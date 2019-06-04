Товарищ майор поможет познакомиться

Доброе утро!

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов объяснил, почему закрыли студенческое ток-шоу, когда студенты пригласили на него юриста ФБК Любовь Соболь: это их так готовят “к миру реальных медиа”. Они же пойдут работать в издания с “редакционной политикой” и стоп-листами, а не в какие-нибудь там свободные СМИ. Non scholae, sed vitae discimus – не для школы учимся, а для жизни. В жизни пока так:

Роскомнадзор признал сервис знакомств Tinder распространителем информации.

В Екатеринбурге организатора сообщества “Парки и скверы” оштрафовали на 20 тысяч рублей за “нарушение правил проведения” митинга.

Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к России о финансировании терроризма.

Россия вывела из Венесуэлы большинство своих военных специалистов, утверждают The Wall Street Journal и президент США Дональд Трамп. В “Ростехе” это отрицают.

Президент США совершает государственный визит в Великобританию – не без скандалов.

Приятно познакомиться

Роскомнадзор внес приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Теперь сервис должен будет хранить все ваши флиртики в течение полугода и давать их почитать спецслужбам, если у последних возникнет такое желание.

Центр “Э” наградил медалью “За противодействие экстремизму” новосибирского священника, боровшегося с постановкой “Тангейзера” в местном оперном театре.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 20 тысяч рублей администратора сообщества "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию митинга без подачи уведомления – за пост “А пойдемте погуляем в сквер у Драмы”.

Турбаза "Новинки" в Нижегородской области отказалась размещать 50 детей, когда руководство узнало, что у них положительный ВИЧ-статус. Объяснения, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем, не подействовали.

Блогеры и коммерсанты

На газету “Коммерсант” заведено административное дело о разглашении государственной тайны (какой – не понятно, штраф до миллиона рублей). Кинокомпания Kinodanz подала иск на миллион рублей к блогеру BadComedian за критический отзыв о фильме "За гранью реальности", поддержанном Министерством культуры.

Родителям автора телеграм-канала “Сталингулаг” пришла бумажка из МВД, в которой говорится, что МВД провело проверку, якобы начатую по обращению самого “Сталингулага”, и передало материалы в центр “Э”. Никакого обращения на самого себя “Сталингулаг” не подавал.

Погибшие и пострадавшие

Число пострадавших в результате взрыва на пороховом заводе в Дзержинске Нижегородской области выросло до 116 человек, 18 из них госпитализированы.

Здесь история о том, как вдова погибшего в Сирии псковского военного добивается, чтобы его признали ветераном боевых действий (пока безрезультатно).

Мемориальное. Исполнилось 30 лет крупнейшей железнодорожной катастрофе в истории России, когда при взрыве газа в лощине на границе Башкирии и Челябинской области погибли от 573 до 780 пассажиров поездов “Новосибирск – Адлер” и “Адлер – Новосибирск”. Здесь воспоминания очевидцев.

Особенности российского хозяйствования

Российская Счетная палата подсчитала, что “майский указ” Путина (2012 года) о повышении зарплат медикам не выполнен в 50 из 85 регионов России.

В Новосибирске задержан академик РАН, бывший директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Караськов. Он выступал в защиту своего бывшего зама Евгения Покушалова, арестованного ранее. Теперь Караськов стал соучастником растраты, совершенной, по версии следствия, Покушаловым. Оба – практикующие хирурги.

В Тюмени студентам аграрного университета из-за роста успеваемости сократили стипендии на 30 процентов. Больше всего срезали отличникам.

По меньшей мере в девяти регионах России больные сахарным диабетом неделями не могут получить бесплатный инсулин, который полагается им по закону.

В Москве по делу о хищении 700 млн рублей арестован бывший губернатор Ивановской области. Он не признает вины.

Пресс-секретарь Путина назвал сидящего под домашним арестом инвестора Майкла Калви “благонадежным бизнесменом” и сказал, что хотел бы видеть его на экономическом форуме в Петербурге. Калви купил бейджик, по которому пускают на заседание с Путиным, еще до ареста. Увидеть Путина стоит 410 тысяч рублей.

Российский миллиардер Виктор Вексельберг дал исповедальное интервью газете Financial Times, в котором назвал наложенные на него санкции США кризисом всей своей жизни.

По данным The Wall Street Journal, Россия вывезла из Венесуэлы большинство своих военных специалистов, потому что режиму Мадуро нечем им платить. “Ростех” в ответ сказал, что никто никого не вывозил. Президент США пишет в твиттере, что русские подтвердили ему вывод своих людей.

Летающий Трамп

Президент США прилетел в Великобританию (на самолете), а потом и в Букингемский дворец (на вертолете) в рамках государственного визита. Когда самолет садился в Стэнстеде, Трамп обругал в твиттере мэра Лондона лейбориста Садика Хана. Лидеры лейбористов и либдемов Джереми Корбин и Винс Кейбл отклонили приглашения на государственный банкет, герцогиня Сассекская (в прошлом – американская актриса Меган Маркл, жестко критиковавшая Трампа) там тоже отсутствовала, но гостей за столом все равно было с избытком, потому что Трамп привез в Лондон не только жену, но и всех своих взрослых детей с мужьями и женами (тут видео). После завершения банкета на сайте Белого дома появилось заявление, в котором Трамп приветствует брекзит и обещает Великобритании “амбициозный новый торговый договор”.

Сегодня состоится встреча Дональда Трампа с премьером Терезой Мэй, которая покидает свой пост в пятницу. На сегодня же намечена крупная антитрамповская демонстрация в Лондоне. Как и в прошлом году, на ней будут запускать надувного “бэби-Трампа”.

В Украине

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский начинает двухдневный визит в Брюссель. Накануне он внес в Верховную Раду законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение и вернул в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе второго президента Украины Леонида Кучму.

Международный суд ООН в Гааге продолжает слушания по иску Украины к России о финансировании терроризма.

Внезапно Швеция

Этническая казашка из Китая, рассказавшая о китайских “лагерях перевоспитания” для мусульман уехала в Швецию. Ранее Казахстан отказал ей в убежище и осудил за незаконное пересечение границы.

Суд Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Американские технологические гиганты

В новой операционной системе MacOS 10.15 вместо iTunes появятся сразу три отдельных приложения – подкасты, ТВ и музыка. iTunes прожил 18 лет.

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США анонсировал серию слушаний о возможной монополизации рынка крупнейшими американскими технологическими компаниями. Акции Google и Facebook слегка подешевели.

Шесть ссылок

Литературное. “Повторите номер бронепоезда!” – молили позднесоветские школьники, когда учительница диктовала список обязательного чтения на лето. Здесь – подробный рассказ о книге “Всеволод Иванов “Бронепоезд 14-69”: контексты эпохи”, вышедшей в издательстве ИМЛИ РАН. Вот отрывок из книги постарше – сатирического романа Людвига Хольберга “Нильса Клима подземное путешествие” (1741, русский перевод выходит в издательстве libra). И современность – большое интервью с Дмитрием Бавильским о его новом романе “Красная точка” и травелоге “Желание стать городом” (об Италии, разумеется).

История XX века. Петербургский лингвист Виктор Храковский рассказывает о своей жизни – в науке, в Алма-Ате и в бацбийском языке.

Технологии. Отрывок из книги историка Карела Дэвиса “450 лет лидерства: Технологический расцвет Голландии в XIV–XVIII вв. и что за ним последовало” (изд-во Альпина-паблишер). Или рассказ о синтезе de novo и сборке в живом организме самого большого на сегодняшний день генома – кольцевой хромосомы кишечной палочки Escherichia coli (с объяснением, зачем это надо).

Искренне Ваши,

Семь Сорок