На “Тройке” с бубенцами

Доброе утро!

За последние сутки во всем мире от коронавируса скончались почти пять тысяч человек, но жителю канадской провинции Новая Шотландия этого, видимо, показалось мало: он устроил стрельбу и убил еще десять. Что же до коронавируса, то новости такие:

Православные христиане отметили Пасху (кое-где – в переполненных церквях). Якунин привез Благодатный огонь специальным самолетом из Иерусалима.

В России каждый день выявляется рекордное число инфицированных. Песков ждет плато эпидемии на этой неделе.

В Москве ужесточены правила пользования электронными пропусками.

Эпидемия идет на спад в Италии, Испании, Нью-Йорке. Президент США грозит Китаю “последствиями”, если выяснится, что эпидемию можно было ограничить Уханем.

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Российские коронавирусные сводки

В России продолжают фиксировать рекордный прирост инфицированных: в воскресенье утром было объявлено о 6060 новых случаях. Всего в стране 43 тысячи заболевших, 361 человек скончался. К этому следует добавить свежие московские данные: в воскресенье в столице от коронавируса скончались 28 человек. Среди жертв – депутат Мособлдумы, композитор Александр Вустин (от чего скончался писатель Александр Кабаков, не сообщается).

Пресс-секретарь Путина Песков ждет плато эпидемии на этой неделе, в связи с чем анонсированы “решения о дальнейшем режиме”. Мэр Москвы продлил все введенные ограничения до 1 мая и уточнил правила пользования электронными пропусками (теперь без карты “Тройка” на общественном транспорте ездить нельзя, а тех, у кого ее нет, посылают в “Яндекс.Лавку”).

В Петербурге ждут роста числа заболевших, перед коронавирусными больницами появились очереди из скорых.

Коронавирус стремительно распространяется по лечебным учреждениям. В психиатрической больнице в Архангельске заразились больше 50 пациентов. В Покровской больнице в Петербурге, коллектив которой публично предупреждал о нехватке средств защиты, продолжают заболевать сотрудники. Больница принимает пациентов с коронавирусом, но до сих пор не переоборудована под инфекционную. В независимом профсоюзе “Альянс врачей” говорят, что ФСБ обратилась к ним с просьбой предоставить информацию о случаях нехватки средств защиты. Вот здесь обзор проблемы по регионам.

Минфин утверждает, что денег в Фонде национального благосостояния хватит до 2024 года даже при нынешних низких ценах на нефть. Россияне никому не верят, и массово забирают деньги из банков – с начала марта со счетов сняли свыше 1 трлн рублей, это больше, чем за весь прошлый год.

ФСИН обратился к российским судьям с просьбой не отправлять под стражу за совершение нетяжких преступлений. Пока эту просьбу игнорируют: в Кемерове активисту дали 10 суток за ролик про дружинников, и.о. замглавы Хакасии, задержанного за взятку в 2 млн рублей, арестовали на два месяца. Суды идут своим чередом: сегодня начинается процесс по делу американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, продолжится рассмотрение дела “Седьмой студии” и апелляции на приговор Константину Котову по “московскому делу”. Верховный суд даст новые рекомендации о рассмотрении дел в период пандемии.

ХВ – ВВ

Православные христиане отметили Пасху. В России на этот раз не было традиционных фотографий Путина со свечечкой, зато он опять видеообратился к россиянам, развалившись в кресле у столика с куличами. Сказал, что надеется на “божью помощь”. Не плошать не обещал.

Благодатный огонь благополучно сошел, фонд бывшего главы РЖД Якунина доставил его в Россию самолетом, несмотря на приостановленное авиасообщение (застрявшие за границей российские туристы – не огонь, поэтому они продолжают маяться в неизвестности).

В крупных российских городах пасхальные службы прошли без прихожан (хотя в Александро-Невскую лавру в СПб проникнуть было можно, чем многие и воспользовались). В городах поменьше и вообще к востоку от Урала службы шли как обычно, люди не всегда держали дистанцию в два метра. В Омске прихожане и священник с матом вытолкали журналистов, которые пришли поинтересоваться, соблюдается ли эта дистанция. Здесь собраны мнения священников и прихожан о том, что важнее – оказаться на Пасху в церкви или все-таки посидеть дома.

В Минске на службе в Свято-Елисаветинском монастыре был аншлаг, в Грузии в церквях тоже было многолюдно. В Украине возбуждено уголовное дело о нарушении карантина на Пасху.

Мировые коронавирусные сводки

С сегодняшнего дня карантинные меры слегка смягчаются в Германии, Чехии, Австрии, Норвегии, Испании (там разрешили гулять с детьми). С осторожным оптимизмом говорится, что эпидемия идет на спад в Италии (вот разбор статистики смертности в этой стране), Испании и Германии (вот интересный разговор с немецким врачом о том, как они справляются), в Нью-Йорке начала падать смертность.

В Великобритании (16 тыс. умерших) королева попросила отменить салют на свой день рождения; Парламент во вторник будет пытаться заседать виртуально.

Наибольшее число инфицированных и умерших – по-прежнему в Соединенных Штатах (общее количество жертв перевалило за 40 тысяч). Президент Трамп пригрозил Китаю “последствиями”, если выяснится, что там сознательно допустили вспышку коронавирусной инфекции. Что значит “сознательно”, он объяснить не смог.

Коронавирусную статистику по странам Средней Азии смотрите здесь. Застрявшие за границей граждане Таджикистана просят Рахмона вернуть их домой.

Две коронавирусные больницы в Чехии подверглись кибератакам. Представитель властей заявил Reuters, что за ними стоял "серьезный и технически подготовленный противник". В тот же день российское посольство в Праге объявило о смене юридического адреса – теперь они будут пользоваться адресом консульского отдела, чтобы не писать в документах “площадь Бориса Немцова”.

Из хорошего – виртуальный концерт в поддержку врачей “Единый мир: дома вместе” с участием суперзвезд от Пола Маккартни до Билли Айлиш, который прошел в субботу вечером.

Шесть ссылок

Петербургское. Отрывок из книжки Льва Лурье, историка и не только, “Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX – начала XX века” (изд-во ЕУ СПб). Или еще один фрагмент из книжки Александра Кушнира “Майк Науменко. Бегство из зоопарка” (изд-во “Выргород”) – о хиппующем периоде конца 1970-х (другой фрагмент был тут).

Отрывок из книжки Льва Лурье, историка и не только, “Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX – начала XX века” (изд-во ЕУ СПб). Или еще один фрагмент из книжки Александра Кушнира “Майк Науменко. Бегство из зоопарка” (изд-во “Выргород”) – о хиппующем периоде конца 1970-х (другой фрагмент был тут). Сказочники. Алексей Васильев рассказывает о главном сказочнике советского кино Александре Птушко. Или антропософские рисунки Андрея Белого с комментариями Моники Спивак и Елены Глуховой.

Алексей Васильев рассказывает о главном сказочнике советского кино Александре Птушко. Или антропософские рисунки Андрея Белого с комментариями Моники Спивак и Елены Глуховой. Странное. Целая сага о дагестанском ауле Кубачи, большинство жителей которого – ювелиры (причем давно, как минимум с VI века). Или рассказ о жизни и смерти Владимира Фомина – культового фрика, боровшегося за право мужчин ходить в юбке и без трусов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок