, рассказано тут.

Снабженцам на заметку

По данным The Daily Storm, компания, связанная с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, получила контракты на обеспечение питанием нескольких московских больниц.

Федеральная служба охраны, глядя на дуэльные мучения главы Росгвардии Золотова, подготовила поправки в законодательство, позволяющие ей засекретить свои госзакупки.

В Госгвардии теперь ведут борьбу не только с Навальным, но и с видеоблогерами в своих рядах. Читайте интервью с прапорщиком Куприным, которого уволили за критику Золотова и Путина в видеоблоге.

Суды и судьи, приговоры и задержания

В Пскове по подозрению в сбыте наркотиков задержаны координатор местного отделения “Открытой России” и ее муж.

Военный судья из Краснодара, сбивший девушку на зебре и угрожавший очевидцам, подал в отставку.

Похороны вора в законе в Амурске, на которых якобы присутствовали местные правоохранители, все никак не закончатся: пока блогер, опубликовавший видео, сидит за езду по недействительным правам, заведено уголовное дело о клевете, в рамках которого уже идут обыски.

В Петрозаводске продолжается суд над историком сталинских репрессий Юрием Дмитриевым. Читайте репортаж из коридора суда – в зал никого не пускают, потому что дело рассматривается в закрытом режиме.

Антифашист Игорь Шишкин, обвиняемый в участии в сообществе "Сеть", которое ФСБ считает террористическим, получил 3,5 года колонии общего режима. Он признал вину и дал показания на остальных. А его подельникам Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, не признающим вины, в очередной раз продлили арест.

В Казахстане убийцы фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет лишения свободы.

Дерипасковое

По данным The Bell, Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево сразу после прибытия в Россию из Таиланда. По неподтвержденным данным, им вменяют вовлечение в занятие проституцией. Так что Олег Дерипаска, расследование о встречах которого с вице-премьером Приходько прославило сотрудницу эскорта Настю Рыбку, тут как бы и ни при чем.

Сам Дерипаска подал в суд на главу российских коммунистов Геннадия Зюганова. Д. требует взыскать с З. миллион рублей за то, что тот на заседании Госдумы назвал бизнес Д. “аферой”.

В США Палата представителей приняла резолюцию, в которой призывает Минюст не снимать санкций с компаний Дерипаски. Накануне Сенат не стал рассматривать этот вопрос, так что вряд ли Минюст последует призывам демократического большинства в Палате представителей.

Американское

Президент США Дональд Трамп представил новую стратегию национальной противоракетной обороны, предполагающую размещение в космосе нового поколения спутников раннего оповещения о ракетной атаке.

В связи с продолжающимся в США шатдауном Трамп отложил зарубежное турне спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и отменил поездку делегации США в Давос (Тереза Мэй тоже не поедет в Давос – из-за никак не срастающегося брекзита).

Тут читайте о проблемах Трампа с гостиницей Трампа в Вашингтоне, а тут – о его же проблемах с бывшим адвокатом Майклом Коэном.

Беды интернета

В российской Госдуме обсудили законопроект о “суверенном рунете”. Минкомсвязь, Mail.ru и “Яндекс”, как выяснилось, горячо поддерживают его принятие.

Если у вас есть умный водонагреватель Ariston и он вдруг перестал управляться онлайн, то знайте: это потому что Роскомнадзор продолжает попытки заблокировать Telegram.

Хакеры выложили в открытый доступ более 770 миллионов электронных адресов и 21 миллион пользовательских паролей – это крупнейшая в истории утечка емейлов.

Facebook удалил более 500 аккаунтов, публиковавших ссылки на публикации российского государственного онлайн-агентства Sputnik, не декларируя свою связь с ним.

Шесть ссылок

Советский дирижер и эмигрантский писатель. О советском дирижере Николае Голованове рассказывает Константин Львов, о знаменитом писателе-эмигранте Илье Сургучеве, охотно сотрудничавшим с пронацистской прессой в оккупированной Франции, читайте здесь.

Шаламов. Беседа с филологом Еленой Михайлик, только что выпустившей книгу о прозе Варлама Шаламова, и очерк о Шаламове Александры Свиридовой – она сняла, вероятно, первый фильм о нем.

Ленинградский андеграунд. Интервью Аркадия Драгомощенко и Эрика Горошевского, данное ими немецким студентам в 1985 году. И воспоминания одного из этих немецких студентов об обстоятельствах встречи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок