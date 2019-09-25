Застрелят за стаканчик

Доброе утро!

В Испании закончилась тяжба о перезахоронении каудильо Франко – Верховный суд не принял доводы семьи и постановил убрать его останки из Долины павших, которая должна быть мемориалом всем погибшим в гражданской войне, как победителям-националистам, так и проигравшим республиканцам. Прочие дела далеки от завершения:

Сегодня суд в Москве будет рассматривать продление ареста двум обвиняемым в рамках “московского дела”. Ожидать, что их отпустят, оснований мало.

В Нью-Йорке пройдут переговоры президента США с Владимиром Зеленским.

Трамп распорядился опубликовать стенограмму их разговора, из-за которого Конгресс инициировал расследования, могущие стать началом процедуры импичмента.

Парламент Великобритании сегодня возобновляет работу после решения Верховного суда о незаконности его пророгации. Оппозиция призывает Бориса Джонсона уйти в отставку.

“Московское дело” живет

Сегодня Басманный суд Москвы будет решать вопрос о продлении срока арестов студенту-политологу Егору Жукову (арест у него домашний, его обвиняют в публичных призывах к экстремизму) и рэперу Самариддину Раджабову (он сидит в СИЗО за то, что якобы бросил пластиковую бутылку в росгвардейца). Накануне пресс-секретарь Путина Песков, выступая на встрече со студентами ВШЭ, объяснил, что подобные обвинения – свидетельство мягкости российской власти: “В Америке и в Канаде застрелят к чертовой матери за стаканчик, за газету брошенную”.

Призывы закрыть “московское дело” тоже не прекращаются. К Медведеву обратилась группа актеров и режиссеров; вызволенный из-за решетки (но по-прежнему приговоренный к реальному сроку) актер Павел Устинов обещает не оставаться в стороне и бороться за освобождение всех обвиняемых; а глава Верховного суда России Лебедев признает необходимость исследовать видео задержания самого Устинова (но сам этого сделать не может).

Меры опять принимаются

Госдума наделила полицейских правом выносить предостережение гражданам (о том, что это значит, читайте здесь).

В Иркутске за нарушение правил дорожного движения задержаны шестеро спутников шамана Габышева (бдительный гражданин пожаловался полиции, что они идут по проезжей части) – видимо, никуда они уже не идут.

Глава московских единороссов Метельский, не сумевший избраться в Мосгордуму, подал в суд на Навального и его соратников за то, что те называли его жуликом и вором.

Правозащитник Лев Пономарев второй раз за два месяца оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что маркировка “иностранный агент” встречается не в каждой статье на его сайте.

Екатеринбургский “Коляда-театр” оштрафован на 50 тысяч – за неготовность к работе в условиях войны (нет, правда).

Вот разговор с либертарианцем Михаилом Световым, которому в ходе лекционного тура по стране пытаются сорвать лекцию в каждом городе по “федеральной наводке”.

Роскомнадзор рапортует о начале монтажа оборудования для изоляции рунета. Тестирование пройдет в октябре.

Трамп в Нью-Йорке

Президент США выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН (кстати, доехали туда не все – десяти членам российской делегации не дали визы). В своей речи Трамп громил “иранский режим” (он “сеет смерть и разрушение”), обвинял Китай в подрыве мировой торговли, сказал решительное “нет” неконтролируемой миграции и выразил надежду на восстановление демократии в Венесуэле (Мадуро как раз прилетел в Москву и сегодня будет обсуждать с Путиным “братские отношения”).

Отдельно президент США поддел экоактивистку Грету Тунберг: "Она выглядит очень счастливой юной девочкой, которая смотрит в светлое и прекрасное будущее. Как приятно такое видеть!" – написал он в твиттере. (Грету критикует не только Трамп, хотя экологи надеются, что ее деятельность возымеет положительный эффект).

Сегодня Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне он обещал опубликовать стенограмму их разговора, послужившего основанием для служебной жалобы, а потом и общественного скандала. Демократы в Палате представителей инициировали расследования в комитетах, которые могут привести к началу процедуры импичмента. Они предполагают, что Трамп поставил предоставление военной помощи Украине в зависимость от того, будет ли там возобновлено расследование против сына его наиболее вероятного соперника на предстоящих выборах. Здесь украинские политологи говорят об ожиданиях от предстоящей встречи президентов.

Борис Джонсон летит в Лондон

11 судей Верховного суда Великобритании единогласно признали незаконным решение премьера Джонсона о пятинедельной пророгации парламента. Решение объявлено недействительным, сегодня парламент соберется вновь, но будет ли там присутствовать сам премьер (которого оппозиция призывает уйти в отставку), пока не понятно.

На пресс-конференции после встречи с Трампом в Нью-Йорке Джонсон сказал, что в отставку не уйдет и будет продолжать добиваться досрочных парламентских выборов и выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

Большинство в парламенте видит свою задачу в том, чтобы заставить Джонсона попросить ЕС об очередной отсрочке, если к 31 октября соглашение о выходе не будет одобрено (а одобрено оно не будет – в ЕС утверждают, что Лондон так и не представил никаких новых предложений по вопросу об ирландской границе), и только потом объявлять внеочередные выборы.

Череда самоубийств

В России после увольнения застрелился мэр Новокуйбышеска, в Армении с пулевым ранением в голову найден мертвым бывший министр внутренних дел, в Эстонии бесследно пропал бывший глава филиала Danske Bank, замешанного в скандале об отмывании денег, и полиция опасается, что это тоже самоубийство.

Шесть ссылок

История. Заведующий библиотекой Мемориала Борис Беленкин рассказывает историю убийства Великого князя Михаила, брата Николая II и формально последнего российского императора, и параллельно анализирует роман Владимира Шарова, в котором эта история тоже задействована. Или фрагмент из трехтомника “Мир Василия Поленова. Россия. Европа. Восток”, в котором Елена Каштанова пишет о поездке художника в Турцию, Египет, Палестину и Сирию.

Заведующий библиотекой Мемориала Борис Беленкин рассказывает историю убийства Великого князя Михаила, брата Николая II и формально последнего российского императора, и параллельно анализирует роман Владимира Шарова, в котором эта история тоже задействована. Или фрагмент из трехтомника “Мир Василия Поленова. Россия. Европа. Восток”, в котором Елена Каштанова пишет о поездке художника в Турцию, Египет, Палестину и Сирию. Кровь и трупы. Краткая культурная история крови – антрополог Мария Пироговская рассказывает, как знания постепенно изменяют мифы о крови, но те упорствуют и в той или иной форме остаются в сознании людей. Или занимательный рассказ о “трупных фермах” (в США и Австралии для нужд следователей и судмедэкспертов созданы центры по изучению разложения тел) – с понятным описанием процесса разложения.

Краткая культурная история крови – антрополог Мария Пироговская рассказывает, как знания постепенно изменяют мифы о крови, но те упорствуют и в той или иной форме остаются в сознании людей. Или занимательный рассказ о “трупных фермах” (в США и Австралии для нужд следователей и судмедэкспертов созданы центры по изучению разложения тел) – с понятным описанием процесса разложения. Измены и пытки. Психолог Марина Травкова рассказывает, как эволюционировал институт брака и чем оборачиваются измены для современной его формы. Или вот рассказы заключенных ИК №9 в Петрозаводске о пытках, которые к ним там регулярно применяют.

Искренне Ваши,

Семь Сорок