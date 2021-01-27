Для особо острокопытных

Доброе утро!

К Дню памяти жертв Холокоста в Ленобласти провели вебинар для учителей о том, что никакого Холокоста не было. Докладывал полковник в отставке, доктор технических наук профессор В.В. Матвеев, большой знаток печей для сжигания трупов. В остальном так:

В Москве арестован первый подозреваемый в нападении на полицейского во время акции 23 января. Всего заведено 20 уголовных дел.

В московских спецприемниках нет мест, арестованные сидят в автобусах и патрульных машинах.

Байден и Путин обсудили по телефону продление договора по СНВ-3 и арест Навального.

Общее число случаев Covid-19 с начала пандемии перевалило за 100 миллионов.

После бала

В Москве на два месяца арестован Евгений Есенов – его обвиняют в применении насилия в отношении полиции на акции за освобождение Навального. Следственный комитет сообщил о возбуждении 20 уголовных дел в связи с митингами – в основном именно по этой статье. По делу о нападении на машину ФСБ во время акции задержан TikTok-блогер Константин Лакеев.

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович говорит, что московские спецприемники для арестованных по административным статьям переполнены, людей держат в автозаках и патрульных машинах. В Казани – похожая картина с вариациями: задержанных заковывали в наручники, заставляли раздеваться до нижнего белья, но в итоге все равно держали всю ночь в полицейской “Газели”.

Депутата Псковского облсобрания от “Яблока” Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он предложил митингующим пройти в гайд-парк (где митинги вроде бы по определению разрешены). Здесь – обзор уголовных дел, штрафов и административных арестов в городах Сибири и Дальнего Востока, а тут – разговор с Артемом Назаровым, уволенным из московского вуза за участие в митинге. Еще одно интересное интервью – с организаторами службы психологической поддержки протестующих (они говорят, что основная проблема – страх и чувство вины за этот страх).

В Петербурге домой к Маргарите Юдиной, которую в субботу ударил в живот омоновец, нагрянула прокуратура и органы опеки. После этого она почувствовала себя плохо. Адвокатам удалось вызволить ее из дома и увезти в больницу. Она госпитализирована и планирует подавать заявление в Следственный комитет. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отозвал свой запрос в СК с требованием начать проверку действий полицейского, а телеведущий Владимир Соловьев назвал инцидент с Юдиной “провокацией”.

Правозащитная организация "Общественный вердикт" обратилась в Следственный комитет с сообщением о преступлениях силовиков на акциях протеста (приложено описание десяти конкретных случаев). Обычно СК ничего противоправного в избиениях людей не находит, да и другие органы российской власти тоже: спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что полицейские сработали на митингах 23 января “филигранно”, Госдума даже собирается их благодарить.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец (живущий в Москве) тоже считает действия российских омоновцев мягкими, а российский протест – вялым по сравнению с белорусским. Главы сибирских регионов его вообще заметили: “незначительные социальные протесты” не впечатлили губернатора Алтайского края, а губернатор Новосибирской области сказал, что расстояние от Путина до Навального – как “до Луны или до Пекина”. Что, в общем, правда.

Тем временем Навальный

Рассмотрение апелляции на заключение Навального под стражу назначено на 28 января, жалоба защиты будет рассматриваться в Мособлсуде. Всероссийские акции с требованием его освобождения назначены на воскресенье, в Москве в качестве точки сбора выбрана Лубянка, где находится главное управление ФСБ.

Учителя продолжают запугивать школьников, убеждая их не ходить на митинги (вот случай из Красноярска), Роскомнадзор требует удалить с сайта студенческого журнала Doxa видео с запугиванием студентов перед митингами.

Во ВКонтакте распространяются антинавальновские мемы. Сеть из 148 пабликов, которые их публикуют, принадлежит владельцу рекламного агентства “Медиаэскадра” и главе партии “Новые люди” Алексею Нечаеву. Партия была основана в марте 2020 года, тут же прошла в региональные заксобрания и получила право баллотироваться в Госдуму без сбора подписей.

В ходе телефонного разговора Путина с Байденом последний выразил озабоченность арестом Навального. Освободить Навального призвали главы МИД стран Большой семерки. Сегодня этот вопрос будет обсуждаться в ПАСЕ.

И снова о дворце в Геленджике

Не успел Фонд борьбы с коррупцией ответить Путину на его семиминутную речь о дворце и брачных договорах (вот, кстати, грустное интервью студента Чемезова, который задавал этот вопрос), как с новым комментарием о владельцах дворца выступил путинский пресс-секретарь Песков. Дворцом, сказал он, владеют “бизнесмены”, но называть их имена “было бы некорректно” (вот полный текст брифинга, там много перлов).

Александр Пономаренко – совладелец (вместе с Ротенбергом) аэропорта “Шереметьево”, – на которого, по версии Навального, дворец официально записан (точнее, он записан на принадлежащую ему фирму “Бином”), сказал, что он с этим дворцом никак не связан.

В то же время Радио Свобода пишет, что спецсвязь в геленджикском дворце делала та же компания, что делает ее на других официальных президентских объектах, кубанский эколог Дмитрий Шевченко говорит, что местным жителям о президентском статусе дворца сообщают сами пограничники и ФСОшники, а Илья Шуманов из "Трансперенси Интернешнл – Россия" утверждает, что в стране с действующим парламентом этот дворец стал бы поводом для парламентского расследования и запуска процедуры судебного преследования президента.

Прочее российское

В Ивановской области задержан бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной службы за контролем по обороту наркотиков – его подозревают в создании сети подпольных лабораторий, где для производства синтетических наркотиков использовался рабский труд. Готовый товар развозили на машинах представительского класса с мигалками.

В Петербурге шесть человек задержаны по уголовному делу о взятке: в городской поликлинике МВД врачи за 200 тысяч выдавали документы об инвалидности здоровым полицейским, чтобы те при выходе на пенсию могли получить компенсацию размером до миллиона плюс льготы.

“МБХ-медиа”, внимательно изучающие госзакупки, обнаружили, что в 2020 году ФСБ России потратило больше 3 млн рублей на костюмы и обувь для танцев. Подробная спецификация закупки скрыта, потому она проводилась "для нужд обороны страны и безопасности государства".

Умер бывший вице-премьер и экс-руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько – один из главных героев “Рыбкагейта” (в расследовании ФБК утверждалось, что в 2016 году он провел три дня на яхте Дерипаски в компании дорогих проституток).

Страшная месть

В августе прошлого года власти Беларуси переоборудовали ЛТП под Слуцком под лагерь для задержанных протестующих. Всё как в кино: колючая проволока, собаки, вышки с часовыми по периметру. Уже в этом году инициатива BYPOL обнародовала аудио, на котором замглавы МВД Беларуси говорит: “Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных”.

Новые приговоры:

Директор завода в Гродненской области Георгий Дядюшко приговорен к 4,5 годам колонии за взятку. Взятку ему инсценировали; реальной причиной преследования может быть то, что он отказался собирать на заводе подписи за Лукашенко.

Административные аресты: 15 суток за ёршик с надписью “Путину”, принесенный к российскому посольству в Минске; 14 суток 66-летней пенсионерке с множеством хронических болезней за знак “виктори” проезжающим мимо машинам; 15 суток – волонтерам, которые помогают бездомным и случайно попались на глаза силовикам.

При этом студента Яна Солоновича, прославившегося тем, что его приговорили сразу к 114 суткам, почему-то отпустили раньше срока.

Вокруг света

Сенат США утвердил на посту госсекретаря Энтони Блинкена, жесткого критика Кремля.

В ходе телефонного разговора Байдена с Путиным обсуждалось продление договора по СНВ-3. Уже сегодня этот вопрос рассмотрит профильный комитет Госдумы.

В Кыргызстане задержан бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев (он ушел в отставку в июне прошлого года).

Премьер Италии Джузеппе Конте тоже ушел в отставку – но с намерением сформировать новый кабинет.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 18 241. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 757 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 70 482 человек (+564 за сутки).

Общее число случаев Covid-19 в мире с начала пандемии перевалило за 100 миллионов. США вслед за другими странами ввели ограничения на въезд из эпидемически неблагополучных регионов. В Европе остро не хватает вакцин – производители серьезно отстают от ранее согласованных графиков поставок.

Мощные протесты против ужесточения ковидных ограничений прошли в Нидерландах, вчера вечером протесты в Амстердаме сопровождались взрывами. Зато в Таджикистане все спокойно: президент Рахмон объявил, что с января страна живет без коронавируса.

Шесть ссылок

День памяти жертв Холокоста. Фрагмент воспоминаний Сергея Беркнера “Жизнь и борьба Белостокского гетто. Записки участника Сопротивления” (изд-во “Книжники”). Или отрывок из книги Шейлы Фицпатрик “Команда Сталина. Годы опасной жизни в советской политике” (изд-во Института Гайдара) – о преследовании евреев в СССР, Холокосте после Холокоста.

Фрагмент воспоминаний Сергея Беркнера “Жизнь и борьба Белостокского гетто. Записки участника Сопротивления” (изд-во “Книжники”). Или отрывок из книги Шейлы Фицпатрик “Команда Сталина. Годы опасной жизни в советской политике” (изд-во Института Гайдара) – о преследовании евреев в СССР, Холокосте после Холокоста. Театральное. Рассказ искусствоведа Андрея Россомахина о театральной постановке хлебниковской сверхповести “Зангези”, осуществленной Владимиром Татлиным. Или разговор с режиссером “партизанского” Pop-up театра Семеном Александровским – о том, как делать спектакли в барах, гостиницах и на улицах.

Рассказ искусствоведа Андрея Россомахина о театральной постановке хлебниковской сверхповести “Зангези”, осуществленной Владимиром Татлиным. Или разговор с режиссером “партизанского” Pop-up театра Семеном Александровским – о том, как делать спектакли в барах, гостиницах и на улицах. Антропология. Беседа с Нестором Маничкиным (он же Пилявский) о кыргызском шаманизме. Или рассказ лингвистов Василия Харитонова и Динары Стёпиной о пользе многоязычия и устройстве языковой дискриминации.

Беседа с Нестором Маничкиным (он же Пилявский) о кыргызском шаманизме. Или рассказ лингвистов Василия Харитонова и Динары Стёпиной о пользе многоязычия и устройстве языковой дискриминации. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок