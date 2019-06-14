Тотальная слежка с неподдельной скромностью

Добрый день!

Сегодня в Соборе Парижской богоматери отслужат первую после пожара мессу. Меж тем, по данным Radio France, в фонд реставрационных работ поступили пока только 9% средств, обещанных богатейшими компаниями и гражданами Франции. Обещанного три года ждут, а новости такие:

Иван Голунов в интервью Ксении Собчак назвал фамилию оперативника, который его бил. Журналистов “Таких дел” оштрафовали за пикеты в поддержку Голунова.

Агентство Reuters опубликовало расследование о том, как корпоративные самолеты “Роснефти” постоянно летают на Сардинию, Мальдивы и Майорку вокруг выходных и праздников.

США представили видеозапись, якобы доказывающую причастность Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе.

В Молдове закончилось двоевластие: правительство Павла Филипа ушло в отставку.

Голунов. Последствия

Журналист “Медузы” Иван Голунов, которого пытались обвинить в покушении на сбыт наркотиков, в большом интервью Ксении Собчак рассказал, как его задерживали, и назвал имя оперативника, который его бил, – его зовут Максим Маратович Уметбаев, в газете “Петровка, 38” его называют оперативником “с неподдельной скромностью”.

Власти до сих пор не признали, что наркотики журналисту подбросили, суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей журналистов “Таких дел” за одиночные пикеты в поддержку Голунова (имевшие место 8 июня), а на Change.org появилась петиция к Путину вернуть одного из уволенных в связи с делом Голунова генералов, Андрея Пучкова, на пост начальника УВД по Западному административному округу Москвы (по данным Znak.com, он, правда, решил уйти на пенсию).

В воскресенье состоится митинг, заявку на который подавали (с нарушением сроков) владелец “Московского комсомольца” Павел Гусев и сотрудница государственного телеканала RT Екатерина Винокурова. Либертарианцам, впрочем, митинг протеста против “народной” статьи 228 власти Москвы после переговоров за закрытыми дверями тоже согласовали. Он пройдет на проспекте Сахарова 23 июня.

Вот статистика, касающаяся осужденных по 228 статье. Ее используют в том числе и для того, чтобы избавиться от политических активистов. Ярчайший случай – дело супругов Милушкиных в Пскове. Мать Артема Милушкина, который уже пять месяцев сидит в СИЗО по наркотическим обвинениям, провела одиночный пикет у здания МВД в Пскове. Наверное, ее тоже когда-нибудь за это оштрафуют.

Еще о политических

Семья аспиранта мехмата МГУ, анархиста Азата Мифтахова (они живут в Нижнекамске) жалуется на угрозы со стороны полиции. От матери, сестры, отца и отчима Мифхатова, которого обвиняют в попытке поджога офиса “Единой России”, требуют, чтобы они прекратили “общаться с общественниками” и публично поддерживать Азата.

В Ростове-на-Дону суд продлил на три месяца домашний арест Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в “деятельности нежелательной организации” (имеется в виду “Открытая Россия”). Вскоре после ареста Шевченко у нее умерла дочь-инвалид.

В Дагестане по обвинению в финансировании боевиков ИГ задержан редактор еженедельника “Черновик” Абдулмумин Гаджиев. Учредитель этой газеты Хаджимурад Камалов был убит в 2011 году, его дело так и не раскрыто.

Ученых-политологов, работавших в Высшей школе экономики, пока не сажают – но работы они уже лишились. Здесь об изгнании политологии из некогда самого продвинутого вуза страны рассказывает Александр Кынев – его курс просто упразднили.

У соседей

В Ростовской области выдали первые 60 паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий Восточной Украины. Вот тут рассказано, как их привезли на автобусах, разделили на пятерки, снимали отпечатки пальцев и приводили к присяге. Новоиспеченные россияне, правда, говорят, что их интересуют главным образом пенсии.

В Киеве задержан глава “ЦИК” “Донецкой народной республики”, организовывавший тот самый “референдум” о “независимости” “ДНР” в 2014 году. Его обвиняют в госизмене.

Служба безопасности Украины утверждает, что военно-транспортный Ил-76 Минобороны Украины, упавший под Луганском 14 июня 2014 года, сбили сотрудники ГРУ и наемники Вагнера. Тогда погибли 49 украинских военнослужащих.

В Молдове вроде бы закончилось двоевластие: одно из двух действовавших на этой неделе правительств ушло в отставку. Об этом объявил выдвинутый Демократической партией премьер Павел Филип.

В Казахстане негосударственные наблюдатели представили свидетельства крупных фальсификаций на президентских выборах.

Стабильность на Ближнем Востоке

США представили видеозапись, которая, по их мнению, подтверждает причастность Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе. Иран отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что США представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке. Генсек ООН призвал к независимому расследованию.

Все эти препирательства окончательно затмили провал примиренческой миссии японского премьера Синдзо Абэ, который посетил Тегеран в четверг. Сегодня исполняется десять лет несостоявшейся “иранской революции” – массовым протестам против переизбрания Махмуда Ахмадинежада президентом страны, которые привели не к свободе, а к репрессиям и дальнейшей деградации отношений с Западом (вот хороший текст об этом).

Российское бытовое

Агентство Reuters выяснило, как проводят свободное время начальники госкорпорации “Роснефть” и их жены: они летают на принадлежащих компании самолетах на Сардинию, Мальдивы и Майорку – за счет компании, разумеется. “Роснефть” назвала расследование “информационной диверсией” и усмотрела в действиях репортеров (работавших по открытым источникам) “признаки тотальной слежки” за Игорем Ивановичем.

В Томске учителя вышли на митинг с требованием повышения зарплат.

Жители деревни в Пензенской области перекрыли автотрассу после драки с местными цыганами, в которой погиб человек. Требуют выселить цыган.

МАК обнародовал предварительный доклад о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Двигатели были в порядке, молния действительно попала в самолет, однозначных выводов о виновных в гибели людей в докладе нет.

В Европе

Суд в Великобритании не стал выдавать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и назначил следующие слушания на февраль 2020 года. В США Ассанжу грозят столетия тюрьмы, в Великобритании он отбывает годичный срок за нарушение условий освобождения под залог.

По данным доклада Еврокомиссии, Россия пыталась повлиять на майские выборы в Европарламент путем активного распространения дезинформации. Повлияла она или нет, сказать невозможно. Правые популисты создали собственную фракцию в Европарламенте – туда вошли сторонники Марин Ле Пен, премьера Италии Маттео Сальвини, “Альтернативы для Германии”, “Финнов” и др. подобных движений. Фракцию назвали “Идентичность и демократия”. Партия “Брекзит” Найджела Фараджа в нее не вошла – как и правящая в Венгрии партия “Фидес” (Виктор Орбан пытается сохранить членство в респектабельно правой Европейской народной партии).

Сегодня состоится инаугурация президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Ссылки для чтения

Годовщины. К 80-летию сражения на Халхин-Голе – рассказ Владимира Воронова о прелюдии к этому конфликту, боях у озера Хасан в 1938 году. 57 лет назад в Новочеркасске при разгоне рабочей демонстрации против повышения цен были убиты 26 человек, десятки получили ранения – читайте репортаж Полины Ефимовой о том, как в городе уничтожается память о событиях, кое-как институционализированная в 90-е годы. 24 года назад боевики во главе с Шамилем Басаевым захватили городскую больницу Буденновска – Анастасия Порысева записала рассказ добровольной заложницы Басаева.

Литература. Исполнилось 80 лет со дня смерти Владислава Ходасевича – читайте разговор с исследователем его творчества Павлом Успенским. Успенский говорит, что эмиграция в каком-то смысле сломала Ходасевича – вот здесь любопытный номер литературного журнала “Двоеточие”, авторов которого эмиграция не сломала: все авторы номера пишут сразу на двух языках и рассказывают об этом своем опыте в специальной анкете (просто кликайте на фамилии).

Художества. Татьяна Сохарева рассказывает о грузинском книжном авангарде конца 1910-х – начала 1920-х годов: главные литературно художественные объединения, вожди и гении (с картинками). Или большой разговор об американском художнике-затворнике Джозефе Корнелле: Полина Барскова допрашивает историка искусств Карен Келер.

Скандинавское. История Сельмы Лагерлёф: как скромная учительница из провинции хотела сделать хрестоматию по географии, а написала “Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции”. Или краткая биография самых знаменитых финских существ и их создательницы Туве Янссон.

Искренне Ваши,

Семь Сорок