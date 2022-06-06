По вагонам

Доброе утро!

В Черном море массово гибнут дельфины – некоторые экологи считают, что это тоже следствие войны России с Украиной. На фронтах которой дела обстоят так:

Утром в воскресенье Россия впервые с конца апреля нанесла ракетный удар по Киеву.

На востоке Украины погиб российский генерал Роман Кутузов.

После российского обстрела на территории Святогорской лавры сгорела деревянная церковь.

Зеленский съездил на линию фронта на Донбассе и встретился с беженцами из Мариуполя в Запорожье.

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Белград отменен в связи с тем, что окружающие Сербию страны закрыли небо для его самолета.

Хакеры взломали сайт Минстроя России.

Умер Дмитрий Ковтун – один из обвиняемых в отравлении Александра Литвиненко.

Военные сводки

В воскресенье утром Россия впервые с конца апреля нанесла ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, жертв нет, но один человек госпитализирован. Одна из ракет, выпущенных по Киеву со стороны Каспийского моря, пролетела “критически низко” над Южно-Украинской АЭС, расположенной в Николаевской области. Целью удара был Дарницкий вагоноремонтный завод, где, как утверждает Минобороны России, находились поставленные из восточноевропейских стран танки Т-72 и другая бронетехника. Глава Украинских железных дорог Александр Камышин говорит, что никаких танков на заводе не было (это подтверждают и побывавшие на предприятии журналисты) – там ремонтировались вагоны для вывоза зерна. Камышин считает, что цель россиян состояла в том, чтобы воспрепятствовать экспорту украинской пшеницы (к чему это в итоге приведет, читайте здесь). За время войны в Киеве повреждены около 400 зданий – вот сюжет о том, как жители многоэтажки, попавшей под ракетный удар утром 28 февраля, пытаются восстановить ее за свой счет.

Под обстрелы в воскресенье попали и другие украинские города – Харьков, Николаев и Краматорск. В Николаеве загорелись склады с зерновыми материалами. Сообщается об обстрелах инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Власти так называемой “ДНР” утверждают, что в результате украинского обстрела в городе повреждена телевышка, вещание прекращено.

В субботу ракетному обстрелу подверглась Одесская область (Россия говорит, что уничтожен “пункт наемников”, Украина – что сельхозпредприятие). В Донецкой области из-за обстрелов сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры – это был самый большой деревянный храм Украины. Об обстреле со стороны Украины заявили власти Брянской области. В субботу же в Запорожской области, по утверждению украинской стороны, состоялся первый с начала войны обмен телами погибших в формате 160 на 160 – в России ничего об этом не говорят.

В Луганской области убит генерал-майор российской армии Роман Кутузов – это подтверждают корреспонденты российских прокремлевских СМИ (это уже четвертый российских генерал, убитый в Украине). В регионе продолжаются ожесточенные бои. Власти Украины и Минобороны Великобритании сообщают об успешной контратаке украинской армии в Северодонецке, однако находящийся там украинский журналист Юрий Бутусов говорит, что это неправда. В воскресенье на восточном фронте – в Соледаре и Лисичанске – побывал президент Украины Владимир Зеленский. Лисичанск вплотную примыкает к Северодонецку, а Соледар находится к северу от Бахмута на трассе, соединяющей Северодонецк и Лисичанск с контролируемой Украиной территорией. Перед этим Зеленский съездил на передовую в Запорожской области, провел совещание в Запорожье и встретился там с беженцами из Мариуполя.

Беженцы из Мариуполя сейчас есть везде – вот история Олеси, которой чудом удалось спастись из горящего дома и которая теперь ходит по кругам российского бюрократического ада в Петербурге.

Грозненский гарнизонный военный суд в Чечне назначил десять суток ареста сотруднику военной комендатуры Али Мусаеву – он отказался ехать в командировку "в район выполнения специальных задач", заявив, что лучше уволится. Что происходит с в так называемой “ДНР” с иностранцами, взятыми в плен на территории Украины, рассказывается тут: власти “ДНР” обвиняют в насильственном захвате власти и наемничестве (за это им может грозить смертная казнь), хотя трое пленных официально вступили в Вооруженные силы Украины до начала войны и прожили в Украине несколько лет.

Что дальше

Путин заявил в очередном опубликованном куске своего мегаинтервью что поставки Украине американских систем реактивных систем залпового огня для хода войны "ничего не меняют" (а лишь затягивают конфликт), но если Украине предоставят дальнобойные ракеты, Россия начнет наносить удары по тем объектам, по которым она пока их не наносит.

По данным газеты El Pais, Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки германского производства Leopard, телеканал France 2 публикует кадры украинских артиллеристов с 155-мм самоходными установками "Цезарь", которые Франция поставила Украине, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографию с подписью “Красивые птички” с базы ВВС США "Девис-Монтен" в Аризоне: на ней грузят вертолеты Ми-17, предназначенные для Украины.

По данным CNN, Евросоюз, США и Великобритания обсуждают план прекращения войны, причем Украина в этих обсуждениях напрямую не участвует. По данным МИД Польши, Евросоюз приступил к подготовке седьмого пакета санкций в отношении России. Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Белград оказался сорван, потому что окружающие Сербию страны (Болгария, Северная Македония и Черногория) закрыли небо для его самолета.

В России

В Московской и Тульской областях задержаны поджигатели военкоматов, в Комсомольске-на-Амуре – обвиняемый в поджоге входной двери в здание Нацгвардии.

В Горно-Алтайске у гендиректора издания "Листок" Ольги Комаровой прошел второй обыск. Муж Комаровой, учредитель “Листка” Сергей Михайлов сидит в СИЗО по уголовному делу о “фейках” про российскую армию. Там от него требуют пароли от сайта и соцсетей “Листка”, обещая смягчить наказание.

Петербургская филармония отменила концерт выступившего против войны дирижера Василия Синайского после просьбы телеграм-канала “Культурный фронт Z”.

Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры целый ряд украинских медиа, в том числе региональных, а также сайт United24 для сбора пожертвований в поддержку Украины, созданный по инициативе президента Зеленского. Сайт Минстроя России взломали хакеры – требуют полбиткоина.

Что происходит в условиях санкций с российскими ипотекой и гражданской авиацией, читайте здесь и здесь.

О состоянии остающихся в России инакомыслящих можно судить по интервью с Ильей Яшиным, разговору с журналистом Федором Худокормовым, которого 2 февраля прошлого года на акции в поддержку Навального омоновец несколько раз ударил дубинкой по голове, и беседе с депутатом тувинского Верховного Хурала от ЛДПР Эресом Кара-Салом. Главный российский оппозиционер пишет с зоны, что совсем не унывает и съест “праздничную банку зеленого горошка со спокойной душой” – в субботу Навальному исполнилось 46 лет (не унывает он потому, что когда начнется ядерная война, по его зоне будут стрелять в последнюю очередь).

Но есть и события, с войной не связанные:

В Петербурге закрасили замечательный портрет Хармса на торце дома, в котором он жил. Просто потому что могли.

В Новосибирске задержали 97-летнего ветерана, вышедшего на одиночный пикет с требованием предоставить квартиры сиротам (протокол составлять не стали – просто объяснили, что одиночные пикеты теперь запрещены).

Во ФСИН создано IT-управление – это связано в том числе и с утечками видео пыток и избиений в различных учреждениях тюремной системы.

В Москве в возрасте 57 лет умер Дмитрий Ковтун – один из обвиняемых в отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко. Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании, был отправлен полонием-210 в Лондоне в 2006 году. Британское следствие установило, что отравление совершили Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, а сама операция была, вероятно, одобрена Патрушевым и Путиным. Фсбшник Луговой вскоре после этого стал депутатом Госдумы и остается им до сих пор.

Вокруг света

В Казахстане прошел референдум о поправках к Конституции. По данным экзит-поллов, от 74 до 79 процентов граждан эти поправки поддержали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке, пообещал опубликовать список погибших во время январских протестов (которые и привели к снижению влияния Назарбаева и этому референдуму). Токаев продолжает настаивать, что январские события были “террористической атакой”, направленной на подрыв государственного строя.

В Ереване по факту столкновений вечером 3 июня у резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Задержаны 13 человек. Утверждается, что пострадали 45 полицейских. Протестующие обвиняют премьера в односторонних уступках Азербайджану по Нагорному Карабаху.

В Азербайджане заблокировали сайт РИА “Новости” из‑за “выступлений против территориальной целостности” страны (тоже в связи с Нагорным Карабахом).

В Бангладеш в результате мощного взрыва на складе с одеждой, предназначавшейся для экспорта в западные страны, погибли более 40 человек, сотни ранены.

В Великобритании завершились четырехдневные торжества в честь “платинового юбилея” Елизаветы II. Королева вместе с членами семьи вышла на балкон Букингемского дворца и поприветствовала участников театрализованного шествия.

ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных случаях обезьяньей оспы за пределами стран, где это заболевание обычно распространено. Неделю назад таких случаев было 257.

Шесть ссылок

Разговоры о насущном. Интервью БГ, в котором он, как обычно, старается ничего не сказать. Или беседа с “гастролирующей поэтессой” Верой Полозковой об эмиграции и роли поэта во время войны.

Интервью БГ, в котором он, как обычно, старается ничего не сказать. Или беседа с “гастролирующей поэтессой” Верой Полозковой об эмиграции и роли поэта во время войны. Нацистские хроники. Беседа с историком Игорем Петровым о жизни Григория Вильгельмовича Шварца-Бостунича, возглавлявшего отдел масонства в главном управлении СД. Или рассказ о нацистской индустрии детства.

Беседа с историком Игорем Петровым о жизни Григория Вильгельмовича Шварца-Бостунича, возглавлявшего отдел масонства в главном управлении СД. Или рассказ о нацистской индустрии детства. Писатели. Зачем и при каких обстоятельствах был убит Федерико Гарсиа Лорка, достоверное не известно до сих пор, но недавно появились новые версии. В апокалиптические времена лучше читать апокалиптические романы – например, творения швейцарского модерниста Шарля Фердинанда Рамю.

Искренне Ваши,

Семь Сорок