Застрелят за стаканчик

Доброе утро!
В Испании закончилась тяжба о перезахоронении каудильо Франко – Верховный суд не принял доводы семьи и постановил убрать его останки из Долины павших, которая должна быть мемориалом всем погибшим в гражданской войне, как победителям-националистам, так и проигравшим республиканцам. Прочие дела далеки от завершения:
- Сегодня суд в Москве будет рассматривать продление ареста двум обвиняемым в рамках “московского дела”. Ожидать, что их отпустят, оснований мало.
- В Нью-Йорке пройдут переговоры президента США с Владимиром Зеленским.
- Трамп распорядился опубликовать стенограмму их разговора, из-за которого Конгресс инициировал расследования, могущие стать началом процедуры импичмента.
- Парламент Великобритании сегодня возобновляет работу после решения Верховного суда о незаконности его пророгации. Оппозиция призывает Бориса Джонсона уйти в отставку.
“Московское дело” живет
Сегодня Басманный суд Москвы будет решать вопрос о продлении срока арестов студенту-политологу Егору Жукову (арест у него домашний, его обвиняют в публичных призывах к экстремизму) и рэперу Самариддину Раджабову (он сидит в СИЗО за то, что якобы бросил пластиковую бутылку в росгвардейца). Накануне пресс-секретарь Путина Песков, выступая на встрече со студентами ВШЭ, объяснил, что подобные обвинения – свидетельство мягкости российской власти: “В Америке и в Канаде застрелят к чертовой матери за стаканчик, за газету брошенную”.
Призывы закрыть “московское дело” тоже не прекращаются. К Медведеву обратилась группа актеров и режиссеров; вызволенный из-за решетки (но по-прежнему приговоренный к реальному сроку) актер Павел Устинов обещает не оставаться в стороне и бороться за освобождение всех обвиняемых; а глава Верховного суда России Лебедев признает необходимость исследовать видео задержания самого Устинова (но сам этого сделать не может).
Меры опять принимаются
- Госдума наделила полицейских правом выносить предостережение гражданам (о том, что это значит, читайте здесь).
- В Иркутске за нарушение правил дорожного движения задержаны шестеро спутников шамана Габышева (бдительный гражданин пожаловался полиции, что они идут по проезжей части) – видимо, никуда они уже не идут.
- Глава московских единороссов Метельский, не сумевший избраться в Мосгордуму, подал в суд на Навального и его соратников за то, что те называли его жуликом и вором.
- Правозащитник Лев Пономарев второй раз за два месяца оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что маркировка “иностранный агент” встречается не в каждой статье на его сайте.
- Екатеринбургский “Коляда-театр” оштрафован на 50 тысяч – за неготовность к работе в условиях войны (нет, правда).
- Вот разговор с либертарианцем Михаилом Световым, которому в ходе лекционного тура по стране пытаются сорвать лекцию в каждом городе по “федеральной наводке”.
- Роскомнадзор рапортует о начале монтажа оборудования для изоляции рунета. Тестирование пройдет в октябре.
Трамп в Нью-Йорке
Президент США выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН (кстати, доехали туда не все – десяти членам российской делегации не дали визы). В своей речи Трамп громил “иранский режим” (он “сеет смерть и разрушение”), обвинял Китай в подрыве мировой торговли, сказал решительное “нет” неконтролируемой миграции и выразил надежду на восстановление демократии в Венесуэле (Мадуро как раз прилетел в Москву и сегодня будет обсуждать с Путиным “братские отношения”).
Отдельно президент США поддел экоактивистку Грету Тунберг: "Она выглядит очень счастливой юной девочкой, которая смотрит в светлое и прекрасное будущее. Как приятно такое видеть!" – написал он в твиттере. (Грету критикует не только Трамп, хотя экологи надеются, что ее деятельность возымеет положительный эффект).
Сегодня Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне он обещал опубликовать стенограмму их разговора, послужившего основанием для служебной жалобы, а потом и общественного скандала. Демократы в Палате представителей инициировали расследования в комитетах, которые могут привести к началу процедуры импичмента. Они предполагают, что Трамп поставил предоставление военной помощи Украине в зависимость от того, будет ли там возобновлено расследование против сына его наиболее вероятного соперника на предстоящих выборах. Здесь украинские политологи говорят об ожиданиях от предстоящей встречи президентов.
Борис Джонсон летит в Лондон
11 судей Верховного суда Великобритании единогласно признали незаконным решение премьера Джонсона о пятинедельной пророгации парламента. Решение объявлено недействительным, сегодня парламент соберется вновь, но будет ли там присутствовать сам премьер (которого оппозиция призывает уйти в отставку), пока не понятно.
На пресс-конференции после встречи с Трампом в Нью-Йорке Джонсон сказал, что в отставку не уйдет и будет продолжать добиваться досрочных парламентских выборов и выхода Великобритании из ЕС 31 октября.
Большинство в парламенте видит свою задачу в том, чтобы заставить Джонсона попросить ЕС об очередной отсрочке, если к 31 октября соглашение о выходе не будет одобрено (а одобрено оно не будет – в ЕС утверждают, что Лондон так и не представил никаких новых предложений по вопросу об ирландской границе), и только потом объявлять внеочередные выборы.
Череда самоубийств
В России после увольнения застрелился мэр Новокуйбышеска, в Армении с пулевым ранением в голову найден мертвым бывший министр внутренних дел, в Эстонии бесследно пропал бывший глава филиала Danske Bank, замешанного в скандале об отмывании денег, и полиция опасается, что это тоже самоубийство.
Шесть ссылок
- История. Заведующий библиотекой Мемориала Борис Беленкин рассказывает историю убийства Великого князя Михаила, брата Николая II и формально последнего российского императора, и параллельно анализирует роман Владимира Шарова, в котором эта история тоже задействована. Или фрагмент из трехтомника “Мир Василия Поленова. Россия. Европа. Восток”, в котором Елена Каштанова пишет о поездке художника в Турцию, Египет, Палестину и Сирию.
- Кровь и трупы. Краткая культурная история крови – антрополог Мария Пироговская рассказывает, как знания постепенно изменяют мифы о крови, но те упорствуют и в той или иной форме остаются в сознании людей. Или занимательный рассказ о “трупных фермах” (в США и Австралии для нужд следователей и судмедэкспертов созданы центры по изучению разложения тел) – с понятным описанием процесса разложения.
- Измены и пытки. Психолог Марина Травкова рассказывает, как эволюционировал институт брака и чем оборачиваются измены для современной его формы. Или вот рассказы заключенных ИК №9 в Петрозаводске о пытках, которые к ним там регулярно применяют.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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