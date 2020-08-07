В минских кружках и секциях ждут перемен

Доброе утро!

Украина анонсировала новый обмен пленными в формате “сто на сто” между Киевом и так называемыми “ДНР” и “ЛНР”. Предыдущий, не столь масштабный обмен, состоялся в апреле. А происходит вот что:

По делу “Нового величия” вынесены четыре условных приговора и три реальных – от шести до семи лет колонии.

Светлане Тихановской не дали провести предвыборный митинг в Минске, но люди все равно пришли, включили “Перемен!” Цоя и устроили потом нечто вроде шествия.

Тысяче петербургских медиков, переболевшими Covid-19, не выплатили страховку.

Президент Франции приехал в Бейрут – обещал помочь и призвал к реформам.

Чуда не случилось

Люблинский суд Москвы признал всех обвиняемых по делу “Нового величия” виновными в создании “экстремистского сообщества”. Четверо получили условные сроки от 6,5 до 4 лет, еще трое – от семи до шести лет колонии. Суд не согласился с доводами адвокатов о том, что дело было сфабриковано ФСБ.

У здания суда собрались около двухсот человек, полиция задержала активиста Павла Крисевича, устроившего на ступенях суда акцию с перерезанием горла манекену. Вот репортаж о происходившем, а вот невеселые комментарии правозащитников.

Предреволюционная ситуация

В столице Беларуси митинг объединенного штаба Светланы Тихановской формально не состоялся: на заявленной изначально площадке немногочисленных любителей железнодорожных войск кормили кашей из полевой кухни, все прочие доступные для массовых мероприятий площадки тоже были заняты, поэтому штаб Тихановской и ее сторонники решили – как простые граждане – принять участие в “дне открытых дверей учреждений дополнительного образования” в Киевском сквере.

Мария Колесникова и Вероника Цепкало туда доехали, но после предупреждения быстро ушли, а Тихановская из соображений безопасности приезжать не стала. Но людей было много, в какой-то момент зазвучала песня Цоя “Перемен!” – включивших ее сотрудников Дворца детей и молодежи Кирилла Галанова и Владимира Соколовского задержала милиция. До митинга милиция задерживала главу штаба Тихановской Марию Мороз: с ней провели “разъяснительную работу” и отпустили.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону: он вновь обвинил Россию во вмешательстве в выборы (цель Москвы, по его словам, – сделать его более податливым), раскритиковал Украину за то, что она не защищала Крым, сказал, что коронавирус ему “подкинули” и еще много всякого. Лукашенко выразил готовность передать Украине задержанных в Беларуси “вагнеровцев” и уже пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины для соответствующего разбирательства. Как Лукашенко умеет дружить со всеми против всех, рассказано тут.

С “вагнеровцами” президент Беларуси уже наигрался – теперь его заботят некие граждане “с американскими паспортами”, женатые на “американках, работающих в Госдепе” (при этом они почему-то “принадлежат Демократической партии”). Этих самых граждан якобы тоже задержала милиция, но посольство США почему-то об этом не знает. Зачем Лукашенко все время говорит о внешних угрозах, объясняет политический обозреватель Игорь Ильяш.

На фоне массовых задержаний наблюдателей ЦИК Беларуси сообщил о рекордной явке за первые два дня досрочного голосования: раньше срока на участки якобы пришли почти 13% избирателей. Вот замечательные свидетельства о том, в каких условиях приходится работать наблюдателям.

Лукашенко поручил Генпрокуратуре проверить законность альтернативного подсчета голосов.

Политолог Павел Усов считает, что в ходе текущей предвыборной кампании в Беларуси создалась “предреволюционная ситуация”. Как проходили предыдущие пять президентских кампаний Лукашенко, рассказано тут.

Россия в преступлениях и наказаниях

Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов, по версии следствия, передал чешской разведке некие секретные данные со своего домашнего компьютера, причем использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей – фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке. Об этом рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов, которого вчера в “Лефортово” так и не пустили. Ксению Собчак суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за акцию в поддержку Сафронова.

В Екатеринбурге – в связи с субботней акцией в поддержку Хабаровска – полиция задержала журналистку Елену Шукаеву. Вот история Дениса Гауэрта, отсидевшего пять суток за участие в субботней акции: 1 августа его скрутили прямо на площади, разлучив с собакой, избили в автозаке и составили сразу три протокола (по двум суды еще предстоят).

В отношении оперного певца и ковид-диссидента из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили пятое уголовное дело.

В Смоленской области избирательную кампанию действующего губернатора Алексея Островского (от ЛДПР) спонсирует депутат облдумы от "Единой России" Валерий Разуваев. Фирмы, зарегистрированные на Разуваева и его близких, получили за последние годы сотни госконтрактов.

Влияние, вмешательство, пропаганда

Наконец-то появился адрес, по которому можно получить деньги за “продажу родины”: жители России стали получать смски о вознаграждении в $10 млн за “информацию о вмешательстве в выборы США”. Ссылка ведет на твиттер программы Госдепартамента “Вознаграждение за помощь правосудию”, это реальная программа.

Госдепартамент США опубликовал отчет об устройстве российской пропаганды, там целых пять столпов, а цель – создание чувства страха.

В рамках кампании по борьбе с дезинформацией Google удалил 86 ютьюб-каналов, три блога и один аккаунт сервиса контекстной рекламы AdSense, связанных с Россией.

Twitter начал помечать аккаунты чиновников и государственных медиа.

Занимательный разговор с бывшим ведущим челябинского отделения ВГТРК, который внезапно перешел в оппозицию, стал волонтером “Открытой России” и был уволен.

Lenta.ru и Gazeta.ru Александра Мамута получат госсубсидии на зарплаты сотрудникам.

Facebook впервые удалил пост Трампа о коронавирусе – в нем утверждалось, что дети не болеют Covid-19.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро четверга, в России за сутки выявлено 5267 новых случаев Covid-19 (опять чуть больше, чем сутками ранее), общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 872 тысячи. За сутки умерли 116 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро четверга 14 618, за день в Москве скончались еще 12 человек.

В Петербурге, по данным “Фонтанки”, тысяче медиков, заразившихся Covid-19, так и не выплатили страховку. От коронавируса умерли 60 медиков, но выплаты оформили только на двоих. По данным агентства Bloomberg, некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавируса вакциной, которая еще не зарегистрирована. Разбор слухов о том, что Москву в сентябре снова закроют на карантин, читайте тут.

Вокруг света

Полиция Кипра допросила предполагаемого владельца судна, конфискованный с которого груз, взорвался 4 августа в порту Бейрута. В каком статусе находится Гречушкин, неизвестно. В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта. С визитом в Бейрут приехал президент Франции Эммануэль Макрон – он обещал созвать международную конференцию для сбора средств на помощь Ливану, но отметил, что без антикоррупционных реформ ситуация в стране будет только ухудшаться.

Во французском городе Гавр вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка Bred. Требовал “освободить палестинских детей, незаконно удерживаемых в Израиле”, но уже сдался полиции и всех отпустил.

В Лос-Анджелесе выставлены на продажу три виллы стоимостью $19 млн, принадлежащие младшей дочери покойного президента Узбекистана Лоле Каримовой.

Парламент Таджикистана назначил президентские выборы на 11 октября. Предвыборную кампанию Рахмон уже начал поездками по регионам. МИД Таджикистана лишил аккредитации корреспондента Настоящего Времени, снявшего сюжет об одной из таких поездок Рахмона.

Шесть ссылок

75 лет бомбардировке Хиросимы. Два отрывка из книги американского журналиста Джона Херси “Хиросима”, созданной через год после событий и рассказывающей о шести людях, переживших первую в истории ядерную бомбардировку: первый, второй. И разговор с историком Дмитрием Голубовским, инициировавшим перевод и издание этой книги, и Феликсом Сандаловым, главредом издательства Individuum, в котором она вышла.

Два отрывка из книги американского журналиста Джона Херси “Хиросима”, созданной через год после событий и рассказывающей о шести людях, переживших первую в истории ядерную бомбардировку: первый, второй. И разговор с историком Дмитрием Голубовским, инициировавшим перевод и издание этой книги, и Феликсом Сандаловым, главредом издательства Individuum, в котором она вышла. Искусство пересматривает свою историю. Ликбез Софьи Багдасаровой о том, как антиколониальный дискурс, феминизм и прочая социальная критика заставляют искусствоведов и кураторов менять взгляд на полотна старых мастеров. Или размышления искусствоведа Лёли Кантор-Казовской о модных теперь в России выставках официального советского искусства с их попыткой отказаться от теоретических дихотомий, выработанных в неофициальной художественной среде еще в 1980-е годы.

Ликбез Софьи Багдасаровой о том, как антиколониальный дискурс, феминизм и прочая социальная критика заставляют искусствоведов и кураторов менять взгляд на полотна старых мастеров. Или размышления искусствоведа Лёли Кантор-Казовской о модных теперь в России выставках официального советского искусства с их попыткой отказаться от теоретических дихотомий, выработанных в неофициальной художественной среде еще в 1980-е годы. Общество. Большое интервью с американским макросоциологом Ричардом Лахманом об исторической социологии, закате англо-американского мира и нашем общем невеселом будущем.

Большое интервью с американским макросоциологом Ричардом Лахманом об исторической социологии, закате англо-американского мира и нашем общем невеселом будущем. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок