Товарищ майор поможет познакомиться

Доброе утро!
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов объяснил, почему закрыли студенческое ток-шоу, когда студенты пригласили на него юриста ФБК Любовь Соболь: это их так готовят “к миру реальных медиа”. Они же пойдут работать в издания с “редакционной политикой” и стоп-листами, а не в какие-нибудь там свободные СМИ. Non scholae, sed vitae discimus – не для школы учимся, а для жизни. В жизни пока так:
- Роскомнадзор признал сервис знакомств Tinder распространителем информации.
- В Екатеринбурге организатора сообщества “Парки и скверы” оштрафовали на 20 тысяч рублей за “нарушение правил проведения” митинга.
- Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к России о финансировании терроризма.
- Россия вывела из Венесуэлы большинство своих военных специалистов, утверждают The Wall Street Journal и президент США Дональд Трамп. В “Ростехе” это отрицают.
- Президент США совершает государственный визит в Великобританию – не без скандалов.
Приятно познакомиться
- Роскомнадзор внес приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Теперь сервис должен будет хранить все ваши флиртики в течение полугода и давать их почитать спецслужбам, если у последних возникнет такое желание.
- Центр “Э” наградил медалью “За противодействие экстремизму” новосибирского священника, боровшегося с постановкой “Тангейзера” в местном оперном театре.
- Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 20 тысяч рублей администратора сообщества "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию митинга без подачи уведомления – за пост “А пойдемте погуляем в сквер у Драмы”.
- Турбаза "Новинки" в Нижегородской области отказалась размещать 50 детей, когда руководство узнало, что у них положительный ВИЧ-статус. Объяснения, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем, не подействовали.
Блогеры и коммерсанты
- На газету “Коммерсант” заведено административное дело о разглашении государственной тайны (какой – не понятно, штраф до миллиона рублей). Кинокомпания Kinodanz подала иск на миллион рублей к блогеру BadComedian за критический отзыв о фильме "За гранью реальности", поддержанном Министерством культуры.
- Родителям автора телеграм-канала “Сталингулаг” пришла бумажка из МВД, в которой говорится, что МВД провело проверку, якобы начатую по обращению самого “Сталингулага”, и передало материалы в центр “Э”. Никакого обращения на самого себя “Сталингулаг” не подавал.
Погибшие и пострадавшие
- Число пострадавших в результате взрыва на пороховом заводе в Дзержинске Нижегородской области выросло до 116 человек, 18 из них госпитализированы.
- Здесь история о том, как вдова погибшего в Сирии псковского военного добивается, чтобы его признали ветераном боевых действий (пока безрезультатно).
- Мемориальное. Исполнилось 30 лет крупнейшей железнодорожной катастрофе в истории России, когда при взрыве газа в лощине на границе Башкирии и Челябинской области погибли от 573 до 780 пассажиров поездов “Новосибирск – Адлер” и “Адлер – Новосибирск”. Здесь воспоминания очевидцев.
Особенности российского хозяйствования
- Российская Счетная палата подсчитала, что “майский указ” Путина (2012 года) о повышении зарплат медикам не выполнен в 50 из 85 регионов России.
- В Новосибирске задержан академик РАН, бывший директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Караськов. Он выступал в защиту своего бывшего зама Евгения Покушалова, арестованного ранее. Теперь Караськов стал соучастником растраты, совершенной, по версии следствия, Покушаловым. Оба – практикующие хирурги.
- В Тюмени студентам аграрного университета из-за роста успеваемости сократили стипендии на 30 процентов. Больше всего срезали отличникам.
- По меньшей мере в девяти регионах России больные сахарным диабетом неделями не могут получить бесплатный инсулин, который полагается им по закону.
- В Москве по делу о хищении 700 млн рублей арестован бывший губернатор Ивановской области. Он не признает вины.
- Пресс-секретарь Путина назвал сидящего под домашним арестом инвестора Майкла Калви “благонадежным бизнесменом” и сказал, что хотел бы видеть его на экономическом форуме в Петербурге. Калви купил бейджик, по которому пускают на заседание с Путиным, еще до ареста. Увидеть Путина стоит 410 тысяч рублей.
- Российский миллиардер Виктор Вексельберг дал исповедальное интервью газете Financial Times, в котором назвал наложенные на него санкции США кризисом всей своей жизни.
- По данным The Wall Street Journal, Россия вывезла из Венесуэлы большинство своих военных специалистов, потому что режиму Мадуро нечем им платить. “Ростех” в ответ сказал, что никто никого не вывозил. Президент США пишет в твиттере, что русские подтвердили ему вывод своих людей.
Летающий Трамп
Президент США прилетел в Великобританию (на самолете), а потом и в Букингемский дворец (на вертолете) в рамках государственного визита. Когда самолет садился в Стэнстеде, Трамп обругал в твиттере мэра Лондона лейбориста Садика Хана. Лидеры лейбористов и либдемов Джереми Корбин и Винс Кейбл отклонили приглашения на государственный банкет, герцогиня Сассекская (в прошлом – американская актриса Меган Маркл, жестко критиковавшая Трампа) там тоже отсутствовала, но гостей за столом все равно было с избытком, потому что Трамп привез в Лондон не только жену, но и всех своих взрослых детей с мужьями и женами (тут видео). После завершения банкета на сайте Белого дома появилось заявление, в котором Трамп приветствует брекзит и обещает Великобритании “амбициозный новый торговый договор”.
Сегодня состоится встреча Дональда Трампа с премьером Терезой Мэй, которая покидает свой пост в пятницу. На сегодня же намечена крупная антитрамповская демонстрация в Лондоне. Как и в прошлом году, на ней будут запускать надувного “бэби-Трампа”.
В Украине
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский начинает двухдневный визит в Брюссель. Накануне он внес в Верховную Раду законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение и вернул в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе второго президента Украины Леонида Кучму.
Международный суд ООН в Гааге продолжает слушания по иску Украины к России о финансировании терроризма.
Внезапно Швеция
- Этническая казашка из Китая, рассказавшая о китайских “лагерях перевоспитания” для мусульман уехала в Швецию. Ранее Казахстан отказал ей в убежище и осудил за незаконное пересечение границы.
- Суд Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Американские технологические гиганты
- В новой операционной системе MacOS 10.15 вместо iTunes появятся сразу три отдельных приложения – подкасты, ТВ и музыка. iTunes прожил 18 лет.
- Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США анонсировал серию слушаний о возможной монополизации рынка крупнейшими американскими технологическими компаниями. Акции Google и Facebook слегка подешевели.
Шесть ссылок
- Литературное. “Повторите номер бронепоезда!” – молили позднесоветские школьники, когда учительница диктовала список обязательного чтения на лето. Здесь – подробный рассказ о книге “Всеволод Иванов “Бронепоезд 14-69”: контексты эпохи”, вышедшей в издательстве ИМЛИ РАН. Вот отрывок из книги постарше – сатирического романа Людвига Хольберга “Нильса Клима подземное путешествие” (1741, русский перевод выходит в издательстве libra). И современность – большое интервью с Дмитрием Бавильским о его новом романе “Красная точка” и травелоге “Желание стать городом” (об Италии, разумеется).
- История XX века. Петербургский лингвист Виктор Храковский рассказывает о своей жизни – в науке, в Алма-Ате и в бацбийском языке.
- Технологии. Отрывок из книги историка Карела Дэвиса “450 лет лидерства: Технологический расцвет Голландии в XIV–XVIII вв. и что за ним последовало” (изд-во Альпина-паблишер). Или рассказ о синтезе de novo и сборке в живом организме самого большого на сегодняшний день генома – кольцевой хромосомы кишечной палочки Escherichia coli (с объяснением, зачем это надо).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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