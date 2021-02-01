Россия в составе Беларуси

Доброе утро!

Российская полиция поставила новый рекорд: в воскресенье по всей стране были задержаны свыше 5100 человек, и эта цифра еще вырастет. Вот разговор с сотрудником организации “ОВД-инфо”, которая считает задержанных и оказывает им помощь. Подробнее:

Перед акцией 31 января были приняты беспрецедентные превентивные меры: задерживали и арестовывали журналистов и активистов, проводились обыски, центры Москвы и Петербурга были полностью заблокированы спецтехникой.

Точки сбора в Москве и Петербурге в последний момент изменили, акции получились не менее многочисленными, чем неделю назад, но полиция действовала жестче: людей били, широко применялись электрошокеры.

После акции в разных городах появились новые уголовные дела.

Владельцем дворца Путина в Геленджике объявил себя близкий друг Путина Аркадий Ротенберг.

“Мы не боимся!”

В Москве и Петербурге в субботу спецтехника полностью перекрыла центры, особенно эффектно смотрелся окруженный какими-то желтыми грузовиками Эрмитаж. В воскресенье утром не работали центральные станции метро, причем закрывали их “ситуативно”, в зависимости от объявления новых точек сбора и перемещения толп. В Петербурге закрытие центральных станций объясняли “техническими причинами” и “бесхозными предметами”. В итоге в Москве потоки участников акции разделились, и часть протестующих дошла до Матросской тишины, где сидит Алексей Навальный. В Петербурге люди собрались у ТЮЗа (лет 10-15 назад там часто проходили митинги), направились к Московскому проспекту, дошли до Сенной, где начались жесткие задержания с избиениями до крови, применение слезоточивого газа и даже демонстративное размахивание пистолетом перед носом у протестующих. Далее толпа двинулась к Мариинскому дворцу, после чего прошла по тому же маршруту обратно.

В Екатеринбурге и Новосибирске вчерашние акции оказались более многочисленными, чем неделю назад. В Иркутске, где в прошлую субботу прошел очень крупный митинг, протест был полностью обезглавлен (весь штаб Навального отбывает свои сутки), однако акция состоялась, причем иркутян очень удивило “винтилово” в московском стиле. В Красноярске толпу протестующих со всех сторон окружил ОМОН, вот сводка по другим сибирским городам. Фотографии тут. Во многих местах протестующие кричали омоновцам: “Мы не боимся!”

Новая жестокость

ОМОН и полиция в воскресенье действовали гораздо жестче, чем неделю назад: людей били дубинками до крови, таскали лицом по грязному снегу, намеренно душили (вот видео из Челябинска), в Казани задержанных заставляли лежать в снегу с руками за головой, во Владивостоке в задержанных стреляли из травматического оружия, в разных городах к задержанным широко применяли электрошокер – просто так, вот видео из Москвы.

Били, причем намеренно, и журналистов. По всей стране были задержаны свыше 80 журналистов. Кого-то (например, Сергея Пархоменко, уже отпустили с протоколом), кого-то оставили в отделении на ночь. В Пятигорске вместе с задержанным репортером в полиции оказались и юристы “Комитета против пыток”. В Москве полиция умудрилась даже задержать члена Совета по правам человека при Путине Николая Сванидзе; другой член Совета по правам человека при Путине, Александр Верховский говорит, что на этой неделе в Совете все же обсудят полицейское насилие.

Задержанную в Москве Юлию Навальную на этот раз не отпустили просто так, а составили на нее протокол за участие в несанкционированной акции, суд будет сегодня. В Москве на Тверской мужчина облил себя бензином и поджег. Его спасли прохожие – было ли это попыткой самосожжения, мы узнаем позже (или не узнаем). Есть сообщения о людях, которые просто пропали.

Политолог Александр Кынев объясняет невиданную жестокость паранойей как внутри полицейской системы (начальники боятся, что их сочтут недостаточно лояльными), так и внутри властной верхушки. Политик Леонид Гозман констатирует, что “Россия вошла в состав Беларуси”, но отмечает три важнейшие черты нынешнего протеста: его географическую всеохватность, десакрализирующий власть потенциал и моральный характер. Оба отмечают, что никаких вариантов, кроме дальнейшей эскалации, у российской власти больше нет.

Упреждающие репрессии

На прошлой неделе властям удалось посадить почти всех нынешних и бывших сотрудников штабов Навального и даже их близких. В Нижнем Новгороде силовики заставили главу местного штаба Навального, отбывавшего административный арест, записать видео с призывом не выходить на улицы (правда, довольно быстро последовало заявление, что видео записывалось под давлением). В Нижнем же суд сменил меру пресечения местному активисту Михаилу Иосилевичу – он находился под подпиской о невыезде по уголовному делу о содействии “нежелательной организации”, а теперь уже сидит в СИЗО. Из Астраханского госуниверситета за участие в предыдущей акции отчислили троих студентов (Свободный университет обещает им бесплатное обучение и консультации). Вот рассказ об обыске у социального педагога средней школы в Костромской области (кто-то сообщил в полицию, что она якобы призывает детей выходить на митинги).

“Профилактические” аресты и задержания коснулись в том числе и журналистов: главред “Медиазоны” Сергей Смирнов провел в полиции почти всю субботу, вышел с протоколом, будет суд, могут дать до 30 суток. В Белгороде на трое суток арестован главред социального медиа "Белгород №1" – за освещение акций. Утром в воскресенье многих активистов, журналистов и даже учителей в разных городах задерживали сразу после того, как они выходили из дома – полиция просто поджидала их на лестнице. Здесь эти превентивные меры комментирует адвокат Мария Эйсмонт: “Это совершенно беспрецедентная истерика, которая ничего общего с законом иметь не может”.

Текущие и новые уголовные дела

Роскомнадзор грозит миллионными штрафами за “завышение” числа участников акций в поддержку Навального и “фейки” о насилии. С сегодняшнего дня в России ужесточаются требования к контенту соцсетей: теперь их владельцы должны сами искать и блокировать “запрещенную информацию”.

По итогам воскресной акции в разных городах уже возбуждены несколько новых уголовных дел: о насилии к представителю власти в Петербурге, о “приведении в негодность транспортных средств” в Москве и Петербурге, о перекрытии дорог в Челябинске, об оскорблении представителя власти (в этом обвиняют главу белгородского штаба Навального Максима Климова). Второе дело о нарушении санитарных норм и правил возбуждено в Москве, хотя московские власти пока не сообщали, скольким больным Covid-19 довелось поучаствовать в гуляниях 31 января.

Людей продолжают задерживать по делам, возбужденным в связи с акцией недельной давности. Как живется семье арестованного в СПб Андрея Ломова – единственного кормильца семерых детей, читайте тут. В деле о перекрытии улиц в Москве 23 января появились “потерпевшие компании”, но их названия пока не разглашают. В отношении Навального возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве (воровал пожертвования ФБК, чтобы отдохнуть за границей), появилось уголовное дело в отношении “спонсора ФБК” (воровал у народа, чтобы перевести украденное Навальному, чтобы тот отдыхал за границей).

Евросоюз и США вновь призвали Россию уважать гражданские права (им уже ответили, что нечего лезть во внутренние дела). Amnesty International назвала всех задержанных на акциях узниками совести и потребовала их немедленного освобождения. Один из руководителей ФБК, живущий в Лондоне Владимир Ашурков направил президенту США список из 35 граждан России, против которых ФБК предлагает ввести санкции в связи с происходящим.

В центре циклона

Дворец Путина в Геленджике наконец обрел “настоящего хозяина”. Близкий друг Путина Аркадий Ротенберг, хорошо зарабатывающий на госконтрактах, объявил, что дворец принадлежит ему – сначала в интервью Mash, а потом и в “Вестях недели”. Ротенберг обещает сделать из тайного дворца с 16-этажным подземным бункером “шикарный апарт-отель”.

Дворец, впрочем, уже поднадоел: вот интересная история о кокаиновых связях Путина из начала 1990-х.

Вокруг света

В Беларуси в воскресенье прошли очередные локальные акции протеста, по всей стране задержаны около ста человек. Прокуратура Беларуси хочет запретить бело-красно-белый флаг, признав его “экстремистским” в ответ на “коллективное обращение граждан”.

в воскресенье прошли очередные локальные акции протеста, по всей стране задержаны около ста человек. Прокуратура Беларуси хочет запретить бело-красно-белый флаг, признав его “экстремистским” в ответ на “коллективное обращение граждан”. В Польше возобновились акции протеста в связи с почти полным запретом абортов.

возобновились акции протеста в связи с почти полным запретом абортов. Бывший президент США Дональд Трамп остался без адвокатов перед рассмотрением в Сенате вопроса об его импичменте: адвокаты, которых он пригласил, отказались ссылаться на фальсификацию результатов президентских выборов.

Дональд Трамп остался без адвокатов перед рассмотрением в Сенате вопроса об его импичменте: адвокаты, которых он пригласил, отказались ссылаться на фальсификацию результатов президентских выборов. В Мьянме произошел военный переворот: правящая партия сообщила об аресте фактической главы правительства Аун Сан Су Чжи, вооруженные силы объявили чрезвычайное положение и передали власть главнокомандующему. Военные тоже ссылаются на махинации во время выборов в ноябре прошлого года (которые поддерживаемая ими партия проиграла).

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 18 359. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 850 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 73 182 человек (+485 за сутки). Бывшая глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова объявлена в розыск за махинации с оборудованием для пациентов с Covid-19 (ранее ее уволили, а на ее место поставили Александра Мураховского, возглавлявшего больницу, из которой не отпускали Навального). О получении российской вакцины объявили сепаратисты из так называемой “ДНР”, в России это отрицают.

С сегодняшнего дня в Грузии ослабляют коронавирусные ограничения и начинают впускать иностранцев с прививками и отрицательными тестами. В остальном мире, наоборот, вводят новые ограничения или продляют старые: во Франции, Германии и Чехии ограничили въезд иностранцев и выезд за пределы ЕС, в Израиле, несмотря на успехи в вакцинации, еще на неделю продлили локдаун. В Великобритании в больницу с коронавирусом попал ветеран Том Мур, собравший в первую волну миллионы для врачей.

Эксперты ВОЗ наконец-то попали на “мокрый рынок” в Ухане, откуда, предположительно, коронавирус начал распространяться по миру. Никаких заявлений пока не сделано, общаться с местными жителями им не разрешают. Вот главные вопросы об этой нескончаемой пандемии, однозначных ответов на которые пока так и не найдено.

Шесть ссылок

История. Фрагмент из книги Кольмара фон дер Гольца “Шлезвиг-гольштейнские войны” (изд-во Евразия) – о реформе немецкой армии в середине XIX века. Или отрывок из воспоминаний финского кузнеца Томаса Аллунда, жившего на Аляске в 1867–1873 гг.

Фрагмент из книги Кольмара фон дер Гольца “Шлезвиг-гольштейнские войны” (изд-во Евразия) – о реформе немецкой армии в середине XIX века. Или отрывок из воспоминаний финского кузнеца Томаса Аллунда, жившего на Аляске в 1867–1873 гг. Ленинградское. Рассказ Анны Наринской об открывшемся наконец в Петербурге музее Бродского в полутора комнатах дома Мурузи, воспоминания Аси Пекуровской о Бродском и разговор с переводчицей “Хоббита” Наталией Рахмановой и ее мужем Яковом Гординым.

Рассказ Анны Наринской об открывшемся наконец в Петербурге музее Бродского в полутора комнатах дома Мурузи, воспоминания Аси Пекуровской о Бродском и разговор с переводчицей “Хоббита” Наталией Рахмановой и ее мужем Яковом Гординым. Твердые основания. Большое интервью с филологом Дмитрием Колчигиным, в переводе которого недавно вышел основополагающий труд Эрнста Роберта Курциуса “Европейская литература и латинское Средневековье”.

Большое интервью с филологом Дмитрием Колчигиным, в переводе которого недавно вышел основополагающий труд Эрнста Роберта Курциуса “Европейская литература и латинское Средневековье”. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок