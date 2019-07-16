Спиной о пень

Доброе утро!

Российский государственный архив литературы и искусства попросил о помощи: чтобы сушить намокшие при тушении пожара документы, нужно много бумажных полотенец, а приобрести их не на что. Сердобольные граждане заказали архиву эти полотенца. С другими бедами так просто не справиться:

В Москве прошла новая акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Сегодня должны объявить, кого из них не зарегистрировали.

Исполнилось 10 лет со дня убийства в Чечне правозащитницы Натальи Эстемировой. На Красной площади задержали участников пикета в память о ней.

По делу о госизмене арестован еще один сотрудник ЦНИИмаш. Ему 77 лет.

Глава МИД Украины уверен, что захваченные в Черном море украинские моряки скоро вернутся на родину.

Яшин, *****, в бешенстве

В Москве прошла новая акция в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ней приняли участие около полутора тысячи человек, задержаний не было.

В понедельник утром стало известно, что по итогам задержаний на воскресной акции трое участников оказались в больницах (тут подробнее), Мосгоризбирком обвинил независимых кандидатов в “шантаже и давлении”, а начальник МГИК Валентин Горбунов днем не стал проводить с ними открытую встречу – от кулуарных бесед “под вискарик” независимые кандидаты отказались.

В понедельник вечером независимый кандидат Юлия Галямина пришла на митинг прямо из суда, который оштрафовал ее в общей сложности на 31 тысячу рублей, а независимый кандидат Илья Яшин – прямо из избиркома, где ему объяснили, что с выборов его снимают. Яшин был очень зол, свою речь он начал словами “Я в бешенстве, *****!”. Здесь его более пространный, взвешенный комментарий.

Несмотря на то, что окончательное решение о регистрации кандидатов должно быть объявлено уже сегодня, акции предлагается сделать ежедневными, а в субботу выйти на митинг на проспекте Сахарова – заявку Либертарианской партии на его проведение московские власти согласовали.

Независимым кандидатам отказывают в регистрации, объявляя недействительными собранные ими подписи. Вот здесь хорошая объяснялка о том, кто эти подписи придумал и зачем они вообще нужны.

10 лет убийству Натальи Эстемировой

Исполнилось 10 лет с того дня, как неизвестные похитили сотрудницу “Мемориала” Наталью Эстемирову около ее дома в Грозном. Ее тело с пулевыми ранениями нашли в тот же день в Ингушетии. Расследование ее убийства ни к чему не привело: подозреваемых и обвиняемых в деле нет. На это указывали участники мемориальных пикетов на Красной площади – троих задержали, им грозят крупные штрафы.

Здесь Наталью Эстемирову вспоминает ее подруга и коллега, сотрудница Human Rights Watch Татьяна Локшина, здесь – разговор с дочерью Эстемировой Ланой (в момент убийства матери ей было 15 лет).

После убийства Эстемировой чеченский “Мемориал” возглавил Оюб Титиев. 21 июня он освободился по УДО – полтора года правозащитник провел за решеткой по обвинению в хранении наркотиков. Теперь стало известно, что он продолжит работу в московском “Мемориале”. Правозащитников в Чечне больше нет.

Научная госизмена

По делу о госизмене арестован еще один сотрудник головного предприятия Роскосмоса ЦНИИ машиностроения Виктор Мещеряков. Ему 77 лет, арест – домашний. Год назад по этому же делу был отправлен в СИЗО сотрудник того же института 75-летний Виктор Кудрявцев, вот интервью с его сыном. Под арестом находится и коллега Кудрявцева Роман Ковалев. Коллеги арестованных физиков связывают уголовное дело с проектами, которыми те вели в 2011–2013 годах в рамках обмена информацией с западными учеными по грантам, полученным от Евросоюза при одобрении Минобрнауки.

Еще аресты, протоколы, избиения

В подмосковном Ликино-Дулево полицейские жестоко избили протестующих против вырубки леса под мусороперерабатывающий завод. Одну из пострадавших увезли на скорой, у нее подозревают перелом позвоночника (она упала спиной на пень). Несколько человек задержаны. Завод строит ООО “Хартия”, на 60% принадлежащее сыну Генпрокурора России Игорю Чайке.

В Ингушетии суд арестовал активистку Зарифу Саутиеву по делу о протестах против соглашения с Чечней о границе.

Два новых дела об “оскорблении власти”: в Новокузнецке составили протокол о неуважении к власти за публикацию новости о штрафе за неуважение к власти, в Великом Устюге местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за сумбурный мат в адрес Путина в ВК.

Стало известно о двух новых случаях использования рабского труда полицейскими в Татарстане.

В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержаны два офицера управления ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Начальник спецподразделения ФСБ “Альфа”, среди подчиненных которого ранее обнаружились мошенники, просто уволен.

Суд арестовал бывшего совладельца крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазура. Жалобу на него подал Сбербанк, где Мазур будто бы взял кредит, который не вернул. Мазур – давний знакомый московского мэра Собянина и однокурсника Путина Николая Егорова.

А Сечин просто попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот на освоение Арктики – и скорее всего, ему их просто дадут.

Международное

Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что украинские моряки, захваченные Россией в Черном море в ноябре прошлого года, скоро вернутся домой. В МИД России подтвердили, что такие переговоры ведутся.

Российская и украинская омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обсудили в Киеве механизм возвращения украинских граждан из России и российских граждан с Украины. Сегодня консультации продолжатся в Москве.

Евросоюз ввел санкции против Турции – но не за покупку у России С–400, а за бурение кипрского шельфа.

С содержанием очередной серии твитов американского президента, в которых он призывает трех женщин-членов Конгресса валить на свою историческую родину, можно ознакомиться тут.

Шесть ссылок

Литературное. Два текста памяти поэта Виктора Сосноры – Валерия Дымшица и Александра Когаловского. А вот смешная подборка самых депрессивных современных романов – там есть и хорошие.

Художества. Описания разнообразных сюрреалистских практик – с инструкциями, на случай если вам тоже захочется попробовать. Или любопытный разговор с самарским руфером Арсением, который устраивает перформансы на внешних стенах панельных домов, чтобы яснее показать, что на самом деле происходит внутри.

Почему Китай победит в гонке технологий XXI века, объясняется в отрывке из книжки экс-главы Google China Кай-Фу Ли “Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок” (изд-во Манн, Иванов и Фербер).

Искренне Ваши,

Семь Сорок