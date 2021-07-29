Клеветники России

Доброе утро!

Российский Минюст собрался проводить внеплановую проверку фонда “Тотальный диктант” – обычно после таких проверок организации объявляют “иностранными агентами”. И вод чиво исчо стрязлося:

Президент США Джо Байден встретился со Светланой Тихановской.

У главреда The Insider Романа Доброхотова прошел обыск, потом был допрос.

Уральского политолога Федора Крашенинникова обвиняют в клевете на ветерана, ранее оклеветанного Навальным.

Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов.

В Белом доме

Президент США Джо Байден принял в Белом доме лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Не планировавшаяся ранее встреча продолжалась около 15 минут, Байден выразил “полную поддержку белорусскому народу в его борьбе за демократию”. Вот краткое интервью, которое Тихановская дала сразу после встречи (только видео); здесь значение этого события оценивает советник Тихановской Франак Вячорка.

Чуть ранее на встрече с сотрудниками американских разведслужб служб Байден довольно много говорил о России: сказал, что своими действиями Москва "явно нарушает наш суверенитет", назвал слабость российской экономики “реальной проблемой” Путина. По данным американского издания Politico, администрация Байдена воздерживается от персональных санкций в отношении Путина и его ближайшего окружения, опасаясь хаоса в России и попадания ее ядерного арсенала в руки непредсказуемых людей в случае быстрого краха нынешнего режима.

Образцово-показательная порка

Утром в среду прошли обыски у главного редактора The Insider (ранее признанного “СМИ – иностранным агентом”) Романа Доброхотова и в квартире его отца, профессора философии Александра Доброхотова. У Романа изъяли все электронные девайсы и загранпаспорт (вчера он как раз собирался лететь в Европу), после чего увезли на допрос. Уже там выяснилось, что обыски связаны с делом о клевете на нидерландского блогера Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа и офицеров российского ГРУ.

Ван дер Верфф много высказывается о сбитом над Донбассом пассажирском “Боинге”, всячески доказывая, что Россия к этому не причастна, а The Insider совместно с Bellingcat показали, что этот нидерландский блогер находится на содержании у российского ГРУ, чем, видимо, оскорбили сразу и нидерландца, и ГРУ. Ван дер Верфф, интересы которого представляет российский адвокат Сталина Гуревич (вот тут изложена ее непростая биография), при этом жалуется, что на родине его совсем затравили, и собирается просить политическое убежище в России. Подробнее эту голландскую историю разбирает глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио Свобода.

После допроса Роман Доброхотов остался в статусе свидетеля, а его родителям никакого статуса по делу не присвоили. В большом интервью Настоящему Времени Христо Грозев рассказывает, что Доброхотов знал, что к нему могут прийти, но “в силу характера” решил не скрываться в Европе и продолжать работу над расследованиями. (Напомним, что именно The Insider в сотрудничестве с Bellingct впервые подробно рассказал об участии российских военных в войне на Донбассе и отравлении Навального сотрудниками российских спецслужб).

Кроме того, ряды клеветников пополнил уральский политолог Федор Крашенинников. В отношении него возбуждено уголовное дело о клевете на ранее “оклеветанного” Навальным ветерана Игната Артеменко – в феврале Крашенинников написал в своем телеграм-канале: "Весь этот балаган с участием 93-летнего деда – это квинтэссенция того, во что Путин превратил память о войне". Крашенинников уже год живет в Литве, вот его история. В интервью Настоящему Времени он назвал свое уголовное дело “образцово-показательной поркой людей с большой социальной известностью”.

Прочие экстренные меры

В Москве начались суды по “санитарному делу” (фабула обвинения в том, что активисты, призывавшие в соцсетях выйти на акции в поддержку Навального, нарушили антиковидные ограничения). Прокурор высказался по первой из более чем десятка обвиняемых, экс-юристу ФБК Любови Соболь: просит два года ограничения свободы, подразумевающего запрет выходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и участвовать в митингах. Сегодня “санитарные” суды продолжатся.

Роскомнадзор потребовал от Youtube и Twitter заблокировать аккаунты Фонда борьбы с коррупцией, штабов Навального, Фонда защиты прав граждан и отдельно – твиттер-аккаунт Соболь.

В Ярославле суд взыскал 296 тысяч рублей со сторонницы Алексея Навального Елены Лекиашвили по иску местной полиции. Суд посчитал, что это она организовала митинг в поддержку Навального 23 января. Ранее она уже отсидела за это 10 суток.

В Москве арестовали на пять суток двоих волонтеров штаба Кирилла Гончарова – кандидата в депутаты Госдумы от “Яблока”. Ранее полиция задерживала его самого.

В Курганской области уволили лесника: он требовал завести дело на депутата-единоросса за то, что тот незаконно охотился на волков, да еще и издевался над раненым зверем.

У единороссов и полицейских, впрочем, тоже иногда бывают неприятности: в Калининграде по подозрению в растлении малолетних арестован бывший глава исполкома “Единой России”, суд во Владикавказе дал до 10 лет колонии полицейским за пытки невиновного мужчины, умершего впоследствии от травм.

Россия на мировой арене

В Украине отметили 1033-летие крещения Киевской Руси. Президент Зеленский в поздравительном обращении к гражданам призвал “двоюродных племянников и очень дальних родственников” не посягать на ее наследие. Так он, вероятно, отреагировал на статью Путина о единстве русских и украинцев.

Ростовский областной суд приговорил к 9,5 и 10 годам 5 месяцам колонии строгого режима граждан России и Армении по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу Украины – они якобы передавали Киеву детали для С-300.

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что Россия поможет Таджикистану в случае угрозы со стороны Афганистана и безвозмездно поставит вооружение.

По данным источников агентства Bloomberg, в российском руководстве опасаются прихода к власти в Германии Анналены Бербок – кандидата на пост канцлера от партии "зеленых". Российское руководство "готово сделать все", чтобы не допустить ее победы на выборах. Ранее “зеленые” столкнулись с массированными кибератаками, похожими на те, что обычно связывают с Кремлем.

В Лондоне начался суд по искам Романа Абрамовича и "Роснефти" к автору книги "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад" (изд-во HarperCollins). Сооснователи "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен тоже подали иск к издательству, но достигли с ним внесудебного соглашения.

Вокруг света

На литовской границе задержано рекордное за сутки число мигрантов из Беларуси – 171 человек. Все они представились гражданами Ирака или имели документы этой страны. Официальный Вильнюс обвиняет Беларусь в намеренной переправке стремящихся в Европу иракцев к границе Литвы.

В ночь на 28 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Армения сообщила о трех погибших военнослужащих, в Баку заявили о двух раненых.

В городе Жанаозен на западе Казахстана к массовым протестам и забастовкам присоединились рабочие местной энергокомпании. Это крупнейший протест в регионе после расстрела участников массовой забастовки в 2011 году.

Правящая в Грузии партия “Грузинская мечта” объявила о выходе из так называемого "Соглашения Шарля Мишеля". Этот документ был разработан ради преодоления парламентского кризиса в Грузии в ходе длительных переговоров между властями и оппозицией при посредничестве Евросоюза.

В районе Манавгат турецкой провинции Анталья крупный лесной пожар перекинулся на жилые районы. Пострадали свыше 50 человек.

Суд в Эквадоре лишил гражданства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В январе Лондон отказался выдавать Ассанжа США.

В США скончался бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл, в Москве умер последний член ГКЧП Олег Бакланов (в 1991 году он занимал должность министра машиностроения и руководил советской ракетно-космической отраслью).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России опять упал – до 22 420. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 195 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 156 178 человек (+798 за сутки). По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас в России привиты чуть больше 21 миллиона человек.

Еще пятерым участникам прошлогоднего митинга во Владикавказе против “режима самоизоляции” назначили сроки до 6,5 лет колонии. Всех признали виновными в участии в массовых беспорядках.

В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, непривитых будут увольнять. Жителям Нью-Йорка за прививку от коронавируса с 30 июля начнут платить по сто долларов (из 8,5 миллионов жителей города полностью вакцинированы лишь 4,4 миллиона).

Шесть ссылок

Странные писатели. Рассказ о “первом немецком глобалисте”, этнологе и “основателе квир-прозы” Хуберте Фихте (1935–1986) – к выходу его “Опыта о пубертате” в издательстве Kolonna Publications. Или путеводитель по романам философа Александра Пятигорского.

Рассказ о “первом немецком глобалисте”, этнологе и “основателе квир-прозы” Хуберте Фихте (1935–1986) – к выходу его “Опыта о пубертате” в издательстве Kolonna Publications. Или путеводитель по романам философа Александра Пятигорского. Север и юг. 11 слов, помогающих понять эскимосскую культуру. Или разговор с кинорежиссером Надавом Лапидом, который снял уже второй успешный фильм о том, как непросто быть гражданином Израиля.

11 слов, помогающих понять эскимосскую культуру. Или разговор с кинорежиссером Надавом Лапидом, который снял уже второй успешный фильм о том, как непросто быть гражданином Израиля. Музеи. Все возможные вопросы о запасниках с ответами хранителей российских музеев. Или разговор с директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян о собрании музея, “пермских богах”, египетских мумиях и переезде экспозиции из Спасо-Преображенского собора, который планируется с 1938 года.

Все возможные вопросы о запасниках с ответами хранителей российских музеев. Или разговор с директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян о собрании музея, “пермских богах”, египетских мумиях и переезде экспозиции из Спасо-Преображенского собора, который планируется с 1938 года. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок