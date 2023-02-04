Вездеход со степенным характером

Доброе утро!

Иранского кинорежиссера Джафара Панахи, который на днях объявил сухую голодовку в тюрьме, отпустили домой под залог. И это единственная хорошая новость:

Украина ожидает российского наступления – скорее всего, оно будет предпринято на Донбассе. В российской армии, по слухам, не верят в его успех.

Русской службе “Би-би-си” и “Медиазоне” удалось подтвердить по открытым источникам гибель 13 030 российских военнослужащих в Украине.

США одобрили новый пакет военной помощи Украине, он впервые включает боеприпасы GLSDB дальностью до 150 км.

В российский список “иностранных агентов” включены авторы романа “Лето в пионерском галстуке”, координатор движения “Свободная Ингрия” и еще два человека.

OCCRP: Россия подкупала политиков в Европе, чтобы добиться признания аннексии Крыма и избавиться от санкций.

В Финляндии расследуют, как друзья Путина Ротенберг и Тимченко получили гражданство этой страны без проверки спецслужб.

Военные сводки

Американский Институт изучения войны видит в отключении мобильного интернета в Луганской области признак подготовки к российскому наступлению на Донбассе. В том, что такое наступление вскоре начнется, не сомневается уже никто. Источники “Важных историй” в российском Минобороны говорят, что российские офицеры не верят в его успех в силу катастрофического отсутствия военной техники. Источник “Новой газеты Европа” в штабе российской группировки войск раздраженно говорит, что генералы готовы “пустить на фарш” десятки тысяч военнослужащих по прихоти высшего командования. Отвоеванные у Украины территории он описывает как “лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения”, которое постоянно совершает диверсии. В этом источник прав: в оккупированном Россией Энергодаре при взрыве машины погиб полицейский, перешедший на сторону России.

На фронтах особых перемен нет. Продолжается битва за Бахмут: кое-где идут уже уличные бои, но в городе по-прежнему остаются мирные жители, вот репортаж о них. Здесь о продолжающейся уже полгода битве за Бахмут откровенно рассказывает украинский военный с позывным Маэстро. Другие, еще не до конца разрушенные города Донецкой области постепенно приобретают черты “лунного ландшафта”: вот видеоистория о поездке в пустынную Красногоровку (от находящейся рядом Марьинки уже ничего не осталось), вот репортаж из Краматорска (число жертв ракетного удара по жилому дому 1 февраля увеличилось до четырех), вот свежие фотографии Краматорска и Бахмута.

В пятницу утром российские войска обстреляли город Барвенково Изюмского района Харьковской области – один из снарядов попал в жилой дом, погибли два брата, а их отец получил ранения. Под обстрел попали и соседние деревни, было много пожаров. В села, расположенные близ Харькова, постепенно возвращается жизнь: вот рассказ двух соседок из Циркунов об оккупации, непрерывных летних обстрелах и тяжелой осени без газа и электричества.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung утверждает со ссылкой на свои источники, что в январе глава ЦРУ Уильям Бернс проверял по поручению президента США готовность России и Украины к мирным переговорам: Украине предлагался мир в обмен на захваченные Россией территории, а Москве – территории в обмен на мир. Ни одна из сторон на это не согласилась, после чего Байден принял решение о поставках танков в Украину, а это, в свою очередь, заставило Германию объявить об отправке своих “Леопардов”. Так это на самом деле или не так, когда-нибудь узнаем, пока же известно, что Германия передает Украине 88 “Леопардов 1”, а США предоставляют новый пакет военной помощи, в который войдут GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км. Всё о возможной военной помощи Израиля рассказано тут.

Война, вид из России

В Белгородской области после обстрела начался крупный пожар на промышленном предприятии – предположительно, на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций. Во время обстрела там работала смена, однако, по данным местных властей, никто не пострадал. На сайте завода говорится, что с 2015 года он участвовал в строительстве Крымского моста.

В Ростовской области задержали мобилизованного из Приморского края, который сбежал из части, расквартированной в Волновахе Донецкой области, и за сутки прошел пешком 130 км, чтобы попасть в Россию. Теперь с ним разбирается военная полиция.

Русской службе “Би-би-си” и “Медиазоне” удалось установить на основе открытых источников имена 13 030 российских военных, погибших в Украине. В их числе 924 мобилизованных. Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные. Из наблюдения над кладбищами в более чем 60 российских населенных пунктах журналисты сделали вывод, что в их списке как минимум вдвое меньше погибших, чем на самом деле захоронено. Из этого следует, что убито, по самым консервативным оценкам, более 26 тысяч человек, а общие безвозвратные потери превышают сто тысяч. The New York Times пишет, что американские военные оценивают российские потери примерно в 200 тысяч человек.

Британская военная разведка отмечает в своей ежедневной сводке, что в последнее время значительно снизились масштабы вербовки заключенных в ЧВК Вагнера. Здесь глава “Руси сидящей” Ольга Романова объясняет, почему это произошло (спойлер: заключенные резко расхотели ехать на войну из-за видео казни кувалдой).

“Коммерсант” опросил более 200 предприятий среднего и крупного бизнеса из разных регионов России и выяснил, что на половине этих предприятий мобилизованы до 3% сотрудников, причем работодатели часто помогают мобилизованным с покупкой обмундирования или назначают им дополнительные выплаты. В Чечне, по данным Кавказ.Реалий, военную подготовку заставляют проходить имамов (от чего они, естественно, не в восторге).

Министерство обороны России заключило контракт на поставку как минимум 50 бронированных гусеничных вездеходов "Пластун", в которых нет никаких импортных составляющих. Что это за машина и кто ее производит, подробно рассказано тут (спойлер: у него маломощный двигатель от “Лады”, поэтому "на ходу вездеход показывает степенный характер, не провоцирующий на лихость", а "желание заставить машину бежать побыстрее постепенно угасает").

На войне с антивоенщиной – новые жертвы:

Обвинение запросило девять лет колонии по делу о “фейках” для основательницы петербургского журнала “Собака.ru” Ники Белоцерковской. Суд проходит заочно, живущая во Франции Белоцерковская заочно же арестована. В Москве и Петербурге арестовано ее имущество.

В Архангельской области к муниципальному депутату Анатолию Арсееву пришли с обыском по уголовному делу о “дискредитации” российской армии.

В Смоленске суд оштрафовал на 45 тысяч рублей посетителя суши‑кафе, который “выкрикивал дискредитирующие армию фразы”. Что именно он выкрикивал, не известно.

Патриарх Кирилл запретил в служении московского священника, который в молитве заменил слово “победа” на “мир”. Донос написали бдительные прихожане.

Война, вид из Украины

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину в посягательстве на территориальную целостность страны и ведении агрессивной войны. Против российского “военкора” Семена Пегова возбуждено уголовное дело об оправдании вооруженной агрессии России.

О коррупционных схемах, которые позволяют украинским мужчинам в возрасте 18–60 лет уехать из страны вопреки официальному запрету, подробно рассказано тут. Парадокс в том, что основную лазейку – систему “Путь” для водителей – никто не контролирует.

В Киеве завершил работу саммит Украина – ЕС. Одним из итогов стало согласие Брюсселя предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для вступления в ЕС. Сроков принятия никто не называет, но в среднем, по словам главы комитета Верховной Рады по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, процесс вхождения в ЕС занимает семь лет. Здесь проведение саммита в столице воюющей страны комментирует украинский политолог Владимир Фесенко.

Международное эхо войны

Евросоюз и страны G7 согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты: для тех, что торгуются с премией по отношению к сырой нефти (дизельное топливо), он составит $100 за баррель, а для торгующихся со скидкой (мазут) – $45. Санкции в отношении российских нефтепродуктов вступают в силу в воскресенье.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции в Киеве, что десятый пакет европейских санкций против России будет включать в себя ограничения на компоненты, используемые при производстве дронов, а также закроет лазейки для обхода санкций.

США ужесточили санкции против иранского производителя дронов. По данным Bloomberg, Вашингтон активно убеждает Турцию и ОАЭ меньше помогать России в обходе санкций.

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ряда российских артистов и журналистов. Всего в список добавили 16 организаций и 38 человек. Немецкое подразделение государственного телеканала "Россия сегодня" – RT DE Productions – заявило о прекращении журналистской деятельности в Германии, сославшись на "репрессии против свободы прессы в Евросоюзе". Ранее из-за ареста счетов перестало работать подразделение RT во Франции.

Суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн у российского “православного олигарха”, основателя телеканала “Царьград” Константина Малофеева, и генпрокурор США уже объявил об их изъятии и передаче Украине. Санкции против Малофеева ввели еще в 2014 году, и изъятая теперь сумма была заблокирована тогда же: Малофеев в обход санкций пытался обратить в деньги принадлежавшие ему акции техасского банка.

Правительство России поменяло правила управления госсобственностью за рубежом, разрешив Службе внешней разведки продавать активы (ранее этим занималось само правительство). Вероятно, таким образом российские власти хотят спрятать зарубежное госимущество или быстро избавиться от него, чтобы избежать "заморозки" активов и последующей передачи их на восстановление Украины.

В Финляндии расследуют, как друзья Путина Борис Ротенберг и Геннадий Тимченко получили гражданство этой страны без проверки спецслужб. Тимченко получил финский паспорт в 1999 году в рекордно сжатые сроки, Ротенберг ждал дольше. Получение финского гражданства предполагает отказ от российского, но друзьям Путина удается иметь и то, и другое.

Россия подкупала чиновников в Европе, чтобы добиться признания аннексии Крыма и избавиться от санкций. За внесение сочиненных в Москве пророссийских резолюций в парламенты своих стран европейские депутаты могли получать от 20 тысяч евро, утверждается в совместном расследовании "Важных историй", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil. Деятельность по резолюциям координировал сотрудника аппарата Госдумы Саргис Мирзаханян (расследование основано на его взломанной почте), а в организации поездок европейских политиков для наблюдения за выборами в Крыму принимал участие депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Внутрироссийское

Суд в Москве арестовал по делу о вымогательстве пиарщика Александра Гусова. Следствие настаивает, что он имеет отношение к телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ", сам телеграм-канал это отрицает.

В Москве пришли с обыском и задержали активиста Олега Селиверова, подозреваемого в причастности к белорусскому телеграм‑каналу Nexta Live. В самом телеграм-канале, признанном в Беларуси “террористической организацией”, какую-либо связь с Селиверовым отрицают.

В российский список экстремистских материалов включили выпуск украинского научного журнала "Науковi записки" от 2016 года.

Глава издательства исламской литературы "Умма" Асламбек Эжаев приговорен к 17 годам колонии по обвинению в финансировании терроризма. Защита настаивает, что деньги, которые следствие называет сбором для ИГИЛ, на самом деле были переводами от оптовых покупателей книг. Ранее три изданных “Уммой” книги были признаны в России “экстремистскими”.

Как всегда по пятницам, пополнился новыми именами реестр “иностранных агентов”: звания удостоились Елена Прокашева и Екатерина Дудко (предположительно, это авторы романа “Лето в пионерском галстуке” о любви пионера Юры и пионервожатого Володи, который скандализировал российские власти), блогер Николай Соболев, ведущий "Популярной политики" Александр Макашенец и координатор движения "Свободная Ингрия" Павел Мезерин.

Мезерин сейчас за границей – 31 января он участвовал в “Форуме свободных народов России”, очередное заседание которого прошло в здании Европарламента (вот забавный репортаж с мероприятия). Участники “Форума” с весны обсуждают разделение России на 34 разных государства – в основном принимая желаемое за действительное. В этом интервью возможность внутренней деколонизации России обсуждает псковский политик Лев Шлосберг (в основном с уклоном в трагическое прошлое).

О проблемах российских “релокантов”, с которыми они столкнулись из-за недавних изменений правил пребывания иностранцев в разных странах, читайте тут.

Все остальное

В США заметили подозрительный воздушный шар-шпион из Китая – вероятно, он пролетит над несколькими важными военными объектами. Власти США решили его не сбивать. Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с этим отменил визит в Китай, который должен был состояться на следующей неделе. В Китае воздушный шар назвали метеорологическим зондом, случайно залетевшим на американскую территорию.

В Перу больше месяца продолжаются массовые беспорядки, связанные с отстранением от власти президента Педро Кастильо. Кто и зачем его отстранил, чего требуют протестующие и как все это сказывается на мировой экономике, объясняется здесь.

Во Франции умер модельер Пако Рабан. Ему было 88 лет.

Ссылки для чтения

Философский ликбез. Краткий очерк о софистах, основоположниках западного релятивизма, и обзор основных аргументов транс- и антигуманизма.

Краткий очерк о софистах, основоположниках западного релятивизма, и обзор основных аргументов транс- и антигуманизма. Колонизация Сибири. Рассказ о “секретных” сибирских войнах Русского царства: проигранной 34-летней войне с чукчами и полувековых попытках завоевать юкагиров. Или фрагмент из коллективной монографии “Коч – судно полярных мореходов XVII века. Новые данные” (изд-во “Паулсен”), посвященный участию поморов в освоении Сибири.

Рассказ о “секретных” сибирских войнах Русского царства: проигранной 34-летней войне с чукчами и полувековых попытках завоевать юкагиров. Или фрагмент из коллективной монографии “Коч – судно полярных мореходов XVII века. Новые данные” (изд-во “Паулсен”), посвященный участию поморов в освоении Сибири. Диссиденты . История филолога Василия Овсиенко, который попал в советские лагеря за то, что говорил и писал на украинском, и провел там больше 13 лет. Или фрагменты из мемуаров физиолога и правозащитницы Флоры Литвиновой.

. История филолога Василия Овсиенко, который попал в советские лагеря за то, что говорил и писал на украинском, и провел там больше 13 лет. Или фрагменты из мемуаров физиолога и правозащитницы Флоры Литвиновой. Художники. Рассказ Анны Толстовой о Вермеере – к открытию его самой большой выставки в Рейксмюсеум в Амстердаме. Или отрывок из книги Кеннета Кларка “Взгляните на картины” (изд-во “Азбука”), посвященный “художнику-революционеру” Гойе.

Рассказ Анны Толстовой о Вермеере – к открытию его самой большой выставки в Рейксмюсеум в Амстердаме. Или отрывок из книги Кеннета Кларка “Взгляните на картины” (изд-во “Азбука”), посвященный “художнику-революционеру” Гойе. Кино. Рассказ о жизни и творчестве советского режиссера Динары Асановой (1942–1985). Или история становления Карла Теодора Дрейера – режиссера, который станет впоследствии патриархом датского кинематографа.

Рассказ о жизни и творчестве советского режиссера Динары Асановой (1942–1985). Или история становления Карла Теодора Дрейера – режиссера, который станет впоследствии патриархом датского кинематографа. Музыка. Беседа с петербургским композитором, перформером и художником Антоном Яхонтовым aka Patrick K.-H. – о фестивале многоканальной электронной музыки Acousmonium, который он основал и который закрыл после российского вторжения в Украину. Или фрагмент из книги ““Природу в звуки претворил”. А. Н. Скрябин глазами современников” (изд-во “Нестор-история”), состоящий из интервью композитора 1911–1913 годов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок