“Россияне их угробили”

Доброе утро!

В Латвии запретили ретрансляцию девяти российских телеканалов, связанных с Юрием Ковальчуком – так мир узнал о существовании канала “Бобер”. И жить сразу стало веселее:

Екатеринбургского политолога Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за возмущение “путинскими судьями” в Telegram.

Минздрав Самарской области убеждает частные клиники не делать аборты.

В ходе протестов в Иране убиты, по разным данным, от ста до двухсот человек, страна отключена от интернета.

В Берлине во время лекции убит врач, сын бывшего президента ФРГ.

Отзвуки протестов

Суд в Екатеринбурге оштрафовал политолога Федора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за неуважение к власти из-за поста про судей в телеграм-канале. 10 июня Крашенинников репостнул новость об очередном аресте соратника Навального Леонида Волкова, сопроводив ее комментарием: "Какие же б***и эти путинские судьи". Донос на Крашенинникова написал владелец шиномонтажной мастерской Салават Хазиев, с которым он лично не знаком. Деньги на оплату штрафа ему уже всем миром собрали. Сам Крашенинников связывает преследование со своей активной позицией во время протестов против строительства церкви в сквере.

На допросе в Следственном комитете побывала жена Евгения Ерзунова Карина. Ерзунова арестовали за возмущенный комментарий по поводу приговора актеру Павлу Устинову, якобы вывихнувшему плечо росгвардейцу на московской акции протеста, и судьи Криворучко, который этот приговор вынес. Пока что Карина искренне не понимает, зачем серьезные люди в погонах шерстят твиттер вместо того, чтобы ловить преступников. Ерзунова обвиняют в угрозе убийством судье (до трех лет). Сначала он признал вину, послушав адвоката по назначению, но сейчас в деле появился адвокат от “Агоры”.

Пятеро арестованных по обвинению в насилии по отношению к полицию во время мартовских протестов в Ингушетии обратились с открытым письмом к главе республики, в котором просят их отпустить, потому что никакого насилия не было.

Суд отказался восстанавливать на работе полковника МВД Андрея Щирова, причастного к задержанию журналиста Ивана Голунова. Ранее Щирову не раз удавалось посадить по наркотическим статьям невинных людей, но в данном случае, видимо, сработала мощная общественная реакция.

Особенности образования и здравоохранения в России

Школьное образование крепнет: в Якутии ввели обязательное ежедневное исполнение российского гимна в школах. Вузовское тоже: Госдума приняла во втором чтении поправку о пожизненном ректорстве Садовничего и Кропачева в МГУ и СПбГУ. А наука даже приносит прибыль: фонд предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, недавно успешно защитившейся у Садовничего, заработал полмиллиарда рублей – платила, правда, в основном “Роснефть”.

В больницах тоже все налаживается: врач из Югры записал видеообращение к Путину, в котором жаловался, что зарплата маленькая и что он ходит в рваных ботинках, – ему купили новые. Минздрав Самарской области успешно убеждает частные клиники добровольно отказаться от проведения абортов – ну чтобы не дай бог не облегчить жизнь женщине, которая решила его сделать. Об уволенных московских врачах-трансплантологах, которые применяли не одобренную Минздравом схему подавления иммунитета при пересадке почек детям с низким весом, читайте тут. Один из них остается обвиняемым по уголовному делу.

Журналистские расследования

“Новой газете” удалось идентифицировать наемника “ЧВК Вагнера”, который жестоко убил мужчину в Сирии. Видео с расправой появилось в сети летом 2017 года, и там лица участников скрыты масками. Сейчас кто-то выложил другие части видеозаписи, на которых лицо одного человека разглядеть можно. Журналисты не называют полное имя опознанного, но у них есть копия его паспорта и заполненная им анкета службы безопасности ЧВК. Они готовы передать эти материалы российским следственным органам. Убитого арабские медиа идентифицировали давно.

По данным международного коллектива журналистов, бывший российский министр по делам открытого правительства, ныне арестованный Михаил Абызов построил сеть из 70 офшорных компаний, через которую с помощью своего человека в эстонском подразделении Swedbank вывел $770 млн. Отдельно власти США выясняют, не нарушал ли Swedbank режима санкций в отношении России – обнаружен сделанный через этот банк перевод от российского “Калашникова” одноименной американской компании.

Издание “Проект” рассказывает, как близкие родственники бывших охранников Путина стали очень успешными бизнесменами сразу после назначения этих охранников губернаторами российских регионов.

Полиция Мальты задержала четверых человек по подозрению в организации убийства журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. Она работала над документами из “Панамского досье”, вскрывая коррупционные связи мальтийских политиков. Один из задержанных – крупный бизнесмен Йорган Фенек, его арестовали прямо на яхте. Он может избежать наказания, если расскажет о реальных заказчиках убийства.

Вокруг Украины

Украина – главный герой слушаний в Конгрессе США об импичменте президента Трампа. Посол США в ЕС Гордон Сондланд еще раз подтвердил, что в отношениях Трампа с Зеленским действовал принцип “ты мне – я тебе” и что кампанию по организации расследования против Хантера Байдена в Украине координировал личный адвокат Трампа Руди Джулиани вместе с высшими государственными чиновниками. Госсекретарь Майк Помпео, по некоторым сообщениям, уже задумался о своевременной отставке, чтобы сохранить за собой шансы на избрание в Сенат.

Возвращенные Россией украинские военные корабли прибыли в порт Очаков. Командующий ВМС Украины сказал, что их пришлось буксировать, потому что “россияне их угробили” и “поснимали даже плафоны, розетки и унитазы”.

ФСБ России задержала очередного подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

И вот еще занимательный сюжет об украинской борьбе с коррупцией – по материалам “прослушки” кабинета начальника Государственного бюро расследований Романа Трубы, почитайте.

Прочая уголовщина

В Петербурге сотрудники центра “Э” задержали 68-летнего местного жителя из-за поста в ВК о взрыве в архангельском УФСБ – он якобы этот взрыв одобрял.

Продолжается давление на ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре – теперь ее допрашивают и обыскивают по делу о распространению порнографии. Ранее власти закрыли театральный фестиваль, который она проводит.

В Ачинске Красноярского края прошли новые обыски у Свидетелей Иеговы.

Защита сестер Хачатурян заявила, что их убитый отец состоял в тесных отношениях с высшими чинами в российской прокуратуре и поэтому ни одна жалоба на него не была рассмотрена.

В Берлине во время лекции о заболеваниях печени один из слушателей убил ножом лектора, завотделения частной клиники. Погибший – сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера.

Массовые протесты

В Иране в ходе протестов против резкого повышения цен на бензин убиты более ста человек. Подробнее о сложившейся там ситуации рассказано тут. Страна полностью отключена от интернета, и вот интересный разговор с журналистом о том, как это влияет на освещение событий.

О непрекращающихся протестах в Гонконге читайте здесь.

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Искренне Ваши,

Семь Сорок