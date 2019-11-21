“Россияне их угробили”

Доброе утро!
В Латвии запретили ретрансляцию девяти российских телеканалов, связанных с Юрием Ковальчуком – так мир узнал о существовании канала “Бобер”. И жить сразу стало веселее:
- Екатеринбургского политолога Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за возмущение “путинскими судьями” в Telegram.
- Минздрав Самарской области убеждает частные клиники не делать аборты.
- В ходе протестов в Иране убиты, по разным данным, от ста до двухсот человек, страна отключена от интернета.
- В Берлине во время лекции убит врач, сын бывшего президента ФРГ.
Отзвуки протестов
- Суд в Екатеринбурге оштрафовал политолога Федора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за неуважение к власти из-за поста про судей в телеграм-канале. 10 июня Крашенинников репостнул новость об очередном аресте соратника Навального Леонида Волкова, сопроводив ее комментарием: "Какие же б***и эти путинские судьи". Донос на Крашенинникова написал владелец шиномонтажной мастерской Салават Хазиев, с которым он лично не знаком. Деньги на оплату штрафа ему уже всем миром собрали. Сам Крашенинников связывает преследование со своей активной позицией во время протестов против строительства церкви в сквере.
- На допросе в Следственном комитете побывала жена Евгения Ерзунова Карина. Ерзунова арестовали за возмущенный комментарий по поводу приговора актеру Павлу Устинову, якобы вывихнувшему плечо росгвардейцу на московской акции протеста, и судьи Криворучко, который этот приговор вынес. Пока что Карина искренне не понимает, зачем серьезные люди в погонах шерстят твиттер вместо того, чтобы ловить преступников. Ерзунова обвиняют в угрозе убийством судье (до трех лет). Сначала он признал вину, послушав адвоката по назначению, но сейчас в деле появился адвокат от “Агоры”.
- Пятеро арестованных по обвинению в насилии по отношению к полицию во время мартовских протестов в Ингушетии обратились с открытым письмом к главе республики, в котором просят их отпустить, потому что никакого насилия не было.
- Суд отказался восстанавливать на работе полковника МВД Андрея Щирова, причастного к задержанию журналиста Ивана Голунова. Ранее Щирову не раз удавалось посадить по наркотическим статьям невинных людей, но в данном случае, видимо, сработала мощная общественная реакция.
Особенности образования и здравоохранения в России
Школьное образование крепнет: в Якутии ввели обязательное ежедневное исполнение российского гимна в школах. Вузовское тоже: Госдума приняла во втором чтении поправку о пожизненном ректорстве Садовничего и Кропачева в МГУ и СПбГУ. А наука даже приносит прибыль: фонд предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, недавно успешно защитившейся у Садовничего, заработал полмиллиарда рублей – платила, правда, в основном “Роснефть”.
В больницах тоже все налаживается: врач из Югры записал видеообращение к Путину, в котором жаловался, что зарплата маленькая и что он ходит в рваных ботинках, – ему купили новые. Минздрав Самарской области успешно убеждает частные клиники добровольно отказаться от проведения абортов – ну чтобы не дай бог не облегчить жизнь женщине, которая решила его сделать. Об уволенных московских врачах-трансплантологах, которые применяли не одобренную Минздравом схему подавления иммунитета при пересадке почек детям с низким весом, читайте тут. Один из них остается обвиняемым по уголовному делу.
Журналистские расследования
- “Новой газете” удалось идентифицировать наемника “ЧВК Вагнера”, который жестоко убил мужчину в Сирии. Видео с расправой появилось в сети летом 2017 года, и там лица участников скрыты масками. Сейчас кто-то выложил другие части видеозаписи, на которых лицо одного человека разглядеть можно. Журналисты не называют полное имя опознанного, но у них есть копия его паспорта и заполненная им анкета службы безопасности ЧВК. Они готовы передать эти материалы российским следственным органам. Убитого арабские медиа идентифицировали давно.
- По данным международного коллектива журналистов, бывший российский министр по делам открытого правительства, ныне арестованный Михаил Абызов построил сеть из 70 офшорных компаний, через которую с помощью своего человека в эстонском подразделении Swedbank вывел $770 млн. Отдельно власти США выясняют, не нарушал ли Swedbank режима санкций в отношении России – обнаружен сделанный через этот банк перевод от российского “Калашникова” одноименной американской компании.
- Издание “Проект” рассказывает, как близкие родственники бывших охранников Путина стали очень успешными бизнесменами сразу после назначения этих охранников губернаторами российских регионов.
- Полиция Мальты задержала четверых человек по подозрению в организации убийства журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. Она работала над документами из “Панамского досье”, вскрывая коррупционные связи мальтийских политиков. Один из задержанных – крупный бизнесмен Йорган Фенек, его арестовали прямо на яхте. Он может избежать наказания, если расскажет о реальных заказчиках убийства.
Вокруг Украины
Украина – главный герой слушаний в Конгрессе США об импичменте президента Трампа. Посол США в ЕС Гордон Сондланд еще раз подтвердил, что в отношениях Трампа с Зеленским действовал принцип “ты мне – я тебе” и что кампанию по организации расследования против Хантера Байдена в Украине координировал личный адвокат Трампа Руди Джулиани вместе с высшими государственными чиновниками. Госсекретарь Майк Помпео, по некоторым сообщениям, уже задумался о своевременной отставке, чтобы сохранить за собой шансы на избрание в Сенат.
Возвращенные Россией украинские военные корабли прибыли в порт Очаков. Командующий ВМС Украины сказал, что их пришлось буксировать, потому что “россияне их угробили” и “поснимали даже плафоны, розетки и унитазы”.
ФСБ России задержала очередного подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.
И вот еще занимательный сюжет об украинской борьбе с коррупцией – по материалам “прослушки” кабинета начальника Государственного бюро расследований Романа Трубы, почитайте.
Прочая уголовщина
- В Петербурге сотрудники центра “Э” задержали 68-летнего местного жителя из-за поста в ВК о взрыве в архангельском УФСБ – он якобы этот взрыв одобрял.
- Продолжается давление на ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре – теперь ее допрашивают и обыскивают по делу о распространению порнографии. Ранее власти закрыли театральный фестиваль, который она проводит.
- В Ачинске Красноярского края прошли новые обыски у Свидетелей Иеговы.
- Защита сестер Хачатурян заявила, что их убитый отец состоял в тесных отношениях с высшими чинами в российской прокуратуре и поэтому ни одна жалоба на него не была рассмотрена.
- В Берлине во время лекции о заболеваниях печени один из слушателей убил ножом лектора, завотделения частной клиники. Погибший – сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера.
Массовые протесты
В Иране в ходе протестов против резкого повышения цен на бензин убиты более ста человек. Подробнее о сложившейся там ситуации рассказано тут. Страна полностью отключена от интернета, и вот интересный разговор с журналистом о том, как это влияет на освещение событий.
О непрекращающихся протестах в Гонконге читайте здесь.
Шесть ссылок с бонусом
- Писатели. (1) Симпатичный разговор с Александром Стесиным о том, как совмещаются у него писательство, работа врачом-онкологом и погружение в африканские языки и культуры. (2) Отрывок из воспоминаний Ман Рэя о его встречах с Гертрудой Стайн и Элис Токлас. (3) Короткий рассказ о главной книге Роберто Боланьо “2666” – похоже на отчаянную попытку убедить издателей все-таки выпустить этот роман по-русски.
- Рефлексии над настоящим. (1) Актриса Фанни Ардан – о нынешнем всплеске феминизма и движении #MeToo. (2) Экономист Сергей Гуриев – о стагнирующей России будущего. (3) И тридцать с лишним российских интеллигентов разных профессий – о главных чертах общественной жизни уходящего десятилетия, очень занимательно.
- Бонус. Легкое, сотканное из множества цитат эссе Владислава Дегтярева о том, как все вышеперечисленное растворится в воздухе.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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