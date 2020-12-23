Скажи, Андрэй, это был трезвователь?

Доброе утро!

В Израиле снова распущен Кнессет – четвертые за два года внеочередные парламентские выборы намечены на 23 марта. В России, где ничего подобного d принципе случиться не может, основной темой остается разговор Навального с химиком из ФБС:

На Лубянке задержали режиссера-документалиста Виталия Манского с синими трусами в руках; двух сотрудников “Навальный.LIVE” арестовали на семь суток.

Российская Госдума за день приняла больше десяти запретительных законов.

После обысков в белорусском “Пресс-клубе” задержаны несколько журналистов и глава организации.

ВОЗ вновь зафиксировала рекордный недельный прирост новых случаев Covid-19 по всему миру – 4,6 миллионов.

“Зацикленность на гульфиковой зоне”

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя разговор Навального с предполагаемым участником его отравления, обнаружил у политика следующий набор душевных расстройств: “У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне”.

Мания преследования плохо сочетается с тем, что за Навальным, как признал на прошлой неделе Путин, действительно следят. А под Иисусом, как предположил сам Навальный, подразумевался, вероятно, болгарский журналист Христо Грозев, один из авторов расследования об отравлении (вот интервью с ним, где он объясняет, как, по его мнению, фсбшники выбирали трусы, на которые следует нанести “Новичок”, а вот полезный словарик навально-терминов, которыми пользуются российские госорганы и информагентства).

Опрошенные журналистами депутаты Госдумы об отравлении Навального слышать не хотят и парламентское расследование инициировать не собираются. Сын Жириновского сказал, что это бессмысленно, потому что большинство все равно у “Единой России”, а единоросс Николай Брыкин объяснил, что расследовать ничего не нужно, потому что “это априори невозможно в нашей стране”.

Сотрудникам ютуб-канала “Навальный.LIVE” Ольге Ключниковой и Акиму Керимову дали по семь суток за “неповиновение законному распоряжению полицейского” – они просто ждали Любовь Соболь у полицейского участка.

У здания ФСБ на Лубянке полиция задержала режиссера-документалиста Виталия Манского: он молча стоял с синими трусами в руках, а когда полицейский спросил его, зачем он эти трусы держит, Манский ответил: “Ну чтобы чистые были”. В участке трусы у Манского конфисковали, а самого его отпустили под обязательство о явке. Бесплатная раздача трусов в Петербурге прошла без задержаний. Почему россияне столь вяло реагируют на расследование об отравлении Навального, здесь объясняет социолог Сергей Белановский.

МИД России расширил список невъездных представителей ЕС "в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным". Конкретных имен не назвали – было сказано, что в список "вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС".

Познавательное:

Во сколько обходится России содержание ФСБ и сколько на самом деле зарабатывают сотрудники.

Загадочная яхта North Silver, приобретенная ФСБ для “государственных нужд” в 2020 году.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 28 776 (небольшое падение). Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 2 миллиона 906 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 51 912 человек (+561 за сутки). За день в Москве скончались еще 73 человека. По подсчетам ВОЗ, на прошлой неделе был установлен новый рекорд прироста числа инфицированных – свыше 4,6 миллионов за неделю. Covid-19 пришел и в Антарктиду: 36 случаев выявлено на чилийской исследовательской базе.

EU и UK. Еврокомиссия рекомендовала пересмотреть ограничения на транспортное сообщение с Великобританией, наложенные из-за обнаружения там нового штамма коронавируса. Франция решила впустить фуры из Соединенного королевства при наличии отрицательных тестов у водителей, а застрявшим в Британии гражданам и резидентам стран ЕС разрешили вернуться на континент. Вот фотографии пустынного Лондона. Но вообще пора перестать волноваться по поводу новых штаммов: в Бразилии тоже обнаружили новый, причем не такой, как в Британии.

Вакцинирование. Ватикан сделал специальное заявление о том, что вакцины против Covid-19, разработанные с использованием клеточного материала абортированных человеческих зародышей, "морально приемлемы". Казахстан пытается запустить производство российской вакцины “Спутник V”. Вот монологи россиян, которые уже успели привиться.

И всё-то ты в трудах, Госдума

Российский парламент за один день принял более десяти запретительных законов:

окончательно одобрен запрет на публикацию личных данных судейских, прокурорских, силовиков и их близких;

во втором чтении одобрены блокировка соцсетей и видеохостингов за “цензуру российских СМИ”, запрет на иностранное финансирование митингов и признание очередей на пикет массовым публичным мероприятием;

в первом чтении – реальные сроки для физлиц-иностранных агентов, не признающих себя таковыми, за клевету “в отношении индивидуально неопределенных лиц” и за блокировку дорог.

Впрочем, был принят и один созидательный закон: депутаты восстановили систему вытрезвителей. Они откроют свои гостеприимные двери 1 января 2021 года.

Путин тоже не сидел сложа руки: подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента (то есть Дмитрия Медведева, который теперь может безнаказанно совершать преступления), а также даровал Медведеву право на пожизненное сенаторство, а себе – возможность назначать до семи пожизненных сенаторов.

Друзья и родственники Кролика

Компания “Иннотех”, долю в которой имеет дочь Путина Катерина Тихонова, получила первый госконтракт: будет модернизировать информационную систему "Электронная школа" за 33 миллиона рублей.

Мать бывшей гимнастки и предположительно предельно близкой знакомой Путина Алины Кабаевой получила 260-метровую квартиру на Пречистенке (такая стоит 600 млн рублей).

Михаил Ковальчук, брат близкого товарища Путина Юрия Ковальчука и президент Курчатовского института, займется созданием пяти “научных кластеров”. В рамках этой схемы МГУ, СПбГУ и другие ведущие университеты объединят в кластер имени Петра Великого. Четыре других кластера будут носить имена Курчатова, Ломоносова, Вернадского и Королёва. Делается это ради “переформатирования”.

Лукашенко уважил только папу

Александр Лукашенко встретился с представителями Ватикана и по итогам поручил “решить проблемы” с недопуском в страну католического архиепископа Тадеуша Кондрусевича, главы католиков Беларуси. Все остальные милости пока не дождались:

Глава МИД Беларуси Владимир Макей объявил, что в ответ на санкции ЕС принято решение ограничить деятельность некоторых действующих в Беларуси политических фондов, а также пересмотреть ряд "так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ".

В белорусский "Пресс-клуб" пришли с обысками, его основательницу Юлию Слуцкую задержали в аэропорту, задержаны также несколько журналистов.

Суд в Минске вынес приговор по делу о блокировке дороги в Серебрянке: 38-летняя журналистка Ольга Класковская получила два года колонии.

79-летнюю Ларису Соусь суд оштрафовал на 320 долларов за прогулку во время локальных маршей 6 декабря. 81-летняя София Минько, задержанная на Марше пенсионеров 7 декабря, оштрафована на 100 долларов.

Бывший премьер Беларуси Андрей Кобяков переехал в Москву, а бывшая первая скрипка белорусского Национального театра оперы и балета – в Литву.

Сенат США одобрил законопроект о демократии в Беларуси. Теперь его должен подписать президент США, но у него сейчас другие приоритеты: он милует своих соратников, осужденных в рамках российского расследования спецпрокурора Мюллера, и молчит по поводу роли России в недавних кибератаках на госструктуры США (которые еще не факт что прекратились).

Российские будни

Силовики в количестве десяти человек провели девятый по счету обыск по делу издателя “Медиазоны” Петра Верзилова – на этот раз перерыли дом его матери в тверской деревне. Искали канадский паспорт, вызвали ее на допрос.

Опубликован текст постановления следователя о привлечении бывшего журналиста “Коммерсанта” и позже советника главы “Роскосмоса” Ивана Сафронова: там говорится, что Сафронова подозревают в передаче чешской разведке данных о военном сотрудничестве России со странами Африки в 2017 году. Ранее Путин два раза публично связывал дело Сафронова с его службой в “Роскосмосе”, куда Сафронов перешел лишь в 2020-м. Получается, что Сафронова преследуют за журналистскую деятельность.

16-летнего подростка отправили в колонию почти на два года за переписку во "ВКонтакте".

В Москве – второе за месяц самоубийство сотрудника ФСО. В России вообще очень велика доля мужских самоубийств, и вот попытка объяснить почему.

Российские власти уже довольно давно последовательно затрудняют женщинам доступ к бесплатным абортам, гарантированным им по закону. Вот реальные истории о том, как это происходит и к каким последствиям для здоровья приводит. А вот объяснения социолога Анны Тёмкиной о том, зачем это делается.

Вокруг света

Колумбия подтвердила высылку двух российских дипломатов, почти открыто занимавшихся шпионажем. Россия ответила зеркально.

МИД России подтвердил отправку 300 россиян в ЦАР – "инструкторов для обучения военнослужащих армии". Здесь подробно объясняется, зачем Москве сдалась эта ЦАР.

В Ереване во вторник утром начались столкновения оппозиции с силовиками. К вечеру на площади Республики протестующие разбили палатки.

Не пропустите увлекательную экскурсию по роскошным домам семьи Назарбаевых в разных частях света. Загляденье.

И последнее

Все когда-нибудь кончается, в том числе и в сфере медиа: Путин разрешил приватизировать “Первый канал”, журнал “Огонек” больше не будет выходить на бумаге (а редакция уволена), Артемий Лебедев закрыл свой блог в ЖЖ и даже Metro-Goldwyn-Mayer выставлена на продажу. Ррр-р-р.

Шесть ссылок

Фронтир. Отрывок из книги норвежской писательницы Эрики Фатланд “Граница” (изд-во “Рипол”) – о шведском поселении на юге Украины и его трудной судьбе в XX веке. Или разговор с Амираном Урушадзе, автором книги “Вольная вода. История борьбы за свободу на Дону” (изд-во НЛО) об истории и мифах казачьей вольницы.

Отрывок из книги норвежской писательницы Эрики Фатланд “Граница” (изд-во “Рипол”) – о шведском поселении на юге Украины и его трудной судьбе в XX веке. Или разговор с Амираном Урушадзе, автором книги “Вольная вода. История борьбы за свободу на Дону” (изд-во НЛО) об истории и мифах казачьей вольницы. Легенды начала XX века. Рассказ о судьбе шахматиста Алехина – к выходу его биографии в “Библиотеке ФШР”. Или свидетельства людей, близко общавшихся с тенором Вадимом Козиным в Магадане, куда он попал в 1945 году и где умер в 1994-м.

Рассказ о судьбе шахматиста Алехина – к выходу его биографии в “Библиотеке ФШР”. Или свидетельства людей, близко общавшихся с тенором Вадимом Козиным в Магадане, куда он попал в 1945 году и где умер в 1994-м. Насекомые и головоногие. Подробный рассказ о насекомых, которыми мы все скоро будем питаться (вроде бы они даже вкусные). Или ответ на вопрос, могут ли осьминоги испытывать боль – с подробным объяснением, зачем нам вообще это знать.

Подробный рассказ о насекомых, которыми мы все скоро будем питаться (вроде бы они даже вкусные). Или ответ на вопрос, могут ли осьминоги испытывать боль – с подробным объяснением, зачем нам вообще это знать. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок