Тиму Куку велели не вмешиваться

Доброе утро!

На МКС в российском модуле "Звезда" в ночь на четверг сработала пожарная сигнализация, космонавты сообщили о дыме и запахе сгоревшего пластика. В “Роскосмосе” объяснили, что датчики включились "при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов". На Земле не лучше:

Прокуратура Москвы попросила глав корпораций Apple и Google заблокировать приложение Навального.

Московское метро требует взыскать 1,5 млн рублей с активиста Глеба Марьясова – он проходит подозреваемым по уголовному делу о перекрытии автодорог.

Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции России и Беларуси, но они пока не опубликованы.

В США вводят обязательную вакцинацию для федеральных служащих.

В интернете кто-то неправ

Прокуратура Москвы направила письмо главам корпораций Apple Тиму Куку и Google Сундарараджану Пичаи с просьбой заблокировать приложение "Навальный". Аналогичное письмо получила директор “Яндекса”. Существование приложения прокуратура считает нарушением российского законодательства о выборах. Роскомнадзор, со своей стороны, потребовал от Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не предоставлять “Умному голосованию” возможности для обхода блокировок в России. Неисполнение требования будет расцениваться как иностранное вмешательство в думские выборы. Команда Навального отказалась от сбора любых персональных данных своих сторонников, понимая риски, которые создает для людей любая утечка – собственно, поэтому они и призывают пользоваться приложением “Навальный”.

Твиттер приостановил действие аккаунта телеведущего программы "60 минут" на "России 1" Евгения Попова, который баллотируется в Госдуму от "Единой России", за нарушение правил сервиса (спорное) – и кандидат в депутаты тут же обвинил платформу во вмешательстве в российские выборы.

Ведется подготовка к неминуемым блокировкам: Роскомнадзор на несколько часов блокировал DNS-сервисы Google и CloudFlare – предположительно, чтобы определить ущерб от блокировки для других ресурсов. Недавняя блокировка нескольких VPN-сервисов привела к сбоям в работе World of Tanks, Twitch, FlashScore и BitTorrent.

Параллельно Роскомнадзор придумал текст сообщения, которое должно сопровождать интернет-контент иностранных компаний, нарушающих, по мнению властей РФ, российское законодательство (здесь объясняется, зачем это). Не удивляйтесь, когда увидите, например, в фейсбуке такую надпись: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации". А чтобы продемонстрировать, что закон в России един для всех, Роскомнадзор привлечет к административной ответственности телеканал ВГТРК "Карелия" за то, что в сюжете о местных захоронениях тел репрессированных “Мемориал” упоминался, а то, что он – “иностранный агент”, сказать забыли.

На этом фоне “Яндекс” рассказал о крупнейшей в истории DDoS-атаке, которую ему удалось отразить. Предполагается, что ее целью была реклама нового ботнета для последующих коммерческих заказов.

Другие предвыборные мероприятия

Верховный суд России отклонил жалобу бизнесмена Дмитрия Потапенко на снятие с выборов (формальной причиной которого стало наличие у него акций “Яндекса” и “Сбера”).

В Новгородской области кандидата от партии "Яблоко" в областное собрание депутатов Ксению Черепанову объявили лицом, аффилированным с "иностранным агентом". До 4 июля она была председателем движения в защиту прав избирателей "Голос", внесенного в России в реестр “иностранных агентов”.

От Якутии в Госдуму баллотируется бывший глава штаба Навального в Якутске Анатолий Ноговицын (штаб был закрыт после президентских выборов 2018 года, а Ноговицын возглавил региональное отделение “Яблока”). Местный Минюст попытался снять его с выборов за связь с “экстремистами”, но эта попытка не удалась – вот разговор с Ноговициным.

В Челябинске “Яблоку” отказали в проведении пикетов в центре города, потому что все 85 мест для таких пикетов уже заняты “Единой Россией”, а других мест в Челябинске нет.

“Наблюдатели Петербурга” сообщили о попытках взлома телеграм-аккаунтов пятерых активистов.

Прочее российское

ФСБ внесла в список террористических организаций движение "Артподготовка" (“экстремистским” его признали еще в 2017 году). Существование этого движения за пределами интернета сомнительно, однако с ним связано по меньшей мере 35 уголовных дел.

Московский метрополитен требует взыскать полтора миллиона рублей с либертарианца из Красноярска Глеба Марьясова. В январе Марьясов прилетел в Москву и 23-го участвовал в акции в поддержку Навального. На этой акции его задержали, избили дубинками и арестовали на 29 суток, после отбытия которых он был задержан по уголовному делу о перекрытии дорог – с тех пор он вынужден оставаться в Москве под запретом на определенные действия. Неясно одно: как метрополитен мог пострадать от (мифического) блокирования наземных дорог. Но в суде это наверняка объяснят.

На два месяца продлен арест акционисту Павлу Крисевичу. В июне он вышел на Красную площадь и выстрелил холостыми патронами из пистолета – два раза в воздух и один раз себе в голову. Его моментально задержали и предъявили обвинение в хулиганстве (до семи лет). С тех пор он и сидит.

Путин присвоил звание Героя России своему бывшему охраннику и, на момент гибели, главе МЧС Евгению Зиничеву. Сегодня с Зиничевым будут прощаться в Москве, Путин посетит. Похороны пройдут в Петербурге.

Познавательное: взятое через ФСИН-письмо интервью с Юрием Ждановым – отцом бывшего директора ФБК Ивана Жданова (суд над ним должен начаться 15 сентября) и разговор с адвокатом Иваном Павловым, который уехал из России в Грузию (он рассказывает об обстоятельствах отъезда).

28 программ интеграции

Лукашенко и Путин провели после очередной своей встречи совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о согласовании 28 программ интеграции двух стран. Программы эти не опубликованы – характеризуя их, Путин говорил о “выработке единых подходов в области охраны труда” (хочется добавить: материнства и детства). Одновременно объявлено о новых российских кредитах для Беларуси, сохранении старых цен на газ и отмене ограничений на перелеты между двумя странами.

Белгородский областной суд принял решение об экстрадиции 31-летнего брестчанина Вадима Дубойского, которого в Беларуси обвиняют по статье об участии в массовых беспорядках. Дубойский сидит в СИЗО в Белгороде и останется там на время обжалования этого решения. За это время защита попросит ЕСПЧ применить 39-е правило, которое не позволяет выдавать человека в страну, где ему грозят пытки, но Россия может и не обратить на него внимания, даже если оно будет применено.

ЕСПЧ запретил Литве высылать обратно в Беларусь пятерых мигрантов из Афганистана; погранслужба Польши опубликовала видео, на котором, как утверждается, белорусские пограничники подвозят мигрантов к разным участкам белорусско-польской границы.

Белорусские суды продолжают ударную работу: по два года “домашней химии” получили машинист-железнодорожник и учительница английского языка – за “оскорбительный комментарий” под фотографиями силовиков. Оскорбленный железнодорожником гаишник еще и получит крупную компенсацию. Уволен директор витебской школы, признавший, что после выборов переписал протокол в пользу Лукашенко.

Вокруг света

В Сирии погиб российские военнослужащий. Он якобы проверял маршрут прохождения колонны с гуманитарным грузом и подорвался на бомбе.

В Чехии еще один человек приговорен к 20 годам колонии за участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистов.

Из Кабула вылетел первый после вывода войск США из Афганистана эвакуационный рейс с иностранными гражданами на борту. Талибы дали разрешение на выезд около 200 иностранцев, большинство из которых – граждане США. Они улетели в Доху. Здесь состав нового правительства Афганистана комментирует научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская (она считает, что вести переговоры с талибами бесполезно).

В Париже сегодня похоронят Жана-Поля Бельмондо. Накануне – в присутствии президента Франции и членов правительства – состоялась траурная церемония в Почетном дворе Дома инвалидов. Военный оркестр играл Морриконе.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 18 380. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии составило 7 млн 84 тысячи; официальное число жертв достигло к утру четверга 190 376 человек (+794 за сутки). Новую волну роста заболеваемости ждут в Петербурге.

Европейское агентство по лекарственным средствам не может назвать дату одобрения в ЕС российской вакцины "Спутник V", но называет переговоры с производителем продуктивными. Президент США представил новый план по борьбе с пандемией – среди прочего, он предполагает обязательную вакцинацию всех федеральных служащих и требует от сотрудников компаний, в которых работают более ста человек, либо сделать прививку, либо проходить еженедельное тестирование.

Шесть ссылок

Художества. Новая статья Бориса Гройса, в которой он анализирует влияние Ленина и его постепенно сложившегося художественного образа на советскую и мировую культуру и искусство. Или отрывок из книги британского историка Клэр Макколлум “Судьба Нового человека. Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965” (изд-во “НЛО”).

Новая статья Бориса Гройса, в которой он анализирует влияние Ленина и его постепенно сложившегося художественного образа на советскую и мировую культуру и искусство. Или отрывок из книги британского историка Клэр Макколлум “Судьба Нового человека. Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965” (изд-во “НЛО”). Кино. Фрагмент из книги Йонаса Мекаса “Письма ниоткуда” (изд-во Baltrus). Или беседа с режиссером Екатериной Селенкиной о ее фильме "Обходные пути", премьера которого состоялась на кинофестивале в Венеции.

Фрагмент из книги Йонаса Мекаса “Письма ниоткуда” (изд-во Baltrus). Или беседа с режиссером Екатериной Селенкиной о ее фильме "Обходные пути", премьера которого состоялась на кинофестивале в Венеции. Наука. История написанной чернилами берестяной грамоты №13, которая была найдена почти 70 лет назад и потом надолго утеряна. Или отрывок из книги норвежского планетолога Эрика Асфога “Когда у Земли было две Луны: Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, почему Луна может быть результатом гигантского столкновения и как эта теория связана с вопросом о происхождении жизни.

История написанной чернилами берестяной грамоты №13, которая была найдена почти 70 лет назад и потом надолго утеряна. Или отрывок из книги норвежского планетолога Эрика Асфога “Когда у Земли было две Луны: Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, почему Луна может быть результатом гигантского столкновения и как эта теория связана с вопросом о происхождении жизни. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок