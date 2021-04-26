Недружественное пиво

Доброе утро!

Роскомнадзор обвинил YouTubе в эйджизме. В остальном все не так трогательно:

Все выходные московская полиция без устали задерживала оппозиционных активистов.

НКО – иностранным агентам запретят заниматься просветительской деятельностью.

Президент США официально признал геноцид армян.

Заболеваемость коронавирусом в Индии не падает. Умирают по несколько тысяч человек ежедневно.

Вал задержаний

Задержания оппозиционных активистов в Москве начались в субботу вечером с обыска у либертарианца, председателя "Гражданского общества" Михаила Светова. Он проводился в рамках уголовного дела о развратных действиях, возбужденного в 2019 году из-за фотографии бывшей девушки Светова в инстаграме. После обыска Михаила увезли на ночной допрос, причем без адвоката (его недопуск объяснили “указаниями свыше”). Задержали также члена Либертарианской партии Сергея Бойко и регионального менеджера штабов политика Алексея Навального Анну Самкову, ее обвинили в организации митинга. На оппозиционного политика Александра Соловьева составили административный протокол.

В воскресенье задержали сотрудника правозащитного центра "Мемориал" Сергея Давидиса (“организация публичного мероприятия без уведомления”), бывшего фигуранта “московского дела” Владислава Барабанова (тоже организация митинга), бывшую главу кемеровского штаба Навального Ксению Пахомову (тоже организация), гастроэнтеролога Алексея Головенко (участие в митинге), блогера Дмитрия Чернышева (mi3ch) и еще несколько человек. Всех задержанных в воскресенье оставили в полиции на ночь. Здесь подробнее.

В Уссурийске полиция задержала координатора штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерину Остапенко. Она стала подозреваемой по двум уголовным статьям: о приведении в негодность путей сообщения и о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Радости просвещения

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил по телевизору, что его ведомство проверит все учебники истории в стране на предмет присутствия в них Сталинградской битвы (ранее Путин где-то ее не нашел).

Правительство России подготовило проект постановления, запрещающего заниматься просветительством “иностранным агентам”, людям без опыта преподавания, должникам по налогам и штрафам, а также судимым по ряду статей Уголовного кодекса. Само понятие просветительской деятельности так и осталось без определения.

Прочее российское

Жириновский получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Главу управления ФСИН по Забайкалью застрелили на охоте.

Лечащие врачи Навального опубликовали рекомендательное письмо своим коллегам из ФСИН Владимирской области. Они подробно описывают состояние Алексея и требуют его перевода в московскую больницу.

Старичок и “Новичок”

Президент Чехии Милош Земан, выдержав недельную паузу, высказался о взрывах оружейных складов в моравской деревне Врбетице. С одной стороны, он сказал, что у Службы безопасности Чехии нет доказательств того, что российские агенты были на складах в Врбетице. С другой стороны, сказал, что доверяет чешской полиции. Земан известен своей любовью к российским властям, однако по конституции его полномочия минимальны – его слова влияют, скорее, на атмосферу в обществе. Заявление Земана вызвало возмущение чешской оппозиции (которая, вполне возможно, придет к власти уже в этом году). В Москве Земана, напротив, очень похвалили за “объективность”.

The Insider утверждает, что одной из причин такой лояльности Земана Кремлю может быть его участие в масштабной коррупционной схеме, связанной с выплатой госдолга России перед Чехией через сомнительные компании-посредники. Одна из этих компаний-прокладок – Falkon Capital – была обвинена в Литве в связях с криминалом и российскими спецслужбами, что даже стало одной из причин импичмента президента Литвы. Мотив для подрыва российскими спецслужбами чешского оружейного склада тоже прояснился: болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину. Позже Гебрева дважды пытались отравить “Новичком”.

По данным “Коммерсанта”, в качестве одной из мер реагирования на высылку из Чехии российских дипломатов Россия рассматривает ограничение импорта чешского пива. Потом дело дойдет, вероятно, до “Шкоды”, и на этом возможности реагирования будут исчерпаны – разве что Чехию включат в список “недружественных стран”, который начали составлять в России.

Первыми в этот список попали, естественно, США. Они не смогут нанимать россиян на работу в свои посольства. Тем не менее, встречу Байдена и Путина продолжают готовить – предположительно, она пройдет в июне.

150 внедорожников с пулеметами

Власти Беларуси с упоением рассказывают о предотвращенном “госперевороте”. Сначала Лукашенко описал разные планы заговорщиков (убийство на параде Победы, гранатометный обстрел президентского кортежа, нападение на загородную резиденцию). Потом на телеканале ОНТ вышел “фильм-расследование”, в котором историк Станислав Князев рассказал народу, как было дело: “Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы. И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента”. Лукашенко ранее пояснил, зачем это планировалось сделать: чтобы ввести на территорию Беларуси войска НАТО и уже оттуда начать вторжение в Россию-матушку. Самое печальное, что в фильме звучат признания: "Я признаю себя виновным в участии заговоре", – говорит в видеосюжете политолог Александр Федута. О признании вины (не уточняя, в чем именно) говорят также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Кастусёв и адвокат Юрий Зенкович. Отдельно Лукашенко объявил, что подготовил декрет об экстренной передаче власти: в случае гибели президента полномочия главы государства примет на себя Совет безопасности.

Твитер посольства России в Беларуси прокомментировало сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии хештегом #SmallDickEnergy – это должно значить примерно “**** (мужским половым органом) не вышли, поэтому дипломатов высылаете”. Что же до энергетики, то кто-то взломал сайт Белорусской АЭС и вывел на него сообщение “небезразличных сотрудников” о том, что на АЭС все не слава богу и в любой момент может произойти авария.

Вокруг света

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. История вопроса изложена тут. О реакции на заявление Байдена рассказывается здесь.

США начали вывод войск из Афганистана.

Индонезийскую подлодку нашли расколотой на три части. Погибли все 53 члена экипажа.

Про раздачу Оскаров рассказано тут, об организации гибридной церемонии этого года читайте здесь.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8780. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 762 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 108 232 человека (+332 за сутки). Вот гадания о том, ждет ли Россию третья волна (она вполне вероятна).

В Индии сохраняется катастрофическая ситуация – люди умирают в очередях к врачу, тела умерших не успевают сжигать, вспышка связана с распространением новых штаммов, США и Евросоюз предлагают помощь. В Багдаде при пожаре в ковидном госпитале погибли более 80 человек.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок